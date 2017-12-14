09:23 14 декабря

Последний президентский срок Путина: жесткая игра или тихая капитуляция?

При чем здесь, скажете, президентский срок и обострение внешней и внутренней войны? Все просто. Многие не то чтобы затаив дыхание, но ждут обещанных в феврале публикаций в США неких списков, имеющих прямое отношение к России.



Списки олигархов, чиновников, в общем, тех, кто хранит деньги за рубежом. Подтекст: коррупционеры. И наложение на них персональных санкций.


Что им там, за океаном, до наших ворюг? Ну, хранят. Ну, работают их капиталы на американскую экономику. И что?

А то, что так требует подписанный Дональдом Трампом в августе закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Противниками в законе названы Россия, Иран и Северная Корея.

В США считают, что этот список в первую очередь будет состоять из людей, весьма близких к Путину. Соответственно, дальним прицелом удар направлен как раз на него.

Замысел американцев прост, как банка «кока-колы»: угроза капиталам олигархов-друзей заставит их (олигархов) пойти если не на прямую конфронтацию, то на что-то вроде переворота. По украинскому сценарию.

И, надо сказать, все это не без оснований. Не стоит все-таки держать за тупых некоторую часть американцев, работающих в соответствующих службах из трех букв. Работать они умеют и просчитывать шаги — тоже.

Учитывая, что дружба дружбой, а денежки врозь, сложно сказать, как поведут себя люди из окружения Путина при таком раскладе.

В США считают, что Путин везде расставил лояльных себе людей, чьи доходы и уровень жизни зависят от его желаний. Это нормально. Равно как не буду подвергать сомнению то, что есть группа особо приближенных олигархов, которые контролируют национальные богатства благодаря своим отношениям с Путиным. Тут, конечно, американцы правы.

Другой вопрос, что многих олигархов Путин унаследовал еще от Ельцина, и никуда они не делись. Живут и процветают почти все, за небольшим исключением. Действительно, Березовский, Ходорковский и Лебедев – скорее, исключения, сами себе создавшие проблемы, не более того.

И, надо сказать, эта операция США может взволновать некоторую часть окружения Путина. Факт.

Здесь, кстати, речь идет не только о деньгах в вопросе санкций. Здесь и недвижимость, и, как вариант, запрет и выдворение учащихся и студентов колледжей и университетов на Западе.

Интересный ход. Конечно, у кого дети не учатся за рубежом, тем волноваться не стоит.

Как правильно организовать утечку нужной информации, в США знают прекрасно. Ничем иным, как возможными перспективами грядущих потерь, объяснить возникшее шевеление вокруг зарубежных капиталов нельзя.

Расчет на том и строился, что беспокойство за свое будущее подтолкнет российских олигархов к активным действиям.

Но здесь вышло несколько иначе. Предложение олигархов стимулировать возврат их капиталов из-за рубежа выпуском специальных валютных бондов с повышенной доходностью понимания почему-то не встретило.

Представители министерства финансов назвали это предложение нонсенсом. Было бы крайне интересно узнать, о чем в свете этого думают наши представители из списков «Форбс».

Но это вполне нормально и объяснимо. Платить из бюджета за возврат в Россию капиталов, заработанных разными путями и выведенных на Запад далеко не самыми чистыми способами, – ну это точно перебор. Особенно накануне выборов.

Нам это напомнило практику девяностых, когда владельцу украденного имущества предлагали вернуть его за полцены. Похоже, не правда ли?

Так что не исключено, что февраль принесет много поводов для беспокойств нашим толстосумам.

Но что основной массе россиян до проблем олигархов? Многие только рады будут. Здесь вопрос несколько в другом.

Российская вертикаль власти. Насколько она тесно связана (в том, что связана, сомнений нет) с олигархами, которые могут понести потери? И насколько эта вертикаль будет уязвима от олигархов?

В том, что российский олигархат будет давить изо всех сил на чиновников, чтобы обеспечить себе максимально выгодные условия для возвращения капиталов в Россию, сомнений нет. И насколько правительство будет согласно переложить эти затраты на плечи россиян.

Конечно, есть вариант. Путин в ближайшее время должен будет основательно встряхнуть имеющуюся структуру, дабы лишить ее уязвимых элементов. Скажем так, заменить ставленников олигархов на патриотов, к тому же независимых от олигархов.

Интересно, но сомнительно. И не потому, что у Путина духу не хватит, а дело в полном отсутствии означенных лиц в правительстве и вокруг него.

Между тем, под давлением хозяев власть может и выйти из повиновения Путину. Опять же смотрим на Украину.

И здесь позиция у США весьма своеобразна и не лишена двойственности.

С одной стороны, в США налицо довольно серьезные финансовые проблемы. И лишних ресурсов в виде арестованных и национализированных сумм (заметим, не маленьких) здесь нет. Одно дело, когда чужие деньги через свои банки крутятся в экономике, другое дело – когда эти деньги вдруг стали своими. Две больших разницы все-таки.

С другой стороны, давление на олигархов через их кошельки есть самый лучший способ, чтобы оказать давление на Путина. Если он пойдет на те требования, которые выдвигают олигархи, это в свою очередь нанесет удар по российской экономике. Суммы-то немаленькие…

Ну, и возможность олигархического переворота тоже не стоит сбрасывать со счетов. Тем более, что власть действительно сделала много для того, чтобы такая ситуация сложилась.

По-хорошему, конечно, никаких бонусов и специальных режимов благоденствия для олигархов в России создаваться не должно. Более того, как по нашему мнению, так стоит говорить и о мерах репрессивного характера.

Пусть те, кто грабил страну и выводил деньги за рубеж, думают не о том, что они должны как минимум заработать не меньше, вернув деньги в Россию, а о том, что в противном случае их будут бить сразу с двух сторон.

И меры в отношении тех, кто все еще колеблется, надо будет принимать быстро и жестко, сразу после публикаций.

Торг, как говорится, здесь неуместен.

Американцы всерьез рассчитывают на эффект от санкций. И не без оснований, конечно. Это лишний раз доказывает, что фактически Путин не контролирует олигархов. Как минимум. И то, что российские элиты разочаруются в Путине, если он не сыграет на их стороне, вполне возможно. И нормально, если элиты начнут искать альтернативы уже в 2018 году.

Конечно, было бы неплохо, с точки зрения американцев, подтолкнуть элиты на выступления против Путина. Украинский сценарий, как выше говорилось.

Но здесь есть маленький аспектик.

В отличие от Януковича, Путин контролирует силовой блок. Наверное, это единственный блок, который он действительно контролирует на 100%, в отличие от остальных министерств и ведомств.

Но этого более чем достаточно на первый момент, потому что второго может не быть.

Действительно, самый свежий пример – дело Улюкаева. Показательное для всех причастных и стоящих неподалеку.

Но опора на силовиков – это только половина. Вторая половина – это реальная поддержка народа. С первым все в порядке, надеемся, со вторым…

Как раз многое будет зависеть от того, как поступит власть с олигархами.

Смотрим, до февраля осталось не так уж и много времени. А там и март…

Последний срок Путина будет весьма непростым. Мы уже говорили о том, что предложить преемника будет не так просто. И в первую очередь всё, что будет делать Путин, будет рассматриваться под микроскопом. Именно в свете того, что в 2023 (или раньше) году он должен будет представить того, кто будет продолжать его политическую линию.

И для этого предстоит сделать немало.
Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер


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Комментарии 27

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  1. Познающий Сегодня, 06:29
    Тихой капитуляции не будет, а вот противостояния Западу более жесткого стоит ожидать. ИМХО. Иначе для чего на четвертый срок выдвигаться,а... Да поможет Путину Народ России и Бог.
    Познающий
    1. 210окв Сегодня, 06:40
      Народ России?Поможет,нам не в первый раз..Главное что бы он в душу народа перестал плевать...Хотя да,причем тут он.Есть песковы,жуковы,васильевы-это они плохие...А он-радетель наш..
      Цитата: Познающий
      Тихой капитуляции не будет, а вот противостояния Западу более жесткого стоит ожидать. ИМХО. Иначе для чего на четвертый срок выдвигаться,а... Да поможет Путину Народ России и Бог.
      210окв
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:17
        кто то всё ещё надеется,что Царь,проснувшись однажды,воскликнет: "чорт! да что такое стало с моим народом и страной?! вот я сейчас наведу порядок то...!" Вы всё ещё не поняли ничего,и живёте грёзами? розовые очки снимите уже...посмотрите внимательнее на окружение,на друзей,на родню.(не свою конечно) протрите глаза. система сформирована,и меняться не будет ничего. (точка)
        Дедкастарый
        1. Лесс Сегодня, 08:24
          Вы всё ещё не поняли ничего,и живёте грёзами? розовые очки снимите уже...посмотрите внимательнее на окружение,на друзей,на родню.(не свою конечно) протрите глаза.
          У нас нормальное зрение, мы очков не носим, а вот вам пора уже снять очки с тёмными линзами и осмотреться вокруг, а то уж больно много негатива у вас. Может вы ещё и Солжениценым зачитываетесь перед сном? Будьте проще и люди к вам потянутся)
          Лесс
          1. Stas157 Сегодня, 09:21
            ]
            Цитата: Лесс
            У нас нормальное зрение. .... уж больно много негатива у вас. Может вы ещё и Солжениценым зачитываетесь перед сном?

            Путин Солженицына любит! Неисключено, что и зачитывается перед сном... Вот недавно и доску ему в Москве открыли.
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            Stas157
      2. MooH Сегодня, 07:34
        Вы все еще верите, даже после истории с олимпиадой? Лично для меня последняя капля. Буду голосовать за какую-нибудь Ксюшадь или Зюгашадь. Еще не решил.
        MooH
      3. Стропорез Сегодня, 08:50
        Цитата: 210окв
        Хотя да,причем тут он.Есть песковы,жуковы,васильевы-это они плохие...А он-радетель наш..

        Спиок приличный получается..тимченки, дерипаски, сечины, ротенберги, кравчуки, фридманы, михельссоны и ещё полторы сотни долларовых миллиардеров.
        Статье+++++
        Стропорез
    2. Гардамир Сегодня, 08:22
      Позвольте исправить.
      Да поможет Бог Народу и России .
      Гардамир
  2. кедр Сегодня, 06:39
    "Но опора на силовиков – это только половина. Вторая половина – это реальная поддержка народа. С первым все в порядке, надеемся, со вторым…"

    Вот сейчас олимпийцы и продемонстрируют на деле, а не на словах эту реальную поддержку народа Путину и его курсу на национальное освобождение. А потом придёт наша очередь на выборах и референдуме по Конституции показать себя во всей красе... А враги соответственно сделают выводы... Сильны мы Духом или слабы. Кончать нас или нет, потому как себе дороже...
    Короче, уважаемые, готовьтесь. Скучно не будет...
    кедр
    1. Голован Джек Сегодня, 07:48
      Цитата: кедр
      А потом придёт наша очередь на выборах и референдуме по Конституции показать себя во всей красе...

      А что, ожидается такой референдум? Я что-то проспал в этой жизни, наверное...
      Голован Джек
  3. inkass_98 Сегодня, 06:48
    Даешь авторов в советники Террануна следующий срок!
    Да откуда мы знаем, что будет? И сам Темнейший явно не представляет в полной мере того, что ожидает его самого, страну и мир в ближайшие 6 лет. Слишком много факторов стало влиять на политический террариум, образовавшийся благодаря самостоятельной политике РФ и стремлении США сохранить статус-кво. Старый миропорядок пошел в разнос, только это и очевидно, а вот что будет дальше - огромный вопрос. В частности - как поведет себя мальчик Ким, что будет делать со своими новыми любимыми игрушками, и насколько истерично на эти шалости ответит американская власть.
    inkass_98
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:57
    Насколько она тесно связана (в том, что связана, сомнений нет) с олигархами, которые могут понести потери?

    Ну очень тесно... smile...некоторые владельцы шифруются...
    Сбербанк-ГРЕФ
    ВТБ-ЗАДОРНОВ
    Россети- smile
    и т.д.
    крупные олигархи как умные люди не любят светиться насвоей недвижимости и финансах...поэтому что там на их кухне реально происходит мы узнаем по косвенным делам и уликам.
    Тот же ЛЕХА
    1. Стропорез Сегодня, 08:48
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .поэтому что там на их кухне реально происходит мы узнаем по косвенным делам и уликам.

      Когда мы узнаем всё-нам будет стыдно, что мы так жили и могли это допустить.
      Стропорез
  5. инженер Сегодня, 06:59
    Ага. Надо определяться. Нельзя иметь активы, недвижимость, семьи, интересы на западе и кричать о патриотизме и национальных интересах России. Или - или, господа.
    инженер
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:00
      Цитата: инженер
      Нельзя иметь активы, недвижимость, семьи, интересы на западе и кричать о патриотизме и национальных интересах России. Или - или, господа.

      ...или крест снимите,или трусы наденьте.
      Дедкастарый
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:17
    Между тем, под давлением хозяев, власть может и выйти из повиновения Путину
    А сможет ли? Авторы практически сами ниже отвечают на это
    Путин контролирует силовой блок. Наверное, это единственный блок, который он действительно контролирует на 100%
    С другой стороны может быть попытки резких телодвижений со стороны "сильных мира сего" наконец заставят ВВП оглядеться по сторонам и наконец определиться кто из окружения радеет за Россию, а кто исключительно за свой карман.
    rotmistr60
    1. Кент0001 Сегодня, 07:53
      Все его окружение падает только за карман. Максимум под патриотическими лозунгами.
      Кент0001
      1. Стирбьорн Сегодня, 08:54
        Цитата: Кент0001
        Все его окружение падает только за карман. Максимум под патриотическими лозунгами.
        Согласен, в том числе и силовой блок, который сейчас пользуется всеми благами...преторианцы, или там гвардия в Российской Империи 18 века, тоже императорами контролировалась на 100%, до тех пор пока не приходила к последним
        Стирбьорн
  7. Кент0001 Сегодня, 07:52
    Главное что бы не было варианта "хромой утки" на 6 лет.
    Кент0001
  8. parusnik Сегодня, 07:57
    Ну, да..Я без мыслей об народе Не могу прожить и дня!.. Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная она...Добрый царь издает указы, о воле народной, а злые "боляре" утаивают...Уже долгое время из нескольких зол выбираем меньшее...
    parusnik
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:15
      Ну так раз народ Путина поддерживает, судя по рейтингу, надо пенсионный возраст подымать - гулять, так гулять!
      Доверие Путину позволит принять решение о повышении пенсионного возраста

      И тогда, и сейчас в обществе сформировался большой запрос на изменения. На выборы идет лидер с высоким рейтингом и с высоким доверием общества, что позволяет делать такие изменения. - Прокомментировал "Газете.ру (https://www.gazeta.ru/business/interview/nm/s110
      20706..) выдвижение Владимира Путина в президенты России министр экономического развития Максим Орешкин. И далее, отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, отметил. - Это довольно непростое решение, которое все общество должно принять... Есть у нас политики, которым доверяют люди нашей страны. Через это доверие и будет делегироваться вопрос принятия такого серьезного решения.
      Стирбьорн
  9. Serg65 Сегодня, 08:03
    При чем здесь, скажете, президентский срок

    Статья- полная профанация!!! банкиры взбунтуются! Дорогие авторы, а что же в 2002-м не взбунтовались члены Семибанкирщины, против которых нынешние олигархи так просто дети?
    Коменты - дедули на лавочке сидят и обсуждают молодую соседку...да проститутка она, да нее, не может быть, да точно проститутка-я тебе говорю, вишь юбка вон коленки не закрывает...а в наше то время, за такую юбку ....эххх!!!!!
    Serg65
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:18
    Будет активное противодействие "спасению" капиталов в Россию. Причём это будет произведено чрезвычайно быстро, как только движение станет массовым.
    Но ВВП славится "асимметричным" подходом. Посему - решение будет "неожиданным и эффективным".
    Горный стрелок
  11. Лесс Сегодня, 08:31
    Замысел американцев прост, как банка «кока-колы»: угроза капиталам олигархов-друзей заставит их (олигархов) пойти если не на прямую конфронтацию, то на что-то вроде переворота. По украинскому сценарию.
    Как только олигархи пойдут на открытую конфронтацию их задавят по максимально жёсткому варианту. Нужен только повод. И народ поддержит. И после подавления "бунта" олигархов ВВП может спокойно оставаться у власти сколько решит нужным)
    Последний срок Путина будет весьма непростым.
    Кто сказал что этот срок будет последним? laughing laughing laughing
    Но опора на силовиков – это только половина. Вторая половина – это реальная поддержка народа. С первым все в порядке, надеемся, со вторым…
    Владимир Владимирович, если что - я с вами) soldier
    Лесс
  12. Гардамир Сегодня, 08:42
    Интересно! Проблемы Путина и олигархов. А народу то что делать? Нет я понимаю Путин в одиночку сходил присоединил Крым. В остальное время ему мешают заботиться о народе олигархи, пятая колонна, госдеп, навальный, плохая дума, злой медведев. Всех не упомнишь.
    Гардамир
  13. Homer_J_Simpson Сегодня, 08:56
    Да почему у нас всё сравнивают с Украиной?
    Homer_J_Simpson
  14. Стирбьорн Сегодня, 09:00
    Интересно, но сомнительно. И не потому, что у Путина духу не хватит, а дело в полном отсутствии означенных лиц в правительстве и вокруг него.
    Ну так а кто в этом виноват, если не сам Путин? К тому же даже сейчас, есть тот же Глазьев. Если обратится к примерам из истории, наши подлинно великие правители реформаторы, не боялись смещать старую элиту, обращаясь в том числе и простому народу - Иван Грозный, Петр Великий, Иосиф Сталин
    Стирбьорн
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