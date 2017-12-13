В ходе поиска подлодки «Сан-Хуан» найдено затонувшее судно
В зоне поиска аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» найдено затонувшее судно, передает РИА Новости сообщение ВМС Аргентины.
В ходе поисковой операции были обнаружены на разных глубинах два объекта.
«При исследовании подводного объекта, зафиксированного телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом CURV21 на глубине 650 метров, выяснилось, что это камень длиной в один метр», – говорится в сообщении. Исследованием занималось американское судно «Атлантис».
Второй объект, обнаруженный на глубине 139 метров, был идентифицирован британским экипажем HMS Protector как затонувшее судно.
Ранее специалисты ВМФ России в ходе погружений телеуправляемого батискафа «Пантера плюс» в зоне поиска обнаружили затонувший рыболовный траулер.
Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Аргентинские ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением субмарины.
Через 15 дней после пропажи подлодки спасательная операция была прекращена, однако поиск самой субмарины продолжается.
В ходе поисковой операции были обнаружены на разных глубинах два объекта.
«При исследовании подводного объекта, зафиксированного телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом CURV21 на глубине 650 метров, выяснилось, что это камень длиной в один метр», – говорится в сообщении. Исследованием занималось американское судно «Атлантис».
Второй объект, обнаруженный на глубине 139 метров, был идентифицирован британским экипажем HMS Protector как затонувшее судно.
Ранее специалисты ВМФ России в ходе погружений телеуправляемого батискафа «Пантера плюс» в зоне поиска обнаружили затонувший рыболовный траулер.
Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека. Аргентинские ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением субмарины.
Через 15 дней после пропажи подлодки спасательная операция была прекращена, однако поиск самой субмарины продолжается.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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