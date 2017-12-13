17:52 13 декабря

«Это станет последней каплей в чаше терпения Китая»

Официальный Пекин уделяет пристальное внимание ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и крайне обеспокоен угрозой, исходящей от исламистов. По данным китайской внешней разведки, в рядах ИГИЛ и других террористических группировок находятся не менее 3000 уйгуров. Большинство из них прошли начальную подготовку в Афганистане, а затем были переброшены в Сирию и Ирак.

Пекин уверен, что непосредственную поддержку исламистам оказывает турецкая разведка. Более того, существуют предположения о причастности и саудовских спецслужб. Если Турция и Саудовская Аравия продолжат совершать попытки по дестабилизации ситуации в Китае, Пекин будет вынужден жестко на них отвечать.

Нужно понимать, что подобные действия Турции и Саудовской Аравии вряд ли обходятся без поддержки Запада. Ведь в Афганистане находится крупнейший разведывательный центр НАТО в Средней Азии, откуда ведется работа по дестабилизации обстановки в соседних странах.




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 16:27
    Что за люди... не сидится им спокойно... и даже то, что Китай одна из самых мощных стран в мире их не останавливает...
    Vard
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:36
      А вообще есть ли статистика по реальной работе китайского спецназа...чем же он так знаменит what
      Тот же ЛЕХА
Картина дня