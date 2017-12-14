«Перед смертью она перекрестилась… спокойно взошла на костер и была сожжена в пепел»

В 1669 году монахиня Алена покинула Николаевский монастырь под Арзамасом. Она примкнула к крестьянскому восстанию во главе со Степаном Разиным. Поскольку люди любили и верили Алене, вскоре в ее отряде насчитывалось несколько сотен человек. Командуя беглыми и крепостными крестьянами, она сумела захватить город Темников. Но в решающей битве с воеводой Юрием Долгоруковым потерпела сокрушительное поражение.Год рождения Алены затерялся в истории. Известно лишь, что ее малой родиной является казачье село Выездная Слобода, что под Арзамасом.Удел женщин того времени не назовешь привлекательным. С ранних лет Алену приобщили к труду. Вместе с взрослыми она выходила в поле, а возвращалась домой с заходом солнца. Кроме этого, девочку учили льняному искусству. И хотя она не боялась тяжелого физического труда, но, как любой ребенок, больше всего любила слушать сказки. Особенно о воинских подвигах арзамасских крестьян и казаков.Повзрослев, Алена стала завидной невестой. Она умела прясть, ткала, косила, управлялась со скотиной. И хотя женихов у нее было много, но замуж она вышла за мужчину гораздо старше своих лет. Дел и обязанностей у нее прибавилось. Да вот незадача: спустя короткое время муж неожиданно умер. По одной из версий его погубили тяжелая работа в поле, по другой – он скончался просто от старости. Но, так или иначе, Алена, будучи молодой девушкой, осталась бездетной вдовой.Справиться в одиночку с навалившимися проблемами девушка не смогла. Чтобы спастись от голодной смерти, решила уйти в монастырь. И вскоре постриглась в монахини Николаевского монастыря под Арзамасом. На этом закончилась первый этап непростой жизни казачки.Став монахиней, Алена обучилась грамоте и постигла таинства народного лечения травами. В те далекие времена многие послушники и послушницы из монастырских обителей собирали и сушили разнообразные растения, с помощью которых помогали местным крестьянам справиться с болезнями. Монахов и монахинь простой русский человек ценил, поскольку у него не было денег на профессионального врача. Его услугами могли воспользоваться лишь богатые люди.Что касается Алены, местные крестьяне буквально боготворили её и считали настоящей волшебницей (для них это не шло в разрез с христианской верой). Монахиня Николаевского монастыря лечила хвори березовыми, тополиными и сосновыми почками, использовала дубовую кору, применяла различные настойки. Имелось в ее аптечке и такое удивительное лекарство как банная плесень. С ее помощью Алена заживляла гнойные раны. Но обращались к ней не только больные люди. Ходило поверье, будто Алена знала и чувствовала животных, поэтому могла излечить любую домашнюю скотину от напавшей хвори.Небольшое отступление. Есть сведения, что советский ученый-микробиолог и эпидемиолог Зинаида Виссарионовна Ермольева, отталкиваясь от истории жизни Алены, решила поэкспериментировать с плесенью. Она сумела создать бактериофаг, который оказался эффективным при холере, и дифтерии, а также брюшном тифе. Кропотливый труд Зинаиды Виссарионовны в 1939 году помог спасти жизни многим людям во время вспышки холеры в Афганистане.Алена каждый день встречалась с местными крестьянами. То они к ней приходили за помощью или советом, то она проведывала своих «подшефных». И эти визиты оставляли на сердце сердобольной монахини глубокие кровоточащие раны. Она видела, как может быть несправедлива жизнь. У одних есть деньги и власть. И других – полуголодное существование. Особенно сильно заставляли ее переживать крестьянские дети. Она старалась сунуть им краюху хлеба и специально для них шила нехитрую одежонку. Но накормить и одеть всех Алена Арзамасская, конечно, не могла. Монахиня молила Бога, чтобы тот указал ей место, где растет волшебный корень, способный сделать крестьянскую долю не столько горькой (позже Лев Николаевич Толстой будет мечтать о зеленой палочке, обладавшей похожими свойствами). Но молитвы Алены оставались без ответа. А положение крестьянства в России при Алексее Михайловиче Романове становилось все хуже и хуже. В стране давно накапливалось недовольство.Алена всей душой была с простым народом, но в одиночку изменить укоренившиеся в стране порядки не могла. Ей, женщине смелой и сильной, нужен был пример. И такой нашелся в лице Степана Тимофеевича Разина.В 1669 году в России началось крестьянское восстание. Едва Алена узнала о бунте, сразу же покинула монастырь – она отправилась на войну с боярами. Бунтовщики приняли ее с распростертыми объятиями. Еще бы, ведь о ней уже при жизни крестьяне начали слагать легенды, уважительно называя Аленой-старицей. К тому же, это было на руку восставшим. Ведь монахиню все знали и верили ей, а значит, она могла стать отличным «рекрутером». Так, собственно, и произошло.Алена Арзамасская посещала деревни и говорила с людьми. Хотя ее речи и не являлись какими-то особенными, они были чистыми и искренними. И крестьяне шли за ней, чтобы «помочь батюшке Степану Тимофеевичу» в его правом деле. Спустя короткое время в подчинении у Алены-старицы оказалось две сотни воодушевленных мужчин. Ее план был прост: она хотела повести их на Оку, к Касимову. Но от этой затеи она вскоре отказалась. Почему? Точного ответа на этот вопрос нет. Скорее всего, Алена не решилась на первых порах ввязываться в противостояние с превосходящими силами противника. Поэтому направилась к городу Темникову. По слухам, крестьяне, жившие по берегам реки Мокши, решили примкнуть к восставшим. И в них Алена видела хорошие усиление своего отряда. Слухи оказались правдивыми. Народ встречал монахиню как освободительницу. Более того, все были уверены, что она – посланница самого Степана Тимофеевича. Но вот незадача - на самом деле Разин и Арзамасская не встречались. Да и вообще, некоторые исследователи считают, что он и не знал о существовании некой монахини-бунтарки.Отряд Алены с каждым днем становился все многочисленнее. К ней примыкали не только русские, но и мордовские и татарские крестьяне. Князь Юрий Алексеевич Долгоруков, который командовал карательным войском, докладывал государю, что Алена «збирала с собою на воровство многих людей…». К началу крестьянской войны Долгоруков был уже опытным воеводой. За его плечами была русско-польская война (1654-1667 годы), в которой он показал себя блестящим полководцем. А самым значимым успехом стала победа в битве под Верками. Когда началось восстание Разина, Долгоруков возглавил войска, действовавшие в районе Арзамаса и Нижнего Новгорода.Однажды людям воеводы удалось захватить в плен одного из сподвижников старицы. Так Долгоруков сумел узнать, что под началом монахини находится порядка шести сотен людей. Также воевода выяснил, что действовала она не в одиночку, как предполагалось в начале, а в союзе с другими повстанческими отрядами. И все они продвигались к Темникову. Юрий Алексеевич постарался разместить как можно больше своих солдат на территории, по которой, предположительно, должна была двигаться Алена. Но его план не сработал. Местные жители, не побоявшись смертной казни за пособничество восставшим, показывали ей дикие тропы в лесах, с помощью которых она ловко обходила расставленные воеводой ловушки. Многие крестьяне не ограничивались помощью, а вступали в ее ряды. Долгоруков обо всем этом знал, но ситуацию исправить не мог.Не сумел он помешать и разгрому отряда воеводы Арзамаса Леонтия Шайсукова. С ним расправилось объединенной войско Алены и Федора Сидорова. После этой победы старица направилась к главной цели своего пути. Под Темниковым произошло объединение нескольких повстанческих отрядов, которые возглавил Сидоров. Под его началом оказалось около пяти тысяч (по другой версии численность была свыше семи тысяч человек) хорошо вооруженных людей. Вот это уже была настоящая сила, способная на великие дела.В 1670 году город Темников оказался во власти восставших крестьян. Долгоруков, конечно, сдаваться не собирался. В сражениях его людям удалось захватить в плен сначала есаула повстанцев Андрея осипова, а потом – темниковского мурзу Смаила Исяшева. Первый рассказал: «в Шатцком-де уезде ходит баба ведунья, вдова, крестьянка Темниковского уезду Красной Слободы… И ныне та жонка и с воровскими людьми в Шатцком уезде, а из Шатцкого хотела итти в Касимов». Так Долгоруков узнал, кое-какие факты о семейном положении, месте жительства и планах своего противника. Исяшев на допросе (читай – под пытками) подтвердил слова Осипова, что и было передано Юрию Алексеевичу: «Да он же слышал, что старица собрала к себе воров и пошла на воровство в шацкие места. А какова чину та старица в мире была, и откуды, и какие люди с нею собрались, и где она ныне, про то подлинно не ведает».А повстанцы тем временем держали оборону Темникова. Самые важные и серьезные вопросы бунтовщики вершили, что называется, «всем миром». Алена Арзамасская и Федор Сидоров старались быть максимально близкими к своим людям. Но старица не только участвовала в ратных и политических баталиях. Поскольку раненых было много, она все свободное время занималась врачеванием. Одной ей, конечно, было не справиться. Поэтому она обучала этому ремеслу других женщин.30 ноября 1670 года стало для Алены и ее людей трагической датой. Повстанцы были атакованы войском Долгорукова и разгромлены. В плен удалось взять около двадцати человек, в том числе и старицу.По легенде, взять в плен Алену оказалось дело крайне сложным. Убив предателей из числа приближенных, монахиня попыталась скрыться от солдат Долгорукова в церкви. Оказавшись внутри, она упала на колени возле алтаря и обняла его. Ни один мужчина из царской армии не сумел расцепить руки старицы. Более того, ни один воин не сумел натянуть и тетиву ее лука… Такой громадной физической силой отличалась женщина. Но все же Алена оказалась в плену у Долгорукова. Он приказал «пытать и огнем жечь» монахиню. Во время пыток, по легенде, Алена не произнесла ни единого звука, стойко терпя все мучения. А Юрию Алексеевичу палачи рассказали, что она не чувствует боли, поскольку является ведуньей. После истязаний ее приговорили к смертной казни через сожжение в срубе. Так жестоко на Руси казнили еретиков, подозреваемых в колдовстве. Страшный приговор Алена восприняла спокойно, даже равнодушно. Четвертого декабря 1670 года она без посторонней помощи встала на край деревянного сруба и, перекрестившись, спрыгнула вниз. По легенде, за все время, пока сруб горел, Алена не произнесла ни единого звука.Казнь монахини не прошла мимо иностранцев. Например, немец Иоганн Фиш в 1677 году издал брошюру с длинным названием «Поучительные досуги Иоганна Фриша или примечательные и вдумчивые беседы, в которых речь идёт о полезных и поучительных материях, а также каждый раз сообщается о важнейших событиях нашего времени». В ней он подробно описал пленение и казнь Алены: «Через несколько дней после казни Разина была сожжена монахиня, которая, находясь с ним, подобно амазонке, превосходила мужчин своей необычной отвагой. Когда часть его войск была разбита Долгоруковым, она, будучи их предводителем, укрылась в церкви и продолжала там так упорно сопротивляться, что сперва расстреляла все свои стрелы, убив при этом ещё семерых или восьмерых, а после того, как увидела, что дальнейшее сопротивление невозможно, отвязала саблю, отшвырнула её и с распростёртыми руками бросилась навзничь к алтарю. В этой позе она и была найдена и пленена ворвавшимися. Она должна была обладать небывалой силой, так как в армии Долгорукова не нашлось никого, кто смог бы натянуть до конца принадлежавший ей лук. Её мужество проявилось также во время казни, когда она спокойно взошла на край хижины, сооружённой по московскому обычаю из дерева, соломы и других горючих вещей, и, перекрестившись и свершив другие обряды, смело прыгнула в неё, захлопнула за собой крышку и, когда всё было охвачено пламенем, не издала ни звука».Здесь есть нестыковка. По версии Фриша Алену казнили уже после четвертования Разина. Но Степан Тимофеевич оказался на эшафоте на Болотной площади 16 июня 1671 года, то есть на полгода позже сожжения монахини.Смерть Алены описал и еще один иностранец, чье имя осталось неизвестным: «Она не дрогнула и ничем не выказала страха, когда услыхала приговор: быть сожженной заживо. Прежде чем ей умереть, она пожелала, чтобы сыскалось поболее людей, которые поступали бы, как им пристало, и бились так же храбро, как она, тогда, наверное, поворотил бы князь Юрий вспять. Перед смертью она перекрестилась… спокойно взошла на костер и была сожжена в пепел».Официально церковь отреклась от Алены-старицы. Но, тем не менее, во многих церквях и храмах под Арзамасом на протяжении еще многих лет шли поминальные службы в честь защитницы угнетенного крестьянства.