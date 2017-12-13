Республиканцы просят вернуть программу "Звездных войн"

Пятнадцать конгрессменов республиканцев призывают вице-президента США Майка Пенса поддержать планы по созданию новой системы космической противоракетной обороны. Политики считают, что такой проект поможет Америке в борьбе с такими государствами, как Северная Корея и выведет вперед по сравнению с основными соперниками - Россией и Китаем, сообщает Defense NewsСогласно доктрине о Национальной обороне за 2018 год, подписанной президентом США Дональдом Трампом во вторник, США могут сосредоточиться на создании космических систем по перехвату баллистических ракет. Предполагается что такие системы смогут сбивать ракеты на начальном участке полета, что сделает их гораздо эффективней, чем существующая система ПРО.По мнению политиков, опираясь на существующие технологии система может быть построена в кратчайшие сроки - 12-18 месяцев. Такие сроки представляются маловероятными, особенно учитывая, что одно только создание технического задания в Пентагоне занимает до 5 лет.Стоит отметить, что подобная идея совсем не нова. И при президенте Рейгане, в 1983 году уже создавался подобный комплекс в рамках программы Стратегическая Оборонная Инициатива. Итогом стали несколько сотен миллионов потраченных долларов и полное отсутствие практических результатов.