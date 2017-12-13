14:54 13 декабря

Из-за взрыва объём транзита газа через Украину упал почти на четверть

Советник украинского министра энергетики Максим Билявский заявил о том, что Украина потеряла почти четверть транзита газа. По его словам, на сегодняшний день по газотранспортной системе Украины перекачивается менее 200 млн кубометров «голубого топлива» в сутки. Это примерно на 23% меньше, чем было до аварии на австрийском газонакопительном и газораспределительном объекте.

Из-за взрыва объём транзита газа через Украину упал почти на четверть


Билявский прокомментировал и так называемые реверсные поставки газа на Украину. По его словам такие поставки осуществляются «на основании ранее утверждённых планов из Венгрии, Словакии и Польши».


В то же время в Венгрии заявляют, что в связи с аварией на газовом терминале в австрийском Баумгартене сама Венгрия столкнулась с падением объёмов поставок газа, что скажется и на реверсе. Планируется, что поставки газа через австрийский терминал будут восстановлены сегодня.

На неделе прошла информация о том, что в текущем году выросли объёма транзита газа по трубопроводу «Северный поток». В сообщениях заявлено, что на сегодняшний день загруженность этой газотранспортной системы достигает 120% (66 млрд кубометров в год) от проектной в связи с целым рядом причин, включая рост потребления газа на севере Европы. Пиковые нагрузки на «СП» достигали 124%. Такая пропускная способность газопровода обеспечивается его существенным дополнительным ресурсом.

Использованы фотографии: http://utg.ua
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Комментарии 21

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  1. Железякин Сегодня, 12:43
    Ну вот, скоро скакть нужно будет для сугреву!
    Железякин
    1. Балу Сегодня, 12:48
      Цитата: Железякин
      Ну вот, скоро скакть нужно будет для сугреву!

      Бомж-в-законе Миша-Бэтман им в помощь wassat
      Балу
      1. Шура пермский Сегодня, 12:51
        Соседушки сами отвернулись со своими реверсами… так что пусть наслаждаются своим шатким положением
        Шура пермский
        1. Shurik70 Сегодня, 13:11
          Ну, сами газопроводы Европа-Украина не пострадали. Их ведь несколько, не одна ветка.
          Так что трудности временные. Пустят в обход аварийного узла. Тем более что Россия УЖЕ пускает газ в Европу в полном объёме по обходным веткам.
          А вот пожар был не хилый.
          Shurik70
      2. 210окв Сегодня, 12:57
        Этот бомж..Этой хунте ещё фору даст и "кузькину мать"устроит этим Луценко,Аваковым,Потрохам..
        Цитата: Балу
        Цитата: Железякин
        Ну вот, скоро скакть нужно будет для сугреву!

        Бомж-в-законе Миша-Бэтман им в помощь wassat
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 13:23
          Дима, привет! hi
          Из-за взрыва объём транзита газа через Украину упал почти на четверть

          Упал транзит - упали и доходы от транзита, вот и заскулили... wink
          Джедай
      3. GRF Сегодня, 13:00
        Либо всей страной кушать горох, благо что аграрная сверх держава )
        GRF
    2. BlombiRus Сегодня, 12:52
      Да лааадно!Чего уж там. Чуток меньше. В укропитекии бабла как грязи. Мильеном меньше- не беда. Вон, поезда перестали ходить транзитом, 200 лямов как не бывало, фигня!
      BlombiRus
    3. Венд Сегодня, 13:11
      Цитата: Железякин
      Ну вот, скоро скакть нужно будет для сугреву!

      Украина хотела стать независимой от российского газа, желание исполняется
      Венд
    4. сибиралт Сегодня, 13:54
      Скоро и поляки будут покупать "реверс" из Германии. lol
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:51
    Вообще то транзит газа может быть прекращен вообще... Через Украину... Ну так они этого и хотели...
    Горный стрелок
    1. GRF Сегодня, 13:05
      Они не верят до сих пор, что их объехали )
      От испугали Россию лишней верстой)
      GRF
  3. LiSiCyn Сегодня, 12:54
    Если , честно даже писать уже нехочется про урину... Хочется, что бы всех "их" , жареный петух в зад клюнул...
    LiSiCyn
    1. LSA57 Сегодня, 13:19
      Цитата: LiSiCyn
      Если , честно даже писать уже нехочется про урину...

      а вот тоже хорошее мнение
      LSA57
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:00
    Сейчас, "хитрые и умные", найдут "причину", чтобы обвинить Россию))
    Сибирский цирюльник
    1. LSA57 Сегодня, 13:20
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Сейчас, "хитрые и умные", найдут "причину", чтобы обвинить Россию))

      а разве ещё не обвинили? странно....
      LSA57
      1. МВГ Сегодня, 14:10
        СБУ еще пока думает, какой вариант проникновения "русских террористов" озвучивать )))
        МВГ
  5. BAI Сегодня, 13:08
    Не пойму - зачем увеличивать поставки по другим газопроводам, перегружать их, а вдруг там авария? Нет транзита через Украину - и не надо его компенсировать. Смотрите, что будет когда там (на Украине) проблемы начнутся, а обходной путь сама Европа тормозит. Пусть Европа решает, что ей ближе - собственное тепло и энергетика или проблемы Украины. Я бы так сделал.
    BAI
  6. Zomanus Сегодня, 13:09
    Вооот. А был бы СП2 и этих проблем бы не было.
    Думаю данное происшествие в копилку прокладки СП2.
    Zomanus
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:13
    Так они и Чурова с его 146 процентами скоро переплюнут по брехливости! fool Как можно в трубу дать обьем больший, чем ее пропускная способность? Труба видать, резинавая, увеличивается в диаметре по мере роста объема? Тогда и 700 процентов повышение объема можно добиться!
    Геркулесыч
  8. МВГ Сегодня, 14:12
    Нехорошо над чужим горем смеяться, но уж очень тянет...
    МВГ
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