Америка vs Россия: допинговые войны

Недавний допинг-скандал с отстранением России от участия в Олимпийских играх, как мы знаем, имел политическую подоплеку. Это признают не только российские политики и общественные деятели, но и многие авторитетные в мире спорта люди, в том числе из государств, которые трудно заподозрить в симпатиях к России.Например, о политической подоплеке скандала говорил бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман. Даже если действительно имели место случаи использования допинга отдельными спортсменами, то нельзя из-за этого отстранять от участия в Олимпийских играх всю страну. Тем более, что неоднократно на употреблении допинговых веществ ловили спортсменов из самых разных стран мира. Если говорить об американском спорте, то здесь использование допинга – едва ли не национальная традиция. Поэтому когда американские спортивные функционеры и политики рассуждают о недопустимости допинга, это выглядит типичным примером «двойных стандартов». Впрочем, США политику «двойных стандартов» использовали всегда и спорт – лишь самая безобидная сфера, где она применяется.Самое интересное, что США прибегают к «двойным стандартам» и внутри страны, разделяя американский спорт на привилегированные и дискриминируемые виды. Например, наиболее денежные, прибыльные виды спорта, такие как баскетбол, бейсбол, американский футбол, в США буквально построены на употреблении допинга. Известно, что политика таких спортивных организаций США как Национальная баскетбольная ассоциация и Национальная футбольная лига, отличается мягкостью в отношении спортсменов, употребляющих допинг, и функционеров, их к этому склоняющих. Дело в том, что все перечисленные виды спорта приносят большие деньги и коммерсантам, и государству. За многие десятилетия существования этих ассоциаций, в США сложилась самая настоящая спортивная мафия, которая упорно отстаивает свои интересы и защищает подконтрольные сферы от постороннего вмешательства.Внимание публики к футболу, баскетболу, бейсболу и так огромно. Поэтому функционеры от баскетбола и футбола стараются тщательно оберегать свои виды спорта и своих спортсменов от допинг-скандалов. Например, руководство НФЛ запрещает извещать средства массовой информации о положительных результатах проверок спортсменов на допинг. НФЛ – очень закрытая организация и тщательно хранит свои секреты, поэтому спортсмены, даже пойманные на употреблении допинга, могут делать невинное лицо перед телекамерами и отрицать любые слухи о допущенных нарушениях.Санкции за использование допинга в Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной футбольной лиге действительно очень мягкие. Например, в НФЛ уличенному в использовании допинга спортсмену на первый раз запрещается участвовать в четырех матчах. То есть, из игр он выбывает всего на 30 дней – не столь значительный срок для потери известности и формы. За второй случай употребления допинга спортсмена изолируют от восьми матчей, то есть – два месяца он не сможет играть. Лишь на третий вскрывшийся факт употребления допинга американского футболиста дисквалифицируют сроком на один год. Мягкостью отличается и тестирование спортсменов НФЛ на употребление различных препаратов.В 2016 году врач Чад Робертсон признался, что долгое время снабжал допинговыми препаратами звезду мирового и американского бокса Майка Тайсона, а также целый ряд других известных американских спортсменов. Более того, ряд американских спортсменов получает допинг на законных основаниях, в качестве терапевтического исключения.Любые попытки борьбы с допингом в американском футболе, бейсболе и баскетболе сталкиваются с серьезнейшим противодействием со стороны заинтересованных сторон, в первую очередь – коммерсантов и спортивных функционеров, которые и получают основную прибыль от наиболее популярных в США видов спорта. Но создавать видимость полного отсутствия в американском спорте примеров употребления допинга очень сложно. Поэтому «козлами отпущения» становятся «бедные» виды спорта, не медийные и не приносящие большой прибыли. Например, допинговые скандалы очень часто возникают вокруг легкой атлетики. К легкоатлетам американский спорт не испытывает должного пиетета – бегуна запросто могут отстранить за вскрывшийся факт использования допинга от участия в соревнованиях на два года. Что такое потеря двух лет для спортсмена, помимо ухудшения формы? Это еще и постепенное снижение интереса к его персоне со стороны публики и масс-медиа. Конечно, по сравнению с запретом на участие в 4-8 матчах, дисквалификация на два года это куда более серьезное наказание для легкоатлетов.Широкое распространение допинга в американском спорте связано и с позицией самих спортсменов. В отличие от российского, американский спорт максимально коммерциализован. Для спортсменов их победы на Олимпийских играх – способ получить огромные деньги и медийную известность. В борьбе за достижение этих целей они готовы даже пожертвовать своим здоровьем. Например, когда проводился опрос, готовы ли вы принимать препараты, которые помогут вам одержать победу, но в длительной перспективе их прием превратит вас в инвалидов, 80% опрошенных американских спортсменов ответили утвердительно. Еще больше, чем сами спортсмены, в использовании последними допинга заинтересованы тренеры, спортивные функционеры, воротилы спортивного бизнеса, чье благосостояние напрямую связано со спортивными достижениями подопечных.Что касается международного спорта, то в нем обвинения в использовании допинга давно стали средством манипуляции и достижения своих целей, в том числе и не спортивных, а экономических и политических. Большой спорт – это политика. Международный олимпийский комитет и комиссии, отвечающие за проверку спортсменов, контролируются западными элитами и действуют в их интересах. Поэтому никого не удивляет, что чаще всего с допингом «цепляются» к Китаю и России – двум главным оппонентам Соединенных Штатов.Интересно, что среди учредителей WADA (World Anti-Doping Agency — Всемирное антидопинговое агентство) нет ни одного россиянина, более того – они не входят и в состав исполнительного комитета. Таким образом, в структуре этой организации нет людей, которые бы могли бороться с практикой «двойных стандартов» и отстаивать честь и интересы российского спорта. Доктор Майкл Эшенден, считающийся одним из ведущих мировых специалистов в сфере допинга, утверждает, что антидопинговое движение функционирует по своим законам и схоже с мафией, придерживавшейся закона молчания. Интересно, что в Соединенные Штаты Америки, где действует Национальное антидопинговое агентство, WADA не отправляет свои комиссии. Руководство этой организации склонно доверять тем данным, которые предоставляют в WADA американские функционеры антидопингового движения.WADA само раскрывает свои карты, публикуя информацию о допинговых исследованиях. Так, Россия считается одним из мировых лидеров по антидопинговым нарушениям, много претензий у международного агентства и к Китаю. Но, почему-то, упускается из виду, что и у российских, и у китайских спортсменов берется куда большее количество допинговых проб, чем у спортсменов из других государств, тем более пробы берут выезжающие комиссии, тогда как в ситуации с США WADA соглашается с данными, предоставленными американской стороной. С чем это может быть связано, как не с политическими соображениями?Например, в 2014 году у китайских спортсменов было взято 13 180 проб, у российских – 12 556 проб. Для сравнения приведем количество допинговых проб у спортсменов из других государств: США – 7 167 проб, Великобритания – 5 160 проб, Франция – 7 434 пробы. Как видим, разница почти в два раза. Получается, что у российских и китайских спортсменов допинговые пробы берутся практически непрерывно, а у западных спортсменов – в два раза реже. То есть, какие-то страны «равнее» других. Россия, кстати, предпринимает достаточно серьезные усилия для борьбы с допингом. Конечно, и некоторые российские спортсмены, как и любые другие спортсмены любой другой страны, могут употреблять допинг, но это не имеет никакого отношения к государственной спортивной политике. Вряд ли представляется разумным «дисквалифицировать» всю страну исключительно из-за того, что несколько отдельных спортсменов были пойманы на употреблении допинга. Тем более, что не столь давно в России было серьезно ужесточено законодательство в отношении борьбы с фактами употребления допинга.Как известно, еще более года назад, 22 ноября 2016 г. Владимир Путин подписал принятый Федеральным Собранием Российской Федерации закон, устанавливающий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. Соответствующие дополнения были внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации. Теперь в нем есть ст. 230.1 – «Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» и ст. 230.2 – «Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте».Адвокат Тамерлан Барзиев подчеркивает, что статьи 230.1 и 230.2 УК РФ предусматривают ответственность за склонение спортсмена к употреблению допинга для тренеров, спортивных врачей и «иных специалистов в области физической культуры и спорта». Таким образом, за использование допинга перед законом отвечает даже не сам спортсмен, а те, кто его толкнули на этот шаг. То есть, теоретически привлечь к ответственности можно и спортивных функционеров высокого ранга, которые подходят под определение «иных специалистов в области физической культуры и спорта».Ужесточение ответственности за склонение к употреблению допинга – ответ России на обвинения в том, что допинг в нашей стране едва ли не возведен в норму государственной политикой в области физической культуры и спорта. По крайней мере, введение уголовной ответственности для тренеров и функционеров демонстрирует решимость государства в борьбе с допингом. Юрист Андрей Лисов считает, что принятие этого закона – дань общим для современного мира тенденциям в мире спорта, поскольку уголовная ответственность за употребление допинга действует в Германии, Италии, Финляндии, Франции и ряде других государств. За употребление допинга в некоторых странах, например в Германии или Италии, можно получить реальный срок – несколько лет тюремного заключения. Другой вопрос, подчеркивает Андрей Лисов, — насколько эта мера эффективна, ведь прибыль коммерсантов от спорта столь велика, что на такие последствия можно и не обращать внимания.Интересно, что Международный олимпийский комитет признал, что так и не смог найти доказательств участия «высших органов государственной власти» в допинговых манипуляциях. Но, тем не менее, МОК повесил вину за допинг не только на отдельных спортсменов и их тренеров, но и на российское государство в целом. Якобы, поскольку Россия подписала Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте, обязавшись соблюдать определенные правила, она должна нести ответственность в полном объеме. Примечательно, что одним из первых исключить Россию из состава МОК призвал руководитель Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт. Хотя у американцев у самих множество проблем с фактами употребления допинга, МОК на многочисленные нарушения спортсменов звездно-полосатого флага предпочитает не обращать внимания. Зато МОК обвиняет во всех грехах российских спортсменов, хотя в той же легкой атлетике российские спортсмены демонстрируют удивительную для современного спорта «чистоту» на допинговых пробах. Например, антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова утверждает, что российские легкоатлеты сами стремятся к тому, чтобы их почаще тестировали, поскольку скрывать им нечего.В свою очередь, Владимир Путин считает, что российским спортсменам стоит отстаивать свои интересы и честное имя в общегражданских судебных инстанциях, поскольку специальных судебных систем, действующих в спортивной сфере, как отметил президент, уже недостаточно. Честь российских спортсменов в судах многие ведущие адвокаты страны вызвались защищать бесплатно.Между тем, сам факт отстранения России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане может рассматриваться и как генеральная репетиция более мощной атаки на нашу страну «по спортивной линии». Летом 2018 года Россия ждет финал Чемпионата мира по футболу. Его готовятся принять сразу несколько ключевых городов нашей страны. Естественно, что Запад предпримет попытки срыва чемпионата, чтобы нанести серьезный экономический и политический ущерб позициям России на международном уровне.