11:33 13 декабря

Эстония получила партию модифицированных комплексов Javelin

В понедельник Минобороны Эстонии получило из США первую партию модифицированных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin Block 1, сообщает bmpd.

Эстония получила партию модифицированных комплексов Javelin
Первая партия доставленных в Эстонию из США модифицированных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin Block 1, 11.12.2017 г.

Ракеты Javelin Block 1 нового производства поступили непосредственно с совместного предприятия Javelin корпораций Raytheon и Lockheed Martin.


Комплексы поставляются в рамках заключенного 20 ноября 2014 года межправительственного соглашения.

По данным ресурса, всего должно быть поставлено «350 ПТУР, 80 переносных пусковых установок (CLU) (c опционом еще на 40), 102 блоков энергоснабжения и охлаждения, 16 тренажерных комплексов Enhanced Performance Basic Skills Trainers (EPBST), 102 практических ракет, а также комплектов ЗИП, технической литературы, УТС и услуг по обучению и сервисному обслуживанию».

Стоимость сделки составила $ 55 млн., из которых 33 миллиона предоставлены американской стороной в рамках программы European Reassurance Initiative.

Сообщается, что поставки систем Javeln были начаты в начале 2016 года, однако до настоящего времени эстонцы получали ракеты более ранней модификации Javelin Block 0, причем из наличия армии США.

Использованы фотографии: Силы обороны Эстонии
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Комментарии 21

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  1. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:05
    От этой новости где-то в нэзалежной плачут свидомиты, сдерживающие орды бронекопытных бурят laughing
    Ушлый_башкорт
    1. Anarchist Сегодня, 11:10
      Ничего они не плачут, для них поставки!
      Цитата: Ушлый_башкорт
      От этой новости где-то в нэзалежной плачут свидомиты, сдерживающие орды бронекопытных бурят laughing
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 11:18
        Именно так и будет.
        Идущий
    2. LSA57 Сегодня, 11:12
      Цитата: Ушлый_башкорт
      От этой новости где-то в нэзалежной плачут свидомиты,

      "Им бы понедельники взять и отменить" laughing
      LSA57
    3. сибиралт Сегодня, 11:17
      Если Эстонцы не сбагрят это вна Украину, они у них так и заржавеют по истечении времени. Тут фишка в том, что они должны будут платить США за их обслуживание на их же условиях. Как говорится, не было у бабки печали, да купила порося. laughing
      сибиралт
    4. катана Сегодня, 11:17
      Цитата: Ушлый_башкорт
      От этой новости где-то в нэзалежной плачут свидомиты, сдерживающие орды бронекопытных бурят laughing

      От этой новости плачут не только свидомиты - мне так же хочется "плакать"- ведь армянская армия вооружена устаревшими морально и физически советскими ПТУР "Фагот", а вот азербайджанская армия - новейшими израильскими ПТУР "Спайк", которые по ряду характеритик лучше американского "Джавеллина".
      катана
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 11:06
    Интересно мне: что там модифицировали? Может специально для эстонцев эти джавелины работают в замедленном режиме? Ну , или, скажем так не в замедленном, а в не быстром, что бы пользователь успевал....
    КОТ БАЮН
    1. Anarchist Сегодня, 11:13
      Цитата: КОТ БАЮН
      или, скажем так не в замедленном, а в не быстром...

      Достаточно толерантненько!
      hi
      Anarchist
    2. LSA57 Сегодня, 11:15
      Цитата: КОТ БАЮН
      Может специально для эстонцев эти джавелины работают в замедленном режиме?

      ну да. нажал кнопку "пуск", сходил домой пообедал, пришёл и стал смотреть куда эта ракета перед ужином полетит laughing
      LSA57
    3. Джедай Сегодня, 11:16
      Вася, привет! hi
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну , или, скажем так не в замедленном, а в не быстром, что бы пользователь успевал....

      Через полгода ждём воинственных воплей из Эстонии как они порвут русские танки. wink
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 11:20
        Через полгода ждём воинственных воплей из Эстонии как они порвут русские танки


        Это очень быстро , не ранее следующего десятилетия. lol
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 11:28
          А вдруг модернизация заключалась в том, что к каждой ПУ теперь прилагается бутылка с "ускорителем мышления"? laughing
          Джедай
    4. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:22
      Больше демократии добавили,скорее всего
      Сибирский цирюльник
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 11:12
    Чухонцам дали, а хохлам нет. А почему?
    Анкыпельгыгыргын
    1. Masya Masya Сегодня, 11:17
      Чухонцы с хохлами поделятся...
      Masya Masya
    2. Молот 75 Сегодня, 11:19
      А догадайтесь где эти комплексы окажутся через пару месяцев? А потом будут проданы ополченцам Донбасса! Готов сделать ставки.
      Молот 75
  4. rocket757 Сегодня, 11:18
    Да ладно, на всякую хитрою открывашку сделают хитрую пробку с гранитной пломбой!
    Эт не оружие победы, эт оружие последнего шанса на спасение.
    Хорошее, умное, продвинутое, но ....будет асимметричный ответ, хитрый или ещё какой!
    Янки молодцы, деньгу делаю на страхах маленьких и гордых! Им же рейтинг и производство поднимать надо, прибыли и прочее.
    Главный "пацан" сказал, "пацан" сделал. Бандерлоги уже ждутс-с, хороший товар, ходовой.
    rocket757
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    Javelin Block 1 на 55 млн поставили, теперь эстонцам нужно дождаться российских танков. Судя по всему пока будут ждать танки "Дротики" от старости загнуться, придется покупать новые. На этом и держится американский ВПК.
    rotmistr60
  6. Симон Сегодня, 11:26
    Эстонцы получали ракеты более ранней модификации Javelin Block 0, причем из наличия армии США. Спихивают эстонцам старое вооружение, а они и рады этому! wassat Интересно, а куда они все это девать будут, если мы с ними воевать не будем? recourse Если только друзьям с пучками волос на голове.
    Симон
  7. Ромин Сегодня, 11:28
    В чем смысл ехидничать.
    Комплекс принят на вооружение амерами в 1996 году (10 лет разрабатывался)
    Сейчас 2017 - прошёл 21 год и у Российской Армии на вооружении системы такого класса нет.
    И вот не надо про дороговизну комплекса.., аналогичный отечественных комплекс стоил бы дешевле. Наша промышленность не в состоянии выпустить такой комплекс -нет таких технологий.
    Ромин
  8. кедр Сегодня, 11:28
    "Эстония получила партию модифицированных комплексов Javelin"

    Эстонское, пушечное мясо получило партию штатовских "граблей"...
    кедр
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