17:43 13 декабря

Весной 2018-го «Пелла» завершит выполнение контракта на поставку флоту катеров «Раптор»

Петербургское судостроительное предприятие «Пелла» в апреле-мае 2018 года передаст в состав ВМФ России два новейших патрульных катера типа «Раптор», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Весной 2018-го «Пелла» завершит выполнение контракта на поставку флоту катеров «Раптор»


Указанные катера завершат серию из 14 единиц, построенных согласно контракту завода «Пелла» с российским военным ведомством.


«Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток таких задач, как доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте; несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий; перехват и задержание малых целей; участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства», – рассказали в пресс-службе.



Район плавания катера – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования на 100 миль.

Длина катера – 16,9 м, ширина – 4,1 м, осадка – 0,9 м, экипаж – 3 человека, скорость – до 50 узлов. Имеет бронезащиту класса Бр4 по пулестойкости, иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм.



Вооружение: дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм (дальность обнаружения цели – 3000 м; прицельная дальность стрельбы – 2000 м); 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. rodus Сегодня, 16:42
    Вы у пограничников сначала спросите, удобно ли им будет сети по лиманам с них сыпать, в смысле бракошить, если нет, им эта ящерица не нужна в принципе laughing laughing
    rodus
    1. iaroslav.mudryi Сегодня, 17:03
      Цитата: rodus
      Вы у пограничников сначала спросите, удобно ли им будет сети по лиманам с них сыпать, в смысле бракошить, если нет, им эта ящерица не нужна в принципе laughing laughing

      Вообще-то, данный катер был спроектирован специалистами ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по заданию ВМФ России, а не Погранвойск ФСБ России.
      Основная специфика применения катера несколько иная:
      Назначение катеров проекта 03160 «Раптор»:
      — Доставка групп десанта до 20 человек с обеспечением максимально возможной быстроты при посадке и высадке группы.
      — Несение дежурства в указанных районах.
      — Обеспечение обороны пунктов базирования судов флота на незащищенных рейдах от атак малоразмерных надводных, наземных и воздушных целей.
      — Обеспечение действий подразделений спецназначения из состава морской пехоты в прибрежных районах, а также содействие силам Пограничной службы ФСБ России при выполнении задач по охране государственной границы РФ.
      Как видите, содействие силам Пограничной службы ФСБ России - стоит последним пунктом, как дополнение.
      Источник: https://topwar.ru/?newsid=78556
      iaroslav.mudryi
  2. mitrich Сегодня, 16:54
    В начале 2000-х частенько ездил мимо Пеллы, вдоль Невы в Отрадном, работ практически не велись, так по мелочи. А сейчас, благодаря заказам МО, все кипит. И не плохие вещи делают.
    mitrich
  3. Немезида Сегодня, 17:02
    Нужно ускорить достройку ракетных катеров Молния,каждый из которых несет 16 ПКР,а этих моторных лодок с пулеметами,на которых можно только девок катать и алкашей гонять и так уже больше чем нужно
    Немезида
  4. Santa Bear Сегодня, 17:34
    Шведский Combat Boat 90 по лицензии. Слегка доработанный.Хороший выбор. Взяли лучшее в этом классе
    Santa Bear
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