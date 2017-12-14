"Пионер" летит над морем. Кровью залит горизонт

Окончен последний бой.

Эй, есть кто живой?! —

В ответ — только ветра вой.

Причал “Дельта”

На снимках Google различимы силуэты авианесущих кораблей и военных транспортов — основного средства передвижения армии США по глобусу Земли

Авианосная ударная группировка у причала ВМБ Эверетт

При любом раскладе они лишались значительной части подводных ракетоносцев (ПЛАРБ), до двух авианосных групп, теряли основную часть запасов топлива для Тихоокеанского флота, доки для ремонта авианосцев, тысячи военных специалистов и единственный пункт базирования стратегических подлодок в западном полушарии.Мат ферзем по незащищенной диагонали: красные начинают и выигрывают. “Пионер” — самая мощная ракета из арсенала советских морских вооружений.В этих забытых краях, всего в 200 км от США располагалась ракетная база “Гудым” (Магадан-11), на местном сленге — “Портал”. Полностью автономное защитное сооружение, представлявшее высверленный в сопке двухкилометровый тоннель со множеством глухих ответвлений. Входные двери по обоим концам тоннеля имели массу 40 тонн и обеспечивали защиту от ударной волны при прямом попадании боеголовки.База разделялась на части с разными уровнями доступа. Перемещение грузов по тоннелям осуществлялось электровагонетками по узкоколейной железной дороге. Помимо двух основных шлюзов, имелся еще один выход на поверхность, представляющий стартовое сооружение с раздвижной крышей (т.н. “Купол”).За пределами основной базы, на поверхности располагался еще ряд геодезически выверенных и подготовленных стартовых позиций с бетонированными подъездными путями для мобильных ракетных комплексов.Здесь, в постоянной боевой готовности находился ракетный дивизион — три подвижных грунтовых комплекса РСД-10 “Пионер” с двухступенчатой твердотопливной ракетой средней дальности 15Ж45, по западной классификации SS-20 Saber (“Сабля”).* * *Ракета комплекса “Пионер” имела разделяющуюся головную часть с тремя блоками индивидуального наведения (мощностью 150 кт) и обладала дальностью полета 4500 км. Прицельная система (ИНС) обеспечивала круговое вероятное отклонение от цели в пределах 500 м.Транспортно-пусковой контейнер с ракетой размещался на шестиосном шасси МАЗ-547В. Несмотря на значительный вес комплекса (стартовая масса ракеты 37 тонн), полноприводное шасси (12х12) с дизелем мощностью 650 л.с. обеспечивало достаточную мобильность, проходимость и скорость до 40 км/ч по дорогам общего пользования.За 15 лет эксплуатации не отмечено ни одного случая аварии ракеты. За время испытаний, эксплуатации и ликвидации было отстреляно 190 “Пионеров”. Все пуски признаны успешными. Вероятность попадания в цель достигала 98 %.SS-20 Saber — “Гроза Европы”, развернутый на западных направлениях с 1976 года. Угроза не осталась незамеченной — в ответ из-за океана прибыл ракетный комплекс “Першинг-2” (впервые размещен в ФРГ в 1983 г.). Маленький смертоносный шедевр фирмы “Мартин-Мариетта” со стартовой массой 7 тонн, оснащенный боеголовкой с радиолокатором.Несмотря на свою феноменальную точность (КВО — 30 м!), “Першинги” не доставали до Москвы, но были способны “вынести” за минуты позиции РВСН и командные пункты в западных округах. Технологический уровень “Першинга” выходил далеко за пределы возможностей ВПК Страны Советов. Дать адекватный ответ на том же уровне оказалось не под силу, и Союз предложил план по разоружению и ликвидации ракет средней дальности (РСМД, подписанный обеими сторонами в 1987 г.).“Першинги” уничтожались на стенде методом статического прожига обеих ступеней.Советские “Пионеры” отстреливались и ликвидировались в ходе пусков в Читинской области, позднее — наземным взрывом без извлечения из ТПК.К весне 1991 года все было кончено. Сейчас заклятые враги стоят и смотрят друг на друга в музее авиации и космонавтики в Вашингтоне.Скандальный европейский “вояж” комплекса “Пионер”, едва не стоивший конца света, скрывает другую, малоизвестную страницу в истории РСД-10.Для чего три комплекса были отправлены на заснеженную Чукотку? Для того, чтобы в час “Х” раздолбать морскую базу Китсап (она же Бангор).Объект существует с 1977 года. Сейчас там базируются восемь (из 14 находящихся в строю) американских ПЛАРБ класса “Огайо”, каждая из которых несет по 24 БРПЛ Trident-2. Здесь же — ракетное хранилище, причалы с погрузочным оборудованием и комплекс SWFPAC по калибровке систем наведения и выработке полетных заданий для “Трайдентов”.Единственная база подлодок стратегического назначения ВМС США на Тихом океане.Помимо стратегов, в Бангоре официально прописаны два подводных атомохода со 156 крылатыми ракетами (USS Michigan и USS Ohio) и три наиболее совершенные многоцелевые подлодки: одноклассники “Сивулф”, “Коннектикут” и подлодка специальных операции “Картер”.В соседних заливах (Брементон, Эверетт) швартуются авианесущие корабли “Нимиц” и “Джон Стеннис” с кораблями эскорта. Помимо арсенала, на территории военно-морского комплекса располагается крупнейшее топливное хранилище флота (“Манчестер”).Здесь же находится крупное судоремонтное предприятие — промежуточная станция технического обслуживания “Паджет Саунд” со своей коллекцией ядерных реакторов (снятых со 125 списанных крейсеров и подлодок) и стоянкой кораблей резервного флота. “Паджет-Саунд” — единственное место в западном полушарии, где производится докование атомных авианосцев.У стенки судоремонтного предприятия постоянно «толпится» множество эсминцев, подлодок и боевых кораблей других классов. В былые времена их было еще больше.Вот что представляет собой военно-морской комплекс Китсап-Бей на северо-западе США, в окрестностях Сиэтла.Военные корабли на этом берегу видят с конца XIX века. Но местечко не пользуется славой среди моряков — слишком холодно. Потому большая часть крупных надводных кораблей базируются в краях с гораздо более привлекательным климатом (Сан-Диего, тропический Перл-Харбор, Норфолк, где снег — большая редкость), что значительно упрощает обслуживание и эксплуатацию техники.Чтобы не испачкать рентгенами вечное калифорнийское лето, атомные подлодки с ЯО загнали на севера. Туда, где они по случайности оказались под прицелом РК средней дальности “Пионер”.Ядерное оружие было вывезено с Чукотки в 1986 году. Некоторое время территория базы “Магадан-11” использовалась для хранения военного имущества; окончательно военные покинули объект в 2002 году.