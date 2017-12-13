Эстония получила партию модифицированных комплексов Javelin
В понедельник Минобороны Эстонии получило из США первую партию модифицированных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin Block 1, сообщает bmpd.
Ракеты Javelin Block 1 нового производства поступили непосредственно с совместного предприятия Javelin корпораций Raytheon и Lockheed Martin.
Комплексы поставляются в рамках заключенного 20 ноября 2014 года межправительственного соглашения.
По данным ресурса, всего должно быть поставлено «350 ПТУР, 80 переносных пусковых установок (CLU) (c опционом еще на 40), 102 блоков энергоснабжения и охлаждения, 16 тренажерных комплексов Enhanced Performance Basic Skills Trainers (EPBST), 102 практических ракет, а также комплектов ЗИП, технической литературы, УТС и услуг по обучению и сервисному обслуживанию».
Стоимость сделки составила $ 55 млн., из которых 33 миллиона предоставлены американской стороной в рамках программы European Reassurance Initiative.
Сообщается, что поставки систем Javeln были начаты в начале 2016 года, однако до настоящего времени эстонцы получали ракеты более ранней модификации Javelin Block 0, причем из наличия армии США.
Первая партия доставленных в Эстонию из США модифицированных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin Block 1, 11.12.2017 г.
Ракеты Javelin Block 1 нового производства поступили непосредственно с совместного предприятия Javelin корпораций Raytheon и Lockheed Martin.
Комплексы поставляются в рамках заключенного 20 ноября 2014 года межправительственного соглашения.
По данным ресурса, всего должно быть поставлено «350 ПТУР, 80 переносных пусковых установок (CLU) (c опционом еще на 40), 102 блоков энергоснабжения и охлаждения, 16 тренажерных комплексов Enhanced Performance Basic Skills Trainers (EPBST), 102 практических ракет, а также комплектов ЗИП, технической литературы, УТС и услуг по обучению и сервисному обслуживанию».
Стоимость сделки составила $ 55 млн., из которых 33 миллиона предоставлены американской стороной в рамках программы European Reassurance Initiative.
Сообщается, что поставки систем Javeln были начаты в начале 2016 года, однако до настоящего времени эстонцы получали ракеты более ранней модификации Javelin Block 0, причем из наличия армии США.
Использованы фотографии: Силы обороны Эстонии
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