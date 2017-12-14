Перегибание палки подвело Вашингтон и Тель-Авив к переднеазиатскому обрыву. Как израильские планы дали течь

Источники информации:

https://www.gazeta.ru/politics/2017/12/13_a_11446946.shtml

http://www.interfax.ru/world/339768

https://haqqin.az/news/118524

На фоне заключительного этапа так называемой евфратской игры, где штурмовые костяки Сирийской арабской армии под командованием бригадного генерала Сухел аль-Хасана (при поддержке ВКС России), наступающие со стороны Дейр-эз-Зора в южном операционном направлении, вступили в негласную тактическую «гонку» с SDF за освобождение русла Евфрата и взятие под контроль Абу-Кемаля с его важнейшей транспортной магистралью, руководство и спецслужбы Израиля ещё более серьёзно озаботились проблематикой сохранения более-менее высокоинтенсивной фазы эскалации на сирийском театре военных действий. Ведь разгром «ключевых» анклавов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор означал для Тель-Авива лишь одно — сосредоточение внимания руководств большинства арабских государств на деятельности еврейского государства на Ближнем Востоке. О неприемлемости подобного развития событий напоминал в июне 2016 года, в ходе 16-й Герцлиевской конференции конференции, начальник военной разведки Управления Армии обороны Израиля (IDF) генерал-майор Херзи Халеви; именно на этой конференции Халеви сделал и своё скандальное заявление относительно выгоды для Израиля от присутствия группировок ИГИЛ (запрещено в РФ) в ближневосточной повестке дня.Несмотря на то, что за последний квартал имело место огромное количество провокационных моментов на воздушном участке Сирийского ТВД (от прикрытия истребительной авиацией ОВВС коалиции отступающих формирований ИГ до недавнего воспрепятствования боевой работе Су-25 ВКС РФ со стороны малозаметного истребителя 5-го поколения F-22A «Raptor» ВВС США), а также громких и неадекватных заявлений со стороны командования американских ВВС о возможном перехвате наших тактических истребителей, в еврейском государстве прекрасно осознают, что ничего, кроме более агрессивной риторики и обменов словесными «любезностями» на уровне оборонных и внешнеполитических ведомств, это не сулит. Ведь крайне трудно даже на секунду представить, чтобы пилоты тех же «Рапторов» или «Иглов» американских ВВС осмелились предпринять попытку захвата на точное автосопровождение, а тем более, запустить AMRAAM в одну из наших «Сушек», выполняющих боевые задачи против укрепрайонов псевдохалифата. Следовательно, после искоренения ИГИЛ в Сирии у Израиля нет абсолютно никаких поводов уповать на возможное продолжение эскалации за счёт прямого столкновения между сверхдержавами на почве противостояния между подразделениями САА и «Сирийских демократических сил» (включая курдские формирования YPG/YPJ). Да и командование курдских отрядов стало в последние дни более сговорчивым.Произошло это на фоне полной безысходности, выраженной в оперативно-стратегическом сковывании подконтрольных SDF районов САР в громадный «полукотёл», протянувшийся на 480 км вдоль восточного берега Евфрата от Абу-Кемаля до северных и северо-западных мухафаз Сирии. Окружённый турецкой армией с северного ОН и Сирийской Арабской Армией — с южного и западного операционных направлений, Сирийский Курдистан столкнулся с невозможностью полноценной реализации каких-либо торгово-экономических отношений с западноевропейскими государствами, поддерживающими проамериканский вектор на Ближнем Востоке. Выход к средиземноморскому побережью Сирии остался для курдов и американцев очередным нереализованным пунктом плана по становлению неготового к самодостаточному существованию государства.Так, побережье и самая крайняя точка западного анклава SDF (в провинции Халеб) разделены 90-километровым отрезком провинций Идлиб и Латакия, где 75 км контролируется протурецкими подразделениями ССА и 15 км — правительственными войсками Сирии. «Прорвать» этот отрезок реально лишь в ходе активных боевых действий с участием Турции, и при достаточной военной поддержке со стороны Вашингтона, который на текущий момент уже «сбавил обороты» в этом направлении, дабы окончательно не пожертвовать отношениями со стратегически важной Анкарой.Как видите, ни одна из надежд руководства еврейского государства относительно дестабилизации обстановки в Сирии не могла быть реализована за счёт благоприятного для Тель-Авива стечения региональных военно-политических обстоятельств. Израиль начал действовать в привычной ему манере внесения деструктива в дела соседнего государства через военизированные структуры, присутствующие на его территории. Тем не менее, на этот раз израильский «план Б» не ограничился задействованием лишь собственных каналов и лазеек (тех же друзов или так называемой «умеренной оппозиции»), а вовлёк в «игру» второй главный антииранский оплот в переднеазиатском регионе — Саудовскую Аравию.Стоит отметить, что военно-политическое сближение Тель-Авива с Эр-Риядом «засветилось» в западноевропейской, а затем и в нашей прессе ещё в марте 2011 года, о чём свидетельствуют аналитические материалы французского журналиста Жака Бенийуша и других специалистов. Ещё тогда кооперирование между Израилем и СА состоялось в связи с тем, что администрация Барака Обамы, по мнению Тель-Авива, заняла достаточно лояльную позицию к процессу задействования Тегераном «Хезболлы» для подавления антиправительственного восстания «Сирийской свободной армии» и других радикальных прозападных формирований. В Израиле ожидали от США силовых мер по уничтожению действующего в САР режима Башара Асада, и уже к осени 2013 года, Пентагон и командование Объединённых ВМС НАТО сформировали мощную смешанную АУГ в составе атомного авианосца CVN-68 USS «Nimitz», 3-х «Иджис»-эсминцев класса «Арлей Бёрк», одного РКр класса «Тикондерога», а также нескольких фрегатов и эсминцев УРО ОВМС стран НАТО.Целью группировки было нанесение массированного ракетно-авиационного удара по стратегически важным промышленным и военным объектам республики. Но и в этой ситуации все планы Израиля с треском провалились благодаря оперативным действиям Черноморского и Северного флотов ВМФ России, которые буквально в течении полутора — двух недель сформировали в воздушном пространстве над Восточным Средиземноморьем полноценную зону A2/AD (тогда данный термин ещё не был столь популярным): прибыли сразу несколько боевых надводных кораблей основных классов (включая БПК пр. 1155 «Адмирал Пантелеев», фрегат/СК пр. 11540 «Неустрашимый» и даже ракетный крейсер пр. 1164.5 «Москва»). В итоге, командования 6-го оперативного флота ВМС США и ОВМС НАТО были вынуждены отменить запланированную стратегическую воздушно-космическую наступательную операцию против Сирии ввиду купирования подлётных рубежей «Томагавков» «противоракетным зонтиком», сформированным корабельными комплексами С-300Ф «Форт» и «Кинжал». Да и шутить с нашими ПКРК «Вулкан» и «Москит» у американцев желания уж точно не было.В результате Израиль не смог добиться главной цели — уничтожения легитимного правительства Сирии под предлогом обвинения правительственных войск (САА) и «Хезболлы» в подавлении оппозиционных сил. В то же время, Тель-Авиву удалось обернуть ситуацию в свою пользу благодаря достигнутым в конце марта 2011 года «московским» соглашениям между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Саудом аль-Фейсалом. Детальных подробностей данной встречи нет, но точно известно, что именно с этого момента началось тесное взаимодействие еврейского государства с лидером «аравийской коалиции» по вопросам противодействия Ирану. Очевидным также является тот факт, что примерно в этом временном отрезке (начиная с августа 2011 года) между государствами была согласована ранняя концепция поддержки террористических группировок, уже оперирующих на сирийской территории: СА плотно занялась поддержкой группировки «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийской свободной армии», в то время как Израиль обеспечил поддержку друзов, боевиков из оппозиционной «Сирийской свободной армии», и, естественно, ИГ.Сегодня, после полного разгрома практически всех анклавов ИГИЛ на сирийской территории, Израиль продолжает искать другие пути для дестабилизации обстановки на юге и в центральных районах Сирии. При этом, работа идёт как в локальных масштабах (против САА и освобождавших Сирию от ИГИЛ подразделений движения «Хезболла»), так и в региональных — против Исламской Республики Иран (с привлечением Саудовской Аравии). С последней Тель-Авив даже заключил дополнительные тайные соглашения, направленные против Тегерана, о чём в ноябре 2017 года стало известно по заявлениям начальника Генштаба АОИ генерал-лейтинанта Гади Айзенкота и министра энергетики Израиля Юваля Штайница.Тем не менее, и на локальном (сирийском), и на региональном (переднеазиатском) условных ТВД «наполеоновские» планы Израиля продвигаются крайне «вязко». Признание Иерусалима столицей еврейского государства привело к вполне обоснованному всплеску антиамериканских настроений не только среди шиитских государств, но и в «клубе» суннитских стран «аравийской коалиции». Не воздержалась от гневной риторики и Саудовская Аравия, обвинившая Вашингтон в грубейшем нарушении условий реализации «мирного процесса» на Ближнем Востоке и принебрежении законными правами палестинского народа. Итоговым асимметричным ответом Организации исламского сотрудничества (ОИС) стало признание палестинских территорий независимым государством с оккупированной столицей в Восточном Иерусалиме. Данная декларация была принята в среду, 13 декабря, в ходе внеочередного саммита организации, состоявшегося в Стамбуле, о чём сообщило издание DW.Данные события можно считать настоящим переломным моментом и «откатом» в реализации любых дальнейших попыток достижения военно-политической стабильности во всей Передней Азии с участием израильской стороны. Теперь, несмотря даже на многомиллиардные оружейные контракты, с помощью которых Белый дом попытался «по рукам и ногам сковать» Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт, контролировать регион США и Израилю будет на несколько порядков сложнее, ведь на этот раз во мнении сошлись даже такие заклятые противники, как Иран и Саудовская Аравия. В частности, на фоне обвинительных заявлений высокопоставленных представителей многочисленных арабских государств, иранский лидер Хасан Роухани призвал все арабские страны сгладить внутренние разногласия и объединить усилия в противостоянии планам Израиля и США (очевидно, что шла речь о затянувшемся дипломатическом конфликте между Катаром и другими странами-участницами «аравийской коалиции»).По логике вещей совсем нетрудно понять, что внимать этому заявлению тот же Эр-Рияд будет с гораздо большей симпатией, нежели любым попыткам американских и израильских представителей объяснить свои деструктивные действия в отношении народа Палестины. Не приведёт к нормализации ситуации на Ближнем Востоке и задействование израильтянами спецподразделения погранвойск ЯМАС («Йехидат Мистаарвим» или «оборотней») для подавления массовых акций протеста палестинцев, разгневанных односторонним признанием Иерусалима в качестве новой столицы Израиля. Автоматически это повлечёт за собой прибытие дополнительных внушительных сил из многочисленных арабских государств для отстаивания прав палестинцев.Данный процесс можно считать абсолютно справедливым и адекватным, поскольку ни Израилю, ни Штатам не давали права на прописку в чужом доме с иным менталитетом, да ещё и с навязыванием своих интересов. Воспользовавшись дипломатическим хаосом в регионе, АОИ вполне способна предпринять попытку внедрения во внутренние процессы Сирии под предлогом поддержки друзов, «умеренных», а также иных боевиков на южных и западных границах САР. И такая попытка может последовать в один из этапов наступления Сирийской арабской армии в провинции Идлиб, для чего задействованы огромные военно-технические ресурсы, переброшенные из различных районов республики. Ослабленное южное ОН в САР вряд ли сможет что-либо противопоставить многочисленным бронетанковым подразделениям СВ Израиля. Как будет развиваться ситуация вокруг «игры столиц» Израиля, покажет окончание недели; что же касается «тайных договорённостей» с Эр-Риядом, то этот вопрос, очевидно, задвинут в долгий ящик.