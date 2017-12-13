В канадском парламенте предлагают дополнительно вооружить Украину

В канадском парламенте обсуждали вопросы дальнейшей стратегии по Украине. В комитете по обороне парламента Страны кленового листа высказались за необходимость предоставления Украине летального оружия. Отмечено, что такой шаг окажет помощь Украине «как государству, которое было и остаётся дружественным Канаде». Судя по всему, дружественность рассматривается ровно до того момента, пока Украине не нужно осуществлять выплаты по ранее выданным кредитам.В парламенте Канады приняли документ, который поддерживает и ввод на территорию Донбасса миротворческой миссии. В документе, носящемназвание «"Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооружённого конфликта", говорится о том, что миротворческая миссия ООН должна осуществляться по всей территории Донбасса – вплоть до границ Российской Федерации.Это ещё не все решения, которые принял комитет канадского парламента. В документе отмечается, что для всеобъемлющей поддержки Украины Оттава может ввести безвизовый режим для украинских граждан. При этом канадские эксперты отмечают, что в этом случае придётся проводить дополнительные консультации с Вашингтоном, так как канадско-американская граница является «прозрачной, и потому могут возникнуть сложные юридические моменты в случае транзита украинских граждан».Документ теперь должны рассмотреть на общепарламентском заседании.