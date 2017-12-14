Операция «Бескозырка» - полувековая традиция Новороссийска. А как сейчас?

«Бескозырка» как традиция всё дальше уходит от своих истоков. И чем дальше, тем больше наносного, чего основатели даже не планировали. Более того основатели «Бескозырки» отчасти отстаивали свою инициативу именно как альтернативу официозу со всем свойственным ему чиновничьем выслуживаньем, а заодно и оглядкой на высокое начальство.К примеру, по задумке Константина Подымы изначально бескозырку должен был нести мальчик, а никак не воин. Воины же должны были идти почётным караулом рядом с мальчиком, на руках которого лежала бескозырка. По идее шхунатиков и их капитана это как нельзя лучше подчеркнуло бы преемственность поколений и благодарность героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Препоны начались мгновенно. Начальство сразу возмутилось, а как вдруг мальчишка споткнется. Перестраховались, одним словом.Несмотря на это, вплоть до 1990 года бескозырку нёс непременно юноша, а почётный караул чеканил шаг рядом. Новая демократическая власть оказалась настолько «мудрее» коммунистов, что мгновенно забыла как про преемственность, так по большому счёту и про молодое поколение. С 90-го года бескозырку несли только служивые, к тому же служивые верхом на бронетранспортере. Колонны теперь возглавляли местные чиновники и офицеры новороссийского гарнизона, а с недавнего времени и казаки.Проще говоря, многие товарищи решили погреть свою репутацию у пламени «Бескозырки». При этом стоит помнить, что сложность состоит как раз в том, что эти самые «товарищи» прячутся среди сотен людей, для которых этот марш не только традиция, но и честь, память.К сожалению, не удалось полностью отстраниться от официоза, несвойственного «Бескозырке» изначально. Применили старую добрую политику «добровольно-принудительного» приглашения к участию студентов, школьников, муниципальных работников и так далее. Это всё потом к выгоде определённых людей превращается в «работу по патриотическому воспитанию». И беда не в том, что кто-то отметится галочками на бумаге, а в том, что без постоянной просветительской работы среди молодёжи, ребята, участвующие в «Бескозырке», вообще слабо представляют себе смысл такого массового мероприятия, не знают его истории. А вот это уже делает «операцию» для них чужеродной, даже наигранной и чиновничьей. Не раз и не два мне самому приходилось слышать возмущённые голоса, мол, а что мы здесь делаем. И часто это оказывалась не безучастность или лень, а просто незнание истории. Особо это касается приезжей студенческой молодёжи, поступившей в новороссийские ВУЗы.Также полностью сместилось время проведения «Бескозырки», которая теперь заканчивается раньше 22:00 3 февраля. О прежнем полуночном шествии помнят уже немногие. Но это хотя бы объяснимо. А вот тот факт, что «операция» обросла различными сопутствующими слабо организованными мероприятиями, которые, правда, красиво смотрятся в отчётах, значительно тревожит. К примеру, так называемая «реконструкция» событий, которая изначально даже не предполагалась по плану, уже давно является предметом головной боли местных историко-патриотических сообществ.Дело в том, что в 1999 году по решению краевого комитета по делам молодёжи «Бескозырка» стала акцией краевого масштаба. А с 2000 года «операция» получает статус всероссийской. Однако, на качестве проводимых мероприятий это не отразилось. В том числе это не отразилось и на качестве «реконструкции», проведение которой отзывается печалью в сердцах участников исторических сообществ.По словам новороссийских поисковиков, которые по традиции принимают в «Бескозырке» активное участие, порой испытываешь самый настоящий стыд за уровень «реконструкции» событий 1943 года (высадка десанта Цезаря Куникова). В самом деле, горько смотреть как в рамках «всероссийской акции» за реконструкцию выдают бегущую со стороны берега толпу мужчин, вооружённую АК-74М, да ещё одетую в современный камуфляж-цифра. В этом разношёрстном «десанте» даже несведущий зритель легко выделит настоящих реконструкторов, снаряжённых как этого требует исходное событие. Это в свою очередь ещё более остро даёт понять слабую, даже безалаберную организацию такого важного для Новороссийска явления, как «Операция «Бескозырка». Отчасти подобная ситуация лишь результат желания массовости мероприятия со стороны начальства. И не важно, какой десант «высаживается» на берег – главное много, в зелёном и с оружием, хоть с автоматом Галил.В «операции», конечно, принимали участие ребята из Краснодара, Севастополя, даже как-то раз из Мурманска. При этом на весьма высоком уровне, к ним претензий нет. Но опять-таки инициатива шла снизу через бюрократический аппарат. Хоть какая-то преемственность.Впрочем, обязан отметить, что «Бескозырка» всё же развивается, вопреки или благодаря – другой вопрос. Так, что не столь известно за пределами Новороссийска, зажжённый от Вечного огня факел отправляется не только к мемориалу «Малая Земля», но и в Южную Озерейку, в котором по прибытии факела начинается реквием по погибшим в трагическом основном десанте. А это полностью справедливо.Также весьма здравой идеей был старт акции «Свеча в окне» для тех, кто не может февральским вечером выйти к морю. Но главное, что каждый год на бурные волны Чёрного моря опускается бескозырка в память обо всех павших. Иногда, кажется, что стоит прервать эту традицию, как закончится сам Новороссийск.