Эрдоган назвал израильских военных террористами

Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму.

Я верю, что 196 стран - членов ООН - покажут свою правильную позицию. США могут быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит.