Контуры войны всё отчетливее

После очередного удачного пуска новой северокорейской ракеты зловещие контуры большой войны на Корейском полуострове становятся с каждым днём всё отчётливее.Время от времени кажется, что война фактически объявлена – так было, когда США заявляли о готовности приступить к морской блокаде Северной Кореи. Свои действия наши извечные геополитические «партнёры», как всегда безапелляционно, мотивируют тем, что суровые санкции, которые раз за разом ужесточаются Советом Безопасности ООН якобы не приносят желаемого результата, и Пхеньян всё дальше и дальше продвигается по пути совершенствования своего ядерного и ракетного потенциалов, мол, угрожающего миру и безопасности во всём мире, хотя на самом деле этого потенциала недостаточно, чтобы отправить в нокаут даже государство средней руки. «Диктатор (Ким Чен Ын) сделал свой выбор» – громогласно заявила представитель США в ООН Ники Хейли и призвала лишить Северную Корею права голоса в этой организации.К сожалению, в российских СМИ тему морской блокады попытались «замять» – со ссылкой на администрацию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина было опубликовано опровержение, мол, ни о чем таком речи не идёт.Большая часть нашего экспертного сообщества, к сожалению, в очередной раз проглотила наживку, брошенную высшим должностным лицом Южной Кореи. А ведь Мун никогда не отличался последовательностью и склонностью делать соответствующие реальности заявления – возьмём известные его разглагольствования о создании, ни много, ни мало, миллиона рабочих мест в корейском госсекторе с одновременным ограничением деятельности основы промышленности его страны – крупнейших монополий. Оппоненты этой новой маниловской версии уже скрупулёзно подсчитали, что для реализации подобных обещаний потребуется полторы сотни миллиардов долларов.Впрочем, в нашем случае функцию лакмусовой бумажки выполняют показания министра обороны Республики Корея Сон Ен Му в парламенте, сделанные на следующий день после ракетного фейерверка. Как известно, военные, даже бывшие, люди весьма прямолинейные, а военные моряки, к которым относит себя этот почти семидесятилетний человек, и подавно. Так вот, своим законотворцам, под камеры, хотя и с некоторым душевным надломом – он всё же выдавал конфиденциальную информацию, Сон заявил, что американский план морской блокады Северной Кореи уже поступал в южнокорейское правительство и изучался там. Неуклюжее опровержение со стороны Мун Чжэ Ина последовало уже потом. Поэтому позже южнокорейцы вынуждены были отыграть назад, заявив, что положительно отнесутся к подобной просьбе, если она поступит. Выяснилось также, что учения по перехвату северокорейских кораблей уже были проведены в начале ноября южнокорейскими, американскими и австралийскими ВМС.Если судить по сообщениям японских и южнокорейских СМИ, в Сеуле попытались несколько смягчить американскую задумку. А суть последней, как выясняется, сводилась к следующему – южнокорейский флот блокирует западное (Жёлтое море) и восточное (Японское море) побережье Страны утренней свежести.ВМС Японии должны будут блокировать центральную и восточную часть Японского моря, то есть, за спиной южнокорейцев. Ну, а американцы, как и подобает всемирному гегемону, сильно утруждаться не будут – им достанутся лишь акватории к югу от Корейского полуострова, вблизи субтропического острова Чечжудо.Всё это напоминает фразу медведя из известной русской сказки – «Тебе вершки, а мне корешки». Расположившемуся вблизи побережья КНДР флоту южан достанется больше всего «подарков» от северян, ведь флот последних в подавляющей массе своей состоит из кораблей прибрежной зоны. На всю КНДР только два современных надводных корабля – они, кстати, были приобретены у нас под видом металлолома и позже переделаны. Но это всего лишь корветы, вступить в открытое противостояние они не смогут. Северянам придется действовать береговыми батареями, ракетными катерами и подводными лодками. Именно через южан будут прорываться к звёздно-полосатым плавучим аэродромам северокорейские крупные подводные лодки – не исключено, что часть из этих малозаметных дизельных субмарин всё же достигнет своих целей. Можно вообразить, как в этом случае улучшатся отношения между янки и их южнокорейскими коллегами, ведь бравые джи-ай не преминут обвинить своих южнокорейских коллег в том, что они проворонили потаенное судно, нанесшее глобальному гегемону урон.Есть ещё одна загвоздка: именно южанам придётся объясняться, почему их боевые корабли создают препятствия для курсирования китайских грузовых и рыболовных судов, а также китайского ВМФ с базами в Даляне (Дальний) и Люйшунькоу (Порт-Артуре), для которых Жёлтое море что-то вроде китайского озера. То же самое будет касаться и наших торговых судов в Японском море.В этой связи южнокорейскими стратегами был выдан на гора план лишь частичной блокады морских перевозок северного соседа. Основной аргумент – на полную блокаду сил не хватит, так что давайте, мол, ограничимся лишь проверкой подозрительных судов и тех плавсредств, что были внесены в санкционные списки. Понятно, что это лишь самоуспокоение – что такое «подозрительные суда», никто толком не знает, так что придётся останавливать всех, кто идёт под флагом КНДР, а в придачу ещё и тех, кто следует под нейтральным флагом. А это всё равно неизбежная война. Включился в работу по отрезвлению американцев и Мун Чжэ Ин, который в ходе разговора со своим фактическим шефом из-за океана заявил, что торопиться не стоит. Аргументы вполне здравые: нет уверенности в том, что чучхеисты смогли, несмотря на все их громогласные заявления, «миниатюризировать» ядерный боеприпас, чтобы уместить его в боеголовку. Как нет уверенности и в том, что северокорейцы смогут обеспечить вход боеголовки в плотные слои атмосферы не под прямым углом, как это делалось в ходе последних запусков, а под острым, когда ракета входит в атмосферу с нормальной траекторией.Вроде бы, Трамп решил пока повременить со зловещей морской блокадой. Но в Вашингтоне отнюдь не намерены включать «заднюю». Пожелавшие сохранить анонимность американские военные, словно издеваясь, открыто говорят о том, что их цель – постепенное удушение КНДР.Стремление Пентагона к военному решению проблем однозначно продемонстрировали учения ВВС США и Южной Кореи 4-8 декабря. Они беспрецедентны по масштабам – судя по открытым данным, в них задействовано примерно 230 самолётов.Главная особенность учений – попытка скрыть их цели и масштаб. Хотя в прессу все же просочились заслуживающие доверия сведения о том, что цель – отработка ударов по ядерным и военным объектам КНДР.Практически все СМИ цитируют информацию о том, что в них участвует шесть «Рапторов» и столько же Ф-35. На самом деле, как стало известно, последних больше – дюжина Ф-35-б и шесть Ф-35-а, плюс шесть самолетов аналогичного класса неназванной модификации.Изюминка учений в том, что роль пушечного мяса отводится южнокорейцам. «Невидимки», по мысли Вашигтона, должны нанести удар и не понести потерь. Перед этим шесть американских самолетов «Граулер» РЭБ подавляют ПВО КНДР, а три самолета дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 вскрывают воздушную обстановку. В нанесении учебных ударов по наземным объектам, прежде всего по северокорейским ракетным базам и мобильным установкам, участвовали два десятка Ф-15 и Ф-16 вкупе со стратегическими бомбардировщиками. То есть, всего американцы задействуют около четверти от общего числа летательных аппаратов. Все остальная нагрузка на верных вассалов. Чтобы подсластить пилюлю, в Пентагоне решили, что общее руководство учениями будет осуществляться с борта номер один, то есть, самолёта президента РК, командование тактическими группами с борта воздушных командных центров Е-737. Учения уже вызвали беспокойство простых жителей страны – кому позволяют средства, переместились на отдалённый остров Чечжудо, остальные молятся, чтобы игрища не переросли в настоящую войну, тем более, что Китай в ответ тоже приступил к проведению учений.В общем, десятилетия спокойной и сытой жизни Южной Кореи, похоже, позади. Теперь она обречена играть роль тарана агрессивной и бездумной американской внешней политики со всеми вытекающими для нее последствиями.Именно для этого США и предоставляли Сеулу торговые преференции: американские деньги позволяли закрывать глаза на его огромный внутренний и внешний долг, а политическое «высокое» покровительство – не отвечать за преступления в области прав человека во времена военной диктатуры. Сегодня южнокорейская элита кивает на пример Германии, которая не только выжила, играя примерно ту же роль потенциального американского тарана, но и поглотила ГДР. Но ФРГ повезло – Советский Союз развалился, а КНДР – нет. Так что Сеулу, хочет того он или нет, придётся платить свою цену за роль американского вассала.