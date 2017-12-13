11:37 13 декабря

АКМ-63: смогли ли венгры переплюнуть оригинальный "Калаш"?

Медиаресурс российского концерна "Калашников" запустил интересный проект, посвященный различным иностранным модификациям самого популярного автомата. Цикл передач расскажет обо всех вариантах АК, которые производились в мире в последние 60 лет.

В первой серии автор решил остановиться на "Калашах", произведенных в Венгрии. Речь пойдет об автоматах АКМ-63 и АК-55. Их история, достоинства и недостатки, а также сравнение с другими модификациями и опыт эксплуатации заинтересует истинного ценителя оружия.

АК-55 является довольно точной копией 7,62-мм автомата Калашникова и производился в Венгрии с 1959 по 1962 год. АКМ-63 стал модернизацией АК-55 и уже имеет существенные отличия от "оригинала". Впоследствии конструкторы из Будапешта решили заменить АКМ-63 на АК-63F, который является копией советского АКМ.




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Комментарии 1

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  1. Vard Сегодня, 10:57
    По геометрии вполне, ручку вон добавили... только вот по ресурсу превзойти не удалось ни кому... Перегреваются и клинят копии при непрерывном отстреле... Я в семьдесят седьмом четыре рожка выпустил подряд... и ничего... а тут смотрю в интернете... плевать начинают...
    Vard
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