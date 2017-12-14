После вывода российских войск из Сирии ИГИЛ ринулось в атаку в Дейр-эз-Зоре

12 декабря террористы ИГИЛ провели неожиданную атаку на позиции Сирийской арабской армии в районе западного берега Евфрата. Боевики захватили несколько небольших населенных пунктов.



Вчера, 13 декабря, бои в данном районе продолжились. Однако террористам не удалось развить первоначальный успех, поэтому в ближайшее время, как предполагается, противник начнет отступать.



В то же время поддерживаемые США курдские вооруженные формирования решили воспользоваться столкновениями ИГИЛ с армией САР, и захватили несколько позиций боевиков. Другие американские "птенцы" - так называемая "умеренная оппозиция" - несмотря на вывод российский войск из Сирии, продолжают жаловаться своим заокеанским покровителям на непрекращающиеся удары ВКС.





Такие обвинения звучат на фоне заявлений Трампа о победе США над терроризмом в Сирии и Ираке.









