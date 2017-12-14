Какое будущее для страны готовит современная система образования?

Часто на страницах «Военного обозрения» сквозь призму национальной безопасности обсуждаем вопросы, связанные с современной системой образования. Многие читатели темы такого характера игнорируют, руководствуясь тезисом, «зачем это на ВО?» - «Образование – для порталов образовательных, для «Военного обозрения» - тема военная, и точка». И уже буквально через несколько тем, в «соседних» ветках, сограждане, искренне полагающие, что система образования здесь не достойна внимания, отчего-то вдруг удивляются пользователям, которые не способны поддержать разговор о технических аспектах современного оружия, теряются в вопросах отечественной истории, приводят псевдоцитаты, выуженные из фейковых закромов «Гугла». Ещё больше удивляются, когда отдельные пользователи вместо аргументированного обсуждения конкретной темы, пытаются нахамить или «настрелять» рейтинговых баллов на комментариях из серии: «Всех порвём!», «Во всём виноваты проклятые американцы (евреи/немцы/украинцы)!» и прочее из той же серии.На самом деле, именно система образования – то, что позволит ответить на вопрос, по какому пути пойдёт государство завтра. Именно система образования определяет принципы не только профессиональной ориентации, но и того, что ВНУТРИ у «профессионально ориентированного» человека – потребительский хват из серии «Ура, я первый в очереди на айфон», или всё-таки понимание того, что гражданская позиция не определяется позицией в очереди или рейтинге «Форбс».Итак, какая образовательная система строилась в последние четверть века? Каковы первые плоды этого строительства, которое выглядит хаотичным современным многоголосым Вавилоном?На самом деле, при всей кажущейся хаотичности череды образовательных реформ, они имеют однозначную «генеральную линию». И состоит эта линия в явном отказе от любого намёка на общество социальной справедливости. Причём укрывается это под самыми благовидными предлогами, поливается самыми яркими и замечательно пахнущими соусами.Вот несколько таких:Нам нужно воспитывать индивидуальный подход, чтобы школа выпускала свободную, развитую личность, а не зашоренную будущую армейскую единицу, воспринимающие только приказы.Нам нужны прогрессивные системы тестирования и иного контроля, чтобы дети даже из глубинки становились студентами престижных вузов.Нам нужны эффективные менеджеры (управленцы), которые смогут повысить производительность труда в стране на небывалый уровень.Всё это здорово, красиво, остро, но только ни на йоту не соответствует современной действительности.С юных лет ребёнок получает информационный посыл о том, что его успех во многом зависит от финансового успеха его родителей. Есть средства у родителей – участвуйте в бесчисленных профанациях в виде всевозможных платных (чаще дистанционных) олимпиад, получайте красивые бланки с красивыми печатями от «Рогов и копыт» - подкладывайте в портфолио (очень модное нынче словцо) и становитесь успешным учащимся. Есть средства – планшеты, компьютеры, смартфоны, принтеры, возможности выезжать на платные экскурсии – опять-таки успешность. А уж ежели родители рожами (кошельками) не вышли и не могут себе позволить отправить своё чадо на платный конкурс юных математиков в город «Глупов», то сиди, ученик, и на успех в этой демократической жизни не рассчитывай.В этой системе заложником становится не только учащийся, но и учитель. ФГОСы, КИМы, КОСы, ОПОПы. Человек, который получал образование для того, чтобы обучать и воспитывать подрастающее поколение, сегодня оказался в плену у бумаг, у бюрократических норм, превращающих учителя в биоробота. Отчёты и ещё раз отчёты убивают время, которое можно было бы потратить на прямой диалог с теми, кто сидит за партами, на самоподготовку педагога. Учитель чаще видит перед собой нелепые формы от Департамента образования, всевозможных проверяльщиков его профессиональной деятельности, нежели глаза детей.В этой связи странно говорить о том, почему это вдруг современные дети теряют интерес к образованию как к процессу... Они теряют интерес к образованию ровно по той причине, что система образования перестала их замечать, сама потеряла к ним всякий интерес. Главное для системы – услужить перед проверяющими структурами, которых на одну среднестатистическую школу – тьма. Главное – показать на бумаге отчёт о том, сколько баллов на ЕГЭ набрали учащиеся выпускных классов – в среднем - безотносительно к тому, что набравшие максимальное число баллов больше времени были вынуждены проводить у репетиторов, нежели в школе. И кто подготовил ребёнка к экзамену – государственная школа или средства родителей, которые (родители) вообще-то ещё и платят налоги, чтобы работала государственная школа... А если у родителей нет средств, чтобы для ребёнка брать частные уроки – на чей счёт тогда государственные структуры собираются повесить его возможный низкий балл по ЕГЭ? Или теперь всем желающим стать успешными пора уходить в частные образовательные структуры? Если средств хватит...На эти вопросы чиновники от образования сегодня не готовы дать вразумительного ответа. Ещё бы. Им проще прикрыться инициативами президента, которые часто откровенно спускаются на тормозах. Проще так, чем однозначно ответить: какой же «продукт» образовательной системы в конечном итоге государство готово видеть после всех этих либеральных реформ. Пока продукт – откровенная «цветовая дифференциация штанов» с выяснением ещё за школьной партой, сколько раз и перед кем нужно присесть с колокольчиком в носу...О современной системе образования – замечательный фильм Константина Сёмина «Последний звонок».