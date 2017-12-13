20:29 13 декабря

Необандеровцы под Черниговом снесли памятник командиру партизанского соединения Украины

Война с памятниками на Украине продолжается. В Черниговской области местными радикальными националистами был снесён бюст дважды Героя Советского Союза, командира Черниговско-Волынского партизанского соединения времён Великой Отечественной войны генерал-майора Алексея Фёдорова. Памятный бюст находился во дворе школы в населённом пункте Корюковка.

Необандеровцы под Черниговом снесли памятник командиру партизанского соединения Украины


По фотографии видно, что своё грязное дело молодчики, двое из которых пугливо закрывают лица, совершали в тёмное время суток.
Как снос памятника местными радикалами представляют украинские СМИ? – из материала портала «Апостроф»:

В 1943 году по приказу НКВД Фёдоров переместил диверсионные отряды на территорию правобережной Украины и дальше, на Волынь. Там его отряд проводил террористические операции в украинских населённых пунктах, оказывал сопротивление вооружённым силам УПА.

Как видно, вымарывается даже само понятие «партизанское соединение». Алексея Фёдорова украинская бандеровская пропаганда пытается выставить «террористом», сопротивлявшимся силам Украинской повстанческой армии. О том, что главари этих сил в своё время приняли присягу на верность гитлеровской Германии, украинские СМИ снова предпочитают молчать.

Так выглядел памятник до бесчинств украинских неонацистов, заявляющих о себе как о "патриотах Украины":

Использованы фотографии: https://apostrophe.ua
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Комментарии 34

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  1. Шура пермский Сегодня, 18:49
    Онижедети заскучали видимо…
    Шура пермский
    1. 210окв Сегодня, 18:58
      Надеюсь это им аукнется..
      Цитата: Шура пермский
      Онижедети заскучали видимо…
      210окв
      1. с-т Petrov Сегодня, 19:06
        Надеюсь это им аукнется..


        посмотрите на территорию бандерии. аукается уже - им, их родителям и их личинкам в будущем

        коричневые сделали то, о чем мечтали. А то что остальная страна согласилась с этим - так и пусть будет так.



        с-т Petrov
        1. Татьяна Сегодня, 19:12
          Придёт время - и эти же украинские нынешние "малолетки", в конце концов, этот же памятник дважды Герою Советского Союза, командиру Черниговско-Волынского партизанского соединения времён ВОВ генерал-майору Алексею Фёдорову и восстановят! Спросите, почему?
          Да потому, что в нынешней Украине у них самих нет никакого будущего, кроме как оказаться покойником в гробу на передовой или вообще пеплом в полевом крематории. Для проамериканской власти они обманутая пыль земная. И только в таком виде, как "пушечное мясо", они США и Коллективному Западу и нужны. Опомнятся, когда будет уже поздно - жизнь уже пройдёт мимо них.
          Татьяна
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:22
            Татьяна , добрый вечер ! love Ничего другого , кроме войны с памятниками и павшими , я от этих выродков и не ожидал . negative
            Цитата: Татьяна
            Опомнятся, когда будет уже поздно - жизнь уже пройдёт мимо них.

            Если успеют дожить . Очень желаю им исчезнуть из Книги Жизни . am
            bouncyhunter
            1. Татьяна Сегодня, 19:41
              Павел, добрый вечер! hi
              bouncyhunter
              Если успеют дожить . Очень желаю им исчезнуть из Книги Жизни .
              Их доживание конфетной хунтой Порошенко вообще-то не предполагается.
              Татьяна
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:45
                Цитата: Татьяна
                Их доживание конфетной хунтой Порошенко вообще-то не предполагается.

                В свете последних событий "из оттуда" я не уверен что доживание самого Поросёнки с его хунтятами предполагается залужным кукловодом .
                bouncyhunter
                1. роман66 Сегодня, 20:11
                  Паша hi , а все-таки хирургически придется, изнутри не дождемся, глядишь, и войной на нас пойдут
                  роман66
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:16
                    Цитата: роман66
                    глядишь, и войной на нас пойдут

                    Рома , привет ! hi Большие у меня сомнения на этот счёт : уж слишком изысканное самоубийство получится .
                    bouncyhunter
                    1. роман66 Сегодня, 20:22
                      а для чего же их готовят-то? рано или поздно...
                      роман66
            2. фигвам Сегодня, 19:55
              По фотографии видно, что своё грязное дело молодчики, двое из которых пугливо закрывают лица, совершали в тёмное время суток.

              Шакалята знают что за это придётся ответить, но зачем смотреть в завтра, сало хочется сегодня.
              фигвам
      2. антивирус Сегодня, 19:20
        пора вводить квоты на работы и по приглашению( с беседой о мировоззрении)
        антивирус
      3. LSA57 Сегодня, 19:29
        Цитата: 210окв
        Надеюсь это им аукнется.

        да поскорее бы. пока мосх ещё слабый
        LSA57
    2. Ami du peuple Сегодня, 19:03
      Цитата: Шура пермский
      Онижедети заскучали видимо…
      Так чтоб не скучали, пусть межубулочное пространство вазелином смажут. Возможно, вскоре пригодится. Ну и, у кого стволы имеется, мушки спилят.
      Ami du peuple
    3. zhekazs Сегодня, 19:06
      Эти скoты только с мертвыми воевать и могут, мертвые не ответят...
      zhekazs
      1. с-т Petrov Сегодня, 19:09
        Эти скoты только с мертвыми воевать и могут, мертвые не ответят...


        Ленин уже уничтожил четырех убогих в 2014. И продолжает делать работу, которую должны делать жители бандерии, но у них как известно хата с краю.

        с-т Petrov
    4. Комментарий был удален.
    5. LSA57 Сегодня, 19:28
      Цитата: Шура пермский
      Онижедети заскучали видимо…

      кайло в зубы и на Донбасс в шахту angry
      LSA57
      1. роман66 Сегодня, 20:19
        сначала хозяйство восстанавливать, а потом уже в шахту
        роман66
  2. Хантер Сегодня, 18:50
    На Донбассе слабо повоевать..? Или только с памятниками падлы..
    Все пишется черти.. negative
    Хантер
    1. Фрол 7525 Сегодня, 18:54
      А толку,что пишется?Нацистских преступников всех переловили после войны разве? wink
      Фрол 7525
      1. Смог Сегодня, 19:02
        Цитата: Фрол 7525
        Нацистских преступников всех переловили после войны разве?

        Практически да. Правда кукурузник их потом решил помиловать. Но это уже совсем другая история.
        Смог
        1. Фрол 7525 Сегодня, 19:05
          А сколько их по Северным да Южным Америкам спряталось,Кость?Вот и сейчас так же будет-пригреют,спрячут добрые люди...... smile
          Фрол 7525
          1. Смог Сегодня, 19:11
            Цитата: Фрол 7525
            А сколько их по Северным да Южным Америкам спряталось

            Ну это уже не к нам. Это к союзничкам вопросы.
            Цитата: Фрол 7525
            Вот и сейчас так же будет-пригреют,спрячут добрые люди......

            Всех????? И они, люди которые их спрячут, в самом деле ДОБРЫЕ? Вот прямо так, добрые? Без кавычек?
            Смог
            1. роман66 Сегодня, 20:19
              падлы они, вывести в чисто поле.....
              роман66
      2. Andrey591 Сегодня, 19:03
        Надо было всех под корень уничтожить!
        Andrey591
        1. Александр 3 Сегодня, 19:12
          Корешки им всем надо было повыдёргивать,что бы вот таких уродов не делали.
          Александр 3
  3. Лексус Сегодня, 19:05
    Потом какой-нибудь "коленька из Уренгоя" будет их "хероические подвиги" описывать...
    Лексус
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:12
    Они не дети, они не люди -они животные, человекоподобные, с развитыми инстинктами разрушения всего вокруг! Вот так на Российских землях, отданных квазистране, выросло стадо, способное только разрушать.
    Геркулесыч
  5. kubanec Сегодня, 19:17
    даааа.....русский город Чернигов....
    kubanec
  6. faiver Сегодня, 19:26
    ума нет считай калеки...
    faiver
  7. Керенский Сегодня, 19:45
    Вот проспал я! А как эти супостаты изнутри выглядят? Интересно....От паха до горла....
    Керенский
    1. роман66 Сегодня, 20:20
      добрый вы, как похмелье lol
      роман66
  8. victorrat Сегодня, 20:07
    Ленину уже аукнулось за то, что он создал это поганое соединение из русских земель под названием Украина. Но ушлёпки пошли дальше. И как же рад Запад, что они ненавидят Россию. Тупые пиндо сы добились от ещё более бестолковых хохлов выполнения мечты о гадости для России. Сколько будут использовать этих зомби? А пока есть что есть))
    victorrat
  9. Лекс. Сегодня, 20:28
    25 лет учили ненависти что можно ожидать не надо было товарищу Сталину западную Украину в состав СССР включать
    Лекс.
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