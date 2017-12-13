Макмастер обвинил Москву в «изощренной подрывной деятельности»
Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер обвинил Россию в «изощренной подрывной деятельности» против США, передает РИА Новости.
Комментируя слова советника президента, представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что США «изначально были жестки в отношении России» и ввели целый ряд санкций.
По ее словам, Макмастер «определенно тот человек, который знает и понимает чувства президента и наши отношения с зарубежными партнерами».
Мы видим угрозу со стороны России, которая включает так называемые приемы ведения войны нового поколения. Это очень изощренные кампании по подрывной деятельности, а также дезинформации и пропаганде с использованием киберсредств, работающих в разных доменах, которые пытаются разделить сообщества нашей нации, стравить их друг с другом и вызвать кризис доверия,сказал Макмастер, выступая на конференции по вопросам американо-британских отношений.
Комментируя слова советника президента, представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что США «изначально были жестки в отношении России» и ввели целый ряд санкций.
По ее словам, Макмастер «определенно тот человек, который знает и понимает чувства президента и наши отношения с зарубежными партнерами».
Мы, конечно, уверены в том, что он (Макмастер) говорит,добавила Сандерс.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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