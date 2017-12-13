17:43 13 декабря

Республиканцы просят вернуть программу "Звездных войн"

Пятнадцать конгрессменов республиканцев призывают вице-президента США Майка Пенса поддержать планы по созданию новой системы космической противоракетной обороны. Политики считают, что такой проект поможет Америке в борьбе с такими государствами, как Северная Корея и выведет вперед по сравнению с основными соперниками - Россией и Китаем, сообщает Defense News

Республиканцы просят вернуть программу "Звездных войн"


Согласно доктрине о Национальной обороне за 2018 год, подписанной президентом США Дональдом Трампом во вторник, США могут сосредоточиться на создании космических систем по перехвату баллистических ракет. Предполагается что такие системы смогут сбивать ракеты на начальном участке полета, что сделает их гораздо эффективней, чем существующая система ПРО.


По мнению политиков, опираясь на существующие технологии система может быть построена в кратчайшие сроки - 12-18 месяцев. Такие сроки представляются маловероятными, особенно учитывая, что одно только создание технического задания в Пентагоне занимает до 5 лет.

Стоит отметить, что подобная идея совсем не нова. И при президенте Рейгане, в 1983 году уже создавался подобный комплекс в рамках программы Стратегическая Оборонная Инициатива. Итогом стали несколько сотен миллионов потраченных долларов и полное отсутствие практических результатов.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru/
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Комментарии 21

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  1. Topotun Сегодня, 15:42
    Интересно, они ее будут двигать на наших дивгателях для носителей?
    Topotun
    1. DEZINTO Сегодня, 15:44
      ни ее будут двигать на наших дивгателях


      Опередил! ))))

      Как я уже говорил "идёт 2017 год страна ай-фонов пытается скопировать двигатели советского производства". fellow

      Новые звёздные войны? Ну так известно что и те были пшиком! А сейчас на орбите Земли стооолько мусора.

      И вообще куча гвоздей высыпанных в в нужном (рассчитанном) направлении решает проблему любого спутника. Ну как есть. request
      DEZINTO
      1. Topotun Сегодня, 15:45
        Первое что подумал, прочитав новость.... Что бы нам еще им впарить для развития данной программы? Может космический рельсотрон? Пусть строят...
        Topotun
        1. Идущий Сегодня, 15:49
          Беда в том , что они фактически легализуют , то что они делают втихаря уже давно.
          Идущий
          1. Владимир16 Сегодня, 15:54
            Республиканцы просят вернуть программу "Звездных войн"

            Так уже!
            На днях новая серия выходит. laughing

            Матрасы живут как Ленин завещал. Важнейшим из искусств для них является кино.
            Нужно сортировать весь базар который из госдепа идет.

            Нам нужно тихой сапой слетать на Луну. Создать базы околоземную и около Луны. Развивать космос так, как нам нужно. Не взирая на ор из европы и из америки.

            А матрасы пусть кино снимают. А ежели могут, то пусть на луну махнут. Кто ж против. Сортир мы им на МКС построили. Может хоть его скопируют (движки ни как не выходят) и наконец от памперсов откажутся. laughing
            Владимир16
            1. хрыч Сегодня, 17:09
              На тупорогих политбюрошников таки подействовали мультики про СОИ, по-сути - это вторая победа Голливуда в холодной войне, первая про лунатиков. Но... объективности ради, надо отметить действительно прорывной проект, который в дополнении к фантастическим мультфильмам имел таки место быть - Спейс Шаттл. Время идет Шаттл почил в бозе, мультиками нас уже не запугать. В оружии на иных физических принципах чёта проблемы, а Статус-6, вообще на космос плевать. Ну и маневрирующие боеголовки, квазибаллистическая траектория и сокращенный разгонный участок, также космическим системам поражения не нравится. Плюс противоспутниковое оружие и Миг-41, как заатмосферный перехватчик. Напомним, мультики СОИ показывали, как поражают строй ББ ибо ступень разведения «автобус» была, сейчас от этого отходят, ну туча ложных целей, что не отличаются на локаторах от настоящих...

              А как красиво было, но остановились на Мишке на всю башку меченном, дешево и сердито wassat
              хрыч
        2. Ami du peuple Сегодня, 15:51
          Цитата: Topotun
          Пусть строят...
          Ну, когда сам деньги печатаешь, которые во всем мире признаются основной резервной валютой, то почему бы нет?

          Ami du peuple
    2. BlombiRus Сегодня, 16:07
      Фантомные боли. Второй раз не прокатит. Горби уже не тот, и не там. Говорят, скоро сдохнет. Некому звездную лапшу на уши развешивать.
      BlombiRus
    3. Венд Сегодня, 16:41
      Цитата: Topotun
      Интересно, они ее будут двигать на наших дивгателях для носителей?

      Они хотят снять еще один фильм, только уже про Марс. Голливудская ложь о Луне уже лопнула. С современными спецэффектами они создадут блокбастер "Американцы на Марсе" laughing
      Венд
  2. Миханище Сегодня, 15:43
    Молодец Путин! Как он их напугал! Аж поджилки трясутся.
    Миханище
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:46
    В Голливуде срочно пять новых павильонов для съемок приготовили уже!
    Геркулесыч
  4. майор Юрик Сегодня, 15:49
    Все в Голливуд, там янкесам уютно править галактиками,не говоря о Земле! Там их зеленые беретки сеют демократию направо и налево базуками и ракетами,зубами останавливают поезда и самолеты. Вот теперь спутники будут сачками ловить,бабок немерянно,почему бы не помечтать под снятую киношку! fool
    майор Юрик
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:49
    Ну, тогда президентом должен быть человек по фамилии Рейген! wassat
    Геркулесыч
    1. Астория Сегодня, 15:59
      или Railgun
      Астория
  6. rocket757 Сегодня, 16:05
    Да, да и в космос трансов усех заслать! Они всё равно ненормальные, им ненормальность обстановки может нормальной показаться!
    rocket757
  7. Не либероид Русский Сегодня, 16:18
    противоспутниковые ракеты никто не отменял, да и возобновить программу пилотируемых станций с вооружением на типа салюта-алмаза тоже можно, благо делалось это в РСФСР, а не в УССР
    Не либероид Русский
  8. JonnyT Сегодня, 16:18
    Приняли рекордный оборонный бюджет и все сразу кинулись его пилить!
    "Трам дай денег! Трам дай денег" - кричали купленные военными конгресмены
    JonnyT
  9. enmesher Сегодня, 16:33
    А станок печатный не сломается?)))
    enmesher
  10. Azim77 Сегодня, 16:36
    Итогом стали несколько сотен миллионов потраченных долларов

    Кто-то потратил, а кто-то заработал...
    Azim77
  11. Ратник-80 Сегодня, 16:38
    США все больше напоминает тупого , драчливого гопника а европейцы как лохи пруца за ним заглядывая ему в рот ,рано или поздно США заведет их в историю когда они все отхватят люлей или развалят шарик на котором живем
    Ратник-80
  12. фа2998 Сегодня, 16:49
    Цитата: Topotun
    Интересно, они ее будут двигать на наших дивгателях для носителей?

    Да без проблем! !!Дадут несколько мнл.свежеотпечатанных долларов- и вперед, никаких препятствий нет.Да , еще.Наши двигатели стоят на тяжелых ракетах, их редко запускают, а что полегче сами справляются Да и финансирование было скудное, делать новый двигатель -лишние расходы.Если теперь утвердят солидный бюджет- допилят они свой двигатель.
    Между прочим, у америкосов может получится! Это с СССР в такие игры противопоказано играть кому либо.Мы в то время были с США наравне, а то и опережали в космосе.Теперь они здорово продвинулись, а Россия на месте топчется, и достигнутое теряет.Денег нет, но вы держитесь! ! hi
    фа2998
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