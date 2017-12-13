Сирийские хроники: война глазами российских военных

Цивилизация, зародившаяся в четвертом тысячелетии до нашей эры, вблизи плодородной равнины между реками Тигр и Евфрат, сменило множество имен, обликов, религий, этносов и флагов. Эта земля знала римский протекторат и влияние Египта, видела арабских завоевателей и Крестовые походы, сталкивалась с глобальными войнами и локальными конфликтами.



Но впервые за все тысячелетия ей приходится противостоять масштабному террору. Словно пришедшая из Средневековья чума под черными знаменами расползается по всему Ближнему Востоку. И каждый очаг это эпидемии может породить искру, от которой зажжется мировой пожар.



Сирия. Ей отведена особая роль в истории человечества и в истории христианства. Здесь появился один из древнейших алфавитов. Здесь находится одна из древнейших существующих сегодня столиц - Дамаск. Эта страна - хранительница мирового культурного наследия. Сегодня здесь снова решается судьба многих народов.











