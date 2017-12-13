14:48 13 декабря

Эрдоган назвал израильских военных террористами

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлением, которое вызвало бурную реакцию в Израиле и в ряде западных стран. По словам Эрдогана, если США приняли решение признать за Иерусалимом статус израильской столицы, то для восстановления статус-кво другим государствам необходимо признать Иерусалим столицей Палестины.

Эрдоган в ходе выступления на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества заявил буквально следующее (цитата РИА Новости):
Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму.


Эрдоган назвал израильских военных террористами



По словам Эрдогана, каждый житель палестины «чувствует, как оружие израильского солдата или полицейского направлено ему в спину». Президент Турции добавил, что в таких условиях, в которых оказался народ Палестины, дальше жить невозможно.

Реджеп Эрдоган:
Я верю, что 196 стран - членов ООН - покажут свою правильную позицию. США могут быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит.


В Кремле отреагировали на заявления Эрдогана, заявив, что позиция главы турецкого государства с российской по этому вопросу не совпадает. Россия предлагает представителям сторон конфликта решать вопрос исключительно мирным путём – путём переговоров по выработке оптимального решения.

Напомним, что накануне лидеры ХАМАС объявили о начале 3-й интифады. Сообщения об обоюдных ракетных обстрелах Израиля и Палестины поступают буквально ежедневно.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 42

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  1. Балу Сегодня, 12:58
    Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — террористическое государство.

    Профессионалу виднее. Как говорят в народе рыбак-рыбака видит из далека.
    Балу
    1. Shurik70 Сегодня, 13:01
      Ну, сейчас израилитяне подборку видео выложат, выбирая самые дибильные случаи нападения "арабов с ножом на мирных полицейских"
      Интересно, какие тараканы в голове у Эрдогана? С Россией поссорился, с США поссорился, с Грецией, Израилем, курдами ...
      Shurik70
      1. Ami du peuple Сегодня, 13:21
        Цитата: Shurik70
        Интересно, какие тараканы в голове у Эрдогана?
        Никаких у него тараканов нет, Реджеп-паша пытается вести свою суверенную и независимую политику во благо Турции, не заглядывая в рот ни "западным партнерам", ни "поборникам прав человека", ни прочим внешним и внутренним оппозиционным силам. И, как показали достаточно недавние события, турецкий Президент имеет реальную, а не дутую поддержку основной массы общества.
        Так что кое-кому стоило бы поучиться у "друга Эрдогана"
        Ami du peuple
    2. Шура пермский Сегодня, 13:01
      Я согласен с эрдоганом,на удивление моё… израилянитане-террористы
      Шура пермский
      1. катана Сегодня, 13:25
        Цитата: Шура пермский
        Я согласен с эрдоганом,на удивление моё… израилянитане-террористы

        Я бы согласился с Эрдоганом,если бы вся нынешняя Турция не покоилась на костях ее древних жителей - греков, армян ,ассирийцев ,курдов.Моя учительница часто говорила нам :" Чья бы корова мычала - твоя бы молчала." Русская поговорка прямо относится к Эрдогану.
        катана
      2. Kompas Сегодня, 14:25
        Цитата: Шура пермский
        израилянитане-террористы


        Вы такой же балабол как Эрдоган.
        Kompas
    3. сибиралт Сегодня, 13:07
      Хезболла ему в помощь! bully
      сибиралт
    4. seti Сегодня, 13:20
      Ну нам подобные заявления на руку. Честно говоря я в этом согласен с Эрдоганом. Народ Палестины действительно там более чем существенно притеснен. Там настоящий ад. Но никому нет до этого дела.
      seti
      1. Krasnodar Сегодня, 13:40
        Цитата: seti
        Ну нам подобные заявления на руку. Честно говоря я в этом согласен с Эрдоганом. Народ Палестины действительно там более чем существенно притеснен. Там настоящий ад. Но никому нет до этого дела.

        Два года назад моя теща была в Вифлееме, разговорилась там с арабскими жёнами (россиянками) из Питера, которые на момент беседы находились в Палестинской Автономии по 3-4 года. Была удивлена, когда на ее вопрос где легче в быту бывшие россиянки ответили - в Палестине, конечно ...
        Вот такой там ад. Кромешный ))))
        Krasnodar
        1. seti Сегодня, 13:45
          А вы разговаривали с русскими женами или дочерями офицеров которые замужем в Израиле за евреями пардон израильтянами ? Поговорите ответы вас очень удивят.
          Да и что вы знаете за Палестину и о том как люди там живут вернее выживают.
          Вполне допускаю что палестинцы к своим женам чужой национальности относятся на порядок лучше чем евреи.
          seti
          1. Krasnodar Сегодня, 14:20
            Цитата: seti
            А вы разговаривали с русскими женами или дочерями офицеров которые замужем в Израиле за евреями пардон израильтянами ? Поговорите ответы вас очень удивят.
            Да и что вы знаете за Палестину и о том как люди там живут вернее выживают.
            Вполне допускаю что палестинцы к своим женам чужой национальности относятся на порядок лучше чем евреи.

            В Израиле 25 лет прожил, за Палестину знаю, так как в армии там служил и много чего повидал, и как прекрасно палестинцы к жёнам относятся тоже знаю ))))) (бэкфист и удары по суставам не приветствуются, равно как и удары локтями и коленями)
            Krasnodar
    5. Kompas Сегодня, 14:23
      Цитата: Балу
      Профессионалу виднее. Как говорят в народе рыбак-рыбака видит из далека


      Он и Россию в терроризме обвинял..
      Рыбак рыбака ага...
      Kompas
      1. Балу Сегодня, 14:43
        Цитата: Kompas
        Цитата: Балу
        Профессионалу виднее. Как говорят в народе рыбак-рыбака видит из далека


        Он и Россию в терроризме обвинял..
        Рыбак рыбака ага...

        возможно Эрдоган имел ввиду вот это ( только не говорите, что это фейк:
        Балу
        1. Krasnodar Сегодня, 14:45
          Цитата: Балу
          Цитата: Kompas
          Цитата: Балу
          Профессионалу виднее. Как говорят в народе рыбак-рыбака видит из далека


          Он и Россию в терроризме обвинял..
          Рыбак рыбака ага...

          возможно Эрдоган имел ввиду вот это ( только не говорите, что это фейк:

          Солдаты Асада в Израиле тоже лечатся )))
          Но 70% сирийцев в израильских больницах это мирные жители.
          Krasnodar
  2. Комментарий был удален.
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:04
    Если Эрдоган в раж войдёт - он ещё израильтян удивит... он языком как помелом машет, абсолютно не выдержанный тип.
    Анкыпельгыгыргын
    1. сибиралт Сегодня, 13:10
      Ага. Израиилю придется своё ЯО прятать, пока Эрдоган не отобрал. Ну, дела! belay
      сибиралт
    2. Романенко Сегодня, 13:27
      Ну зачем так про уважаемого человека. Кого попало в президенты не выберут. Да, несдержан, да категоричен в суждениях. Иногда даже срывается на публике. Но... тем не менее его поддерживает большинство населения.
      А сейчас, судя по всему, ему крайне не весело.
      Вечная надежда Турции -Запад нам поможет, привитая еще лет триста назад французами и англичанами, рассыпается и рушится на глазах.
      Он понимает, что его, уважаемого турка просто поимели как хотели все кому не лень и ищет новый путь.
      Так что будьте к нему снисходительны.
      Романенко
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:07
    Простите, но нам,то есть нашей власти сейчас лучше помолчать, чем выпячивать свою произраильскую позицию, наживая стране врагов! А что сказал эрдоган, это его слова. Вот только недавно он с еврейским премьером чуть ли не в уста целовался!
    Геркулесыч
    1. cheap trick Сегодня, 13:18
      Верно.просто промолчал-умнее будешь в других глазах.
      cheap trick
  5. Evgenijus Сегодня, 13:08
    Из текста:
    В Кремле отреагировали на заявления Эрдогана, заявив, что позиция главы турецкого государства с российской по этому вопросу не совпадает

    В этом вопросе позиция российского государства в лице Кремля не совпадает с моей. Я в большей степени уверен в правильности позиции президента Турции Эрдогана:
    ... США могут быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит.
    Evgenijus
    1. Балу Сегодня, 13:24
      Цитата: Evgenijus
      В этом вопросе позиция российского государства в лице Кремля не совпадает с моей. Я в большей степени уверен в правильности позиции президента Турции Эрдогана:

      В политике и дипломатии принято оперировать объективными фактами и реалиями , но никто не обязан говорить всю правду.
      Балу
      1. Evgenijus Сегодня, 13:51
        Уж очень дипломатично у вас получилось winked
        А правда одна - сейчас миром рулит не только Америка. Сирийский вопрос - этому пример и факт, как вы говорите. Может ли сейчас Трамп совершить турне по Ближнему Востоку, какое совершил президент России В.В.Путин? Не может! И это так же факт ...
        Evgenijus
  6. Rusland Сегодня, 13:09
    Ему виднее, они там рядом.
    Rusland
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 13:13
    Эрдоган назвал израильских военных террористами

    Он несколько ошибается... Это террористы в законе.
    КОТ БАЮН
    1. Джедай Сегодня, 13:20
      Существенное замечание, Вася! good И не забываем мантру Израиля "Мы только защищаемся!". negative
      Джедай
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 13:26
        Приветствую, Макс. hi
        Это их извечное нытьё уже достало! Вот чего им не жилось в Еврейской автономной области? Она то поболее нынешнего Израиля будет... Так нет же... Но Антарктиду ж не стали осваивать! laughing
        Хотя, если положа руку на сердце, Эрдоган то же не подарочек...
        КОТ БАЮН
        1. Джедай Сегодня, 13:32
          Цитата: КОТ БАЮН
          Эрдоган то же не подарочек...

          С этим султаном с его имперскими амбициями надо держать ухо востро, ножичек он за спиной всегда наготове держит. Ну да и ВВП не лыком шит.
          Джедай
  8. Романенко Сегодня, 13:19
    Правильнее было бы объявить город Иерусалим свободным и экстерриториальным образованием, а Израилю, Турции, Палестине и всем остальным желающим (лучше конечно без участия США, ведь снова всех стравят) развивать этот межнациональный бренд без выделения зон отдельной ответственности на правах общего пользования.
    Многим для этого придется переступить через внутренние преграды, но это будет шаг вперед, а не в сторону вечно нашептывающих что-то на ухо "партнеров".
    Решение очень не простое, но учитывая, что город буквально стоит на крови и костях многих поколений и служит кое-кому хорошо управляемым яблоком раздора, средством зарабатывания политических дивидендов и местом, где давно уже прописались вместо богов одни демоны, пора приходить к устраивающему все стороны решению.
    Романенко
  9. Геркулесыч Сегодня, 13:20
    Они не террористы -они только учатся! wassat
    Геркулесыч
  10. Дважды майор Сегодня, 13:26
    Правильно назвал, к стати сказать... Может, и не пойдём за Боспором и Дарданеллами... И помидорам их разрешим гнить у нас на полках магазинов (всё равно их у нас не покупают теперь)...
    Дважды майор
  11. К0щей Сегодня, 13:27
    сейчас куда ни плюнь - в террориста попадешь))) хотя... Ватикан так пока вроде не называли... вслух)))
    К0щей
  12. Kompas Сегодня, 13:33
    Непонятно зачем из слов этого балабола делать заголовок?





    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия поставляет вооружение террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).

    "Сейчас у террористов (ПКК) в руках зенитное вооружение и ракеты, которые дала им Россия. Сепаратисты оснащены этим. Это оружие поступает к террористической организации через Сирию и Ирак", — заявил Эрдоган журналистам на борту самолета во время поездки в город Диярбакыр на юго-востоке Турции,



    Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет доказательства участия России в нефтяной торговле с «Исламским государством».



    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если какая-либо страна и принимает участие в конфликте в Нагорном Карабахе, то это Россия.


    Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в поставках вооружения, в том числе средств противовоздушной обороны, отрядам Курдской рабочей партии, которую в Турции считают террористической организацией.



    "Прежде всего, Россия должна дать ответ за убийства людей на территории Сирии. Число убитых ею при сотрудничестве с режимом (правительством Сирии – ред.) достигло 400 тысяч. Сейчас Россия проводит оккупацию Сирии. Она пытается создать квазигосударство для Асада, включающее военные базы в Тартусе и Латакии. Турция находится под угрозой, у нас с Сирией граница протяженностью 911 км. А у России и Ирана есть границы с Сирией? Что они там делают? Они говорят, что их позвал Асад, но не каждое приглашение надо принимать, так как Асад тиран и убийца, а те, кто его поддерживают – соучастники преступления", — заявил Эрдоган в аэропорту столицы Сенегала Дакара, где он совершил краткую остановку по пути на родину после турне по странам Латинской Америки. Его цитирует агентство Anadolu.
    Kompas
  13. кедр Сегодня, 13:48
    Повторюсь. Сколько верёвочке не виться, а Армагеддону быть.
    кедр
  14. Евродав Сегодня, 14:12
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: seti
    Ну нам подобные заявления на руку. Честно говоря я в этом согласен с Эрдоганом. Народ Палестины действительно там более чем существенно притеснен. Там настоящий ад. Но никому нет до этого дела.

    Два года назад моя теща была в Вифлееме, разговорилась там с арабскими жёнами (россиянками) из Питера, которые на момент беседы находились в Палестинской Автономии по 3-4 года. Была удивлена, когда на ее вопрос где легче в быту бывшие россиянки ответили - в Палестине, конечно ...
    Вот такой там ад. Кромешный ))))

    Давай сам туда рвани? Нам потом расскажешь? Может быть...
    Евродав
    1. Krasnodar Сегодня, 14:24
      Цитата: Евродав
      Цитата: Krasnodar
      Цитата: seti
      Ну нам подобные заявления на руку. Честно говоря я в этом согласен с Эрдоганом. Народ Палестины действительно там более чем существенно притеснен. Там настоящий ад. Но никому нет до этого дела.

      Два года назад моя теща была в Вифлееме, разговорилась там с арабскими жёнами (россиянками) из Питера, которые на момент беседы находились в Палестинской Автономии по 3-4 года. Была удивлена, когда на ее вопрос где легче в быту бывшие россиянки ответили - в Палестине, конечно ...
      Вот такой там ад. Кромешный ))))

      Давай сам туда рвани? Нам потом расскажешь? Может быть...

      Бывал, что Вам рассказать? )))
      Krasnodar
  15. Евродав Сегодня, 14:13
    Цитата: Kompas
    Непонятно зачем из слов этого балабола делать заголовок?





    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия поставляет вооружение террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).

    "Сейчас у террористов (ПКК) в руках зенитное вооружение и ракеты, которые дала им Россия. Сепаратисты оснащены этим. Это оружие поступает к террористической организации через Сирию и Ирак", — заявил Эрдоган журналистам на борту самолета во время поездки в город Диярбакыр на юго-востоке Турции,



    Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет доказательства участия России в нефтяной торговле с «Исламским государством».



    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если какая-либо страна и принимает участие в конфликте в Нагорном Карабахе, то это Россия.


    Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в поставках вооружения, в том числе средств противовоздушной обороны, отрядам Курдской рабочей партии, которую в Турции считают террористической организацией.



    "Прежде всего, Россия должна дать ответ за убийства людей на территории Сирии. Число убитых ею при сотрудничестве с режимом (правительством Сирии – ред.) достигло 400 тысяч. Сейчас Россия проводит оккупацию Сирии. Она пытается создать квазигосударство для Асада, включающее военные базы в Тартусе и Латакии. Турция находится под угрозой, у нас с Сирией граница протяженностью 911 км. А у России и Ирана есть границы с Сирией? Что они там делают? Они говорят, что их позвал Асад, но не каждое приглашение надо принимать, так как Асад тиран и убийца, а те, кто его поддерживают – соучастники преступления", — заявил Эрдоган в аэропорту столицы Сенегала Дакара, где он совершил краткую остановку по пути на родину после турне по странам Латинской Америки. Его цитирует агентство Anadolu.

    Круче ваших балаболов на свете нет!
    Евродав
    1. Kompas Сегодня, 14:22
      Цитата: Евродав
      Круче ваших балаболов на свете нет!


      Цитата балабола.
      Kompas
      1. Балу Сегодня, 14:45
        Цитата: Kompas
        Цитата: Евродав
        Круче ваших балаболов на свете нет!


        Цитата балабола.

        Ответная цитата типичного израильского балабола.
        Ну нельзя же так, вы же из интелегентной семьи, в детстве наверное на скрипочке учились играть...
        Балу
  16. А. Привалов Сегодня, 14:21
    С начала гражданской войны в Сирии, Эрдоган менял свои взгляды по мере необходимости раза четыре, или даже пять. Точно уже не припомню. Памятуя о том, с какой скоростью в этом спектакле Реджеп Ахметович превращался из лучшего друга РФ во врага воткнувшего нож в спину и снова в друга, зрителям остаётся лишь с интересом ожидать следующего перевоплощения. Так что, не стоит так внимательно прислушиваться к каждому слову этого весьма артистичного политика.
    А. Привалов
  17. Ажылдаптыр Сегодня, 14:27
    Ну назвал он....террористами.
    А дальше?
    За словами должны следовать действия.Как то
    Разрыв отношений.
    Подбросить деньжат палестинским партизанам,на правое дело борьбы
    с оккупантами.
    Пусть ещё вспомнит как жестоко
    эти террористы расправились с
    мирной флотилией Мира.
    Может он-Эрдоган,джихад
    этим террористам объявит?
    Ажылдаптыр
    1. Krasnodar Сегодня, 14:43
      Цитата: Ажылдаптыр
      Ну назвал он....террористами.
      А дальше?
      За словами должны следовать действия.Как то
      Разрыв отношений.
      Подбросить деньжат палестинским партизанам,на правое дело борьбы
      с оккупантами.
      Пусть ещё вспомнит как жестоко
      эти террористы расправились с
      мирной флотилией Мира.
      Может он-Эрдоган,джихад
      этим террористам объявит?

      Объявит джихад - останется без ВВС.
      Но с помидорами и огурцом.
      Не скажу в каком месте )))))
      Krasnodar
    2. Kompas Сегодня, 14:45
      А дальше вашего бреда, как и его - ничего не будет.
      Эрдоган эту чушь несёт для мусульман в попытке выступить против евреев от мусульманского мира. Обвинения евреев и Израиля помогают объеденить мусульман с не особо развитым мозгом. А таких к сожалению хватает.
      Kompas
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