Из-за взрыва объём транзита газа через Украину упал почти на четверть

Советник украинского министра энергетики Максим Билявский заявил о том, что Украина потеряла почти четверть транзита газа. По его словам, на сегодняшний день по газотранспортной системе Украины перекачивается менее 200 млн кубометров «голубого топлива» в сутки. Это примерно на 23% меньше, чем было до аварии на австрийском газонакопительном и газораспределительном объекте.Билявский прокомментировал и так называемые реверсные поставки газа на Украину. По его словам такие поставки осуществляются «на основании ранее утверждённых планов из Венгрии, Словакии и Польши».В то же время в Венгрии заявляют, что в связи с аварией на газовом терминале в австрийском Баумгартене сама Венгрия столкнулась с падением объёмов поставок газа, что скажется и на реверсе. Планируется, что поставки газа через австрийский терминал будут восстановлены сегодня.На неделе прошла информация о том, что в текущем году выросли объёма транзита газа по трубопроводу «Северный поток». В сообщениях заявлено, что на сегодняшний день загруженность этой газотранспортной системы достигает 120% (66 млрд кубометров в год) от проектной в связи с целым рядом причин, включая рост потребления газа на севере Европы. Пиковые нагрузки на «СП» достигали 124%. Такая пропускная способность газопровода обеспечивается его существенным дополнительным ресурсом.