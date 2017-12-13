Макмастер обвинил Москву в «изощренной подрывной деятельности»

Мы видим угрозу со стороны России, которая включает так называемые приемы ведения войны нового поколения. Это очень изощренные кампании по подрывной деятельности, а также дезинформации и пропаганде с использованием киберсредств, работающих в разных доменах, которые пытаются разделить сообщества нашей нации, стравить их друг с другом и вызвать кризис доверия,

Мы, конечно, уверены в том, что он (Макмастер) говорит,