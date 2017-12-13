Весной 2018-го «Пелла» завершит выполнение контракта на поставку флоту катеров «Раптор»
Петербургское судостроительное предприятие «Пелла» в апреле-мае 2018 года передаст в состав ВМФ России два новейших патрульных катера типа «Раптор», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Указанные катера завершат серию из 14 единиц, построенных согласно контракту завода «Пелла» с российским военным ведомством.
«Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток таких задач, как доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте; несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий; перехват и задержание малых целей; участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства», – рассказали в пресс-службе.
Район плавания катера – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования на 100 миль.
Длина катера – 16,9 м, ширина – 4,1 м, осадка – 0,9 м, экипаж – 3 человека, скорость – до 50 узлов. Имеет бронезащиту класса Бр4 по пулестойкости, иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм.
Вооружение: дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм (дальность обнаружения цели – 3000 м; прицельная дальность стрельбы – 2000 м); 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.
Указанные катера завершат серию из 14 единиц, построенных согласно контракту завода «Пелла» с российским военным ведомством.
«Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток таких задач, как доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте; несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий; перехват и задержание малых целей; участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства», – рассказали в пресс-службе.
Район плавания катера – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования на 100 миль.
Длина катера – 16,9 м, ширина – 4,1 м, осадка – 0,9 м, экипаж – 3 человека, скорость – до 50 узлов. Имеет бронезащиту класса Бр4 по пулестойкости, иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм.
Вооружение: дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм (дальность обнаружения цели – 3000 м; прицельная дальность стрельбы – 2000 м); 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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