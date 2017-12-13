14:49 13 декабря

Ким Чен Ын поставил задачу превратить КНДР в «самую мощную ядерную державу»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поставил цель превратить страну в «самую мощную ядерную и военную державу в мире», отметив успехи отечественной промышленности в области создания новых видов вооружений, передает ТАСС сообщение агентства ЦТАК.



Верховный лидер определил долгосрочные цели, стратегические задачи, которые необходимо выполнить для развития оборонной промышленности. Он также дал установку на дальнейшее возвеличивание нашей страны и превращение ее в самую мощную ядерную и военную державу в мире,
говорится в сообщении со ссылкой на материалы съезда работников оборонной промышленности.


Ким Чен Ын также назвал «исторической победой партии и народа» успехи в создании стратегических вооружений, в том числе «атомной и водородной бомбы, а также межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"».

Кроме того, по его словам, «оборонная промышленность (КНДР) в ее нынешнем состоянии позволяет самостоятельно создавать любой вид вооружений».

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда КНДР осуществила первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Как сообщили в Пхеньяне, ракета нового типа «Хвасон-15» за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Данные иностранных специалистов от этой информации практически не отличаются. Кроме того, в Северной Корее заявили, что «Хвасон-15» может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр 3 Сегодня, 14:02
    Ну думаю так сильно газовать не надо мотор порвёшь и штаны тоже.
    Александр 3
    1. сибиралт Сегодня, 14:09
      Ыну нужно подумать, где он столько урана для ЯО наковыряет? lol
      сибиралт
    2. Джедай Сегодня, 14:17
      Северокорейский лидер Ким Чен Ын поставил цель превратить страну в «самую мощную ядерную и военную державу в мире», отметив успехи отечественной промышленности в области создания новых видов вооружений

      Что-то мне от слов Ына Поросятиной так и повеяло... what
      Джедай
    3. krops777 Сегодня, 14:47
      Ким Чен Ын поставил задачу превратить КНДР в «самую мощную ядерную державу»


      Пока исключительные демонстративно надувают щеки, ЫН тихим сапом делает свое дело, конечно до самой мощной им далеко но считаться с мнением КНДР все таки придется.
      krops777
  2. katalonec2014 Сегодня, 14:05
    Ему бы страну накормить,какое там величие.
    katalonec2014
    1. Vik66 Сегодня, 14:12
      Траву есть будут... winked
      Vik66
      1. Василенко Владимир Сегодня, 14:15
        они и так очень много салатов едят
        Василенко Владимир
  3. Василенко Владимир Сегодня, 14:14
    ну это хомячок конечно погорячился
    Василенко Владимир
  4. askort154 Сегодня, 14:23
    А мне нравится, как он троллит "исключительных" на глазах у всего Мира. good
    askort154
    1. volodya Сегодня, 14:33
      Цитата: askort154
      А мне нравится, как он троллит "исключительных" на глазах у всего Мира. good

      volodya
  5. Гардамир Сегодня, 14:28
    Сколько вдруг разом сторонников американцев высказалось выше.
    Я так скажу. На ЯО надейся, но про ПВО не забывай.
    Гардамир
  6. синоби Сегодня, 14:31
    Ну это он погорячился.Самой мощной стать ему ресурсов не хватит.Даже великий СССР, и то по тихому,через третьи руки, уран закупал.Хотя и своих месторождений более чем хватало.
    синоби
  7. Nix1986 Сегодня, 14:35
    Лучше бы он стремился сделать страну с самым высоким ВВП на душу населения. Да и сырья он столько не найдёт. Мне очень сдается, что вся эта ядренная истерия закончится выбиванием побольше ништяков с остального мира. Чтобы охладить пыл дерьмократизаторов достаточно небольшого ядерного арсенала, но с гарантией 99% доставки до места назначения. А "самый большой" это уже по Фрейду комплекс.
    Nix1986
  8. игорка357 Сегодня, 14:37
    То ли я ,то ли всем совсем похрен на цифры в статье!Высота 4475 км,и дальность 950 км?То-есть ракета достигла высоты,практически в пять раз большей чем дальность пуска,что это за абсурд?Ну 1200 км,ну полторы..но когда такое.. laughing
    игорка357
  9. Геркулесыч Сегодня, 14:43
    Вопрос, за какое время он желает получить такой результат, и не станет ли его заявление сигналом сша форсировать подготовку к войне против Северокорейцев!
    Геркулесыч
  10. CooL_SnipeR Сегодня, 14:47
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе (с) Круглый к/ф Брат. Видимо после трамповского словестного изливания коричневого цвета Ын тоже заразился. laughing
    CooL_SnipeR
  11. tchoni Сегодня, 14:48
    Ребята, можите (могете!?) надо мной ржать, но этот щучий сын таки построит коммунизм в одной, отдельно взятой, половинке полуострова...
    tchoni
Картина дня