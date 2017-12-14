Герр Мюллер про хозяина Кремля и его тайную сеть
Герр Мюллер, работающий на газету «Neue Zürcher Zeitung», выявил тайную сеть Путина. В её основе находится скрытый пропагандистский механизм, чьё действие выходит далеко за пределы России и направлено против всего мира. Путин проникает даже в Швейцарию, сокрушается Мюллер.
Феликс Мюллер (Felix E. Müller) на страницах подписной швейцарской газеты «Neue Zürcher Zeitung» утверждает, что «поддельные сообщения» в социальных сетях являются только частью «массированной пропагандистской кампании русских». Агентства пиара, средства массовой информации, финансирование партий и деятельность культурных центров по всему миру — вот как президент Путин тихо и неприметно «расширяет свою власть». И делает он это даже в Швейцарии! И даже в Каталонии!
«Окровавленные» демонстранты» и «избитые полицейские» на улицах Барселоны: эта картина потрясла публику всего несколько недель назад. Создалось впечатление, что премьер-министр Испании М. Рахой решил в корне задавить каталонское движение за независимость. Но теперь дух сопротивления каталонцев вспыхнул с новой силой. Отчего же? Оказывается, фото залитых кровью демонстрантов было хитрой подтасовкой: тот день в Барселоне, пишет швейцарец, «прошёл по преимуществу мирно».
Правительство Испании позднее дало объяснение феномену: оказывается, эту фотографию подхватили российские «интернет-боты». Отсюда и соответствующее влияние на событие, распространившееся с подачи Кремля по всему миру.
Журналист проводит параллели «этой истории» с другими историями, которые «повторяются во многих западных государствах». Он перечисляет Францию, Великобританию, страны Балтии и США, где «связи» Трампа с Кремлём нынче находятся под пристальным вниманием.
В конце октября, напоминает автор, компании-гиганты Силиконовой долины, а именно Facebook, Google и Twitter, раскрыли информацию о масштабах «деятельности России в преддверии выборов в США».
По мнению Мюллера, эти «масштабы» стали пиком русской кампании, запущенной почти пятнадцать лет тому назад.
Осенью 2003 и 2004 гг. две бывшие советские республики открыто выказали неприятие Москвы. Это Грузия, где произошла «революция роз», и Украина, где состоялась «оранжевая революция».
Кремль по этим двум поводам сильно разволновался. Шутка ли: «стратегическое подбрюшье» вознамерилось пойти западным путём!
И вот в те годы Путин и решил открыть фронт противодействия.
Был составлен «план масштабной кампании», считает Мюллер. Стратеги Кремля сформулировали тройку целей: показать общественности Запада «красоту и силу» русской культуры, дестабилизировать Европу, а параллельно свести на нет критику путинской политики, противопоставив оппонентам «позитивную» информацию «пророссийского толка».
Феликс Мюллер полагает, что России нужны некие «посредники», которые могли бы «передавать» её позицию, распространять её на Западе. Средство для найма таких посредников самое простое — деньги или какие-либо преференции. Кремль пытается склонить таким образом на свою сторону журналистов, профессоров вузов и даже политиков. За примерами далеко ходить не надо: экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер есть выдающийся образчик правильного понимания идей Путина.
Зеркалом, в котором отражается «российский взгляд» на западный дискурс, служит дискуссионный клуб «Валдай». Западные эксперты и журналисты обсуждают там глобальную ситуацию, но преобладает на этой площадке система видения мира… российская!
Кремль тратил немалые деньги на услуги западных пиар-компаний. Например, так было при организации саммита «большой восьмёрки» в г. Санкт-Петербурге. За пару миллионов долларов американская компания «Ketchum» создала «позитивный имидж» саммита.
Пример этот не единичный. Западные спецы яко пчёлки трудятся над имиджем России. Москва обращается к пиар-компаниям из Брюсселя, Вашингтона, Лондона, добиваясь таким образом своих целей.
В статье называется имя П. Манафорта: этот человек, который участвовал в предвыборной кампании Дональда Трампа, ранее немало лет «отдал служению» кругам, вращающимся по кремлёвской орбите. Заработал он на этом «десятки миллионов».
Формированием имиджа Россия занималась и изнутри. В 2005 году, напоминает автор, был открыт телеканал «Russia Today», который должен был давать картинку «альтернативного» взгляда на события. В реальности «RT» является противовесом Си-эн-эн, Би-би-си, «Дойче Велле», полагает швейцарец.
Наконец, мощной «инновацией» в русском арсенале пропаганды является фабрика троллей — «Агентство интернет-исследований» (г. Санкт-Петербург). Эта фабрика и ей подобные учреждения заваливают сеть подходящими комментариями и антизападными сообщениями, выгодными «для Путина».
По данным доклада НАТО, почти 70 процентов российских новостей о Североатлантическом альянсе в государствах Балтии и Польше созданы как раз с помощью таких вот русских сетевых ботов.
Что касается пропаганды «русской культуры», то тут Кремль попросту передирает имеющиеся западные институты. Был скопирован Гёте-институт. Деятельность фонда «Русский мир» (создан в 2007) официально направлена на защиту интересов русскоговорящего населения, живущего в эмиграции. Можно насчитать уже почти сто подобных учреждений, уверен Мюллер.
Нельзя обойти стороной и влияние на выборы в странах Европы. Русские «пытаются» оказать влияние на выборы при помощи денег. В статье высказывается предположение, что Милош Земан в 2013 г. получил деньги на предвыборную кампанию от русского «ЛУКойла».
В рейтинге наиболее влиятельных стран по «мягкой силе» от пиар-агентства «Portland» Россия попала на 26 место. Марсель ван Херпен, директор нидерландского научно-исследовательского центра «Cicero Foundation», допускает, что Путин «исказил первоначальное понятие «мягкой силы». В понимании хозяина Кремля «мягкая сила» является сознательно внедряемым компонентом «силовой политики», используемый для достижения внешнеполитических целей. Видимо, Путин научился этому у большевика Ленина: тот ещё в 1920 году создал Отдел пропаганды и агитации при ЦК КПСС. «Агитпроп» содействовал распространению идеологии коммунизма по всей планете. Путин вышел из КГБ, где его «вскормили» в соответствущей традиции, уверен швейцарский журналист. Отсюда и его пропагандистский успех.
Видимо, до того неладно идут дела у западных пропагандистов и политиков, что им приходится указывать дрожащим пальцем на «пропаганду Путина». Мол, успех у него, а у нас денег маловато будет.
Другие аналитики, пишущие на передовом английском языке, тем временем сравнивают российский ВВП с ВВП Италии (и небезосновательно) и смеются над её нефтяной «мощью». Если принять мнение об экономической несостоятельности России за истину, то неужели же можно допустить, что имидж России стал «позитивным» от простой долбёжки пропаганды по зомбоящику и открытия «культурных центров»? Едва ли это верно.
Советский Союз развалился, не выдержав конкуренции с западным образом жизни. Да-да, именно с ним, а не благодаря воздействию пропаганды. Пропаганда была, «голоса» вещали, однако людям хотелось джинсов, кока-колы, импортных телевизоров, видеомагнитофонов, автомобилей и вообще благосостояния в таком виде, в каком оно было невозможно при довольно аскетичной советской системе, когда за полированной «стенкой» (набором корпусной мебели) в магазинах записывались в очереди. Вот где было подлинное сравнение благ, и СССР тут вчистую проиграл, а прогноз Рейгана сбылся.
Сегодня Запад уже не может продемонстрировать гражданам России такого привлекательного образа жизни, которому бы позавидовала вся бывшая Страна Советов. Автомобили, компьютеры, кока-кола и даже доллары — всё это имеется и в нынешней России. Демократия же капиталистическая, как выясняется, теперь загнивает точно так же, как некогда при Горбачёве загнил «развитой социализм».
Так что может дать Запад россиянам? В сущности, ничего. Оттого и санкции, оттого и обвинения. Чтобы не дать, а отобрать!
Феликс Мюллер (Felix E. Müller) на страницах подписной швейцарской газеты «Neue Zürcher Zeitung» утверждает, что «поддельные сообщения» в социальных сетях являются только частью «массированной пропагандистской кампании русских». Агентства пиара, средства массовой информации, финансирование партий и деятельность культурных центров по всему миру — вот как президент Путин тихо и неприметно «расширяет свою власть». И делает он это даже в Швейцарии! И даже в Каталонии!
«Окровавленные» демонстранты» и «избитые полицейские» на улицах Барселоны: эта картина потрясла публику всего несколько недель назад. Создалось впечатление, что премьер-министр Испании М. Рахой решил в корне задавить каталонское движение за независимость. Но теперь дух сопротивления каталонцев вспыхнул с новой силой. Отчего же? Оказывается, фото залитых кровью демонстрантов было хитрой подтасовкой: тот день в Барселоне, пишет швейцарец, «прошёл по преимуществу мирно».
Правительство Испании позднее дало объяснение феномену: оказывается, эту фотографию подхватили российские «интернет-боты». Отсюда и соответствующее влияние на событие, распространившееся с подачи Кремля по всему миру.
Журналист проводит параллели «этой истории» с другими историями, которые «повторяются во многих западных государствах». Он перечисляет Францию, Великобританию, страны Балтии и США, где «связи» Трампа с Кремлём нынче находятся под пристальным вниманием.
В конце октября, напоминает автор, компании-гиганты Силиконовой долины, а именно Facebook, Google и Twitter, раскрыли информацию о масштабах «деятельности России в преддверии выборов в США».
По мнению Мюллера, эти «масштабы» стали пиком русской кампании, запущенной почти пятнадцать лет тому назад.
Осенью 2003 и 2004 гг. две бывшие советские республики открыто выказали неприятие Москвы. Это Грузия, где произошла «революция роз», и Украина, где состоялась «оранжевая революция».
Кремль по этим двум поводам сильно разволновался. Шутка ли: «стратегическое подбрюшье» вознамерилось пойти западным путём!
И вот в те годы Путин и решил открыть фронт противодействия.
Был составлен «план масштабной кампании», считает Мюллер. Стратеги Кремля сформулировали тройку целей: показать общественности Запада «красоту и силу» русской культуры, дестабилизировать Европу, а параллельно свести на нет критику путинской политики, противопоставив оппонентам «позитивную» информацию «пророссийского толка».
Феликс Мюллер полагает, что России нужны некие «посредники», которые могли бы «передавать» её позицию, распространять её на Западе. Средство для найма таких посредников самое простое — деньги или какие-либо преференции. Кремль пытается склонить таким образом на свою сторону журналистов, профессоров вузов и даже политиков. За примерами далеко ходить не надо: экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер есть выдающийся образчик правильного понимания идей Путина.
Зеркалом, в котором отражается «российский взгляд» на западный дискурс, служит дискуссионный клуб «Валдай». Западные эксперты и журналисты обсуждают там глобальную ситуацию, но преобладает на этой площадке система видения мира… российская!
Кремль тратил немалые деньги на услуги западных пиар-компаний. Например, так было при организации саммита «большой восьмёрки» в г. Санкт-Петербурге. За пару миллионов долларов американская компания «Ketchum» создала «позитивный имидж» саммита.
Пример этот не единичный. Западные спецы яко пчёлки трудятся над имиджем России. Москва обращается к пиар-компаниям из Брюсселя, Вашингтона, Лондона, добиваясь таким образом своих целей.
В статье называется имя П. Манафорта: этот человек, который участвовал в предвыборной кампании Дональда Трампа, ранее немало лет «отдал служению» кругам, вращающимся по кремлёвской орбите. Заработал он на этом «десятки миллионов».
Формированием имиджа Россия занималась и изнутри. В 2005 году, напоминает автор, был открыт телеканал «Russia Today», который должен был давать картинку «альтернативного» взгляда на события. В реальности «RT» является противовесом Си-эн-эн, Би-би-си, «Дойче Велле», полагает швейцарец.
Наконец, мощной «инновацией» в русском арсенале пропаганды является фабрика троллей — «Агентство интернет-исследований» (г. Санкт-Петербург). Эта фабрика и ей подобные учреждения заваливают сеть подходящими комментариями и антизападными сообщениями, выгодными «для Путина».
По данным доклада НАТО, почти 70 процентов российских новостей о Североатлантическом альянсе в государствах Балтии и Польше созданы как раз с помощью таких вот русских сетевых ботов.
Что касается пропаганды «русской культуры», то тут Кремль попросту передирает имеющиеся западные институты. Был скопирован Гёте-институт. Деятельность фонда «Русский мир» (создан в 2007) официально направлена на защиту интересов русскоговорящего населения, живущего в эмиграции. Можно насчитать уже почти сто подобных учреждений, уверен Мюллер.
Нельзя обойти стороной и влияние на выборы в странах Европы. Русские «пытаются» оказать влияние на выборы при помощи денег. В статье высказывается предположение, что Милош Земан в 2013 г. получил деньги на предвыборную кампанию от русского «ЛУКойла».
В рейтинге наиболее влиятельных стран по «мягкой силе» от пиар-агентства «Portland» Россия попала на 26 место. Марсель ван Херпен, директор нидерландского научно-исследовательского центра «Cicero Foundation», допускает, что Путин «исказил первоначальное понятие «мягкой силы». В понимании хозяина Кремля «мягкая сила» является сознательно внедряемым компонентом «силовой политики», используемый для достижения внешнеполитических целей. Видимо, Путин научился этому у большевика Ленина: тот ещё в 1920 году создал Отдел пропаганды и агитации при ЦК КПСС. «Агитпроп» содействовал распространению идеологии коммунизма по всей планете. Путин вышел из КГБ, где его «вскормили» в соответствущей традиции, уверен швейцарский журналист. Отсюда и его пропагандистский успех.
* * *
Видимо, до того неладно идут дела у западных пропагандистов и политиков, что им приходится указывать дрожащим пальцем на «пропаганду Путина». Мол, успех у него, а у нас денег маловато будет.
Другие аналитики, пишущие на передовом английском языке, тем временем сравнивают российский ВВП с ВВП Италии (и небезосновательно) и смеются над её нефтяной «мощью». Если принять мнение об экономической несостоятельности России за истину, то неужели же можно допустить, что имидж России стал «позитивным» от простой долбёжки пропаганды по зомбоящику и открытия «культурных центров»? Едва ли это верно.
Советский Союз развалился, не выдержав конкуренции с западным образом жизни. Да-да, именно с ним, а не благодаря воздействию пропаганды. Пропаганда была, «голоса» вещали, однако людям хотелось джинсов, кока-колы, импортных телевизоров, видеомагнитофонов, автомобилей и вообще благосостояния в таком виде, в каком оно было невозможно при довольно аскетичной советской системе, когда за полированной «стенкой» (набором корпусной мебели) в магазинах записывались в очереди. Вот где было подлинное сравнение благ, и СССР тут вчистую проиграл, а прогноз Рейгана сбылся.
Сегодня Запад уже не может продемонстрировать гражданам России такого привлекательного образа жизни, которому бы позавидовала вся бывшая Страна Советов. Автомобили, компьютеры, кока-кола и даже доллары — всё это имеется и в нынешней России. Демократия же капиталистическая, как выясняется, теперь загнивает точно так же, как некогда при Горбачёве загнил «развитой социализм».
Так что может дать Запад россиянам? В сущности, ничего. Оттого и санкции, оттого и обвинения. Чтобы не дать, а отобрать!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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