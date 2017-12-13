Новый дивизион С-400 разместили в Ленинградской области

Решающим этапом во время выполнения поставленных задач перед расчетами зенитно-ракетных систем будут электронные пуски ракет, с условным поражением имитации воздушных баллистических целей, с последующими маневрами по смене позиций

Дивизион зенитно-ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф" заступил на опытно-боевое дежурство в Ленинградской области, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.В рамках опытно-боевого дежурства расчеты С-400 будут с помощью мобильных постановщиков помех моделировать условия боевой обстановки при повышенных уровнях сложности. Кроме того, расчеты совершат марши в назначенные позиционные районы, во время которых им предстоит отразить диверсионно-разведывательные группы.— сказал он.ЗРС С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), а также на дальности до 60 километров – баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. передает РИА Новости