20:26 13 декабря

Минобороны Польши озвучило планы по модернизации трехсот танков

Польские военные начали процедуру анализа рынка по вопросу возможной модернизации танков PT-91, основанных на лицензионном варианте советского Т-72М1. Об этом сообщает Jane's со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Бартоша Ковнацки, сделанное в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.

Мы хотим модернизировать PT-91
– сказал заместитель главы оборонного ведомства
Мы ориентируемся на цену около 4 млн злотых за модернизацию одного танка (около 1,1 млн долларов – ред.). У нас в наличии около 300 таких боевых машин, так что стоимость программы в целом превысит 1 млрд злотых


Минобороны Польши озвучило планы по модернизации трехсот танков



Процедура анализа и оценки предложений продлится 18 месяцев. Варшава рассматривает модернизацию танков PT-91 как промежуточное решение, прежде чем в войска начнут поступать танки нового поколения. В частности, PT-91 должны получить новые 125-мм боеприпасы, которые увеличат их противотанковые возможности.

В сентябре на крупнейшей оборонной выставке в Польше MSPO, которая прошла в Кельце, компания Bumar-Łabędy, входящая в Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), представила возможный пакет модернизации для PT-91.

Усовершенствованный танк предлагается оснастить активной броней нового поколения ERAWA и вооружить изготовленным в Словакии орудием 2A46MS калибра 125 мм/L46 с модернизированным автоматом заряжания и системой управления огнем SAVAN-15.

Место водителя будет оснащено прибором ночного видения PNK-72 Radomka и камерой круглосуточного наблюдения KDN-1 Nyks. В дополнительное оборудование включат прицел ночного видения TKN-3Z для командира и систему кругового обзора SOD.

Компания Bumar-Łabędy также предлагает усилить подвеску PT-91, модернизировать механическую коробку передач и установить двигатель S-12U мощностью 850 л.с.

Кроме того, издание Jane's узнало о планах Минобороны Польши модернизировать в 2018-2020 годах произведенные в Чехословакии самоходные гаубицы vz.77 Dana с колесной формулой 8х8. При этом местные военные намерены сохранить 152-мм орудие и не заменять его стандартной 155-мм гаубицей НАТО. Основной акцент намерены сделать на усовершенствовании шасси Tatra T-815 VT Kolos, передает "Военное.РФ"

Использованы фотографии: Минобороны Польши
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 18:42
    Короче собирают польского Франкенштейна.
    210окв
    1. Pirogov Сегодня, 18:49
      Цитата: 210окв
      Короче собирают польского Франкенштейна.

      Как это они Абрашек не собрались купить штук 500 .не порядок .трампушка болезненный не доглядел............
      Pirogov
      1. Хантер Сегодня, 18:57
        Цитата: Pirogov
        Как это они Абрашек не собрались купить штук 500 .не порядок .трампушка болезненный не доглядел

        Да втюрит еще , по "рыночной "цене( и "Меркавы" в догонку списанные..))))
        Польша все равно будет "мясом" в случае чего... soldier (Варшаву в этот раз уже жалеть не будем ) А будем беречь своих солдат, каждого!!!! soldier ,
        Хантер
  2. pvv113 Сегодня, 18:42
    возможной модернизации танков PT-91, основанных на лицензионном варианте советского Т-72М1

    Главное, чтобы ума хватило. А то создать свой танк - оказалось не хватает fool
    pvv113
    1. Фрол 7525 Сегодня, 18:51
      А смысл каждой стране иметь свой танк,телевизор,компьютер и т.д..?В век интеграции живём,телефон в кармане,чать не Российский? wink
      Фрол 7525
      1. pvv113 Сегодня, 19:11
        Интеграция - это с друзьями, или хотя бы не с врагами. А какие поляки теперь друзья, если на каждом углу Россию главным врагом называют?
        pvv113
  3. san4es Сегодня, 18:46
    Варшава рассматривает модернизацию танков PT-91
    hi
    Тюнинг Т-72М1
    san4es
  4. Piramidon Сегодня, 18:55
    Не понял. Т-72 уже в НАТОвские стандарты вписывается?
    Piramidon
    1. san4es Сегодня, 19:03
      Цитата: Piramidon
      Не понял. Т-72 уже в НАТОвские стандарты вписывается?

      ...По полной программе (с изменениями)
      san4es
    2. pvv113 Сегодня, 19:12
      Не то слово - вписывается. Это идеал, к которому нужно стремиться wink
      pvv113
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:08
    А как же десоветизация? wassat Танки поляки обязаны срочно сбыть с рук lol , иначе на лицо как минимум двойные стандарты! lol
    Геркулесыч
  6. Livonetc Сегодня, 19:24
    Цитата: Фрол 7525
    А смысл каждой стране иметь свой танк,телевизор,компьютер и т.д..?В век интеграции живём,телефон в кармане,чать не Российский? wink

    Зато радиостанции в тех же танках российские.
    Интеграция...
    Была у России с краиной.
    До сих пор расхлебываем.

    Смысл замкнутого цикла оборонки в независимости.
    И эта тема не про пшеков и краинцев.
    Livonetc
  7. Волька Сегодня, 19:47
    ляхи, свои мозги модернизировать не пробовали...
    Волька
  8. Волька Сегодня, 19:49
    и с этим барахлом ляхи пытаются еще лаять на Россию...
    Волька
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