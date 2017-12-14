Когда Америка перестанет морить голодом людей в Рукбане?

В Сирии практически полностью завершилась борьба с террористами ИГИЛ. Об этом официально заявило российское руководство. Последний оплот радикалов в провинции Дейр-Эз-Зор пал. Но на юге Сирии остается «рассадник» нестабильности – американская база Эт-Танф вблизи лагеря беженцев Эр-Рукбан.Официальную позицию Москвы по отношению к происходящему на Эт-Танфе высказал глава МИДа Сергей Лавров. В частности, министр отметил, что пресловутая 55-ти километровая зона, по сути, является новым пристанищем террористов, бежавших от возмездия правительственных войск из провинции Дейр-Эз-Зор.«К сожалению, США в одностороннем порядке создали в Ат-Танфе зону безопасности радиусом 50 км. Мы считаем, что никакой необходимости в этом нет. Внутри этой созданной в одностороннем порядке зоны безопасности находится лагерь беженцев Рукбан, который регулярно используется остатками игиловских отрядов, проникающими в эту зону извне», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на третьей международной конференции «Средиземноморье: римский диалог», прошедшей 1 декабря 2017 года.Напомним, что небольшой участок на сирийско-иорданской границе в районе населенного пункта Эт-Танф давно облюбовали себе США, разместив там в 2015 году военную базу с подразделениями спецназа и военными инструкторами, готовящими боевиков для боевых действий в том числе против правительственных войск. Затем Вашингтон объявил о создании 55-ти километровой зоны безопасности вокруг Эт-Танфа. В эту зону попал лагерь беженцев Эр-Рукбан, где сложилась крайне негативная гуманитарная обстановка. Во многом этому способствовала политика Вашингтона: американцы наотрез отказались пропускать в свою зону безопасности какие-либо гуманитарные конвои.Отметим, что если ранее оппозиционные сирийские СМИ, а также ряд западных медиаресурсов и известных блогеров заявляли, что режим Асада держит в полной экономической и гуманитарной блокаде Восточную Гуту, наотрез отказываясь принимать бедственное положение беженцев Рукбана, то теперь сами признают тяжелое положение людей в Рукбане. Более того, гражданский комитет беженцев Эр-Рукбана обратился с официальным письмом к российским властям о помощи. Вот этот текст:«Мы пишем от имени многих из тех, кто находится в лагере Эр-Рукбан. Ситуация здесь очень тяжела. Нам не хватает воды, еды и тепла. Мы боимся за своих детей. Граница с Иорданией по-прежнему закрыта, нам некуда идти.В лагере много мужчин с оружием, между ними бывают конфликты. С медициной плохо, больным и раненым не оказывается необходимая помощь. Американцам нет до нас дела, от них практически никакой помощи. Они даже не забирают оружие у тех, кто уходит от них.Мы уповаем на Аллаха и просим руководство России подтвердить свои слова делами. Мы просим российскую сторону способствовать улучшению нашего положения, спасению наших детей.Если помощь от международного сообщества может быть нам оказана через посредничество России и сирийского правительства, то мы просим Россию и сирийское правительство о помощи».В целом, Белому дому всегда было наплевать на людей, что немного своеобычно для государства, сеющего по миру демократию. Поэтому можно только глубоко посочувствовать людям, оказавшимся в Рукбане и надеяться на то, что Россия поможет мирным жителям лагеря, так нуждающихся в элементарных предметах для существования несмотря на многочисленные препоны со стороны Вашингтона так рьяно помогающего террористам в Сирии.