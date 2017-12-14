Последний президентский срок Путина: жесткая игра или тихая капитуляция?

При чем здесь, скажете, президентский срок и обострение внешней и внутренней войны? Все просто. Многие не то чтобы затаив дыхание, но ждут обещанных в феврале публикаций в США неких списков, имеющих прямое отношение к России.Списки олигархов, чиновников, в общем, тех, кто хранит деньги за рубежом. Подтекст: коррупционеры. И наложение на них персональных санкций.Что им там, за океаном, до наших ворюг? Ну, хранят. Ну, работают их капиталы на американскую экономику. И что?А то, что так требует подписанный Дональдом Трампом в августе закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Противниками в законе названы Россия, Иран и Северная Корея.В США считают, что этот список в первую очередь будет состоять из людей, весьма близких к Путину. Соответственно, дальним прицелом удар направлен как раз на него.Замысел американцев прост, как банка «кока-колы»: угроза капиталам олигархов-друзей заставит их (олигархов) пойти если не на прямую конфронтацию, то на что-то вроде переворота. По украинскому сценарию.И, надо сказать, все это не без оснований. Не стоит все-таки держать за тупых некоторую часть американцев, работающих в соответствующих службах из трех букв. Работать они умеют и просчитывать шаги — тоже.Учитывая, что дружба дружбой, а денежки врозь, сложно сказать, как поведут себя люди из окружения Путина при таком раскладе.В США считают, что Путин везде расставил лояльных себе людей, чьи доходы и уровень жизни зависят от его желаний. Это нормально. Равно как не буду подвергать сомнению то, что есть группа особо приближенных олигархов, которые контролируют национальные богатства благодаря своим отношениям с Путиным. Тут, конечно, американцы правы.Другой вопрос, что многих олигархов Путин унаследовал еще от Ельцина, и никуда они не делись. Живут и процветают почти все, за небольшим исключением. Действительно, Березовский, Ходорковский и Лебедев – скорее, исключения, сами себе создавшие проблемы, не более того.И, надо сказать, эта операция США может взволновать некоторую часть окружения Путина. Факт.Здесь, кстати, речь идет не только о деньгах в вопросе санкций. Здесь и недвижимость, и, как вариант, запрет и выдворение учащихся и студентов колледжей и университетов на Западе.Интересный ход. Конечно, у кого дети не учатся за рубежом, тем волноваться не стоит.Как правильно организовать утечку нужной информации, в США знают прекрасно. Ничем иным, как возможными перспективами грядущих потерь, объяснить возникшее шевеление вокруг зарубежных капиталов нельзя.Расчет на том и строился, что беспокойство за свое будущее подтолкнет российских олигархов к активным действиям.Но здесь вышло несколько иначе. Предложение олигархов стимулировать возврат их капиталов из-за рубежа выпуском специальных валютных бондов с повышенной доходностью понимания почему-то не встретило.Представители министерства финансов назвали это предложение нонсенсом. Было бы крайне интересно узнать, о чем в свете этого думают наши представители из списков «Форбс».Но это вполне нормально и объяснимо. Платить из бюджета за возврат в Россию капиталов, заработанных разными путями и выведенных на Запад далеко не самыми чистыми способами, – ну это точно перебор. Особенно накануне выборов.Нам это напомнило практику девяностых, когда владельцу украденного имущества предлагали вернуть его за полцены. Похоже, не правда ли?Так что не исключено, что февраль принесет много поводов для беспокойств нашим толстосумам.Но что основной массе россиян до проблем олигархов? Многие только рады будут. Здесь вопрос несколько в другом.Российская вертикаль власти. Насколько она тесно связана (в том, что связана, сомнений нет) с олигархами, которые могут понести потери? И насколько эта вертикаль будет уязвима от олигархов?В том, что российский олигархат будет давить изо всех сил на чиновников, чтобы обеспечить себе максимально выгодные условия для возвращения капиталов в Россию, сомнений нет. И насколько правительство будет согласно переложить эти затраты на плечи россиян.Конечно, есть вариант. Путин в ближайшее время должен будет основательно встряхнуть имеющуюся структуру, дабы лишить ее уязвимых элементов. Скажем так, заменить ставленников олигархов на патриотов, к тому же независимых от олигархов.Интересно, но сомнительно. И не потому, что у Путина духу не хватит, а дело в полном отсутствии означенных лиц в правительстве и вокруг него.Между тем, под давлением хозяев власть может и выйти из повиновения Путину. Опять же смотрим на Украину.И здесь позиция у США весьма своеобразна и не лишена двойственности.С одной стороны, в США налицо довольно серьезные финансовые проблемы. И лишних ресурсов в виде арестованных и национализированных сумм (заметим, не маленьких) здесь нет. Одно дело, когда чужие деньги через свои банки крутятся в экономике, другое дело – когда эти деньги вдруг стали своими. Две больших разницы все-таки.С другой стороны, давление на олигархов через их кошельки есть самый лучший способ, чтобы оказать давление на Путина. Если он пойдет на те требования, которые выдвигают олигархи, это в свою очередь нанесет удар по российской экономике. Суммы-то немаленькие…Ну, и возможность олигархического переворота тоже не стоит сбрасывать со счетов. Тем более, что власть действительно сделала много для того, чтобы такая ситуация сложилась.По-хорошему, конечно, никаких бонусов и специальных режимов благоденствия для олигархов в России создаваться не должно. Более того, как по нашему мнению, так стоит говорить и о мерах репрессивного характера.Пусть те, кто грабил страну и выводил деньги за рубеж, думают не о том, что они должны как минимум заработать не меньше, вернув деньги в Россию, а о том, что в противном случае их будут бить сразу с двух сторон.И меры в отношении тех, кто все еще колеблется, надо будет принимать быстро и жестко, сразу после публикаций.Торг, как говорится, здесь неуместен.Американцы всерьез рассчитывают на эффект от санкций. И не без оснований, конечно. Это лишний раз доказывает, что фактически Путин не контролирует олигархов. Как минимум. И то, что российские элиты разочаруются в Путине, если он не сыграет на их стороне, вполне возможно. И нормально, если элиты начнут искать альтернативы уже в 2018 году.Конечно, было бы неплохо, с точки зрения американцев, подтолкнуть элиты на выступления против Путина. Украинский сценарий, как выше говорилось.Но здесь есть маленький аспектик.В отличие от Януковича, Путин контролирует силовой блок. Наверное, это единственный блок, который он действительно контролирует на 100%, в отличие от остальных министерств и ведомств.Но этого более чем достаточно на первый момент, потому что второго может не быть.Действительно, самый свежий пример – дело Улюкаева. Показательное для всех причастных и стоящих неподалеку.Но опора на силовиков – это только половина. Вторая половина – это реальная поддержка народа. С первым все в порядке, надеемся, со вторым…Как раз многое будет зависеть от того, как поступит власть с олигархами.Смотрим, до февраля осталось не так уж и много времени. А там и март…Последний срок Путина будет весьма непростым. Мы уже говорили о том, что предложить преемника будет не так просто. И в первую очередь всё, что будет делать Путин, будет рассматриваться под микроскопом. Именно в свете того, что в 2023 (или раньше) году он должен будет представить того, кто будет продолжать его политическую линию.И для этого предстоит сделать немало.