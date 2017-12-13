14:49 13 декабря

В канадском парламенте предлагают дополнительно вооружить Украину

В канадском парламенте обсуждали вопросы дальнейшей стратегии по Украине. В комитете по обороне парламента Страны кленового листа высказались за необходимость предоставления Украине летального оружия. Отмечено, что такой шаг окажет помощь Украине «как государству, которое было и остаётся дружественным Канаде». Судя по всему, дружественность рассматривается ровно до того момента, пока Украине не нужно осуществлять выплаты по ранее выданным кредитам.

В канадском парламенте предлагают дополнительно вооружить Украину


В парламенте Канады приняли документ, который поддерживает и ввод на территорию Донбасса миротворческой миссии. В документе, носящем
название «"Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооружённого конфликта", говорится о том, что миротворческая миссия ООН должна осуществляться по всей территории Донбасса – вплоть до границ Российской Федерации.


Это ещё не все решения, которые принял комитет канадского парламента. В документе отмечается, что для всеобъемлющей поддержки Украины Оттава может ввести безвизовый режим для украинских граждан. При этом канадские эксперты отмечают, что в этом случае придётся проводить дополнительные консультации с Вашингтоном, так как канадско-американская граница является «прозрачной, и потому могут возникнуть сложные юридические моменты в случае транзита украинских граждан».

Документ теперь должны рассмотреть на общепарламентском заседании.

Использованы фотографии: https://twitter.com/mikeybbq
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Комментарии 9

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  1. Anarchist Сегодня, 12:25
    Чем же они плату брать собираются? Наличкой не получится! Натурой? Землей или рабами...?
    Anarchist
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:29
      Вышиванками и шароварами для своей многочисленной диаспоры. А вот с безвизом скорее всего будут проблемы.
      rotmistr60
      1. Shurik70 Сегодня, 13:44
        Мда ... Что раньше знали про Канаду? Что есть такая страна севернее США, куда американцы без виз на лыжах кататься ездят. И что Росомаха из "Люди-Х" там жить предпочитает. Лесов там много. И всё.
        А теперь вот канадцы "вышли на международный уровень". Вот странно, в Польшу украинцы массово эмигрируют - та начала советские памятники громить, требовать что-то от Германии и России, довела отношение с Россией до того, что от её мяса и яблок (почти единственная статья экспорта) Россия отказалась.
        А теперь оказывается, что украинцы ещё и в Канаду массово эмигрируют ...
        Блин, но ведь и в Россию на заработки они ездят? Почему мы с ума не сходим? Наверное к нам другие ездят, нормальные.
        Shurik70
    2. BlombiRus Сегодня, 12:33
      Что такого вундервафельного есть у великой канады, чего ещё нет в не менее великой укропитекии?
      BlombiRus
  2. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:32
    Оттава может ввести безвизовый режим для украинских граждан

    Ну то есть отток граждан с в/на Украины продолжится с удвоенным/утроенным темпом. Хотя чему удивляться, если Климкин радуется, что у них этнические венгры из Закарпаться десятками тысяч валят. Кем рулить то собрались по итогам, Киевской областью?
    Ушлый_башкорт
  3. rocket757 Сегодня, 12:35
    Да ладно, у вас конечно есть кому за крайну похлопотать! А бабосики где и кто платить будет.
    Будем посмотреть. что дадут ... мож базуки? ещё что не менее "свежее".
    Хотя, могут из принципа и современное дать ...посмотрим насколько "дружба" и поддержка потянет?
    rocket757
  4. Bronevick Сегодня, 12:44
    В Канаде очень большая украинская диаспора, которая уже осела в парламенте.
    Bronevick
    1. rocket757 Сегодня, 14:29
      Знамо дело! Они ведь и десант "прогрессивный" на крайну насылают! Из тех, потомков бывших!
      Одна женщина с косой чего стоит!!! И это не Тимошенко.
      rocket757
    2. Нормаль ок Сегодня, 14:32
      Цитата: Bronevick
      В Канаде очень большая украинская диаспора, которая уже осела в парламенте.

      Даже министр иностранных дел, - этническая украинка.
      Нормаль ок
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