20:29 13 декабря

Американские СМИ: Ставка Запада на Порошенко была ошибкой

Западу придется признать, что он поддерживал неправильного лидера на Украине - президент Петр Порошенко потерпел неудачу в борьбе с коррупцией, пишет обозреватель Джош Коэн в Reuters.

Западу придется признать, что он поддержал не того лидера на Украине
- пишет Коэн

Американские СМИ: Ставка Запада на Порошенко была ошибкой



По его словам, президент Петр Порошенко фактически потерпел неудачу в обещанной борьбе с коррупцией. Тревожная реальность, добавляет обозреватель, заключается в том, что, как полагают многие, сам Порошенко «расправляется с инакомыслием и дискредитирует активистов борьбы с коррупцией» с помощью подконтрольных спецслужб. По словам Коэна, это не тот человек, которому должен доверять Вашингтон.

Журналист считает, что Запад и Украина застряли с Порошенко, поэтому США и их союзники должны работать в обход украинского президента, если это необходимо.

Напомним, в последнее время Запад фактически открыто высказывает претензии Украине по ситуации с антикоррупционными работами и ведомствами.

На прошлой неделе украинские СМИ сообщали о сложных переговорах украинских и европейских дипломатов: из-за предложенного депутатами Верховной рады законопроекта о снижении независимости НАБУ представители ЕС призывали остановить программы поддержки Киева и действие безвизового режима. Также Киеву угрожали лишением поддержки МВФ, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 35

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  1. solzh Сегодня, 19:51
    президент Петр Порошенко фактически потерпел неудачу в обещанной борьбе с коррупцией.

    И не только с коррупцией он потерпел поражение. Парашенко потерпел поражение во всем. После него восстанавливать страну нужно минимум столетие.
    solzh
    1. Тралл Сегодня, 19:52
      Порошенко - борец с коррупцией? Пчёлы против меда? laughing
      Тралл
      1. maxim947 Сегодня, 19:55
        По его словам, президент Петр Порошенко фактически потерпел неудачу в обещанной борьбе с коррупцией.

        Хотелось бы знать, какого результата хотела добиться мерикосия с порошенкой? наверное, чтобы он победил коррупцию, повысил в разы уровень жизни украинцев и создал прогрессивную и конкурентную экономику? Очень смешно.
        Единственное что он не выполнил с точки зрения сша - так это не двинул все войска в глубь Добасса и развязать войну с Россией
        maxim947
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:03
          Цитата: maxim947
          Единственное что он не выполнил с точки зрения сша - так это не двинул все войска в глубь Добасса.

          Так ведь Матрасия не может об этом прямо говорить - цивилизация же ! Вот и используют борьбу с коррупцией как наиболее благовидный предлог сказать Поросёнке своё "фи" .
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 20:24
            Да пофиг им коррупция , он не может выполнить то , что требуют США - втянуть Россию в войну .
            Идущий
        2. Смог Сегодня, 20:06
          И кого теперь гауляйтером назначать? И где же в\на этой территории борцуна с корупцинй найти? Ох и задачка для вашингтонского обкома........Надо завозить извне.....
          Смог
          1. maxim947 Сегодня, 20:10
            Так бегает там опальный "гордый" грузин, имеющий опыт по развязыванию войн, и получению потом люлей
            maxim947
            1. Смог Сегодня, 20:22
              Цитата: maxim947
              Так бегает там опальный

              Уже не бегает. Ослобонили из застенков. Гордый ходит как доллар.Только не знаю сколько проходит? Может пока мансарду не подберет? А то холодновато как то на крыше без крыши. Да и не Карлсон, пропеллера то нетути..... lol
              Смог
            2. Идущий Сегодня, 20:25
              Не Михо только на Премьера годится и как древний стимул работает.
              Идущий
              1. Смог Сегодня, 20:29
                Так он и сам этого не скрывал. Кричал об этом на михомайдане.
                Смог
          2. Комментарий был удален.
          3. Segel Сегодня, 20:23
            Так завезли уже одного,Константин...Борца... wink
            Segel
        3. Дембель77 Сегодня, 20:09
          Ставка Запада на Порошенко была ошибкой
          Так вот как называется кровавый евромайдан февраля 2014 года приведший к государственному перевороту в Украине? Ошибка? Тогда кто ответит за безвинно убитых и заживо сожжённых за эти три года в результате этой так называемой "ошибки"? Или для западного мира это не люди?
          Дембель77
      2. Шура пермский Сегодня, 20:08
        Не в нем дело,он лишь говорящая голова
        Шура пермский
      3. 210окв Сегодня, 20:09
        Пчелы против Винни Пуха.. wassat А вообще это звоночек.Там есть козырь в кармане,который ест все что попадается под руку в стрессовой ситуации.Он и Потроха схавает походя.
        Цитата: Тралл
        Порошенко - борец с коррупцией? Пчёлы против меда? laughing
        210окв
    2. Хантер Сегодня, 20:01
      Западу придется признать, что он поддержал не того лидера на Украине
      - пишет Коэн

      Врет как сивый мерин..Петя свою роль кровавую сыграл, Украина разграблена и кровью умылась!
      Теперь ищут того (Сакашвили и т.д.) поведет оболваненных на войну с Россией..
      Война до последнего украинца! Типо там вам будет все и сало и горилка ,гроши , а в тылу за вами танки "Абрамсы" и т.д. пойдут Ату русских ,ату..
      Хантер
    3. Касым Сегодня, 20:07
      Украину с прежним экономическим потенциалом мы уже не увидим. Кремль не сможет такие отрасли, как ракето, авиа, судо и моторостроение, электронику развивать на Украине после того, что случилось. Вообще-то выводы надо было делать по газовым войнам, которые развязывал Киев. Уже тогда все стало понятно куда рулит незалежная. Надо было тогда озаботиться альтернативой, но "лучше поздно, чем никогда". Через пару лет она будет готова, и тогда уже Москва может выкручивать руки европейским "партнерам". hi
      Касым
    4. Фрол 7525 Сегодня, 20:18
      "Парашенко потерпел поражение во всем."
      Почему во всём?На бабле поднялся нехило так Петро... wink
      Фрол 7525
    5. тол100в Сегодня, 20:22
      Цитата: solzh
      И не только с коррупцией он потерпел поражение.

      Это не Вальцман потерпел поражение, а Госдеп, который не смог справиться ни с коррупцией , ни с ЛДНР! Да они нигде и не справлялись, только приносили войны и беды! А потом кричали на всех углах, что победили в Двух Мировых Войнах, победили ИГИЛ, слетали на Луну, и еще слетают, если Голливуд обеспечит техническую поддержку! Надолго-ли такой брехни хватит?!
      тол100в
  2. Ромин Сегодня, 19:56
    Парашенко одержал победу , а не поражение.
    Поражение потерпела Россиия и русскоязычное население Украины после того, как Президент РФ признал легитимность выборов на Украине после государственного переворота!
    Вы за него не волнуйтесь, у него все хорошо;) бизнес идёт, Россия помогает;)
    Ромин
    1. 210окв Сегодня, 20:12
      Да,что то подобное имеет место.. sad
      Цитата: Ромин
      Парашенко одержал победу , а не поражение.
      Поражение потерпела Россиия и русскоязычное население Украины после того, как Президент РФ признал легитимность выборов на Украине после государственного переворота!
      Вы за него не волнуйтесь, у него все хорошо;) бизнес идёт, Россия помогает;)
      210окв
    2. Касым Сегодня, 20:12
      Не соглашусь. Порошенко в конце концов будет стараться удрать за бугор с "нажитым". Но на западе его разденут и посадят, как уже одного украинского премьера. И куда ему бежать? А ведь это совсем скоро будет, судя по рейтингам, даже если ему мирно дадут покинуть свой пост. hi
      Касым
  3. Dart2027 Сегодня, 19:57
    Проще говоря он не смог справиться с ДНР и ЛНР.
    Dart2027
    1. 210окв Сегодня, 20:11
      Не оправдал надежды..На войну с Россией.
      Цитата: Dart2027
      Проще говоря он не смог справиться с ДНР и ЛНР.
      210окв
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:00
    Американские СМИ: Ставка Запада на Порошенко была ошибкой
    О да! Кличко нужно было дальше поддерживать. wassat laughing
    Наблюдатель2014
  5. pvv113 Сегодня, 20:01
    Ставка Запада на Порошенко была ошибкой

    Хотели поставить на рысака, а поставили на ишака laughing
    pvv113
    1. Смог Сегодня, 20:08
      Красиво..... good
      Смог
      1. Идущий Сегодня, 20:27
        Если на корову одеть седло , она скакуном не станет.
        Идущий
  6. DEZINTO Сегодня, 20:04
    Мавр даже не сделал дело, россия на войну не пришла, мавр тем более может уходить. Причём куда - нибудь на Майями где ещё один мавр уже прикупил для всех особняки.

    Нет справедливости в мире, нет её не было и не будет! Уж извините, пессимист я сегодня.

    Все эти нажравшиеся государства, власти и денег, спокойно доживают потом в комфорте и теплоте.....увы факты....

    И вот это "всем воздастся по заслугам" - пожалуйста не надо.......очень многим по их заслугам не воздавалось!

    Свалит он себе в какую-нибудь Папуа новую гвинею, на личном самолёте и на личный остров, и будет писать мемуары. Пока его не найдёт ледоруб, но это будет конкретная работа и конкретные действия, а не какое-то космическое провидение.
    DEZINTO
  7. Livonetc Сегодня, 20:10
    Цитата: solzh
    президент Петр Порошенко фактически потерпел неудачу в обещанной борьбе с коррупцией.

    И не только с коррупцией он потерпел поражение. Парашенко потерпел поражение во всем. После него восстанавливать страну нужно минимум столетие.

    Он терпит поражение исключительно от зеленого змия.
    В остальном он в шоколаде.
    А страной не без удовольствия подтирается.
    Livonetc
  8. Симон Сегодня, 20:17
    Американские СМИ: Ставка Запада на Порошенко была ошибкой А, что говорить - что ставленник штатов - это любой будет потом ошибкой, так как он будет за своих хозяев, а не за свой народ! fool
    Симон
  9. groks Сегодня, 20:18
    Ну не очень оно мешало в других случаях. Терпели коррупцию в других странах, почему бы не потерпеть её в данном случае? Им разница какая? Но если это считать хоть насколько официальной позицией, то становится интересно. Миша тогда имеет шансы на успех. Единственно что плохо - Миша не сможет нормально взаимодействовать с Кремлём. Но тут вариантов нет - Юля умудрилась брякнуть, да ладно что брякнуть, это было обнародовано и подаётся как истина, про "атомное оружие"(кто её тянул за язык?). Поэтому облегчения ситуации на Донбасе, с приходом к власти Миши, не будет. Плохо.
    groks
  10. 9К35 Сегодня, 20:19
    Петру пора в Ростов ехать. На родине он не жилец, будет назначен козлом отпущения. И продолжит список: Каддафи, Мумбарак, Саддам,....
    9К35
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 20:22
    Да ну!!)) И хто,на примете???)) Мишико,аль Турчинов? Есть ещё Аваков,Коломойский..
    Парубий.. Пиковая дама- Тимошенко)))
    Хороша колода: как ни тасуй- всё равно получишь... Впрочем,Это и пытаются получить наверное)))
    Сибирский цирюльник
  12. Симон Сегодня, 20:23
    Цитата: solzh
    президент Петр Порошенко фактически потерпел неудачу в обещанной борьбе с коррупцией.

    И не только с коррупцией он потерпел поражение. Порошенко потерпел поражение во всем. После него восстанавливать страну нужно минимум столетие.

    Согласен с вами, но Миша Саакошвили, можно сказать - то же не лучше, то же из того же болота! Скоро станет подобным Порошенко, а может быть еще и хуже! request
    Симон
  13. Симон Сегодня, 20:25
    Цитата: pvv113
    Ставка Запада на Порошенко была ошибкой

    Хотели поставить на рысака, а поставили на ишака laughing

    А может вообще на козла! wassat На котором грехи отпускают laughing
    Симон
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