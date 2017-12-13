20:24 13 декабря

Резолюция ОИС: Восточный Иерусалим - оккупированная Израилем столица Палестины

На внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества сегодня была принята резолюция, в которой страны ОИС признают Восточный Иерусалим столицей Палестинского государства. Речь идёт фактически не только о признании Восточного Иерусалима палестинской столицей, но и государственности самой Палестины.

В прессе озвучивается один из тезисов принятой ОИС резолюции:
Организация исламского сотрудничества призывает все страны ООН признать государство Палестина и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу.


Другой тезис резолюции:

Соединённые Штаты Америки потеряли важную роль посредника палестино-израильского конфликта.


Резолюция ОИС: Восточный Иерусалим - оккупированная Израилем столица Палестины


Страны ОИС призвали президента США отозвать своё решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

Для справки: в Организацию исламского сотрудничества, основанную в 1969 году, входят 57 государств, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Тунис, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Туркмению, Алжир, Бангладеш, Катар, Индонезию. Россия является страной-наблюдателем в ОИС. Штаб-квартира ОИС располагается в саудовской Джидде. Ранее структура носила название Организация Исламская конференция.

Использованы фотографии: https://www.oic-oci.org/
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Комментарии 45

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  1. 210окв Сегодня, 18:24
    Одно неумное высказывание "гегимона" и сразу проблемы и кровь..
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:31
      Это было шоу -правда, гадко срежессированное , и с печальными для шоуменов последствиями!
      Геркулесыч
      1. Shurik70 Сегодня, 19:57
        Если целью была обострение конфликта, то срежиссированно гениально.
        negative
        Shurik70
        1. хрыч Сегодня, 20:21
          Цитата: Shurik70
          срежиссированно гениально

          Письмо Великого командора Верховного совета шотландского устава, южной юрисдикции, США, (короче рыцарей тамплиеров) Альберта Пайка к Джузеппе Мадзини, который был великим мастером Великого востока Италии, содержало программу. Согласно этой программе, Третья (и последняя) Мировая война должна начаться на Ближнем Востоке из конфликта между арабами и израильтянами, и закончиться она должна установлением всемирной диктатуры, т. е. власти «мирового правительства». Все бы хорошо, но согласно программы два пункта исполнены безукоризненно:
          Первая Мировая война, согласно этому письму, должна быть спровоцирована для того, чтобы поставить царскую Россию под контроль масонов. Следовало ниспровергнуть в России царя и затем использовать ее в качестве «пугала» для того, чтобы решать задачи, стоящие перед масонами.

          Вторая Мировая война должна была, через манипуляцию немецкими националистами и политическими сионистами, создать всеобщий раскол во мнениях и привести к созданию в Палестине государства Израиль.

          Третья Мировая война должна, в соответствии с этим планом, начаться из-за расхождений во взглядах, вызванных масонами между сионистами и арабами. Планировалось распространение этого (ближневосточного) конфликта на весь мир.
          хрыч
    2. Хантер Сегодня, 18:32
      Браво Трамп! Отличный ход, чтобы урезонить зарвавшийся Израиль..
      Посмотрим , как запоют теперь наглецы ..
      Нетаньяху ждем в Кремле..(скоро прискачит ..))) Никаких договоров , только полная капитуляция на наших условиях..!
      Хантер
      1. turbris Сегодня, 18:41
        Вы так это понимаете? А я думал, что Трамп как раз в интересах Израиля и действовал, или действительно он опять шоу нам демонстрировал? Что-то он со временем становится все загадочнее и загадочнее, причем не только для нас, но и для американцев тоже.
        turbris
        1. Хантер Сегодня, 19:17
          Цитата: turbris
          Вы так это понимаете? А я думал, что Трамп как раз в интересах Израиля и действовал, или действительно он опять шоу нам демонстрировал? Что-то он со временем становится все загадочнее и загадочнее, причем не только для нас, но и для американцев тоже.

          Ну дык мы россияне его выбрали..ха ха ха Расследование идет на высшем уровне в США!
          Он обещал, сближение с Россией..Вот , что то так идет (Сирия сейчас вздохнула спокойно..))

          ВВП все просчитал..!
          Хантер
        2. Paranoid50 Сегодня, 19:35
          Цитата: turbris
          Что-то он со временем становится все загадочнее и загадочнее, причем не только для нас, но и для американцев тоже.

          Хе,он понемногу начинает напоминать "рабиновича"(жаль,только, куда-то пропал). Так у того была "фишка"- своими изречениями и вопросами в обсуждениях он ставил в тупик всех,включая себя. yes Вот рыжий сейчас примерно также.
          Paranoid50
      2. Лекс. Сегодня, 19:36
        Нетаньяху ждем в Кремле..(скоро прискачит ..))) Никаких договоров , только полная капитуляция на наших условиях..!
        Насмешил мои тапочки
        Лекс.
        1. Хантер Сегодня, 20:12
          Цитата: Лекс.
          Нетаньяху ждем в Кремле..(скоро прискачит ..))) Никаких договоров , только полная капитуляция на наших условиях..!
          Насмешил мои тапочки

          Вот увидишь , так и будет...хе хе (хотя обманут все равно..)))
          Хантер
    3. Венд Сегодня, 18:32
      Вышвырнут США из Ближнего Востока, да еще и Израилю достанется.
      Венд
    4. pvv113 Сегодня, 18:47
      Точно! А если бы промолчал, то был бы даже на умного похож wink
      pvv113
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:28
    Не продадут теперь янки саудитам оружия на сотни миллиардов долларов -вот что значит, Трамп в посудной лавке отметился wassat
    Геркулесыч
    1. Касым Сегодня, 20:23
      Продадут, еще как продадут.
      Другое дело, как теперь исламские союзники выглядят в глазах своего народа. Даже монархи вынуждены будут это учитывать.
      Другой момент. Эта выходка америк. президента может сплатить исламский мир. И потом сложнее будет вбивать клин м\у ними, чем запад занимался все время. Теперь даже СА не могут доверять полностью США. hi
      Касым
  3. Смог Сегодня, 18:30
    Как все интересно в этом мире.....Выходит Иерусалим теперича столица аж 2-х государств....Мда. Как говорила девочка Алиса:
    Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее!
    Смог
    1. Идущий Сегодня, 18:36
      Клубок закручивается не по детски , а западный Иерусалим и Россия признавала , как столицу Израиля . Константин, добрый вечер.! hi
      Идущий
      1. Смог Сегодня, 18:48
        Цитата: Идущий
        Клубок закручивается не по детски ,

        Виктор! Вечер добрый! drinks soldier
        Прочитай. Букв правда много, но... интересно
        Израильские ВВС укомплектованы устаревшими самолетами F-15 и F-16s, которые не могут обеспечить превосходство в небе над Ираном. Поэтому Израиль использует против ИРИ противоракетную систему «Железный купол», а против «Хезболлы» и ХАМАС – боевые ударные беспилотники. Правда, в этом году Пентагон начал модернизировать «Хель ха-Авир», поставив на начало декабря девять новейших истребителей F-35. Всего планируется поставить 50 таких самолетов, из них 33 машины к 2020 году. В Израиле F-35 получил маркировку F-35I Adir и, по данным War Is Boring, является лучшим самолетом в мире со слов израильских летчиков. Столь высокие характеристики не соотносятся с техническими недостатками F-35, выставивших на посмешище весь военно-промышленный комплекс США, поставив под сомнение статус инновационной державы. Причина кроется в том, что израильтяне поставили свою собственную электронику, что позволило устранить низкую маневренность в экстремальных условиях и другие проблемы американской авионики. Об этом ещё в июне 2013 года проговорился вице-президент Lockheed Martin по программе F-35 Стив О’Брайен, который в Ле Бурже заявил о том, что израильтяне отказались работать с бортовой электроникой США. Через несколько лет компания Israel Aerospace Industries разработала эффективный программно-управляемый радио-интерфейс, который, очевидно, и составил основу новой авионики для израильского F-35I Adir. По признанию американского генерал-лейтенанта Марка Рэмси, курирующего в Пентагоне проект F-35, США потребовалось бы для этого 15 лет. Скорее всего, Вашингтону ничего не оставалось, как попросить израильтян поделиться технологией, а взамен выполнить их требование по Иерусалиму. Во всяком случае, об этом говорит последовательность событий: Трамп объявил о переносе посольства в Иерусалим после серии успешных испытаний израильского F-35. Таким образом, в скандальной истории с признанием Иерусалима столицей Израиля к сионистскому лобби и заискиванием перед христианскими евангелистами добавился рациональный проект, позволяющий США реабилитироваться за нашумевший технологический сбой F-35. Передовые технологии взамен на историческую монополию, вероятно, и есть та самая «сделка века», о которой громогласно заявил Трамп, подразумевая под ней вовсе не решение вечного палестино-израильского вопроса, а престиж собственной страны. Илья Новицкий, специально для Politikus.ru Версия для печати

        Источник: https://politikus.ru/events/102655-ierusalim-v-ob
        men-na-f-35-raskryta-podopleka-priznaniya-novoy-s
        tolicy-izrailya.html
        Politikus.ru
        Смог
        1. voyaka uh Сегодня, 19:27
          Смешали, переврали и связали нелепой логикой совершенно
          несвязанные события и технические аспекты.
          Израиль тесно кооперирует с Локхид, у нас полно совместных
          проектов во всех военных (и невоенных -Cyber) областях.
          Ни с какими президентами, Иерусалимом и текущими событиями
          на Ближнем востоке не связано - это стратегические многолетние проекты.
          voyaka uh
          1. Смог Сегодня, 19:34
            Вояка! Извините! Но если бы у меня не было столько знакомых и друзей евреев, то я Вам поверил бы однозначно. Вот чес слово.....Как пионэр клянусь.... laughing Без обид. soldier
            Смог
            1. Идущий Сегодня, 20:12
              Видимо он пионерам не верит. lol Спасибо за информацию.
              Идущий
              1. Смог Сегодня, 20:16
                А зря.......
                Пионер- всем ребятам пример..... laughing Знать не был Вояка пионером.
                Смог
                1. Идущий Сегодня, 20:20
                  Думаю был , просто запамятовал...
                  Идущий
      2. turbris Сегодня, 18:49
        Вот именно и не только Россия, но и ООН и что теперь будет? Не только восточный Иерусалим, но и сама Палестина повисла в воздухе, клубок конечно интересный, правильно Путин выводит войска из Сирии, а то сейчас много желающих на оказание помощи найдется. Пусть сами разбираются с гегемоном, ближайший союзник все-таки, а мы посмотрим, как будут события развиваться.
        turbris
    2. bouncyhunter Сегодня, 18:39
      Костик , приветос ! soldier drinks Я очень надеюсь что и США , и Израиль ещё не раз пожалеют о решении Трампа . yes
      bouncyhunter
      1. voyaka uh Сегодня, 18:50
        Пошумят - успокоятся. Ислам все-время бурлит - время такое. fellow
        Сто лет назад коммунисты бурлили по всей планете, теперь - исламисты.
        Может, через 100 лет буддисты начнут всем секир-башка делать? wassat
        voyaka uh
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:52
          Цитата: voyaka uh
          Может, через 100 лет буддисты начнут всем секир-башка делать?

          hi Вот это вряд ли . В буддизме принято искать мир в себе , а не в окружающем .
          bouncyhunter
          1. voyaka uh Сегодня, 19:09
            Буряты - буддисты, между прочим. И атаман Семенов
            был из бурятов. И ламы у них были такие во время Гражданской
            войны... - кого хочешь могли освободить от "маййи" (суетной жизни)
            в пять минут - чик-чак. Словом, боевые ребята (со своим внутренним миром).
            Про буддиста барона Унгерна и вспоминать к вечеру страшно. stop
            voyaka uh
        2. Хантер Сегодня, 19:22
          Цитата: voyaka uh
          Пошумят - успокоятся. Ислам все-время бурлит - время такое.

          А иудей слушает да ест ..?
          В этот раз у вас ничего не выйдет..Расклад не в вашу пользу идет!
          Слишком многие на вас злые ,за вашу наглость ..(как впрочем и всегда за историю вашу..)
          Хантер
          1. MadCat Сегодня, 19:34
            Цитата: Хантер
            иудей слушает да ест ..?
            В этот раз у вас ничего не выйдет..Расклад не в вашу пользу идет!
            Слишком многие на вас злые ,за вашу наглость ..(как впрочем и всегда за историю вашу..)

            А они никогда довольными то и не были, ничего не изменилось с того времени. Для всех остальных буйнопемешанных у Израиля есть множество подарков, в том числе и в мегатоннах тротилового эквивалента.
            MadCat
          2. Лекс. Сегодня, 19:35
            лишком многие на вас злые ,за вашу наглость ..(как впрочем и всегда за историю вашу..)
            Ни вам судить я так понимаю на работу пришли ?
            Лекс.
          3. voyaka uh Сегодня, 19:36
            "А иудей слушает да ест ..? "////

            О! drinks В самую точку. Что теперь - тоже психовать,
            если вокруг психуют? fellow
            voyaka uh
            1. Хантер Сегодня, 20:15
              Цитата: voyaka uh
              "А иудей слушает да ест ..? "////

              О! drinks В самую точку. Что теперь - тоже психовать,
              если вокруг психуют? fellow

              Ладно вояка-ух, ты чувак адекватный и с юмором ..Давай держитесь там.! drinks
              Хантер
            2. Идущий Сегодня, 20:16
              Да ладно вам не шумите , с Ханукой вас , лучше свечи зажигайте. hi
              Идущий
      2. Смог Сегодня, 18:53
        Цитата: bouncyhunter
        Я очень надеюсь что и США , и Израиль ещё не раз пожалеют

        Паша! Привет! drinks soldier Да хрен его знает. Еще ничего не ясно. Надо посмотреть. Думаю однозначные выводы делать еще рано. Слишком много эмоций. С обеих сторон.
        Хотя, как говорится, надежда умирает последней.
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:16
          А я и не тороплю события . Посмотрим что будет дальше . yes
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 19:20
            Цитата: bouncyhunter
            Посмотрим что будет дальше .

            Возьмем бутылочку....., огурчик, помидорчик. И вообще-
            Квашенная капуска классная закуска, подать не стыдно и съедят не жалко....
            Ждем drinks laughing
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:25
              Я под солёные грузди с чесночком и маслицем подсолнечным предпочитаю , благо в этом году настриг грибчиков каких хотел и сколько хотел . drinks
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 19:29
                Цитата: bouncyhunter
                Я под солёные грузди с чесночком и маслицем подсолнечным предпочитаю drinks

                Не трави душу..... гастритную.... laughing
                Смог
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:31
                  Извини , братишка , не удержался чтобы не похвастаться ... feel
                  bouncyhunter
                  1. Смог Сегодня, 19:37
                    Нормалек..... laughing
                    Смог
                    1. Идущий Сегодня, 20:18
                      А что гастрит мешает водочку того , а закусь капусточкой не хуже грибочков.
                      Идущий
  4. Egorovich Сегодня, 18:44
    Молодцы члены ОИС! Не в бровь, а в глаз. Показали, что матрасный беспредел не у дел.
    Egorovich
    1. zhekazs Сегодня, 19:19
      Тут вот еще что важно:
      Соединённые Штаты Америки потеряли важную роль посредника палестино-израильского конфликта.

      И, надеюсь, и дальше будут терять эту роль посредника в решении конфликтов в других регионах, сами ведь ветер сеют...
      zhekazs
  5. duche Сегодня, 19:30
    Нет, правда жаль, нового Моисея долго ждать,
    увел бы он в пустыни свой народ,
    и строил там цветущий сад без всяческих невзгод.
    Блин забыл, это же вкалывать надо. what
    bully
    duche
  6. кедр Сегодня, 19:40
    Цитата: voyaka uh
    Буряты - буддисты, между прочим. И атаман Семенов
    был из бурятов. И ламы у них были такие во время Гражданской
    войны... - кого хочешь могли освободить от "маййи" (суетной жизни)
    в пять минут - чик-чак. Словом, боевые ребята (со своим внутренним миром).
    Про буддиста барона Унгерна и вспоминать к вечеру страшно. stop


    Это всё конечно очень интересно... НО, вы в ноябре прозрачно намекнули, что израйльские Ф-35 в декабре покажут всем их критикам на, что они способны...
    Интересно, где и кому?
    кедр
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