Сатановский раскрывает "сирийские карты" России

Российская операция в Сирии показала широкие возможности Вооруженных сил РФ, от которых блок НАТО даже не догадывался.



Сама подготовка к военной акции против террористов в 2015 году была проведена настолько скрытно, что максимум, на что это было похоже со стороны - это поставка легкого вооружения сирийской армии. Ни о каких самолетах и вертолетах, которые нанесли свои первые удары 30 сентября, никто даже не подозревал. С точки зрения логистики, ВС России показали высококлассность и оперативность. Это признавали западные СМИ.



Все виды войск российской армии получили уникальный боевой опыт. Истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиации впервые за долгие годы наносили удары по реальному противнику. Стратегическая авиация была применена и вовсе впервые в истории. В боевой обстановке удалось протестировать новейшие отечественные системы ПВО С-400 и "Панцирь-С1". В Сирии были задействованы комплексы РЭБ "Красуха-4", береговые противокорабельные комплексы "Бастион" и даже авианосное соединение.











