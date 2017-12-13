17:52 13 декабря

В ходе поиска подлодки «Сан-Хуан» найдено затонувшее судно

В зоне поиска аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» найдено затонувшее судно, передает РИА Новости сообщение ВМС Аргентины.



В ходе поисковой операции были обнаружены на разных глубинах два объекта.


«При исследовании подводного объекта, зафиксированного телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом CURV21 на глубине 650 метров, выяснилось, что это камень длиной в один метр», – говорится в сообщении. Исследованием занималось американское судно «Атлантис».

Второй объект, обнаруженный на глубине 139 метров, был идентифицирован британским экипажем HMS Protector как затонувшее судно.

Ранее специалисты ВМФ России в ходе погружений телеуправляемого батискафа «Пантера плюс» в зоне поиска обнаружили затонувший рыболовный траулер.

Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Аргентинские ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением субмарины.

Через 15 дней после пропажи подлодки спасательная операция была прекращена, однако поиск самой субмарины продолжается.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. zzdimk Сегодня, 15:14
    Надеюсь, и лодку найдут. Интересна причина её гибели.
    zzdimk
    1. 34 регион Сегодня, 16:03
      zzdimk, 15:14. Выходит при нынешнем уровне технологий, нет средств за слежением и обнаружением подводных объектов. Нет средств сигнализации о крушении подводных средств. Выходит подводный флот, грозное оружие не имеющее шансов на спасение экипажей при крушениях.
      34 регион
  2. san4es Сегодня, 15:18
    Второй объект, обнаруженный на глубине 139 метров, был идентифицирован британским экипажем HMS Protector как затонувшее судно.


    Тип: Исследовательское судно & ледокол
    Смещение: 5000 т (4,900 длинных тонн; 5,500 коротких тонн)
    Длина общая 89 м (292 футов 0 в)
    ЛБП 80.4 м (263 футов 9 в)
    Луч: 18 м (59 футов 1 в)
    8.35 м (27 футов 5 дюймов) (максимум)
    7,3 м (23 фута 11 В) (как ледокол)
    Сид класс: ДНВ ЛЕД-05
    Установленная мощность: 2 × Роллс-Ройс Берген БР-8, 2 х 3,535 кВт (4,741 л. с.)
    Роллс-Ройс регулируемого шага винт
    Brunvoll подруливают (800+600 кВт), кормовое подруливающие устройства (1125+990 кВт) и выдвижной Азимут подруливающее устройство (1500 кВт)
    Скорость: 15 узлов (28 км/ч; 17 миль в час)
    Вооружение:
    2 Миниганов
    4 общего назначения пулеметы

    https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Protector_(A173
    )
    san4es
  3. DEZINTO Сегодня, 15:26
    Мне уже кажется что её никогда не найдут. В скором времени поиски прекратятся. И это будет очередная загадка океана.

    То-есть я без всякой мрачности просто констатирую, таких случаев много.
    DEZINTO
    1. сибиралт Сегодня, 15:30
      Могут и не найти, если её специально утопили.
      сибиралт
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:45
    Мне это напоминает историю с авиалайнером, вроде Филлипинским, что упал где-то неподалеку от Австралии, и третий год не могут найти! Такие неприятные ассоциации возникают иногда. ....
    Геркулесыч
  5. ПРАВОкатор Сегодня, 15:48
    Нашим специалистам Обязательно нужно найти эту подводную лодку....А если поднимут(опыт есть),то причины аварии "могут" уронить уровень доверия к германскому судостроения на минимальный уровень......Вариантов много и Германия это знает...
    А если место гибели обозначат как братская могила,то народ Аргентины все равно будет признателен российским морякам!
    ПРАВОкатор
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 17:19
    Надо Шведов позвать, они постоянно наши подводные лодки находят у себя. А тут сразу найдут.
    Ретвизан 8
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