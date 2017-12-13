Эрдоган назвал израильских военных террористами
Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с заявлением, которое вызвало бурную реакцию в Израиле и в ряде западных стран. По словам Эрдогана, если США приняли решение признать за Иерусалимом статус израильской столицы, то для восстановления статус-кво другим государствам необходимо признать Иерусалим столицей Палестины.
Эрдоган в ходе выступления на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества заявил буквально следующее (цитата РИА Новости):
По словам Эрдогана, каждый житель палестины «чувствует, как оружие израильского солдата или полицейского направлено ему в спину». Президент Турции добавил, что в таких условиях, в которых оказался народ Палестины, дальше жить невозможно.
Реджеп Эрдоган:
В Кремле отреагировали на заявления Эрдогана, заявив, что позиция главы турецкого государства с российской по этому вопросу не совпадает. Россия предлагает представителям сторон конфликта решать вопрос исключительно мирным путём – путём переговоров по выработке оптимального решения.
Напомним, что накануне лидеры ХАМАС объявили о начале 3-й интифады. Сообщения об обоюдных ракетных обстрелах Израиля и Палестины поступают буквально ежедневно.
Эрдоган в ходе выступления на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества заявил буквально следующее (цитата РИА Новости):
Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму.
По словам Эрдогана, каждый житель палестины «чувствует, как оружие израильского солдата или полицейского направлено ему в спину». Президент Турции добавил, что в таких условиях, в которых оказался народ Палестины, дальше жить невозможно.
Реджеп Эрдоган:
Я верю, что 196 стран - членов ООН - покажут свою правильную позицию. США могут быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит.
В Кремле отреагировали на заявления Эрдогана, заявив, что позиция главы турецкого государства с российской по этому вопросу не совпадает. Россия предлагает представителям сторон конфликта решать вопрос исключительно мирным путём – путём переговоров по выработке оптимального решения.
Напомним, что накануне лидеры ХАМАС объявили о начале 3-й интифады. Сообщения об обоюдных ракетных обстрелах Израиля и Палестины поступают буквально ежедневно.
Использованы фотографии: Фейсбук
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