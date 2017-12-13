Минобороны Польши озвучило планы по модернизации трехсот танков

Мы хотим модернизировать PT-91

Мы ориентируемся на цену около 4 млн злотых за модернизацию одного танка (около 1,1 млн долларов – ред.). У нас в наличии около 300 таких боевых машин, так что стоимость программы в целом превысит 1 млрд злотых

Польские военные начали процедуру анализа рынка по вопросу возможной модернизации танков PT-91, основанных на лицензионном варианте советского Т-72М1. Об этом сообщает Jane's со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Бартоша Ковнацки, сделанное в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.– сказал заместитель главы оборонного ведомстваПроцедура анализа и оценки предложений продлится 18 месяцев. Варшава рассматривает модернизацию танков PT-91 как промежуточное решение, прежде чем в войска начнут поступать танки нового поколения. В частности, PT-91 должны получить новые 125-мм боеприпасы, которые увеличат их противотанковые возможности.В сентябре на крупнейшей оборонной выставке в Польше MSPO, которая прошла в Кельце, компания Bumar-Łabędy, входящая в Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), представила возможный пакет модернизации для PT-91.Усовершенствованный танк предлагается оснастить активной броней нового поколения ERAWA и вооружить изготовленным в Словакии орудием 2A46MS калибра 125 мм/L46 с модернизированным автоматом заряжания и системой управления огнем SAVAN-15.Место водителя будет оснащено прибором ночного видения PNK-72 Radomka и камерой круглосуточного наблюдения KDN-1 Nyks. В дополнительное оборудование включат прицел ночного видения TKN-3Z для командира и систему кругового обзора SOD.Компания Bumar-Łabędy также предлагает усилить подвеску PT-91, модернизировать механическую коробку передач и установить двигатель S-12U мощностью 850 л.с.Кроме того, издание Jane's узнало о планах Минобороны Польши модернизировать в 2018-2020 годах произведенные в Чехословакии самоходные гаубицы vz.77 Dana с колесной формулой 8х8. При этом местные военные намерены сохранить 152-мм орудие и не заменять его стандартной 155-мм гаубицей НАТО. Основной акцент намерены сделать на усовершенствовании шасси Tatra T-815 VT Kolos, передает "Военное.РФ"