11:33 13 декабря

Новый дивизион С-400 разместили в Ленинградской области

Дивизион зенитно-ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф" заступил на опытно-боевое дежурство в Ленинградской области, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

В рамках опытно-боевого дежурства расчеты С-400 будут с помощью мобильных постановщиков помех моделировать условия боевой обстановки при повышенных уровнях сложности. Кроме того, расчеты совершат марши в назначенные позиционные районы, во время которых им предстоит отразить диверсионно-разведывательные группы.

Новый дивизион С-400 разместили в Ленинградской области



Решающим этапом во время выполнения поставленных задач перед расчетами зенитно-ракетных систем будут электронные пуски ракет, с условным поражением имитации воздушных баллистических целей, с последующими маневрами по смене позиций
— сказал он.

ЗРС С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), а также на дальности до 60 километров – баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. передает РИА Новости.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. виктор н Сегодня, 11:19
    Можно полностью блокировать Эстонию?
    Тогда надо заманить туда побольше НАТОвских птичек.
    виктор н
    1. сибиралт Сегодня, 11:25
      Ага. США в Эстонию Джевелины, а мы у них на границе С-400. lol
      С-400 для Прибалтийского блока НАТО серьёзный аргумент. Сейчас визг поднимут о российской агрессии.
      сибиралт
  2. Монархист Сегодня, 11:20
    Конечно 1 дивизион никакой "погоды" не делает,но главное,что процесс пошел
    Монархист
  3. SarS Сегодня, 11:30
    Не пойму в чем проблема рядом с одним дивизионом расставить стационарные этажерки с ракетами.
    Сразу можно значительно увеличить боевые возможности.
    SarS
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