11:33 13 декабря

Макмастер обвинил Москву в «изощренной подрывной деятельности»

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер обвинил Россию в «изощренной подрывной деятельности» против США, передает РИА Новости.



Мы видим угрозу со стороны России, которая включает так называемые приемы ведения войны нового поколения. Это очень изощренные кампании по подрывной деятельности, а также дезинформации и пропаганде с использованием киберсредств, работающих в разных доменах, которые пытаются разделить сообщества нашей нации, стравить их друг с другом и вызвать кризис доверия,
сказал Макмастер, выступая на конференции по вопросам американо-британских отношений.


Комментируя слова советника президента, представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что США «изначально были жестки в отношении России» и ввели целый ряд санкций.

По ее словам, Макмастер «определенно тот человек, который знает и понимает чувства президента и наши отношения с зарубежными партнерами».

Мы, конечно, уверены в том, что он (Макмастер) говорит,
добавила Сандерс.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. mig29mks Сегодня, 11:26
    Ещё один за пел песню!
    mig29mks
    1. Джедай Сегодня, 11:29
      Песня эта уже оскомину набила: как всегда обвиняют Россию в том, чем сами промышляют. Скучно, девочки...
      Джедай
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:29
    обвинил Россию в «изощренной подрывной деятельности» против США
    Так еще изощренно над Сша ни кто не издевался со времен отцов основателей. Вечные санкции России до исчезновения Сша.
    Мы, конечно, уверены в том, что он (Макмастер) говорит,
    А куда вы денетесь. Конечно уверены, т.к. без вмешательства России у вас сегодня даже кошки не рожают.
    rotmistr60
  3. rodus Сегодня, 11:31
    "..которые пытаются разделить сообщества нашей нации.."
    да какая война, нужны вы, просто многие граждане США научились снимать лапшу с ушей laughing laughing wassat
    rodus
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:32
    Как можно подорвать то,что давно подорвано??
    Может,у этого господина,мозг подорван? Так,это не к России, точно)) тут вопросы к Минздраву США
    Сибирский цирюльник
Картина дня