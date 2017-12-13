11:30 13 декабря

Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий ответ «агрессивной России»

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, который формально начался 1 октября, передает РИА Новости.



Задержка в принятии бюджета произошла из-за долгого согласования в конгрессе двух вариантов документа, подготовленных сенатом и нижней палатой. Итоговый вариант был одобрен 16 ноября.


«Бюджет объемом в 692 миллиарда долларов, что несколько больше, чем запрашивала администрация США, предполагает выделение 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России», – говорится в публикации.

В документе это объясняется ответом на «российскую агрессию».

Также закон продлевает запрет на сотрудничество с Минобороны РФ, предполагает военную помощь Украине на $ 350 млн и предусматривает размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье США для защиты от угрозы со стороны КНДР, на что выделяется $ 4,4 млрд.

Как отметили американские эксперты, планы Трампа усилить вооруженные силы приведут к увеличению расходов на оборону в следующем десятилетии до уровня выше рекордного.

На период после 2018 года CBO (Управления конгресса США по бюджету) определяет, что цели администрации по вооруженным силам приведут к стабильному увеличению расходов, так, что к 2027 году базовый бюджет (в долларах 2018 года) достигнет 688 миллиардов долларов, более чем на 20% больше, чем максимальные расходы в 1980-х годах,
говорится в докладе.

Согласно документу, существует несколько факторов, способствующих росту расходов. Среди них – «призывы увеличить численность вооруженных сил до 1,2 миллиона к 2027 году, планы по увеличению количества военных кораблей от 279 до 355, числа подразделений истребителей ВВС с 55 до 60, а также вероятное увеличение численности морских пехотинцев».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. лом123 Сегодня, 10:11
    может и нам бабла подкинет чтоб мы темп не теряли
    лом123
    1. volodya Сегодня, 10:13
      Цитата: лом123
      может и нам бабла подкинет чтоб мы темп не теряли

      Будут сдерживать "агрессивную Россию"!
      volodya
      1. Джедай Сегодня, 10:15
        Интересно, когда уже американское военное лобби нажрётся и лопнет? feel
        Джедай
        1. LSA57 Сегодня, 10:21
          Цитата: Джедай
          Интересно, когда уже американское военное лобби нажрётся и лопнет?

          НИ КО ГДА! аппетит как известно приходит во время еды
          LSA57
        2. pvv113 Сегодня, 10:54
          Да и фэн-шуй на них wink
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 10:56
            Цитата: pvv113
            Да и фэн-шуй на них wink

            Такой?
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 10:58
              Тут самое главное в правильный угол вставить
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 11:00
                Цитата: pvv113
                Тут самое главное в правильный угол вставить

                Или задвинуть, но не в угол... feel
                Джедай
        3. Подрезчик Сегодня, 11:18
          Цитата: Джедай
          Интересно, когда уже американское военное лобби нажрётся и лопнет? feel

          Никогда. Рыжий клоун бумажку подписал-его "хозяева" довольны. Думал, что он серьезный-оказалось МАЛПА (обезьяна, по русски)
          Подрезчик
          1. Джедай Сегодня, 11:26
            Трамп так же зависим от тех, кто стоит за ним, как и марионетка от воли кукловода.
            Джедай
      2. Идущий Сегодня, 10:16
        Пусть хоть в два раза увеличивают , уже не поможет.
        Идущий
    2. майор Юрик Сегодня, 10:15
      Редкий случай,когда клинтоноиды оказались правы:- Трамп де.бил!
      Хотя у них в матрасии с выбором адекватов во власть напруга неимоверная,вырожденцы хреновы! am
      майор Юрик
    3. To be or not to be Сегодня, 10:51
      Так ,это - Кто агрессор?
      Как понять что у "агрессора" военные расходы в разы меньше .чем у миротворца и сеятеля демократии?
      Да и, вероятно ,нет в военном бюджете РФ статьи на сдерживание агрессии США и НАТО ??
      В 2018 году расходы на национальную оборону России составят более 2,77 триллиона рублей, бюджет будет на 100 миллиардов меньше, чем в текущем году.
      Только цифры

      Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2018 году составят 2 771 784,6 млн рублей,
      в 2019 году - 2 798 497,4 млн рублей и
      в 2020 году - 2 807 994,3 млн рублей.
      По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Национальная оборона" составит
      в 2017 году 3,1 процента,
      в 2018 году - 2,8 процента,
      в 2019 году - 2,7 процента и
      в 2020 году - 2,5 процента.
      To be or not to be
      1. voyaka uh Сегодня, 11:11
        "Как понять что у "агрессора" военные расходы в разы меньше .чем у миротворца "////


        Уровень зарплат отличается в разы. У США - контрактная армия с высокими зарплатами солдат и офицеров.
        Плюс - пенсии офицерам. Это - бОльшая часть их бюджета.
        voyaka uh
    4. сибиралт Сегодня, 11:11
      Если у США есть возможность понуждать "союзников" покупать у них оружие, то чему удивляться то? Это ж голубая мечта для любого торговца оружием. belay
      сибиралт
  2. Trevis Сегодня, 10:11
    Здулся Трам, пляшет теперь под дудку госдепа и пентагона. Видно то не хотца как Кеннеди, досрочно уйти. Да и наивно было надеяться на что то другое.
    Trevis
    1. To be or not to be Сегодня, 10:32
      "предполагает выделение 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России»,
      Что нарастает угроза пинка американской гегемонии в Европе?
      Европа начинает просыпаться и осознавать ?
      To be or not to be
    2. BerBer Сегодня, 10:39
      Ну да, думал что кукловод, а оказался кукла.
      BerBer
  3. rpuropuu Сегодня, 10:17
    к 2027 году базовый бюджет (в долларах 2018 года) достигнет 688 миллиардов долларов, более чем на 20% больше, чем максимальные расходы в 1980-х годах,

    Ни чего нового, создали образ врага ( Россия, КНДР, Китай), а также самого врага ( Терроризм,ИГИЛ ) и зарабатывают на этом деньги what
    rpuropuu
    1. LSA57 Сегодня, 10:22
      Цитата: rpuropuu
      и зарабатывают на этом деньги

      ну на последних они скорее тратят
      LSA57
    2. To be or not to be Сегодня, 11:07
      Новый напряг с КНР по Тайваню из-за действий властей США
      http://www.politonline.ru/interview/22892102.html
      To be or not to be
  4. rpuropuu Сегодня, 10:19
    Цитата: майор Юрик
    Редкий случай,когда клинтоноиды оказались правы:- Трамп де.бил!
    Хотя у них в матрасии с выбором адекватов во власть напруга неимоверная,вырожденцы хреновы! am

    Он далеко не "де.бил", не путайте. Он бизнесмен и торгаш, а прикидывается он порой для того чтобы бизнес хорошо шел wink США изначально создались из за торговых притеснений Британии, это нация торгашей request
    rpuropuu
  5. Masya Masya Сегодня, 10:23
    Бюджет объемом в 692 миллиарда долларов, что несколько больше, чем запрашивала администрация США

    Просили меньше, дали больше? Нонсенс! Такое впечатление, что у них как минимум уже три печатающих станка пашут... wink
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 10:26
      Просили меньше, дали больше? Нонсенс!


      Трамп до сих пор понять не может , что это ? belay laughing
      Идущий
      1. Masya Masya Сегодня, 10:31
        Цитата: Идущий
        Трамп до сих пор понять не может , что это ?

        Да он отказался уже, что- либо понимать... так подмахивает не глядя... lol
        Masya Masya
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:25
    4,6 миллиарда
    Что-то пожмотились на сдерживание России. Ото всюду слышится о "российской угрозе", в прибалтике коровы перестали молоко давать, поляки массово кинулись в тиры учиться стрелять, украинцы три года "реально" воюют с Россией, что уже успели этим надоесть Европе, а они всего 4,6 млрд.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 10:33
      Гена, привет! hi
      Цитата: rotmistr60
      Что-то пожмотились на сдерживание России.

      То, что США на весь мир трубит о "русской угрозе" вовсе не означает реальное наличие таковой. И сумма, выделенная на сдерживание России (меньше 1% бюджета) - тому доказательство.
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:41
        Привет, Максим! hi
        вовсе не означает реальное наличие таковой
        Так кто же об этом спорит? Но европейским карликам денежка очень нужна (каждый лат, лит на учете). А американцы в Сирии потратились практически впустую, Афганистан деньги кушает, да много чего еще. Поэтому по горбачевскому принципу - "Экономика должна быть экономной".
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 10:44
          Цитата: rotmistr60
          Поэтому по горбачевскому принципу - "Экономика должна быть экономной".

          То-то Трамп всей НАТе принялся гайки завинчивать. wink
          Джедай
      2. askort154 Сегодня, 11:03
        Джедай.....То, что США на весь мир трубит о "русской угрозе" вовсе не означает реальное наличие таковой. И сумма, выделенная на сдерживание России (меньше 1% бюджета) - тому доказательство.


        hi Это им на пропитание, чтобы было чем гадить. angry
        askort154
        1. Джедай Сегодня, 11:11
          hi Угу, собак , даже карликовых пинчеров, кормить надо, а то тявкать не смогут. lol
          Джедай
  7. askort154 Сегодня, 10:49
    "...размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье США для защиты от угрозы со стороны КНДР , на что выделяется 4 млрд...

    Так вроде бы как, по ранее озвученным заявлениям Трампа, КНДР уже должна быть ликвидировано со дня на день. fellow И вдруг, решили скинуться на строительство обороны от неё. Значит КНДР будет долго жить ?! sad
    askort154
  8. Симон Сегодня, 11:05
    Интересно, а это им вряд ли поможет! У нас уже военная индустрия налаживается request
    Симон
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