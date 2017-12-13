Необандеровцы под Черниговом снесли памятник командиру партизанского соединения Украины

В 1943 году по приказу НКВД Фёдоров переместил диверсионные отряды на территорию правобережной Украины и дальше, на Волынь. Там его отряд проводил террористические операции в украинских населённых пунктах, оказывал сопротивление вооружённым силам УПА.

Война с памятниками на Украине продолжается. В Черниговской области местными радикальными националистами был снесён бюст дважды Героя Советского Союза, командира Черниговско-Волынского партизанского соединения времён Великой Отечественной войны генерал-майора Алексея Фёдорова. Памятный бюст находился во дворе школы в населённом пункте Корюковка.По фотографии видно, что своё грязное дело молодчики, двое из которых пугливо закрывают лица, совершали в тёмное время суток.Как снос памятника местными радикалами представляют украинские СМИ? – из материала портала «Апостроф»:Как видно, вымарывается даже само понятие «партизанское соединение». Алексея Фёдорова украинская бандеровская пропаганда пытается выставить «террористом», сопротивлявшимся силам Украинской повстанческой армии. О том, что главари этих сил в своё время приняли присягу на верность гитлеровской Германии, украинские СМИ снова предпочитают молчать.Так выглядел памятник до бесчинств украинских неонацистов, заявляющих о себе как о "патриотах Украины":