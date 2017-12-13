Сирийские хроники: война глазами российских военных
Цивилизация, зародившаяся в четвертом тысячелетии до нашей эры, вблизи плодородной равнины между реками Тигр и Евфрат, сменило множество имен, обликов, религий, этносов и флагов. Эта земля знала римский протекторат и влияние Египта, видела арабских завоевателей и Крестовые походы, сталкивалась с глобальными войнами и локальными конфликтами.
Но впервые за все тысячелетия ей приходится противостоять масштабному террору. Словно пришедшая из Средневековья чума под черными знаменами расползается по всему Ближнему Востоку. И каждый очаг это эпидемии может породить искру, от которой зажжется мировой пожар.
Сирия. Ей отведена особая роль в истории человечества и в истории христианства. Здесь появился один из древнейших алфавитов. Здесь находится одна из древнейших существующих сегодня столиц - Дамаск. Эта страна - хранительница мирового культурного наследия. Сегодня здесь снова решается судьба многих народов.
Но впервые за все тысячелетия ей приходится противостоять масштабному террору. Словно пришедшая из Средневековья чума под черными знаменами расползается по всему Ближнему Востоку. И каждый очаг это эпидемии может породить искру, от которой зажжется мировой пожар.
Сирия. Ей отведена особая роль в истории человечества и в истории христианства. Здесь появился один из древнейших алфавитов. Здесь находится одна из древнейших существующих сегодня столиц - Дамаск. Эта страна - хранительница мирового культурного наследия. Сегодня здесь снова решается судьба многих народов.
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