Экспериментальный газотурбинный танк «Объект 288»



"Объект 288" в Кубинке. Фото Tankmuseum.ru



Схема опытной машины. Рисунок Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век."



Схема лабораторного отделения. Рисунок Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век."



Танк на испытаниях. Силовая установка оснащена воздухопитающими трубами. Фото Zonwar.ru



Вид на левый борт. Фото Zonwar.ru



Макет "Объекта 288" с башней и вооружением. Фото Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. "Отечественные бронированные машины. XX век."

По материалам:

http://tankmuseum.ru/

http://dogswar.ru/

http://otvaga2004.ru/

http://btvt.info/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2010. – Т. 3. 1946–1965.

В шестидесятых годах прошлого века в танкостроении были предложены и внедрены несколько важнейших идей, затрагивавших все основные моменты конструкции боевых машин. Создавались новые средства защиты, перспективное вооружение и необычные для того времени силовые установки. Перед запуском в серию новые идеи проверялись на специальных опытных машинах. К примеру, оригинальная силовая установка на основе двух газотурбинных двигателей испытывалась в составе оборудования опытной бронемашины «Объект 288».Еще в конце пятидесятых годов советские танкостроители начали изучать тематику газотурбинных двигателей. Подобные силовые установки – при всей своей сложности – позволяли получить ощутимый прирост подвижности, а также имели некоторые другие преимущества перед «традиционными» дизелями. За несколько лет был создан ряд проектов, в рамках которых прорабатывалась возможность использования такой силовой установки на боевых машинах разных классов, в том числе на танках.В начале шестидесятых промышленность получила новые указания по созданию опытного танка с газотурбинной силовой установкой, включающей сразу два сравнительно маломощных двигателя. В соответствии с постановлением Совета министров СССР, Ленинградский Кировский завод и завод им. В.Я. Климова должны были создать экспериментальный танк и силовое отделение для него. В первом квартале 1965 года главный разработчик в лице ЛКЗ должен был представить на испытания опытную машину.Проект получил рабочее обозначение «Объект 288». Ведущим инженером опытного танка от Кировского завода был назначен Н.Ф. Шашмурин. Созданием газотурбинных двигателей и сопутствующего оборудования занималась группа конструкторов во главе с С.П. Изотовым.Предварительный вариант проекта «Объект 288» был подготовлен за несколько месяцев и утвержден до конца 1963 года. Параллельно с газотурбинным танком Ленинградский Кировский завод проектировал бронемашину «Объект 287» с управляемым ракетным вооружением, пушками и пулеметами. С целью упрощения и ускорения процесса конструирования было предложено использовать в экспериментальном проекте значительное количество готовых узлов и агрегатов. Таким образом, с точки зрения конструкции новый «Объект 288» вполне мог считаться модификацией «Объекта 287».Любопытно, что строительство опытных машин двух типов было запущено одним и тем же приказом руководства оборонной промышленности. В соответствии с документом, вышедшим в последних месяцах 1964 года, ЛКЗ должен был построить два опытных ракетных танка, один корпус такой машины, предназначенный для испытаний обстрелом, а также экспериментальный прототип «Объект 288». По некоторым данным, последний следовало построить вместо третьего «Объекта 287» из тех же комплектующих. Все требуемые образцы были достроены и переданы на испытания примерно в одно и то же время.Экспериментальная бронемашина «Объект 288» в определенной мере основывалась на конструкции ракетного танка «Объект 287», который, в свою очередь, представлял собой вариант глубокой модернизации среднего танка «Объект 432» (будущий Т-64). Как следствие, три машины должны были иметь схожие корпуса и ходовые части. Отличия новой опытной машины заключались в кардинальном обновлении силового отделения, а также в отсутствии боевого отделения с каким-либо вооружением. По очевидным причинам, экспериментальный образец должен был нести не оружие, а контрольную аппаратуру.В проекте с номером «288» использовался незначительно доработанный бронекорпус ракетного танка «Объект 287». Это изделие собиралось из броневых листов и неметаллических материалов и имело противоснарядную защиту лобовой проекции. Компоновка оставалась классической, хотя и с поправкой на специфическую роль машины. В передней части корпуса помещалось двухместное отделение управления. На месте боевого, в центре, поместили т.н. лабораторное отделение. Корма отдавалась под двигатели и трансмиссию. Для получения требуемых объемов под силовую установку корму корпуса пришлось удлинить на 260 мм.Лоб корпуса сохранил комбинированную защиту, выдерживавшую удар любых бронебойных и кумулятивных снарядов того времени. Такая преграда состояла из 90-мм стального листа, двух стеклопластиковых плит толщиной 130 мм, а также пары стальных деталей толщиной 15 и 30 мм. Изнутри броня дополнялась специальным подбоем. Борта и корма имели толщину не более 50-56 мм. Сверху корпус прикрывался 20-мм броней. Для усиления защиты лобовая деталь располагалась под большим углом к вертикали.На крыше корпуса, поверх штатного погона башни, предложили поместить специальную рубку для наблюдения за местностью и естественного освещения лабораторного отделения. Рубку выполнили в виде конического купола с выгнутой крышей. По периметру конического борта располагалось большое число стекол. Слева на рубке располагался люк для доступа внутрь. Как можно судить, купол лабораторного отделения выполнял функции балласта, но мог изготавливаться не из броневой стали.В моторно-трансмиссионном отделении поместили силовую установку нового типа. В соответствии с техническим заданием, «Объект 288» должен был оснащаться сразу двумя газотурбинными двигателями, работающими на общую трансмиссию. В корме, поперек корпуса, установили пару двигателей ГТД-350Т. Два таких изделия, созданных на базе авиационных моторов ГТД-350, развивали мощность по 400 л.с. В связи с установкой теплообменника мощность каждого двигателя сократилась до 390 л.с. Суммарная мощность силовой установки составляла 750 л.с., из-за чего она фактически являлась эквивалентом одного двигателя ГТД-700.Один из двигателей оснащался электрическим стартером, который можно было использовать для запуска всей силовой установки. Оба мотора комплектовались теплообменниками, при помощи которых планировалось повысить экономичность. При помощи муфты конического редуктора, оснащенной электроприводом, двигатели могли соединяться с трансмиссией или отключаться от нее. Таким образом, одновременно танк мог использовать один или два двигателя – в зависимости от текущей ситуации. Внутри корпуса разместили топливные баки на 900 л горючего, за его пределами – две емкости по 180 л.Танк получил механическую планетарную трансмиссию с металлокерамическими дисками трения, работающими в масле, и фрикционным включением передач. На каждом борту имелись коробка передач и редуктор. Как коробки, так и редукторы имели планетарную архитектуру. Управление работой трансмиссии осуществлялось при помощи гидравлических сервоприводов. Также в систему управления силовой установкой ввели пару рычагов, отвечавших за подачу топлива к каждому из двигателей. Таким образом, при повороте можно было не только затормаживать гусеницу, но и снижать обороты соответствующего двигателя.Электрическая система «Объекта 288» строилась на основе генератора СГ-12Т, который также выполнял функции стартера для запуска двигателей. Кроме того, танк получил четыре аккумуляторные батареи типа 12СТ-70.Ходовая часть, в целом, основывалась на агрегатах среднего танка «Объект 432». Внутри корпуса на днище закреплялись торсионы независимой подвески шести пар опорных катков. В передней части корпуса находились направляющие колеса, в корме – ведущие. Последние были разработаны заново, с учетом обводов корпусов бортовых редукторов. Ходовая часть сохранила по четыре поддерживающих ролика на каждом борту и небольшие бортовые экраны, прикрывавшие верхнюю ветвь гусеницы. Сама гусеница, как и на предыдущих танках, имела резинометаллический шарнир параллельного типа.Экспериментальный танк «Объект 288» не имел никакого вооружения. На месте боевого отделения базовых машин поместили лабораторный отсек. В нем имелась контрольная и записывающая аппаратура, необходимая для отслеживания работы новой силовой установки. Следить за показаниями должны были трое инженеров, каждый из которых располагал собственным посадочным местом.Для упрощения сборки опытный танк нового типа сохранил отделение управление ракетной машины «Объект 287». В передней части корпуса, перед лабораторным отделением, имелся двухместный отсек управления с парой люков в крыше. По понятным причинам, из двух мест использовалось только одно, предназначавшееся для механика-водителя. Он мог следить за дорогой через открытый люк или при помощи нескольких смотровых приборов.Использование существующего корпуса, претерпевшего минимальные доработки, позволило сохранить габариты и массу на уровне предыдущих образцов. Опытный танк «Объект 288» имел общую длину около 6,4 м при ширине 3,4 м и высоте не более 1,7 м. Снаряженная масса – 36,5 т. На шоссе машина могла развивать скорость до 66 км/ч. При работе одного двигателя запас хода, обеспечиваемый баками общей емкостью 1260 л, составлял 450 км. Два двигателя позволяли пройти только 340 км.Следует отметить, что проект «Объект 288» рассматривался в качестве основы для перспективного ракетного танка. В таком случае вместо лабораторного отсека следовало использовать боевое отделение с поворотной башней. Купол последней должен был иметь небольшую высоту и оснащаться развитыми бортовыми агрегатами. В центре башни предлагалось поместить две выдвижные пусковые установки для ракет, по бортам – пару полуавтоматических орудий. В качестве основного вооружения такого танка рассматривались ракетные комплексы «Лотос», «Рубин» и «Астра». С помощью такого оружия, способного делать 1-2 выстрела в минуту, можно было бы поражать цели на дистанциях до 4 км. Боекомплект, в зависимости от типа комплекса, мог состоять из 30-35 управляемых ракет.Проект ракетного танка на базе экспериментального «Объекта 288» прорабатывался, но не получил развития. Был изготовлен масштабный макет такой боевой машины, но дальше проект не продвинулся. Отказ от такого проекта был связан с отсутствием серьезных успехов у базового «Объекта 288», а также с изменением взглядов военных на ракетное вооружение бронетехники.В соответствии с установленным графиком работ, Ленинградский Кировский завод в начале1965 года представил на испытания экспериментальный танк с газотурбинной силовой установкой. Эта машина была построена почти одновременно с двумя прототипами «Объекта 287». Готовый образец был отправлен на полигон для проверки в реальных условиях. Испытания танка проводились на разных полигонах с разными условиями и продолжались до осени 1967 года. За это время был собран большой объем информации о работе новой силовой установки на разных трассах и в отличающихся условиях.В ходе испытаний «Объекта 288» была в очередной раз подтверждена принципиальная возможность оснащения танка газотурбинным двигателем. Одним из главных плюсов такой системы являлась экономия места: два газотурбинных двигателя занимали лишь 1,68 куб.м – заметно меньше, чем дизель схожей мощности. Одновременно с этим отсутствовали реальные компоновочные преимущества перед единым газотурбинным двигателем заданной мощности. С учетом определенных проблем, обусловленных достаточной сложностью силовой установки и трансмиссии, «Объект 288» показывал хорошие результаты с точки зрения подвижности на всех ландшафтах и, как минимум, не уступал другой технике.Одновременно с этим имелись серьезные проблемы. Так, ресурс двигателя ГТД-350Т не превышал 200 часов, что мешало нормальной эксплуатации танка. Силовое отделение в целом, отличаясь достаточной сложностью сложностью, было склонно к поломкам и не обеспечивало желаемой простоты обслуживания. Наконец, было установлено, что силовая установка на основе пары двигателей не имеет никаких реальных преимуществ перед одним мотором сопоставимой мощности. Так, при использовании одного двигателя типа ГТД-700 «Объект 288» мог иметь те же технические характеристики при определенном упрощении эксплуатации.Опытный танк «Объект 288» прошел испытания и показал все свои возможности, позволив определить реальные перспективы оригинальной идеи о применении спаренной установки двигателей. Она имела определенные недостатки, а кроме того, не показывала явных преимуществ перед другими вариантами силовых отделений. Проект решил свою задачу и более не представлял интереса. В 1967-68 годах все работы по нему были прекращены.По результатам испытаний проект был закрыт. Среди прочего, были остановлены работы по созданию нового боевого отделения с ракетным и пушечным вооружением. Ракетно-пушечный вариант «Объекта 288» так и остался в виде макета и набора технической документации.Более не нужный экспериментальный газотурбинный танк отправился на хранение. Позже он попал в музей бронетанковой техники в г. Кубинка. Там уникальная машина остается по сей день. Любопытно, что опытный «Объект 288» с характерной рубкой лабораторного отделения стоит в выставочном павильоне рядом с прототипом «Объекта 287», на основе которого был создан.Для проработки различных вопросов, связанных с оснащением бронетехники газотурбинными силовыми установками, требовались разнообразные экспериментальные машины. Одно из предложений в этой сфере было реализовано и изучено на практике при помощи опытного танка «Объект 288». Эта машина показала свои характеристики и возможности, а также наглядно продемонстрировала имеющийся потенциал. Основные идеи этого проекта себя не оправдали, и потому экспериментальный танк остался единственным в своем роде. Новые проекты боевых машин с газотурбинными двигателями основывались на иных решениях.