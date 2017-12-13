17:50 13 декабря

Пролеты Крымского моста соединили с аркой

Строители завершили сборку пролетов автодорожной части моста через Керченский пролив на втором морском участке – между островом Тузла и фарватером, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Пролеты Крымского моста соединили с аркой


Там отметили, что сборка пролетов между островом Тузла и фарватером завершена. В конце декабря аналогичные работы выполнят на последнем морском участке — от фарватера до керченского берега.


Первыми к арке подошли пролеты, по которым в будущем организуют движение из Крыма в Тамань. В течение ближайших суток завершится надвижка второй оси — пролетов, по которым автомобили поедут в обратном направлении.

В целом длина "нити" металлоконструкций составляет более двух километров, на этом участке она протянута между 33 опорами. Ее общая масса — около 20 тысяч тонн. Сооружение мостовых пролетов здесь велось с февраля 2017 года методом продольной надвижки.

Мост должен соединить берега Крыма и Тамани до конца года. Он будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей намечено на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го



Использованы фотографии: http://most.life/
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Комментарии 15

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  1. ПРАВОкатор Сегодня, 17:03
    Саакашвили нужно было на крымский мост залезть.... Там бы его Порошенко не достал.
    ПРАВОкатор
    1. Владыка Ситх Сегодня, 17:08
      Добавлю еще одно видео
      Владыка Ситх
      1. Комментарий был удален.
    2. Хантер Сегодня, 17:11
      Стройка ВЕКА однозначно..! Это как шунтирование, здоровую кровь к больному органу подвести .
      Какой поток пойдет по кратчайшему пути..
      Хантер
      1. антивирус Сегодня, 17:29
        пепси кола дешевле будет УРА! АШАН построят в Симферополе--это международное признание. УРА! а свое только ...
        антивирус
        1. Хантер Сегодня, 17:49
          Цитата: антивирус
          пепси кола дешевле будет УРА! АШАН построят в Симферополе--это международное признание. УРА! а свое только ...

          Ехидничаете , брызгая ядовитой слюной ? Типо пенсионеры голодают, дороги и т.д.
          А Мост будет, назло вам всем! И Крым будет НАШ..
          Хантер
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:03
    Сейчас украинцы в отместку вычерпают море руками wassat !Зря мы выходит, мост строили crying
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 17:08
      Пусть выхлебают.Вместе с рыбой.И питье и еда в одном флаконе.Чтоб москалям не досталось. crying
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 17:44
        И пусть терпят до Киева! А потом - цунами fellow
        Anarchist
  3. 210окв Сегодня, 17:04
    Да что это такое!Как знаменательное событие,так на работу!Ни выпить,ни закусить.. drinks hi
    210окв
  4. NF68 Сегодня, 17:06
    Как бы любитель по скакать на майдане по скакали не вопили, а мост продолжают строить, газ в ЕС с конца 2019 года через Украину уже могут вообще не поставлять и в итоге останутся скакуны со своей никому уже не нужной трубой как та старуха у развитого корыта.
    NF68
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:11
      у них есть крутой гимн - остальное суета
      с-т Petrov
  5. Gnefredov Сегодня, 17:11
    Класс!
    Ждём, очень ждём мост. Как ЖД поедет, Крым оживёт.
    Приезжайте к нам в гости! drinks
    Gnefredov
  6. Piramidon Сегодня, 17:43
    Ну, "Мосфильм" дает! Без всякой компьютерной графики (москалям недоступна) на одних картонных декорациях такое снять... fellow good laughing
    Piramidon
  7. Egorovich Сегодня, 17:44
    Крымский мост - это просто неописуемый красавец!!!
    Egorovich
  8. ded100 Сегодня, 17:48
    Хрюканье по всему миру пойдет мост строится зрада зрада хрю хрю!! wassat
    ded100
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