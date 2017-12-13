14:51 13 декабря

Воислав Шешель: Сербия должна вступить в ОДКБ

Лидер парламентской Сербской радикальной партии Воислав Шешель в интервью РИА Новости призвал власти Сербии подать заявку на вступление в ОДКБ и усилить интеграцию с Россией.

По мнению Шешеля, запланированный на 18-20 декабря визит в Россию президента Сербии Александра Вучича может быть использован для усиления сотрудничества Москвы и Белграда.

Воислав Шешель: Сербия должна вступить в ОДКБ



Думаю, он (Вучич – ред.) должен сразу подать заявку на вступление Сербии в ОДКБ и начать более глубокую интеграцию с Россией и войти во все интеграционные процессы, в которых участвует Россия. Также необходимо предоставить дипломатический статус сотрудникам гумцентра в Нише, и попросить организовать постоянную российскую базу на территории Сербии. Мы хотим такой степени интеграции с РФ, чтобы Россия в случае опасности защищала бы Сербию как саму себя
— заявил Шешель

Мы бы хотели вступить в ОДКБ, войти глубже в интеграцию с Россией, максимально, как интегрирована Белоруссия и даже больше
— отметил он.

Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.


Использованы фотографии: http://www.bbc.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. Не либероид Русский Сегодня, 11:38
    а ну понятно
    Мы хотим такой степени интеграции с РФ, чтобы Россия в случае опасности защищала бы Сербию как саму себя
    пока мы в сторонке семечки плющим
    Не либероид Русский
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:41
      Кто хочет жить дружно с Россией , добро пожаловать , только защищаться мы должны сообща .
      Spartanez300
      1. Джедай Сегодня, 11:45
        Лидер парламентской Сербской радикальной партии Воислав Шешель в интервью РИА Новости призвал власти Сербии подать заявку на вступление в ОДКБ и усилить интеграцию с Россией.

        Боюсь что эти слова останутся без ответа, а то и вовсе будут заглушены тамошними приверженцами НАТО во главе с лесбиянкой-премьером.
        Джедай
        1. Владимир16 Сегодня, 11:52
          Да у них нет иного пути, если желают жить самостоятельно. Россия гарантирует неприкосновенность границ и в то же время не заставляет прогибаться.
          Владимир16
        2. катана Сегодня, 12:07
          Шешель внешне похож на Жириновского,да и высказанные им "идеи" не очень и умны - ОДКБ - это рыхлая организация и никого в принципе не способна защитить.Порукой моим словам - ситуация на армяно - азербайджанской границе.Просто господин Шешель хочет в 21 веке русскими штыками возродить Югославию.Чем быстрее сербы избавятся от имперских миражей и фантомов,тем лучше прежде всего для них.
          катана
          1. LiSiCyn Сегодня, 12:43
            А, что Азери, Ереван взяли ?? Или Карабах? Или ты думаешь, что вы там все "супер" войны и азербайджанцы вас бояться? Только то, что Армения в ОДКБ, и спасает вас. Кроме России, вокруг одни "враги"...
            LiSiCyn
            1. катана Сегодня, 13:01
              Цитата: LiSiCyn
              А, что Азери, Ереван взяли ?? Или Карабах? Или ты думаешь, что вы там все "супер" войны и азербайджанцы вас бояться? Только то, что Армения в ОДКБ, и спасает вас. Кроме России, вокруг одни "враги"...

              На армяно - азербайджанской границе регулярно гибнут армянские солдаты и мирные жители,войск из стран ОДКБ там никак нет.Твой сарказм засунь себе в одно место,ты сам знаешь - в какое. tongue
              катана
              1. LiSiCyn Сегодня, 13:27
                Ух как... грозно laughing Во первых, на этом сайте , такие советы
                Цитата: катана
                засунь себе в одно место

                Не приветствуются... Во вторых, азербайджанские войска границу Армении не пересекали и ударов по тер-ии не наносили... И мой, Вам совет. Прежде, чем комментировать, стоит подумать, а то скоро будете, только пИсать.. wink Не неправильно... Только читать lol
                LiSiCyn
      2. Pax tecum Сегодня, 11:51
        Воислав Шешель во время войн в бывшей Югославии 90-х гг. активно участвовал в организации и руководстве добровольческими отрядами сербов, принимал активное участие в боевых действиях в Хорватии и Боснии как организатор вооруженных отрядов сербских добровольцев. Единственный серб такого статуса (лидер националистической сербской партии!), кто, не смотря ни на что, был освобожден от МТБЮ, хотя "прессовали "его жестко. Неоднократно баллатировался на пост Президента, но евроинтеграторы пошли на все, дабы не допустить его к реальной власти.
        Весьма интересная, во многом, личность.
        Вот его нам и нужно поддерживать на следующих сербских выборах, как это делают США и Европа со своими ставленниками.
        Союз будет такой, что весь бывший соц.лагерь завидовать будет. ОДКБ-реальный противовес ЕС и НАТО.
        Не смотря на "наше" откровенное предательство в период ельцинско-козыревской дипломатии, сербы всегда готовы в союзе с Россией задрать НАТО.
        Pax tecum
      3. Шура пермский Сегодня, 13:06
        Сербам скажу одно-милости просим
        Шура пермский
    2. сибиралт Сегодня, 11:48
      Призывать это одно, а реально вступить в ОДКБ - совсем другое.
      сибиралт
      1. Pax tecum Сегодня, 12:26
        Так, о чем речь? Поставить должна Россия своего человека возглавлять Сербию. Реальной альтернативы Шешелю нет и не будет.
        Взять на себя работу, помочь силами и средствами выиграть борьбу за власть...
        Будет реальная власть-будут реальные дела! А, сейчас - это не "призыв" даже, а реальное "руководство к действию".
        Иначе, НАТОвцы и ЕС, рано или поздно, дожмут сербов через евроинтеграторов. Возможно и гражданское противостояние, то, что нужно глобалистам. Черногория недавняя в пример нам!
        Pax tecum
    3. LSA57 Сегодня, 11:49
      Цитата: Не либероид Русский
      пока мы в сторонке семечки плющим

      не совсем так
      LSA57
    4. seti Сегодня, 12:00
      Все верно.. А нам оно нужно ? Дружить можно но проливать русскую кровь нужно лишь за Россию.
      seti
      1. GRF Сегодня, 12:17
        Цитата: seti
        Все верно.. А нам оно нужно ? Дружить можно но проливать русскую кровь нужно лишь за Россию.

        Понятно, за друзей славян не будем, только за Россию.

        Сами не замечаем, как призываем разделяться, чтоб другие влавствовали.
        Про блудного сына притчу знаете?
        GRF
        1. seti Сегодня, 12:26
          Напомню что русских ущемляют по всему миру.. К примеру в стране 4о4 здесь же под боком..Нас всего то 145 млн ( скорее меньше выкиньте из счета другие народности) тогда как должно быть не мене 1 млрд.. Почему нас так мало ? Да потому что самые лучшие погибают за чужие повторю чужие интересы и страны. Тогда как они сами в холодке. Начнись новая война за Сербию опять русский Ваня дохни в Гейропе а через 50 лет твою могилу сравняют бульдозером..? А руководство что то вяло промямлит типо мы там чего то против..
          Сербам помогать нужно, вооружать, оказывать дипломатическую поддержку.. Но воевать за них.. Наверное не стоит.
          seti
          1. GRF Сегодня, 13:55
            Цитата: seti
            Но воевать за них.. Наверное не стоит.

            Воевать вообще не стоит... Тем более за чужие интересы, но так как Ваня не знает в чем его интерес, то он всегда будет воевать за общечеловеческий, карма такая...
            GRF
            1. seti Сегодня, 14:18
              Если Ваня не знает где его интерес и интерес его Родины так нужно сделать так чтобы знал. Чтобы наши дети в бундестаге не за пленных нацистов сопли жевали а за героя деда помочившегося на разрушенный рейхстаг. Чтобы говорили как чеканили чтобы дошло до всей гнилой сущности каждого политика русофоба.
              Вот послушайте Жирика как нужно говорить :
              seti
        2. Dr_Engie Сегодня, 12:47
          Ага, что-то та же югославия с ссср не сильно то хотела дружить - те же сидельцы на 2 стульях были. А как что надо, так сразу "братья славяне" памагити.
          Dr_Engie
          1. GRF Сегодня, 13:45
            Цитата: Dr_Engie
            Ага, что-то та же югославия с ссср не сильно то хотела дружить - те же сидельцы на 2 стульях были. А как что надо, так сразу "братья славяне" памагити.

            Кто старое помянет, тому глаз вон.
            А кто забудет - тому оба.
            GRF
      2. LSA57 Сегодня, 12:24
        Цитата: seti
        Дружить можно но проливать русскую кровь нужно лишь за Россию.

        А Беларуссы, как, побоку?
        самому не противно такое писать? negative
        LSA57
        1. seti Сегодня, 12:35
          Цитата: LSA57
          А Беларуссы, как, побоку?
          самому не противно такое писать? negative

          Не противно..Белорусы как раз с нами в ОДКБ. Про них ничего я не писал. И понятно если бы Лукашенко не тянул одеяло то жили бы в одной стране а не в разных.
          Завтра попросится Камерун , Ангола или Судан ( през ихний на днях залетал) давайте тоже возьмем их ну наши братья же только черные.. И СССР дружили. Но это шутка.
          Взять Сербию возможно и можно..Если только они сами захотят а это вопрос. Но напомню что Сербия не имеет выхода к мирю а те же сербы именуемые сейчас по недоразумению черногорцами уже в НАТО. Так что Сербия со всех (!) сторон окружена странам НАТО.
          Как снабжать будем..Помогать..Даже общаться если нас туда не пустят а самолеты будут разворачивать...? Так что тут думать нужно а не шашкой махать что мы за всех а я Дартаньян.
          seti
          1. LSA57 Сегодня, 12:43
            Цитата: seti
            Не противно..Белорусы как раз с нами в ОДКБ. Про них ничего я не писал.

            да? но вот одного этого достаточно
            Дружить можно но проливать русскую кровь нужно лишь за Россию.
            LSA57
            1. seti Сегодня, 14:07
              А я Россию и Белорусию не разделяю. Народ один. Вот только плохо что квартиры у нас разные. А давно пора жить в одной. И надежней и безопасней.
              seti
      3. Pax tecum Сегодня, 12:33
        Плохо, однако вы понимаете союзнические отношения и интересы своей Державы. Россия всю свою Великую Историю проливала кровь за други своя, потому Россию и зовут Великой. Потому мы и есть сейчас те, кто мы есть. Это даже не геополитика, а мировоззрение.
        Иначе международного и мирового авторитета и не заслужить.
        И, кстати! Многие отвечают и ответят нам взаимностью, исполняя свои союзнические обязательства. В том числе и кровью.
        Pax tecum
        1. seti Сегодня, 12:57
          Лучше попробуйте пролить свою кровь на Донбассе а мне не пишите за наши интересы. С дивана оно конечно виднее.
          Нам не мировой авторитет нужен а сильная экономика, достойная зарплата - чтобы отработав сезон на заводе/на земле можно было отдохнуть тоже достойно а не думать где по прижать где одолжить. Чем ребенка прокормить и за что на ноги поставить..Жилье нужно доступное и многое другое.
          О каком авторитете вы говорите если русского на бандерщине ( бывшая братская республика) угнетают только за то что он русский и общается (пока общается) по русски ? Русский в Прибалтике не гражданин..И на руках имеет это если вы не в курсе :

          Где возмущение наших власть имущих ?
          А вы тут несете лабуду за чьи то интересы за панибратство..Да хватит нам всем помогать пора себе помочь и всем русским во всем мире. Создать условия возвращенцам волею судьбы и разделу СССР оставшимся за бугром и наделении паспортами всем этническим русским кто желает вернутся в РФ. Помочь им с обустройством. Что вы знаете о том как русскому человеку получить гражданство в РФ ? Да тому кто хочет вернутся..Да любому таджику ( просто к примеру) на порядок легче получить гражданство. Я знаю о чем пишу.
          Когда будет сильная страна с сытым и обеспеченным крепко стоящим на ногах населением тогда можно говорить о международном уважении..А русских как зверей отлавливают по всему миру ( дело Селезнева, дело Бута, Ярошенко...) и судят в тех же США и дают немыслимые сроки..
          seti
          1. Астория Сегодня, 13:05
            Нам не мировой авторитет нужен а сильная экономика, достойная зарплата - чтобы отработав сезон на заводе/на земле можно было отдохнуть тоже достойно а не думать где по прижать где одолжить. Чем ребенка прокормить и за что на ноги поставить..Жилье нужно доступное и многое другое.
            поставил бы 100+, да нельзя. good
            Астория
    5. x.andvlad Сегодня, 12:21
      Только нам не нужно преувеличивать роль сербских сторонников интеграции с Россией. Им оказывается ожесточенное сопротивление, которому противостоять очень сложно, поскольку Сербия изолирована от России территориально. И в этом очень нагадили братушки из Болгарии - служаки наты.
      Судя по хронологии событий, указанных в статье,
      - в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.
      - парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

      тренд просматривается не очень в нашу пользу.
      x.andvlad
  2. Svarog Сегодня, 11:38
    Мысль здравая, но толку пока от ОДКБ не видно..
    Svarog
    1. Alex_Rarog Сегодня, 11:44
      а от НАТО толк ну прям виден что копец...
      Alex_Rarog
      1. Svarog Сегодня, 11:47
        Цитата: Alex_Rarog
        а от НАТО толк ну прям виден что копец...

        Ну Ната хоть воюют вместе.. а ОДКБ так поболаболить пока.. Хотя то, что не против нас уже хорошо)
        Svarog
      2. Pax tecum Сегодня, 12:43
        У НАТО задача-ликвидировать любые потенциальные "очаги сопротивления" в Восточной Европе, бывших сателлитах СССР, на случай глобальной войны.
        И, что реально вызывает уважение к "балканским русским" (так сербов называют в ЕС)-они не сломаются, как те же братья-украинцы (которые куда уж ближе и были обласканы нами), и что характерно, Шешель упомянул и белоруссов. Что интеграция РС в международные структуры РФ должна быть беспрецендентной.
        Pax tecum
    2. сибиралт Сегодня, 11:51
      М-да. Представить сложно, как армяне или казахи пойдут драться за сербских славян. belay
      сибиралт
      1. Железякин Сегодня, 12:36
        В принципе, такое уже было. Они сражались на равне с другими в 41-45 за все Европу.
        Железякин
      2. Pax tecum Сегодня, 12:44
        Только добровольцами. Донбасс вам в пример.
        А, сербы пойдут.
        Pax tecum
  3. Астория Сегодня, 11:39
    При всем уважении к совместной истории, 2% от ВВП и пожалуйста - начнем переговоры.
    Астория
    1. Svarog Сегодня, 11:40
      Цитата: Астория
      При всем уважении к совместной истории, 2% от ВВП и пожалуйста - начнем переговоры.

      Согласен, важный момент, а то на шею много сейчас желающих найдется)
      Svarog
    2. To be or not to be Сегодня, 11:45
      Смотря под каким углом смотреть
      ОДКБ уже союз с определенными целями его существования.
      Страны этого союза уже нашли цели совместного ведения дел
      Они не на стороне противников России
      Этого мало?
      To be or not to be
    3. Pax tecum Сегодня, 12:46
      Это чей стандарт, 2%? Уж не натовский ли?
      В России другой стандарт в цене - взаимопомощь и взаимовыручка.
      Pax tecum
      1. Астория Сегодня, 13:02
        В России другой стандарт в цене - взаимопомощь и взаимовыручка.
        Не вопрос - но когда повысят очередной налог, мы все обратимся к Вам laughing
        Астория
        1. Pax tecum Сегодня, 14:49
          Ну, и вот к чему вы налоги сюда приплели? Совсем не в тему.
          В России, к вашему сведению, одни из самых низких налогов в мире.
          А, вот в бою взаимопомощь и взаимовыручка вещь жизненно необходимая. Обращайтесь yes
          Если на одной стороне будем, а то судя о вашем беспокойстве только о налогах совсем не факт.
          Pax tecum
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:49
    и попросить организовать постоянную российскую базу на территории Сербии
    За умеренную плату или бартером? Услышав это (хотя это и не реально) американцы из кожи вылезут, чтобы не допустить такого. С другой стороны как же участие Сербии в программах НАТО? Кто же допустит, чтобы Вучич связывался с ОДКБ.
    Россия в случае опасности защищала бы Сербию как саму себя
    А вот это чисто по сербски - когда возникает угроза не грех вспомнить и о России.
    rotmistr60
    1. Pax tecum Сегодня, 12:51
      Ну, а что же вы не упоминаете страны СНГ, ОДКБ, Закавказье, Сирия? Что же за избирательная такая политика-то у вас?
      У них так же "возникла угроза" и они "вспомнили" о России. Нет?
      Pax tecum
  6. Лесс Сегодня, 11:51
    Вот ежели бы раньше, пока у них выход к морю был... Или если бы во времена СССР Югославия бы нашим союзником бы была... А сейчас даже не знаю надо ли оно нам?
    Лесс
  7. Лелёк Сегодня, 11:53
    ... парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

    И за сисю, и за писю одной рукой? Так не бывает, при всей симпатии к Сербской республике. К тому же большие риски для ОДКБ в интеграции с республикой, находящейся в полном окружении странами НАТО. yes
    Лелёк
    1. Pax tecum Сегодня, 13:05
      Вот это и будет геополитический оборонительный рубеж России в тылу врага, где машина НАТО просто завязнет в наземных боях (вспомните 1999, где натовцы побоялись наземных сухопутных операций).
      А, если вспомните историю (сербы во всей Европе "встретили" германских нацистов как и Советский Союз), да еще хотя бы основы геополитики изучите, то столь недальновидные ваши комментарии и вам покажутся неуместными.
      Советский Союз имел глобальную пропагандистскую работу, т.е. во многом выигрывал ту самую "информационную войну", что не скажешь сейчас о всего лишь слабой имитации этой деятельности, если даже внутри страны "разброд и шатание в мозгах" в порядке вещей.
      Вот поддержка Россией национального лидера Сербии, его приход к власти, интеграция Сербии в международные институты России и должен стать тем самым кульминационным моментом победы в информационных войнах.
      Pax tecum
  8. rocket757 Сегодня, 12:18
    С Шешелем все понятно, потому что он не изменял себе, своей стране, своим убеждениям.
    С Сербами всё сложнее, но проблему решать вряд ли придётся, не пойдут ... пусть сами решают.
    rocket757
    1. Pax tecum Сегодня, 13:11
      А, это уже будет работа самого Шешеля.
      Pax tecum
      1. rocket757 Сегодня, 13:58
        Вот это правильно.
        Человек уважаемый, как национальный герой - эт им видней.
        Сможет отвратить свой народ от искушения гейропой, памятник ему при жизни поставить можно будет!!!
        Нет, так нет, не нам за это страдать.
        rocket757
  9. Dr_Engie Сегодня, 12:46
    Нинада.
    От них будет больше вреда, чем пользы. Как в 1 мировую, ну вступили они в войну, а в итоге этим только поднасрали РИ.
    Так и тут, начнут аки Беларусь выпрашивать деньги и вооружения, а в ответ будут СЛОВА о лояльности, которые практикой так и не подкрепятся.
    Dr_Engie
    1. Лесс Сегодня, 13:54
      Вступлением в войну РИ "поднасрали" как вы изволили выразиться, румыны, которых моментально разгромили и России пришлось срочно создавать новый — Южный (Румынский) фронт. А сербов никто не спрашивал, на них напали.
      Лесс
      1. Dr_Engie Сегодня, 14:37
        Ну да, всего-то в своих амбициях создать "великую сербию" разожгли войну, дав Casus Belli для Австро-венгрии и втянув РИ в войну.
        А так да, молодцы и очень нужный союзник.
        Вот не удивлюсь, если ими сейчас движут всё те же грёзы о "великой сербии", или о возрождении югославии.
        Dr_Engie
        1. Лесс Сегодня, 14:44
          Вот я ни словом не обмолвился что это нужный союзник) Был бы у них выход к морю, тогда другое дело. А в условиях когда Сербия со всех сторон окружена странами альянса... это надо очень крепко подумать, прежде чем принять решение.
          Лесс
  10. Pax tecum Сегодня, 13:16
    Цитата: Svarog
    Мысль здравая, но толку пока от ОДКБ не видно..

    Это не значит, что его нет.
    Учения идут полным ходом. На границы СНГ-ОДКБ пока никто не посягает. Сцут!
    Разве это не толк?
    Или есть "горячие головы" в реальных боях это проверить? Так ведь можно и в границах потом ужаться от такой "смелости".
    Pax tecum
Картина дня