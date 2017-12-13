Ким Чен Ын поставил задачу превратить КНДР в «самую мощную ядерную державу»

Верховный лидер определил долгосрочные цели, стратегические задачи, которые необходимо выполнить для развития оборонной промышленности. Он также дал установку на дальнейшее возвеличивание нашей страны и превращение ее в самую мощную ядерную и военную державу в мире,

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поставил цель превратить страну в «самую мощную ядерную и военную державу в мире», отметив успехи отечественной промышленности в области создания новых видов вооружений, передает ТАСС сообщение агентства ЦТАК.говорится в сообщении со ссылкой на материалы съезда работников оборонной промышленности.Ким Чен Ын также назвал «исторической победой партии и народа» успехи в создании стратегических вооружений, в том числе «атомной и водородной бомбы, а также межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"».Кроме того, по его словам, «оборонная промышленность (КНДР) в ее нынешнем состоянии позволяет самостоятельно создавать любой вид вооружений».Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября, когда КНДР осуществила первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Как сообщили в Пхеньяне, ракета нового типа «Хвасон-15» за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию в 950 км. Данные иностранных специалистов от этой информации практически не отличаются. Кроме того, в Северной Корее заявили, что «Хвасон-15» может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.