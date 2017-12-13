Резолюция ОИС: Восточный Иерусалим - оккупированная Израилем столица Палестины
На внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества сегодня была принята резолюция, в которой страны ОИС признают Восточный Иерусалим столицей Палестинского государства. Речь идёт фактически не только о признании Восточного Иерусалима палестинской столицей, но и государственности самой Палестины.
В прессе озвучивается один из тезисов принятой ОИС резолюции:
Другой тезис резолюции:
Страны ОИС призвали президента США отозвать своё решение о признании Иерусалима столицей Израиля.
Для справки: в Организацию исламского сотрудничества, основанную в 1969 году, входят 57 государств, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Тунис, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Туркмению, Алжир, Бангладеш, Катар, Индонезию. Россия является страной-наблюдателем в ОИС. Штаб-квартира ОИС располагается в саудовской Джидде. Ранее структура носила название Организация Исламская конференция.
В прессе озвучивается один из тезисов принятой ОИС резолюции:
Организация исламского сотрудничества призывает все страны ООН признать государство Палестина и Восточный Иерусалим как его оккупированную столицу.
Другой тезис резолюции:
Соединённые Штаты Америки потеряли важную роль посредника палестино-израильского конфликта.
Страны ОИС призвали президента США отозвать своё решение о признании Иерусалима столицей Израиля.
Для справки: в Организацию исламского сотрудничества, основанную в 1969 году, входят 57 государств, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Тунис, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Туркмению, Алжир, Бангладеш, Катар, Индонезию. Россия является страной-наблюдателем в ОИС. Штаб-квартира ОИС располагается в саудовской Джидде. Ранее структура носила название Организация Исламская конференция.
Использованы фотографии: https://www.oic-oci.org/
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