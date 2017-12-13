20:24 13 декабря

Власти Крыма посоветовали Хантсману учить историю

Американскому послу в России Джону Хантсману, прежде чем делать заявления о статусе Крыма, следовало бы лучше изучить географию и историю, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Власти Крыма посоветовали Хантсману учить историю


Прежде чем отправляться в другую страну, послу неплохо было бы выучить не только географию, но и историю. Я думаю, что если бы он был отягощён этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал
— приводит РИА Новости слова Полонского


По мнению Полонского, посол демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом.

Ранее Хантсман заявил, что Крым — это Украина, и назвал восстановление ее территориальной целостности критическим фактором для улучшения российско-американских отношений.

Также высказывание Хантстмана прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который заявил, что после заявления посла США в РФ Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине ему будет нелегко работать в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 41

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  1. Какой-то Компот Сегодня, 19:07
    Много кому не помешает учить историю good
    Какой-то Компот
    1. Фрол 7525 Сегодня, 19:10
      laughing Да и географию!
      Фрол 7525
      1. с-т Petrov Сегодня, 19:16
        американцы своеобразный народ. Проблемы с географией Президентов это еще семечки.
        Не удивлюсь если Буш таки разглядел где-то ущемление демократии в свой бинокль

        с-т Petrov
        1. Татьяна Сегодня, 19:27
          Ранее Хантсман заявил, что Крым - это Украина
          Он просто не договаривает эту мысль Вашингтона до конца. А именно, в не озвученном им виде фраза Вашингтона уз уст Хантсмана звучит более точно так:
          "Крым - это Украина, а Украина - это колония США! "
          Это, кстати, уже озвучивала Хиллари Клинтон во время своей последней гонки в президентской избирательной компании в США, и что при этом украинцев на американской Украине должно целесообразно оставить не более 5 млн. человек. Уцелевших "лишних" украинцев американцы выселят в Северную Африку и на БВ.
          Татьяна
          1. фигвам Сегодня, 20:00
            Ранее Хантсман заявил, что Крым — это Украина, и назвал восстановление ее территориальной целостности критическим фактором для улучшения российско-американских отношений.

            За такое можно и домой поехать.
            фигвам
      2. Комментарий был удален.
  2. Ami du peuple Сегодня, 19:07
    Крым — это Украина, и назвал восстановление ее территориальной целостности критическим фактором для улучшения российско-американских отношений
    Похоже, с российско-американскими отношениями, в обозримом будущем, полных швах. Ежику понятно, что Крым никто сдавать не будет, коли не захочет, которой по счёту, русской революции. Конечно, дураков во власти много, но самоубийц среди них пока не замечено.
    К тому же, наши власть предержащие, сами себе все пути отступления отрубили, объявив Крым "сакральной территорией" и "исконно русской землей".
    Ami du peuple
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:29
      hi
      Хантсман - типичный представитель Матрасии , потому и "блистает" познаниями . Уж коли многие матрасы своей столицей Нью-Йорк называют , то что тут можно сказать ...
      bouncyhunter
      1. Лексус Сегодня, 19:41
        Псакизм - уже как диагноз. И мериканский национальный вид спорта - дебилдинг.
        Лексус
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:42
          Согласен с обеими частями Вашего комментария , только добавлю : это уже не лечится , так как в генном коде прописано .
          bouncyhunter
    2. LSA57 Сегодня, 19:34
      Цитата: Ami du peuple
      Конечно, дураков во власти много, но самоубийц среди них пока не замечено.

      ну одна во всяком случае рвётся
      LSA57
    3. DenZ Сегодня, 20:07
      Цитата: Ami du peuple
      объявив Крым "сакральной территорией" и "исконно русской землей".

      А у Вас есть в этом сомнения?
      DenZ
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 19:10
    ...после заявления посла США в РФ Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине ему будет нелегко работать в России....

    "Сладкие" 90-е,прошли, когда тёмные личности, из-за лужи,говорили и делали,что хотели))
    Очень хочется верить)
    Сибирский цирюльник
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:14
    Может быть, вернуть ему верительную грамоту, и отправить назад, в сша -пешком? what
    Геркулесыч
    1. Rusland Сегодня, 19:26
      Если МИД начнет игнорировать посла, то его как правило заменят на другого.
      Rusland
    2. LSA57 Сегодня, 19:35
      Цитата: Геркулесыч
      Может быть, вернуть ему верительную грамоту, и отправить назад, в сша -пешком?

      заодно и географию выучит
      LSA57
    3. poquello Сегодня, 20:12
      Цитата: Геркулесыч
      Может быть, вернуть ему верительную грамоту, и отправить назад, в сша -пешком? what

      стоило бы, в Габон, Хантсман, в Габон
      poquello
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:16
    Власти Крыма посоветовали Хантсману учить историю
    Где вы видели американца знакомого с географией? Там вообще клиника.Я предлагаю брать верительные грамоты от западных стран только после экзамена по географии и истории нашей страны.Слушать очередного полосатого недоумка ,себя неуважать/
    Наблюдатель2014
    1. Александр 3 Сегодня, 19:21
      Их что прям из детского сада на работу набирают?В школу он не ходил?
      Александр 3
      1. LSA57 Сегодня, 19:38
        Цитата: Александр 3
        В школу он не ходил?

        ходил. там их учат, что грузия, это джорджия, штат саш laughing
        LSA57
        1. Александр 3 Сегодня, 20:17
          А вона чего , это бывший презик джоржии хочет стать презиком в на бандерии?
          Александр 3
    2. LSA57 Сегодня, 19:37
      Цитата: Наблюдатель2014
      Слушать очередного полосатого недоумка ,себя неуважать/

      а их и не надо слушать. пусть в уши дуют своим грантоедам
      LSA57
  6. mmk Сегодня, 19:17
    Да всё он знает, сс...ё в глаза и только. Он работает на зарплату и выгораживает свою сторону.
    mmk
  7. zhekazs Сегодня, 19:25
    после заявления посла США в РФ Джона Хантсмана о принадлежности Крыма Украине ему будет нелегко работать в России

    Выслать такого посла в 24 часа за пределы РФ! Можно (и лучше через какой-нибудь пограничный пост в лесу) к украм, там ему будут рады.
    zhekazs
  8. Хантер Сегодня, 19:31
    Американскому послу в России Джону Хантсману,

    Если лает, значит Россия идет по правильному курсу..!
    Вот ,когда хвалить начнет, то все мужики выходите окопы копать и делайте запасы продовольствия и оружия , в лесах, степях ,горах тайге и тундре..
    Хантер
    1. LSA57 Сегодня, 19:40
      Цитата: Хантер
      Если лает, значит Россия идет по правильному курсу..!

      золотые слова good
      LSA57
  9. Симон Сегодня, 19:36
    Пора бы кончить Америке, нам посылать послов исторических , в Россию, которые не знают, не географии не истории России. Мне кажется, что у них все такие, вплоть до президента. fool
    Симон
  10. PValery53 Сегодня, 19:36
    Вот же ж этот Хантсман: "прокукарекал", а там - хоть не рассветай. И кто разрешил такого недалёкого человека присылать в Россию?. Или других - нет? - Это - не родственник ли того Хансмана, что "пострадал" в "17 мгновениях..." ? Как бы не повторить его судьбу...
    PValery53
  11. Симон Сегодня, 19:38
    Цитата: mmk
    Да всё он знает, сс...ё в глаза и только. Он работает на зарплату и выгораживает свою сторону.

    Что он выгораживает, конкретно он показывает не знание истории и географии России! fool
    Симон
  12. Симон Сегодня, 19:41
    Цитата: Геркулесыч
    Может быть, вернуть ему верительную грамоту, и отправить назад, в сша -пешком? what

    Так он будет кружить по берегам и океанам, а до Америки не дойдет! request Лучше с Мурманска в плавь, своим ходом! wassat
    Симон
  13. Комментарий был удален.
  14. sgazeev Сегодня, 19:42
    Знает он всё,обида гложет за уплывшую базу. Вот и БЗДЛ от досады.Стоит ли обращать на БЗДНа матрасного. hi
    sgazeev
  15. solzh Сегодня, 19:44
    А МИД России промолчал...
    solzh
  16. Волька Сегодня, 19:44
    следуя американской логике, если уж Крым это украина, то тогда Аляска это Россия...
    Волька
  17. Симон Сегодня, 19:45
    Цитата: Ami du peuple
    Крым — это Украина, и назвал восстановление ее территориальной целостности критическим фактором для улучшения российско-американских отношений
    Похоже, с российско-американскими отношениями, в обозримом будущем, полных швах. Ежику понятно, что Крым никто сдавать не будет, коли не захочет, которой по счёту, русской революции. Конечно, дураков во власти много, но самоубийц среди них пока не замечено.
    К тому же, наши власть предержащие, сами себе все пути отступления отрубили, объявив Крым "сакральной территорией" и "исконно русской землей".

    Так, у них видимо, в планах занять акватории Крыма, еще в мозгах дымятся, раз до этого сорвалось! laughing
    Симон
  18. Симон Сегодня, 19:47
    Цитата: Татьяна
    Ранее Хантсман заявил, что Крым - это Украина
    Он просто не договаривает эту мысль Вашингтона до конца. А именно, в не озвученном им виде фраза Вашингтона уз уст Хантсмана звучит более точно так:
    "Крым - это Украина, а Украина - это колония США! "
    Это, кстати, уже озвучивала Хиллари Клинтон во время своей последней гонки в президентской избирательной компании в США, и что при этом украинцев на американской Украине должно целесообразно оставить не более 5 млн. человек. Уцелевших "лишних" украинцев американцы выселят в Северную Африку и на БВ.

    Обломаются "друзья"! Крым - это Россия, а Россия никогда не была и не будет колонией США! stop
    Симон
    1. 97110 Сегодня, 20:18
      Цитата: Симон
      Россия никогда не была и не будет колонией США!

      В стране ДЕМОКРАТИЯ- спорить не будете? Сталин якобы говорил, что ему Рузвельт лично разъяснил, что демократия - это власть Американского Народа! К словам И.В следует прислушиваться, а не пытаться его лозунгами перекричать. Вот Вы готовы поклясться на писанной при американской помощи конституции РФ, что Чубайс - наш главный нанист, а не агент американского влияния? Что ЦБ РФ не структурное подразделение ФРС? Что Минфина РФ нет в зарплатной ведомости Минфина США? Что посол США потому и неуч, что он для мебели в Москве?
      97110
  19. Симон Сегодня, 19:56
    Цитата: с-т Petrov
    американцы своеобразный народ. Проблемы с географией Президентов это еще семечки.

    Американцы своеобразный народ. Проблемы с географией Президентов это еще семечки. --- Американцы - это не народ, а сброд народов и теперь Россия - этому сброду уже не будет лебезить, хватит горбочевской и ельцинской эпохи. Теперь у нас есть выбранный народом, правильный Президент. tongue good
    Симон
  20. Симон Сегодня, 19:58
    Цитата: Фрол 7525
    laughing Да и географию!

    А, что делать, если у него в голове только доллары! request fool
    Симон
  21. Симон Сегодня, 20:00
    Цитата: Какой-то Компот
    Много кому не помешает учить историю good

    А кому она нужна в Америке, если она у них идет только с уничтожения индейцев! request
    Симон
  22. Ретвизан 8 Сегодня, 20:04
    Один недоучка у руля страны побеждает в мироных войнах и ставит коммунизм, другой делит территории...
    Ретвизан 8
  23. Сибирский цирюльник Сегодня, 20:16
    Цитата: Геркулесыч
    Может быть, вернуть ему верительную грамоту, и отправить назад, в сша -пешком? what

    Пешком не дойдет:( Автостопом- самое то!)))
    Сибирский цирюльник
  24. Alex20042004 Сегодня, 20:20

    Скажите, а где сейчас эта Т_варь ?
    Alex20042004
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