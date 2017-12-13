Воислав Шешель: Сербия должна вступить в ОДКБ

Думаю, он (Вучич – ред.) должен сразу подать заявку на вступление Сербии в ОДКБ и начать более глубокую интеграцию с Россией и войти во все интеграционные процессы, в которых участвует Россия. Также необходимо предоставить дипломатический статус сотрудникам гумцентра в Нише, и попросить организовать постоянную российскую базу на территории Сербии. Мы хотим такой степени интеграции с РФ, чтобы Россия в случае опасности защищала бы Сербию как саму себя

Мы бы хотели вступить в ОДКБ, войти глубже в интеграцию с Россией, максимально, как интегрирована Белоруссия и даже больше