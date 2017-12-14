09:26 14 декабря

Какое будущее для страны готовит современная система образования?

Часто на страницах «Военного обозрения» сквозь призму национальной безопасности обсуждаем вопросы, связанные с современной системой образования. Многие читатели темы такого характера игнорируют, руководствуясь тезисом, «зачем это на ВО?» - «Образование – для порталов образовательных, для «Военного обозрения» - тема военная, и точка». И уже буквально через несколько тем, в «соседних» ветках, сограждане, искренне полагающие, что система образования здесь не достойна внимания, отчего-то вдруг удивляются пользователям, которые не способны поддержать разговор о технических аспектах современного оружия, теряются в вопросах отечественной истории, приводят псевдоцитаты, выуженные из фейковых закромов «Гугла». Ещё больше удивляются, когда отдельные пользователи вместо аргументированного обсуждения конкретной темы, пытаются нахамить или «настрелять» рейтинговых баллов на комментариях из серии: «Всех порвём!», «Во всём виноваты проклятые американцы (евреи/немцы/украинцы)!» и прочее из той же серии.

На самом деле, именно система образования – то, что позволит ответить на вопрос, по какому пути пойдёт государство завтра. Именно система образования определяет принципы не только профессиональной ориентации, но и того, что ВНУТРИ у «профессионально ориентированного» человека – потребительский хват из серии «Ура, я первый в очереди на айфон», или всё-таки понимание того, что гражданская позиция не определяется позицией в очереди или рейтинге «Форбс».

Итак, какая образовательная система строилась в последние четверть века? Каковы первые плоды этого строительства, которое выглядит хаотичным современным многоголосым Вавилоном?


На самом деле, при всей кажущейся хаотичности череды образовательных реформ, они имеют однозначную «генеральную линию». И состоит эта линия в явном отказе от любого намёка на общество социальной справедливости. Причём укрывается это под самыми благовидными предлогами, поливается самыми яркими и замечательно пахнущими соусами.

Вот несколько таких:
Нам нужно воспитывать индивидуальный подход, чтобы школа выпускала свободную, развитую личность, а не зашоренную будущую армейскую единицу, воспринимающие только приказы.

Нам нужны прогрессивные системы тестирования и иного контроля, чтобы дети даже из глубинки становились студентами престижных вузов.

Нам нужны эффективные менеджеры (управленцы), которые смогут повысить производительность труда в стране на небывалый уровень.
Всё это здорово, красиво, остро, но только ни на йоту не соответствует современной действительности.

С юных лет ребёнок получает информационный посыл о том, что его успех во многом зависит от финансового успеха его родителей. Есть средства у родителей – участвуйте в бесчисленных профанациях в виде всевозможных платных (чаще дистанционных) олимпиад, получайте красивые бланки с красивыми печатями от «Рогов и копыт» - подкладывайте в портфолио (очень модное нынче словцо) и становитесь успешным учащимся. Есть средства – планшеты, компьютеры, смартфоны, принтеры, возможности выезжать на платные экскурсии – опять-таки успешность. А уж ежели родители рожами (кошельками) не вышли и не могут себе позволить отправить своё чадо на платный конкурс юных математиков в город «Глупов», то сиди, ученик, и на успех в этой демократической жизни не рассчитывай.

Какое будущее для страны готовит современная система образования?


В этой системе заложником становится не только учащийся, но и учитель. ФГОСы, КИМы, КОСы, ОПОПы. Человек, который получал образование для того, чтобы обучать и воспитывать подрастающее поколение, сегодня оказался в плену у бумаг, у бюрократических норм, превращающих учителя в биоробота. Отчёты и ещё раз отчёты убивают время, которое можно было бы потратить на прямой диалог с теми, кто сидит за партами, на самоподготовку педагога. Учитель чаще видит перед собой нелепые формы от Департамента образования, всевозможных проверяльщиков его профессиональной деятельности, нежели глаза детей.

В этой связи странно говорить о том, почему это вдруг современные дети теряют интерес к образованию как к процессу... Они теряют интерес к образованию ровно по той причине, что система образования перестала их замечать, сама потеряла к ним всякий интерес. Главное для системы – услужить перед проверяющими структурами, которых на одну среднестатистическую школу – тьма. Главное – показать на бумаге отчёт о том, сколько баллов на ЕГЭ набрали учащиеся выпускных классов – в среднем - безотносительно к тому, что набравшие максимальное число баллов больше времени были вынуждены проводить у репетиторов, нежели в школе. И кто подготовил ребёнка к экзамену – государственная школа или средства родителей, которые (родители) вообще-то ещё и платят налоги, чтобы работала государственная школа... А если у родителей нет средств, чтобы для ребёнка брать частные уроки – на чей счёт тогда государственные структуры собираются повесить его возможный низкий балл по ЕГЭ? Или теперь всем желающим стать успешными пора уходить в частные образовательные структуры? Если средств хватит...

На эти вопросы чиновники от образования сегодня не готовы дать вразумительного ответа. Ещё бы. Им проще прикрыться инициативами президента, которые часто откровенно спускаются на тормозах. Проще так, чем однозначно ответить: какой же «продукт» образовательной системы в конечном итоге государство готово видеть после всех этих либеральных реформ. Пока продукт – откровенная «цветовая дифференциация штанов» с выяснением ещё за школьной партой, сколько раз и перед кем нужно присесть с колокольчиком в носу...

О современной системе образования – замечательный фильм Константина Сёмина «Последний звонок».

Автор: Володин Алексей


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Комментарии 34

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  1. 210окв Сегодня, 06:36
    Какое будущее для страны..?!С таким образованием?Никакого...К сожалению.И главное что требования прекратить этот бардак в образовании натыкаются на глухую стену.
    210окв
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:47
      !С таким образованием?
      Стимул надо создать для детей и подростков...должна быть детская и юношеская организация наподобии пионеров и комсомола с ясными и понятными дле молодых ребят целями...и эти организации должны быть в духе времени ... smile вместе со смартфонами,компами ,жаждой разбогатеть и добиться чего то для себя и прочими прибамбасами(естественно под контролем взрослых )...только так можно привлечь молодых людей дав им желание что то делать...так я думаю. what
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 06:53
        Алексей,полностью с Вами согласен.Но дело в том что у нас нет государственной идеологии,на базе которой бы создавались молодежные организации.Вот в чем загвоздка.Клич-мы патриоты!,упирается в противоречие-патриотизм у нас должен быть завязан на интересы сырьевых монополий...Пример последнего времени-выступление в бундестаге делегатов из Уренгоя.
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        !С таким образованием?
        Стимул надо создать для детей и подростков...должна быть детская и юношеская организация наподобии пионеров и комсомола с ясными и понятными дле молодых ребят целями...и эти организации должны быть в духе времени ... smile вместе со смартфонами,компами ,жаждой разбогатеть и добиться чего то для себя и прочими прибамбасами(естественно под контролем взрослых )...только так можно привлечь молодых людей дав им желание что то делать...так я думаю. what
        210окв
        1. Мой адрес Сегодня, 07:56
          Дмитрий, hi .
          Упрощённо, и только в отношении идеологии:
          У молодёжи с детства надо воспитывать правильный взгляд на западный мир – со стороны затвора оружия, а не со стороны дула.
          Мой адрес
      2. Стропорез Сегодня, 08:24
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Стимул надо создать для детей и подростков...должна быть детская и юношеская организация наподобии пионеров и комсомола с ясными и понятными дле молодых ребят целями...и эти организации должны быть в духе времени

        Коллега hi Вы фильм посмотрели?
        Там вопрос ставится о том , что государство развалило систему начального, среднего, средне-специального и высшего образования.
        За путинские годы было ликвидировано около 30 тыс.школ!!! 80 тыс предприятий и 5 тыс отраслевых институтов!!!
        Властям нужен -потребитель, а не образованный человек.
        И самое важное, что образование стало платным, а это ведёт к сословной дифференциации населения!
        Очень рекомендую посмотреть все три серии! hi
        Стропорез
        1. Зяблицев Сегодня, 08:29
          Доброго времени суток! hi Я так понимаю, главное в Вашем посте вот эти слова "путинские годы"?
          Зяблицев
          1. Стропорез Сегодня, 08:34
            Приветствую! hi Вы совершенно меня правильно поняли!
            Поскольку разрушение образования,под видом реформ, началось именно при путине и он несёт за это деяние полную ответственность.
            В следствие его действий мы по количеству средних школ откатились к 1913 году! В медицине то же самое.
            Посмотрите все 3 фильма-там всё наглядно. hi
            возможно Вы начнёте осознавать , что происходит в стране.
            Стропорез
            1. Зяблицев Сегодня, 08:57
              Я имею честь немного знать изнутри эту проблему и хочу сказать, что именно сейчас начался процесс восстановления нашего образования, тотально разрушенного в 90-е и именно во многом благодаря ВВП! hi
              Зяблицев
              1. Стропорез Сегодня, 09:03
                Цитата: Зяблицев
                Я имею честь немного знать изнутри эту проблему и хочу сказать,

                Прикольно, не знаю, но хочу сказать what , а точнее возразить.
                Цитата: Зяблицев
                процесс восстановления нашего образования, тотально разрушенного в 90-е и именно во многом благодаря ВВП!

                А вот это уже полнейшая ЧУШЬ !!!
                До путинских реформ были целы ещё и школы и оставался ещё советский пед.состав, а самое главное общеобразовательные советские программы.!
                Тут то я точно в теме ,у меня жена и теща педагоги!!!
                Посмотрите всё таки фильм, а потом подискутируем. hi

                Пысы. А Иркутское лётное училище, например не при путине разрушили?
                Стропорез
                1. Зяблицев Сегодня, 09:12
                  Училища, да, включая и мое родное сократили при ВВП, но конкретно, в этом я виню Сердюкова, даже с учетом определенного рационального зерна..., но мы же говорим в целом о системе образования!
                  Но Вас я понял - Вы, как американцы или хохлы - Путин главный вредитель и душитель человеческих ценностей и никакие доводы не принимаются... laughing
                  Зяблицев
                  1. Стропорез Сегодня, 09:23
                    Цитата: Зяблицев
                    Училища, да, включая и мое родное сократили при ВВП, но конкретно, в этом я виню Сердюкова, даже с учетом определенного рационального зерна.

                    Нехватку лётного и инженерно-технического состава ,как в боевой, так и в гр. авиации Вы называете рациональным зерном???!!!
                    Цитата: Зяблицев
                    но мы же говорим в целом о системе образования!

                    Военное образования разве не входит в систему образования в целом?
                    Цитата: Зяблицев
                    Но Вас я понял - Вы, как американцы или хохлы - Путин враг и никакие доводы не принимаются...

                    Эх...., Вы на своём коньке,когда нет аргументов..,матрасы, каклы,госдеп, печеньки... stop
                    Это явно Вас не красит negative
                    А отвечу я Вам вот как :Я не матрас, не какол, не троль, не засланный казачок и госдеп мне ничего не платит,а Я ГРАЖДАНИН !!!
                    Стропорез
              2. Ромей Сегодня, 09:17
                Цитата: Зяблицев
                Я имею честь немного знать изнутри эту проблему и хочу сказать, что именно сейчас начался процесс восстановления нашего образования, тотально разрушенного в 90-е и именно во многом благодаря ВВП! hi

                К сожалению, вынужден с вами не согласиться... Я тоже знаю проблему изнутри, благо мать и супруга учителя. В 1990-е годы образование было еще советским, т.е. добротным и качественным, единственное похрамывала дисциплина, но в целом методика и программы были еще вполне на высоте. "Реформаторам" было некогда заниматься такой мелочевкой, им нужно было грабить страну. А в нулевые у них появилось свободное время и эти ребята приступили к действу по формированию и воспитанию нужного им потребителя, желательно банковских продуктов. О знаниях, умениях, навыках речь в современной школе не идет от слова совсем, главным итогом и критерием работы учителя является элементарное натаскивание на ОГЭ-ЕГЭ. В общем дальнейшая деградация и окончательная ликвидация классической советской школы как логического продолжения русско-германской гимназической традиции неизбежно. Поэтому удивляться, что у нас падают спутники не стоит. Судя по всему они у нас вообще скоро запускать будет некому, потому как школа готовит только "квалифицированного потребителя", а о созидании нет и речи ибо это с точки зрения кураторов нынешнего образования коммунистическая ересь...
                Ромей
        2. Василенко Владимир Сегодня, 08:47
          Цитата: Стропорез
          За путинские годы было ликвидировано около 30 тыс.школ!!!

          вот эта цифра крайне не корректная
          простой пример было в поселках 3 школы с недоукомплектованными классами, построили одну большую, на бумаге на две школы стало меньше в реале это не верно
          Василенко Владимир
          1. Стропорез Сегодня, 08:58
            Цитата: Василенко Владимир
            простой пример было в поселках 3 школы с недоукомплектованными классами, построили одну большую, на бумаге на две школы стало меньше в реале это не верно

            Вы можете ответить на простой вопрос: зачем большевики настроили столько д/с, школ,институтов, больниц, дворцов культуры, театров, заводов?
            Ответьте, а потом мы с вами станем делать арифметические экзерсисы! hi
            Стропорез
            1. Зяблицев Сегодня, 09:18
              Вам про Фому, а Вы про Ерему - разные политико-экономические строи, капитализм и социализм - вот именно в этом и суть!При СССР можно было позволить содержать даже малоэффективные заведения, при капитализме - это роскошь для государства, поэтому нужно объединять, что то сокращать, для того что бы просто бездарно не транжирить бюджет!Плохо, хорошо, но это реалии нашей современности!
              Зяблицев
    2. Alber Сегодня, 06:47
      Цитата: 210окв
      Какое будущее для страны..?!С таким образованием?Никакого...К сожалению.И главное что требования прекратить этот бардак в образовании натыкаются на глухую стену.

      Дык и с культурой нынешней, Мидынские, Серебряковы и прочая шв...
      Alber
    3. Alena Frolovna Сегодня, 06:48
      "Хочешь победить врага - воспитай его детей".

      Об этом хорошо сказал персонаж Басилашвили - Лахновский из романа Иванова "Вечный зов".

      Рассуждения Арнольда Михалыча Лахновского о будущем России во время Великой Отечественной, когда уже наметился перелом и до Победы было уже ближе.

      - Я ж тебе и объясняю... В этом веке (двадцатом) нам уже не победить. Нынешнее поколение людей в России слишком фанатичное. До оголтелости. Войны обычно ослабляли любой народ, потому что, помимо физического истребления значительной части народа, вырывали его духовные корни, растаптывали и уничтожали самые главные основы его нравственности. Сжигая книги, уничтожая памятники истории, устраивая конюшни в музеях и храмах... Такую же цель преследует и Гитлер. Но слишком он многочислен, что ли, этот проклятый ваш советский народ... Или он какой-то особый и непонятный... И в результате войны он не слабеет, а становится сильнее, его фанатизм и вера в победу не уменьшаются, а все увеличиваются. Гитлер не может этого понять, а если бы понял, как-то попытался бы выйти из войны. Значит, он обречен, и его империя, его тысячелетний рейх, накануне краха... Значит, надо действовать нам другим путем. Помнишь, конечно, Ленин ваш сказал когда-то: мы пойдем другим путем. Читал я где-то или в кино слышал... Что ж, хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! - Сморщенные веки Лахновского быстро и часто задергались, глаза сделались круглыми, в них заплескался, заполыхал яростный огонь, он начал говорить все громче и громче, а под конец буквально закричал: - Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!

      - Сейчас трудно все это представить... тебе. Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался. Окончится война - все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем... все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?!

      Лахновский по мере того, как говорил, начал опять, в который уж раз, возбуждаться, бегать по комнате.

      - Мы найдем своих единомышленников... своих союзников и помощников в самой России! - срываясь, выкрикнул Лахновский.

      - И даже не то слово - найдем... Мы их воспитаем! Мы их наделаем столько, сколько надо! И вот тогда, вот потом... со всех сторон - снаружи и изнутри мы и приступим к разложению... сейчас, конечно, монолитного, как любят повторять ваши правители, общества. Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его.

      - И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов. Что и требуется! Что и требуется!

      Роман-эпопея «Вечный зов» (написан в 1963—1975, опубликован 1970—1976) четверть века была настольной книгой в каждом доме, где любили Россию и чтили человека труда.
      Alena Frolovna
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:08
        образование,кстати,не горбачов развалил,и не ельцын...это я к таким как "михан" оращаюсь,"запутинцам"... образование планомерно деградировало,при нынешнем руководстве,причём всё образование. обыдление населения продолжается.
        Дедкастарый
        1. Зяблицев Сегодня, 08:39
          Вы об этом так судите лишь бы что либо написать или имеете какое то отношение к образованию? Вы сейчас одним махом оскорбили огромное количество воспитателей, педагогов, учителей и преподавателей!
          Была в 90-е разрушена система Советской школы и только именно в путинское время пришло понимание, как нужно выстроить эту систему заново, что бы она работала на страну, но была и интегрирована в существующие реалий современности, с учетом глобализации общества, но так же и с учетом наших вековых традиций, в том числе и опыта Советской школы! Которая, кстати, в в рамках здорового консерватизма базировалась на имперском дореволюционном образовании: фундаментализме и академизме. Вот именно такой курс сейчас взят в нашем образовании... Единственное, что строить - это не ломать!Годы и большие деньги!
          Зяблицев
          1. Дедкастарый Сегодня, 08:53
            Цитата: Зяблицев
            Вы об этом так судите лишь бы что либо написать или имеете какое то отношение к образованию?

            жена-препод.
            Цитата: Зяблицев
            Вы сейчас одним махом оскорбили огромное количество воспитателей, педагогов, учителей и преподавателей!

            коим образом? они в курсе...это вас чего то корёжит всегда от правды. request
            Цитата: Зяблицев
            именно в путинское время пришло понимание, как нужно выстроить эту систему заново, что бы она работала на страну,

            да вы в своём уме вообще? чушь пишете гольную! "ботом" подрабатываете? what
            Дедкастарый
            1. Зяблицев Сегодня, 08:59
              Попробуйте не хамить и возможно у нас получится диалог! hi
              Значит и жену Вы свою оскорбили - она у Вас, по Вашем же словам, бездельница, ничего не делает, поэтому ее ученики деградируют...
              Зяблицев
              1. Дедкастарый Сегодня, 09:15
                Цитата: Зяблицев
                Попробуйте не хамить и возможно у нас получится диалог! hi
                Значит и жену Вы свою оскорбили - она у Вас, по Вашем же словам, бездельница, ничего не делает, поэтому ее ученики деградируют...

                диалог с Вами-увольте! ваши бла-бла-бла,я знаю..вот, людей умнее вас послушайте хотя бы...адьёс..
                Дедкастарый
                1. Зяблицев Сегодня, 09:21
                  "бла,бла, бла", это более к Вашей риторике подходит, а я за себя говорить ничего не буду и с удовольствием послушаю умных людей, готов и Вас послушать, но ведь Вы окромя желчи ничего толкового и не пишите!Мажете всех черной краской, не делая попытку задуматься...Отчего так? Вас кто то сильно обидел?
                  Зяблицев
        2. Василенко Владимир Сегодня, 08:48
          Цитата: Дедкастарый
          оращаюсь,"запутинцам"

          "дом 2" тоже ВВП организовал?!!!
          Василенко Владимир
          1. Дедкастарый Сегодня, 08:54
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: Дедкастарый
            оращаюсь,"запутинцам"

            "дом 2" тоже ВВП организовал?!!!

            нет,но он не против видимо...
            Дедкастарый
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:15
        Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов.


        Ах Лахновский...Лахновский... как в воду глядел...
        добавлю однако свою ложку дегтя...задав вопрос...почему так быстро развалился СССР ...почему советская идеология оказалась непрочна внутри души партийного аппарата СССР...
        почему гниль разложения пошла не снизу а сверху СОВЕТСКОГО НАРОДА...почему партийные бонзы-коммунисты так быстро перекрасились в буржуев...
        значит дело не только в том что сказал Лахновский ...значит идеология коммунизма не смогла побороть человеческую алчность,подлость,корысть,страх за себя в конце концов.. сидящие и замаскировавшиеся в низменных уголках человеческого сознания и выползающие наружу при благоприятных условиях.
        Есть ли идеология способная побороть это на сегодняшний день... what думаю что пока нет.
        Тот же ЛЕХА
    4. Антианглосакс Сегодня, 09:25
      Цитата: 210окв
      Какое будущее для страны..?!С таким образованием?Никакого...К сожалению.И главное что требования прекратить этот бардак в образовании натыкаются на глухую стену.

      Не могу читать спокойно статьи о нашей образовательной системе. Тварей, кто отвечает за её развал, надо топить на фарватере. Алчные животные, добравшиеся до власти в России мало того, что воруют у населения страны миллиарды, да ещё сознательно дебилизируют граждан. Руководство страны - конченные мерзавцы, это очевидно.
      Антианглосакс
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    С сегодняшней системой образования можно смело сказать, что будущее может быть плачевным. Люди не знающие истории (подлинной, а не вымученной определенной прослойкой) своей страны, убежденные в том, что деньги решают все, не умеющие грамотно разговаривать (писать) на родном языке, преклоняющиеся перед мнимыми западными свободами просто не смогут сохранить свою страну. А значит в очередной раз постараются отдать под внешнее управление самым "демократичным" за океаном. Главное, чтобы сам мог кушать хлеб с маслом и икрой, а страны не жалко.
    rotmistr60
    1. Василенко Владимир Сегодня, 08:50
      Цитата: rotmistr60
      Люди не знающие истории (подлинной, а не вымученной определенной прослойкой) своей страны

      к сожалению не знают не только историю, но и математику и многое другое
      кстати на этом самом сайте как-то комментировал "пидАгог" и доказывал что "жи" "ши" учить не надо комп все одно исправит
      Василенко Владимир
  3. Prole Сегодня, 08:13
    В учителя нужно брать как минимум после работы на производстве. И желательно старше сорока. Соответственно зарплата должна быть на уровне. Руководство школы должно быть выборное, от коллектива. Назначенцы как правило либо работы не знают либо в попу начальству заглядывают а на всё остальное плевать. В школе нужна практика отстранения от учебного процесса. Да, не по конституции но есть дети которым не место в школе из за их антисоциального поведения. Не знаю чья это проблема но уж точно не тех кто хочет учиться.
    Prole
    1. Василенко Владимир Сегодня, 08:52
      Цитата: Prole
      В учителя нужно брать как минимум после работы на производстве

      это круто
      и кем на производстве должен работать учитель истории или иностранного языка?!!!
      Цитата: Prole
      И желательно старше сорока

      а до 40 он простите то чему обучался в ВУЗе не забудет за 15-30 лет-то?!!!!
      Василенко Владимир
  4. Rey_ka Сегодня, 08:48
    т.е мы все хотим переложить на плечи чужих тетек и дядек а сами воспитывать детей не хотим?
    Rey_ka
  5. Комментарий был удален.
  6. merlin Сегодня, 09:20
    Статья поверхностная и не о чем. Ориентирована, прежде всего на то чтобы поругать правительство, а не на выяснения реальных проблем образования. И хоть сейчас меня закидают тапками, ибо сейчас в моде именно поругать олигархов, а не попытаться разобраться, все же напишу свое ИМХО, ибо надоело читать бред...
    Во-первых, статья раскрывает коварный план по развалу образования. Хочется напомнить автору, увлекшегося конспирологией, что миром правит не тайная ложа, а великая лажа. Да, в СССР система образования была прежде всего ориентирована на общество и всем его членам предоставляла равные права на его получения, но даже тогда не все получали даже среднее образование - некоторым это было просто не нужно. Сейчас даже высшее образование практически стало нормой, чего не было в СССР.
    Тем не менее, тот факт, что качество образования упало неоспорим, какие причины этого прежде всего можно выделить:
    1. Учитель. В СССР профессия учителя была достаточно престижной (достаточно сравнить советские фильмы, например, "доживем до понедельника", и скажем современный, "географ глобус пропил", чтобы понять взгляд на эту профессию тогда и сейчас) и оплачиваемой. Поэтому тогда учителями становились, не те выпускники пед-вузов кто по каким-то причинам не может себе найти более высокооплачиваемую работу, а как говорится "по призванию".
    У учителей в СССР был и непрерикаемый авторитет: в подавляющем большинстве случаев, по жалобе учителя на нерадивость ученика, последний дома от родителя получал дополнительную стимуляцию на учебу, как правило ремнем. Что мы видим сейчас? Ученики уже позволяют себе рукоприкладство, а бедному педагогу на это просто нечего ответить, потому что учеников трогать и пальцем нельзя - "онижедети". И это прежде всего проблема воспитания в семье, а не гос.программа.
    2. Демография. В СССР было просто больше детей школьного возраста. Школы нередко работали в три смены, соответственно была и высокая конкуренция среди учащихся. В СССР просто не было ситуации, когда количество мест в ВУЗах превышало количество выпускников, а само качество образования в таких ВУЗах, за счет высокой конкуренции (сравните конкурс в советские ВУЗы и современные) естественно было выше. Как такое получилось? Вот здесь действительно вина нашего минобра - в 90-е, даже ПТУ становились университетами, получали аккредитацию, как на дрожжах выросло количество филиалов второсортных ВУЗов, которые зачастую не имели даже минимальной материальной базы. Попытки закрыть их в конце нулевых, кроме пары громких дел, ни к чему не привели. По сути, все эти смены одних ФГОСов на другие, есть не что иное, как попытка в очередной раз позакрывать лишние учебные заведения. Заканчивается все всегда, к сожалению, одинаково - занесением бабла в высокие кабинеты. Тут вина полностью чиновников.
    Напоминает то что написано выше спланированную, организованную и долговременную акцию - только в воображение конспирологов.
    merlin
  7. SPLV Сегодня, 09:21
    . .пытаются нахамить или «настрелять» рейтинговых баллов на комментариях из серии: «Всех порвём!», «Во всём виноваты проклятые

    А вот это, господин Володин, как раз к образованию, отношение имеет не самое близкое. Это скорее к воспитанию, к системе ценностей. "Смешались в кучу кони, люди", то есть и божий дар, и яичница. Хотя, как родитель абитуриента этого года, прекрасно понимаю кое-какие проблемы системы образования и согласен: их есть
    SPLV
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