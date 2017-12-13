«Это станет последней каплей в чаше терпения Китая»

Официальный Пекин уделяет пристальное внимание ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и крайне обеспокоен угрозой, исходящей от исламистов. По данным китайской внешней разведки, в рядах ИГИЛ и других террористических группировок находятся не менее 3000 уйгуров. Большинство из них прошли начальную подготовку в Афганистане, а затем были переброшены в Сирию и Ирак.



Пекин уверен, что непосредственную поддержку исламистам оказывает турецкая разведка. Более того, существуют предположения о причастности и саудовских спецслужб. Если Турция и Саудовская Аравия продолжат совершать попытки по дестабилизации ситуации в Китае, Пекин будет вынужден жестко на них отвечать.



Нужно понимать, что подобные действия Турции и Саудовской Аравии вряд ли обходятся без поддержки Запада. Ведь в Афганистане находится крупнейший разведывательный центр НАТО в Средней Азии, откуда ведется работа по дестабилизации обстановки в соседних странах.











