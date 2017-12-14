17:24 14 декабря
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Юрий Крупнов: Нужно брать пример с Трампа и проектировать инфраструктурный рывок

Юрий Крупнов: Нужно брать пример с Трампа и проектировать инфраструктурный рывок


Одновременно с этим министр финансов России Антон Силуанов анонсировал истощение средств Резервного фонда: до конца этого года Правительство будет вынуждено пусть их все на покрытие бюджетного дефицита, а со следующего – прибегнуть к использованию второй "кубышки" – Фонда национального состояния. При этом потребность России в новых дорогах и коммунальных сетях куда выше, чем в США. Не пора ли и в нашей стране запустить подобную программу модернизации?

Инфраструктурный рывок – задача №1 для России, уверен председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Своим экспертным мнением он поделился с Накануне.RU:


– Трамп шел на выборы с основным лозунгом – создание рабочих мест и общий подъем страны за счет инфраструктурной революции. Это одно из важнейших условий победы Трампа, поскольку такая инфраструктурная революция дает новые возможности, новое качество жизни именно для среднего класса, а не для избранных. В этом плане ничего зазорного не может быть в том, чтобы в России сегодня продвигать инфраструктурную революцию, а если быть более точным – инфраструктурный рывок. Да, у нас действительно на порядок больше физически и морально обветшали инфраструктуры, и инфраструктурный рывок – это уже залог сохранения страны. Сегодня в ситуации колоссальной финансовой стагнации и кризиса во всем мире действительно на повестке стоит проблема новых инфраструктур, для России все это усугубляется ее внутренними проблемами, неразвитостью качества жизни и слишком большим уровнем сырьевой зависимости.

Совершенно не принципиально, какими средствами совершать рывок, потому что для начала нужно наметить программу – что приоритетно. С одной стороны, у нас освоены все концессионные форматы и они работают, тут нет никаких проблем. Это все вопросы расчетов, хорошей правовой базы, но все-таки основной запрос – в инфраструктурах именно нового поколения. Зачем нам вкладывать в старые инфраструктуры?

Что касается финансирования, то сейчас уже пошли разговоры, что, если брать ситуацию с санкциями по закону от 2 августа США и возможной экспроприацией вывезенных в офшоры богатств российских олигархов и чиновников, а это минимум 2-3 трлн долларов, то в принципе эти деньги или хотя бы полтриллиона долларов (сопоставимую сумму с трамповской инфраструктурной революцией) можно было бы вложить под специальные инфраструктурные бонды, ценные бумаги без потерь.

Никто не говорит, что деньги экспроприируются внутри Российской Федерации. Допустим, на 20-30 лет можно создать такие облигации. Мы помним, как в войну огромную роль сыграли инициативы трудящихся "Все для фронта – все для победы", в том числе финансовые отчисления на закупку военной техники. Наши олигархи сегодня так же могли бы под инфраструктуры вложиться, спасая вывезенные в офшоры в различных видах активы, недвижимость и прямые финансовые средства, они могли бы серьезно поделиться со страной.

Вопрос финансов тесно завязан с той проблематикой, которую в августе я обозначил в широко обсуждаемой доктрине "размосквичивания". У нас есть колоссальные финансовые резервы в виде города Москвы, ее возможностей. Если Москва под свою модернизацию, себя как города, начнет вырабатывать образцовые инфраструктуры, интегрированные системы транспорта, энергетики, телекома, то в принципе столица могла бы перейти на серьезные производственные возможности, вместо сегодняшнего паразитарного существования, именно за счет того, что вся Москва станет большим инфраструктурным заводом. Это тоже колоссальные резервы и по кадрам, и по деньгам. Москва совсем по-другому станет относиться к стране, будет перевооружать инфраструктуры страны, в том числе самых медвежьих углов, а не паразитировать, как сегодня. Это тоже резерв.

Также бессмысленно говорить, что у нас сокращаются фонды, созданные для накопления, поскольку золото-валютных резервов достаточно много, можно было бы частично и их аккуратно применить для этого. И, наконец, вопрос продуктивного кредита, то есть специализированной эмиссии под инфраструктурные задачи методом тех же инфраструктурных бондов – это, опять же, очень понятный и правильный финансовый механизм. Поэтому проблема у нас, как всегда, не в деньгах, а, как говорил кот Матроскин: "Средства у нас есть, у нас ума не хватает". Не денег у нас нет, а ума, поэтому нам нужно, убирая все эти идеологические наслоения, просто брать пример с Трампа, проектировать такой инфраструктурный рывок. Это задача номер один.

А проблема с финансами и резервами вторичная. Первична проблема в правильно сформулированной доктрине.
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113539/


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Комментарии 9

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  1. solzh Сегодня, 15:15
    Зачем нам вкладывать в старые инфраструктуры?

    Создайте новую инфраструктуру, в чём проблема? В отсутствии денег? А почему нет денег, что как всегда воруют? А МВД, ФСБ, генпрокуратура для чего? Дайте команду, и всех коррупционеров, я в это верю, пересажают и вернут деньги государству.
    solzh
    1. Татьяна Сегодня, 16:24
      Инфраструктурный рывок – задача №1 для России, уверен председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
      Знаю Крупного и поддерживаю! По-моему, он ещё ни разу в своих выводах не ошибся! Он искренне работает на благополучие народов России и укрепление национальной безопасности и суверенитета нашей страны.
      Татьяна
      1. Татьяна Сегодня, 16:39
        Доктрины комплексного и детального внутреннего инфраструктурного развития России в нашей стране пока нет и её действительно нужно хотя бы сначала создать, чтобы понять, к чему мы, как народ, должны стремиться! Понять, кто, как и зачем нами управляет!
        Татьяна
      2. avt Сегодня, 17:07
        Цитата: Татьяна
        Знаю Крупного и поддерживаю!

        Я тоже !Вот прям читаю
        У нас есть колоссальные финансовые резервы в виде города Москвы, ее возможностей. Если Москва под свою модернизацию, себя как города, начнет вырабатывать образцовые инфраструктуры, интегрированные системы транспорта, энергетики, телекома, то в принципе столица могла бы перейти на серьезные производственные возможности, вместо сегодняшнего паразитарного существования, именно за счет того, что вся Москва станет большим инфраструктурным заводом. Это тоже колоссальные резервы и по кадрам, и по деньгам.
        и думаю - А ведь прав! Собрать их всех , ну крупновых и прочих в Москве тусующихся ,,председателей -наблюдателей" и в солнечный Магадан - золотишко Родине мыть , или на лесосеку - зимой лес валить, а летом саженцы высаживать . bully Осуществить на практике ,,размосквичивание" делом , а не языком мести.
        Пора тебе, Копченый, на лесоповал ехать или какой-нибудь канал строить. На мой взгляд, зажился ты в городе, Копченый.
        avt
        1. Татьяна Сегодня, 17:24
          Про финансы Крупнов говорит правильно. Финансы в стране есть. Только оны вывезены олигархами из страны за рубеж. Когда начали грабить эти богатства за рубежом у россиян, то те, кто вывез капиталы из страны потребовали взместить им потери их собственности за рубежом возмещением им из госбюджета России, т.е. за счёт нас с Вами. А это ограбление ими нашей страны и народа уже в квадрате!
          Кто выступил активно против введения такого закона в России? Именно Крупнов!
          И сейчас пусть олигархи выводят свои капиталы из-за рубежа и инвестируют их в России! А как именно - для этого и нужно создать в стране чёткую доктрину инфраструктурного развития России. Вопрос открытый, но именно Крупнов его хотя бы в стране ставит.
          Татьяна
    2. BerBer Сегодня, 16:38
      У ФСБ вся информация о незаконных сделках есть. Только ход дают в нужный момент. Вопрос в том нужных кому? Нужно по примеру Иоана Васильевича - команда "опричников", только с учётом современных реалий. И засылать точечно в проблемные места.
      BerBer
  2. Антианглосакс Сегодня, 16:16
    Первична проблема в правильно сформулированной доктрине.

    Кто её формулировать будет? Нынешний воровской торгашеский кагал? laughing
    Антианглосакс
  3. Лесс Сегодня, 16:22
    У нас есть колоссальные финансовые резервы в виде города Москвы, ее возможностей.
    Не совсем понял, Москву предлагается продать или "раскулачить"?) laughing
    Лесс
  4. антивирус Сегодня, 16:24
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