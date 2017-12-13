Суд решил, что басаевским террористам достаточно колонии общего режима

И спустя 22 года со времени осуществления захвата боевиками больницы в ставропольском городе Будённовск выносятся судебные приговоры в отношении боевиков и их соучастников. Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительные вердикты в отношении двух членов бандгруппы Шамиля Басаева. Речь идёт о боевиках Магомеде Маздаеве и Рамзане Белялове, которые получили 13 и 15 лет колонии общего режима соответственно.Маздаев и Белялов были осуждены по статье об участие в террористическом акте. Остальные обвинения пришлось снять в связи с истечением срока давности.Белялов заплатит родственникам потерпевших и жертв трагедии в Будённовске 300 тысяч рублей за моральный ущерб. При этом известно, что боевику Маздаеву иски по выплате морального ущерба потерпевшей стороной не предъявлялись.В ходе заседания суда, как сообщает пресс-служба, пришлось вмешиваться судебным приставам, которые урезонили одного из подсудимых, в резкой форме заявившего о несогласии с приговором.Боевики около 20 лет скрывались от следствия. Лишь в 2014 и 2015 годах они были задержаны: Белялов – под Волгоградом, Маздаев – на территории Чеченской Республики.Следствие установило, в своё время и один, и другой вступили в басаевскую террористическую группировку по собственной воле. Они были среди более чем 150 террористов, захвативших больницу в Будённовске в 1995 году. Тогда боевиками были убиты 129 человек, ещё 317 получили ранения. Террористам на основании личного распоряжения тогдашнего главы государства беспрепятственно позволили выехать на подготовленных автобусах за пределы Ставрополья – в Чечню, находившуюся (частично) под контролем международных террористических группировок.