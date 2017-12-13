Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий ответ «агрессивной России»

На период после 2018 года CBO (Управления конгресса США по бюджету) определяет, что цели администрации по вооруженным силам приведут к стабильному увеличению расходов, так, что к 2027 году базовый бюджет (в долларах 2018 года) достигнет 688 миллиардов долларов, более чем на 20% больше, чем максимальные расходы в 1980-х годах,

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, который формально начался 1 октября, передает РИА Новости Задержка в принятии бюджета произошла из-за долгого согласования в конгрессе двух вариантов документа, подготовленных сенатом и нижней палатой. Итоговый вариант был одобрен 16 ноября.«Бюджет объемом в 692 миллиарда долларов, что несколько больше, чем запрашивала администрация США, предполагает выделение 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России», – говорится в публикации.В документе это объясняется ответом на «российскую агрессию».Также закон продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ, предполагает военную помощь Украине на $ 350 млн и предусматривает размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье США для защиты от угрозы со стороны КНДР, на что выделяется $ 4,4 млрд.Как отметили американские эксперты, планы Трампа усилить вооруженные силы приведут к увеличению расходов на оборону в следующем десятилетии до уровня выше рекордного.говорится в докладе.Согласно документу, существует несколько факторов, способствующих росту расходов. Среди них – «призывы увеличить численность вооруженных сил до 1,2 миллиона к 2027 году, планы по увеличению количества военных кораблей от 279 до 355, числа подразделений истребителей ВВС с 55 до 60, а также вероятное увеличение численности морских пехотинцев».