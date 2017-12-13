14:55 13 декабря

Суд решил, что басаевским террористам достаточно колонии общего режима

И спустя 22 года со времени осуществления захвата боевиками больницы в ставропольском городе Будённовск выносятся судебные приговоры в отношении боевиков и их соучастников. Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительные вердикты в отношении двух членов бандгруппы Шамиля Басаева. Речь идёт о боевиках Магомеде Маздаеве и Рамзане Белялове, которые получили 13 и 15 лет колонии общего режима соответственно.

Суд решил, что басаевским террористам достаточно колонии общего режима


Маздаев и Белялов были осуждены по статье об участие в террористическом акте. Остальные обвинения пришлось снять в связи с истечением срока давности.


Белялов заплатит родственникам потерпевших и жертв трагедии в Будённовске 300 тысяч рублей за моральный ущерб. При этом известно, что боевику Маздаеву иски по выплате морального ущерба потерпевшей стороной не предъявлялись.

В ходе заседания суда, как сообщает пресс-служба, пришлось вмешиваться судебным приставам, которые урезонили одного из подсудимых, в резкой форме заявившего о несогласии с приговором.

Боевики около 20 лет скрывались от следствия. Лишь в 2014 и 2015 годах они были задержаны: Белялов – под Волгоградом, Маздаев – на территории Чеченской Республики.

Следствие установило, в своё время и один, и другой вступили в басаевскую террористическую группировку по собственной воле. Они были среди более чем 150 террористов, захвативших больницу в Будённовске в 1995 году. Тогда боевиками были убиты 129 человек, ещё 317 получили ранения. Террористам на основании личного распоряжения тогдашнего главы государства беспрепятственно позволили выехать на подготовленных автобусах за пределы Ставрополья – в Чечню, находившуюся (частично) под контролем международных террористических группировок.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. Тралл Сегодня, 13:36
    Название статьи немного провокационное
    Тралл
    1. Шура пермский Сегодня, 13:38
      Эти не отсидят от звонка до звонка… обоих ждет или "инсульт" или "инфаркт"…
      Шура пермский
      1. РУСС Сегодня, 14:05
        На "общаке " беспредела больше чем на "строгаче" и там больше вероятность потерять здоровье или жизнь вообще, сейчас у правоохранителей другой головняк как раскидать террористов по тюрмам и зонам ,что бы они там меньше между собой контактировали и обьединялись в группы.
        РУСС
      2. LSA57 Сегодня, 14:19
        Цитата: Шура пермский
        Эти не отсидят от звонка до звонка… обоих ждет или "инсульт" или "инфаркт"…

        радуев пример
        LSA57
    2. Джедай Сегодня, 13:39
      Цитата: Тралл
      Название статьи немного провокационное

      Не без этого. Но приговор, мягко говоря, удивляет... negative
      Джедай
      1. К0щей Сегодня, 13:50
        самый гуманный к уб..кам суд в мире... это как с самообороной: твари/ям, которые убил/и несколько человек могу дать меньший срок, чем защищавшемуся и убившему их человеку.
        К0щей
      2. лесовозник Сегодня, 13:57
        Цитата: Джедай
        Цитата: Тралл
        Название статьи немного провокационное

        Не без этого. Но приговор, мягко говоря, удивляет... negative

        Не удивляйтесь - на общем отбывать намного сложнее,чем на строгом,где порядка больше - на общем и в бараках беспредел и от администрации - короче не доживут они до конца срока, хотя конечно на пожизненное их дела тянут.
        лесовозник
        1. Джедай Сегодня, 14:14
          Цитата: лесовозник
          Не удивляйтесь - на общем отбывать намного сложнее,чем на строгом,где порядка больше - на общем и в бараках беспредел и от администрации - короче не доживут они до конца срока

          Дай Бог чтобы так и было.
          Цитата: лесовозник
          хотя конечно на пожизненное их дела тянут.

          Это точно, где-нибудь на урановых рудниках или в каменоломне.
          Джедай
      3. Piramidon Сегодня, 14:48
        Цитата: Джедай
        Цитата: Тралл
        Название статьи немного провокационное

        Не без этого. Но приговор, мягко говоря, удивляет... negative

        Не скажите. На "строгаче" с этими ками разобраться будет тяжелее, чем на общем. Так что. Поживем - увидим.
        Piramidon
    3. Ami du peuple Сегодня, 13:40
      Цитата: Тралл
      Название статьи немного провокационное
      В чём провокация? В том, что вместо строгого или крытки, упырям дали общий, как первоходкам?
      Ami du peuple
      1. Dr_Engie Сегодня, 14:40
        Ага. И сидят потом в одном месте и те, кто магазин ограбил и те, кто теракты устраивал. Норм, чо.
        Гуантанамо своего не хватает.
        Dr_Engie
  2. BLADFROST Сегодня, 13:37
    Бармалеев казнить!
    BLADFROST
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:51
    Судей нужно на общий сажать, а этим подон -кам, только строгий режим, иди вообще п/ж!!!!
    Геркулесыч
    1. А. Привалов Сегодня, 14:00
      Цитата: Геркулесыч
      Судей нужно на общий сажать, а этим подон -кам, только строгий режим, иди вообще п/ж!!!!

      Я не всегда бываю согласен с вашим мнением, но тут подпишусь под каждым словом!
      Могу также предположить, что их быстренько освободят по УДО за "хорошее поведение".
      А. Привалов
      1. Paranoid50 Сегодня, 14:11
        Цитата: А. Привалов
        быстренько освободят по УДО за "хорошее поведение".

        Не освободят. Вернее,не выйдут. Никогда. Не зря же один из упырей устроил в суде бузу,ага. "Общий режим" только звучит гуманно-расслабляюще.
        Paranoid50
  4. Мих1974 Сегодня, 13:52
    Я вот не понял - почему им не вменили Терроризм и не упаковали пожизненно? Что у нас в стране черт возьми за законы которые имеют "срок давности" для таких ков - убийство, захват заложников, убийство сотрудников правопорядка, Терроризм?!! am Для всех террористов должен быть только один Закон - расстрел, отложенный пожизнено. И никаких тебе помилований (вообще отдельно прописать невозможность помилования), тем более сокращения срока с возможностью выхода. Единственный вариант выйти для приговоренного по терроризму - это пересмотрение дела, отмены предыдущего решения и признания - НЕ виновным, но и обязательным покаранием того кто виновен в обвинении невиновного!!
    Мих1974
  5. Хаос Сегодня, 13:53
    Странный приговор. За участие в банд формированиях такого типа надо пожизненно давать. Уверен, на судью надавили.
    Хаос
  6. Сергей824 Сегодня, 13:54
    Общий режим за терроризм это уже шедевр! Если я правильно понимаю,в качестве бонуса,к нему ,к общему режиму, полагается условно досрочное освобождение за хорошее поведение и амнистия?
    Сергей824
  7. ЗВС Сегодня, 14:12
    Тем самым Кавказский окружной военный суд взял всю ответственность за гибель жителей Буденовска на себя.
    Если-бы у судей погибли в этом городе родственники, думаю, что они не были-бы так снисходительны к террористам с кровавыми руками.
    ЗВС
  8. Altona Сегодня, 14:16
    А терроризм разве не преступление без срока давности? Да и к чему было применять столь гуманные методы к террористам? Снова кивок в сторону "нейтралитета"?Не многовато ли уже педерастического нейтралитета? В цивилизованных странах агентам спецслужб выдают лицензии на убийство и пожалуйста, израильтяне отстреливают "Черный сентябрь", британцы отстреливают "ирландскую республиканскую армию".
    Altona
  9. saveall Сегодня, 14:21
    Правильно... Пусть на зонах занимаются пропагандой этой заразы... Общий режим им в помощь! У нас же на зонах с этим полный порядок... Нет никаких джамаатов и пр. бурды. Ну а про срок и говорить нечего... Просто издевательство.
    saveall
  10. Макаров Сегодня, 14:29
    Чет сроки совсем скромные...
    Макаров
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