Американские СМИ: Ставка Запада на Порошенко была ошибкой

Западу придется признать, что он поддержал не того лидера на Украине

Западу придется признать, что он поддерживал неправильного лидера на Украине - президент Петр Порошенко потерпел неудачу в борьбе с коррупцией, пишет обозреватель Джош Коэн в Reuters.- пишет КоэнПо его словам, президент Петр Порошенко фактически потерпел неудачу в обещанной борьбе с коррупцией. Тревожная реальность, добавляет обозреватель, заключается в том, что, как полагают многие, сам Порошенко «расправляется с инакомыслием и дискредитирует активистов борьбы с коррупцией» с помощью подконтрольных спецслужб. По словам Коэна, это не тот человек, которому должен доверять Вашингтон.Журналист считает, что Запад и Украина застряли с Порошенко, поэтому США и их союзники должны работать в обход украинского президента, если это необходимо.Напомним, в последнее время Запад фактически открыто высказывает претензии Украине по ситуации с антикоррупционными работами и ведомствами.На прошлой неделе украинские СМИ сообщали о сложных переговорах украинских и европейских дипломатов: из-за предложенного депутатами Верховной рады законопроекта о снижении независимости НАБУ представители ЕС призывали остановить программы поддержки Киева и действие безвизового режима. Также Киеву угрожали лишением поддержки МВФ, передает "Взгляд"