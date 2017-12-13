Пролеты Крымского моста соединили с аркой

Строители завершили сборку пролетов автодорожной части моста через Керченский пролив на втором морском участке – между островом Тузла и фарватером, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".Там отметили, что сборка пролетов между островом Тузла и фарватером завершена. В конце декабря аналогичные работы выполнят на последнем морском участке — от фарватера до керченского берега.Первыми к арке подошли пролеты, по которым в будущем организуют движение из Крыма в Тамань. В течение ближайших суток завершится надвижка второй оси — пролетов, по которым автомобили поедут в обратном направлении.В целом длина "нити" металлоконструкций составляет более двух километров, на этом участке она протянута между 33 опорами. Ее общая масса — около 20 тысяч тонн. Сооружение мостовых пролетов здесь велось с февраля 2017 года методом продольной надвижки.Мост должен соединить берега Крыма и Тамани до конца года. Он будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей намечено на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го