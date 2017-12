The National Interest: российские пистолеты создавались для жестокой и кровавой войны

Статья «Russia's Handguns Are Only Built for One Thing: Tough and Bloody Wars»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/russias-handguns-are-built-only-one-thing-tough-bloody-wars-23570

Стрелковое оружие Советского Союза и Росси эксплуатировалось как в нашей стране, так и за рубежом, и благодаря этому получило заслуженную славу по всему миру. Старые и новые образцы закономерно привлекают внимание специалистов и любителей оружия, а также регулярно становятся темой разнообразных публикаций, статей и книг.9 декабря американское издание The National Interest опубликовало очередную статью специалиста по безопасности Кайла Мизоками. Материал под названием «Russia's Handguns Are Only Built for One Thing: Tough and Bloody Wars» («Пистолеты России создавались только для одного: для жестокой и кровавой войны») был отнесен к рубрикам The Buzz и Security. Как показывает заголовок, темой статьи стали пистолеты советской и российской разработки, а также их характеристики и возможности.К. Мизоками начинает свою статью с напоминания о событиях недавнего прошлого и их последствиях. Так, став преемником Советской армии, Сухопутные войска Российской Федерации унаследовали от нее огромные запасы разнообразного стрелкового оружия. При этом полученные количества вооружений были избыточными для менее крупной армии. Как следствие, значительная часть оружия отправилась на хранение. Склады с запасами разнообразного стрелкового оружия имеются во всех 11 часовых поясах.На хранение отправились разные образцы, в том числе служебные пистолеты, предназначавшиеся для офицеров, экипажей бронетехники и политработников. Автор указывает, что служебные пистолеты всех моделей – как старых, так и новой разработки – сегодня рассматриваются и как средство самозащиты отдельных военнослужащих, так и в качестве «символа власти» их владельцев.Автор The National Interest напоминает, что одним из первых образцов своего рода, поступившим на вооружение армии СССР, был «автоматический пистолет ТТ» или «Токарев». При этом К. Мизоками уточняет, что термин «автоматический» в данном случае означает возможность самостоятельной перезарядки, но не наличие режима автоматического огня. Таким образом, при стрельбе из «автоматического» пистолета ТТ стрелку после каждого выстрела вновь приходится нажимать на спусковой крючок.«Токарев» имел утилитарный и непривлекательный внешний вид. Впрочем, он соответствовал общей советской военной эстетике. Как и большинство других образцов оружия советской разработки, ТТ был прост в использовании, а также показывал требуемую надежность. При всем этом отсутствие предохранителя требовало от стрелка внимательности, иначе существовал риск случайного выстрела.Пистолет ТТ весил 1,86 фунта (850 г) и использовал патроны 7,62х25 мм M30 (обр. 1930 года). Внутренние механизмы этого изделия основывались на идеях Джона Брауна, ранее реализованных в пистолете M1911. Так, автоматика использовала подвижный ствол с коротким ходом и качающейся серьгой. Большая часть пистолетов «Токарев» может использовать патрон 7,63х25 мм «Маузер» – именно на основе этого боеприпаса ранее был создан советский 7,62-мм патрон 1930 г. Немецкие патроны также использовались пистолетами-пулеметами марки Mauser.Пистолет Токарева выпускался Тульским оружейным заводом, что и привело к появлению обозначения в виде двух литер «Т». Производство такого оружия продолжалось до 1952 года. За два десятилетия выпуска промышленность передала армии и другим структурам около 1 миллиона 700 тысяч серийных пистолетов. Кроме того, пистолеты ТТ выпускались в Венгрии, Польше, Югославии, Китае и Северной Кореи. Часть этих изделий производилась по лицензии, прочие – без разрешения.Следующий советский пистолет, как пишет Кайл Мизоками, тоже был «вдохновлен» одним из зарубежных образцов. Автор называет «Пистолет Макарова» (ПМ) копией немецкого «полицейского пистолета» Walther PP – одного из образцов стрелкового оружия, выпускавшегося в годы Второй мировой войны. Советский пистолет, известный под неофициальным прозвищем «Макаров», был копией пистолета Walther PPK – модификации изделия PP, отличавшейся меньшим количеством деталей и большей простотой производства. В результате получился пистолет, выглядящий как менее привлекательный вариант оружия Джеймса Бонда – Walther PPK.Пистолет ПМ был принят на вооружение Советской армии в декабре 1951 года. Старт эксплуатации этого оружия позволил военным отказаться от более старого «Токарева».ПМ отличался от ТТ меньшими размерами и массой. Кроме того, он имел менее длинный ствол. Пистолет Макарова должен был использовать советский 9-мм патрон. К. Мизоками полагает, что такой выбор боеприпаса был связан с нежеланием армии использовать патроны зарубежной разработки. Кроме того, он напоминает об известной версии, согласно которой патрон 9х18 мм ПМ является доработанной версией немецкого изделия 9х18 мм Ultra. По своим характеристикам, советский патрон оказывается сравнительно слабым. С точки зрения мощности, он занимает место между патронами 9х19 мм «Парабеллум» и .380 ACP. Как и пистолет Токарева, оружие конструктора Макарова использовало магазин на 8 патронов.Подобно прочим образцам стрелкового оружия советской разработки, ПМ активно использовался не только в СССР, но и за его пределами. Это оружие поставлялось армиям и революционерам из разных стран. Вооруженные силы Афганистана и Зимбабве до сих пор применяют пистолеты Макарова. В Афганистане, Гренаде, Лаосе, Ираке, Северном Вьетнаме и Сирии с таким оружием пришлось столкнуться американским военным.Также «Макаров» полагался экипажам советских боевых бронированных машин, дислоцировавшимся, среди прочего, в странах Восточной Европы. Если бы Холодная война стала «горячей», это оружие пришлось бы использовать в реальных сражениях.К. Мизоками напоминает о попытке модернизации имеющегося пистолета. Так, в 1990 году был представлен «Пистолет Макарова модернизированный» ПММ. От базового образца он отличался увеличенным магазином и 33-процентным увеличением боезапаса.Позже, в девяностых годах, появился новый российский пистолет. Конструктор Владимир Ярыгин разработал перспективный пистолет ПЯ. Также это изделие известно под названием MP-443 «Грач». Новый пистолет фактически был «смесью» старых и новых идей. Как и более старый ТТ, новый «Грач» использует некоторые наработки Дж. Браунинга – на этот раз источником идей стал пистолет Hi-Power. При этом ПЯ имеет «современный» ударно-спусковой механизм двойного действия. Это означает, что при нажатии на спусковой крючок с длинным ходом происходит и взведение курка, и его спуск. При необходимости механика оружия позволяет стрелять с предварительным взведением курка вручную.В отличие от ТТ и ПМ, пистолет В. Ярыгина использует патроны 9х19 мм «Парабеллум». Этот боеприпас является фактическим стандартом в области современных пистолетов и состоит на вооружении множества стран.Пистолет ТТ не имел предохранителя, но в проекте ПЯ «Грач» предусматриваются несколько средств защиты от случайного выстрела. На обеих сторонах рамки устанавливаются флажки предохранителя, блокирующие работу спускового механизма. Как отмечает К. Мизоками, такая система, как и многие другие элементы современного оружия, была предложена Дж. Браунингом. Кроме того, «Грач» имеет средства для автоматической блокировки ударника. Эта деталь не сдвигается, пока не будет нажат спусковой крючок.Несмотря на новизну в сравнении с двумя другими рассмотренными образцами, пистолет Ярыгина не имеет некоторых возможностей, характерных для современного зарубежного оружия. К примеру, отсутствуют стандартные направляющие для монтажа дополнительного оснащения, индикатор наличия патрона в патроннике и средства снятия оружия с взвода.Пистолет ПЯ был принят на вооружение в 2003 году. Внедрение этого оружия в массовую эксплуатацию было связано с определенными трудностями и заметным образом затянулось. Причины этого были просты: российская армия располагала большим количеством пистолетов ПМ и ПММ.Служебные пистолеты Советского Союза и России просты, прочны и надежны. Они создавались с учетом производства и использования в военное время. При этом у них отсутствуют некоторые особенности и возможности, имеющиеся у зарубежного оружия. К примеру, российские пистолеты заметным образом отличаются от новейшего американского изделия M17 Modular Handgun System. Впрочем, при их создании основное внимание уделялось функциональности и решению возложенных задач. Это означает, что российские пистолеты ТТ, ПМ/ПММ и ПЯ способны выполнять свою работу в самых сложных условиях.***Пистолеты из категории служебного оружия, по очевидным причинам, не привлекают особого внимания широкой публики, однако и они могут представлять большой интерес. Недавняя статья The National Interest «Russia's Handguns Are Only Built for One Thing: Tough and Bloody Wars» наглядно показывает, что зарубежная пресса готова уделять внимание не только ракетам, танкам и самолетам.Статья Кайла Мизоками завершается любопытным, хотя и очевидным выводом. Советская и российская оружейная школа акцентирует внимание на боевых возможностях, удобстве производства и других утилитарных особенностях оружия. В некоторых случаях, впрочем, подобные факторы могут сокращать удобство эксплуатации готового образца или ограничивать его совместимость с дополнительным оборудованием. Тем не менее, как пишет американский автор, российские пистолеты создаются для жестоких и кровавых войн, что сказывается на их конструкции.Нельзя не отметить, что в материале от The National Interest имеются некоторые ошибки, в том числе и достаточно грубые. Пожалуй, самой заметной являются слова о пистолете ПМ как о копии немецкого Walther PP/PPK. Действительно, при разработке своего пистолета Н.Ф. Макаров учел зарубежный опыт и позаимствовал некоторые идеи. Тем не менее, сходство конструкции ПМ и PP ограничивается только общей компоновкой и некоторыми деталями. В остальном это разные образцы, основывающиеся на близких идеях. Схожим образом дело обстояло и с патронами. Несмотря на сходство обозначений, изделия 9х18 мм «Ультра» и 9х18 мм ПМ самым серьезным образом отличаются друг от друга.К. Мизоками рассмотрел некоторые особенности конструкции пистолета Ярыгина и напомнил, в каком проекта были впервые внедрены эти решения. Сравнение нового пистолета ПЯ с весьма старым Browning Hi-Power выглядит весьма забавным, но вряд ли его можно назвать объективным. Современное оружие в основной своей массе создается на основе ограниченного круга сравнительно старых идей. Из-за этого одновременное упоминание «Грача» и «Хай-Пауэра» выглядит, как минимум, странным.И все же статья «Russia's Handguns Are Only Built for One Thing: Tough and Bloody Wars» представляет определенный интерес. Зарубежная пресса не слишком часто уделяет внимание российскому оружию старых моделей, в том числе снятых с вооружения. Кроме того, статья завершается весьма приятным выводом о способностях советского и российского оружия по решению возложенных задач в разных условиях.