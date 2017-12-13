Власти Крыма посоветовали Хантсману учить историю
Американскому послу в России Джону Хантсману, прежде чем делать заявления о статусе Крыма, следовало бы лучше изучить географию и историю, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
По мнению Полонского, посол демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом.
Ранее Хантсман заявил, что Крым — это Украина, и назвал восстановление ее территориальной целостности критическим фактором для улучшения российско-американских отношений.
Также высказывание Хантстмана прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который заявил, что после заявления посла США в РФ Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине ему будет нелегко работать в России.
Прежде чем отправляться в другую страну, послу неплохо было бы выучить не только географию, но и историю. Я думаю, что если бы он был отягощён этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал— приводит РИА Новости слова Полонского
По мнению Полонского, посол демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом.
Ранее Хантсман заявил, что Крым — это Украина, и назвал восстановление ее территориальной целостности критическим фактором для улучшения российско-американских отношений.
Также высказывание Хантстмана прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который заявил, что после заявления посла США в РФ Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине ему будет нелегко работать в России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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