Власти Крыма посоветовали Хантсману учить историю

Прежде чем отправляться в другую страну, послу неплохо было бы выучить не только географию, но и историю. Я думаю, что если бы он был отягощён этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал

Американскому послу в России Джону Хантсману, прежде чем делать заявления о статусе Крыма, следовало бы лучше изучить географию и историю, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.— приводит РИА Новости слова ПолонскогоПо мнению Полонского, посол демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом.Ранее Хантсман заявил, что Крым — это Украина, и назвал восстановление ее территориальной целостности критическим фактором для улучшения российско-американских отношений.Также высказывание Хантстмана прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который заявил, что после заявления посла США в РФ Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине ему будет нелегко работать в России.