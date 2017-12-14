«Twitter», « ВКонтакте», «Facebook»: как работает «ядерное» оружие XXI века
Запретят ли в России «Twitter»? Если надо, то запретят. Точно так же, как недавно запретили на Украине «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники». Правда, у России это выйдет куда эффективнее, так как ее информационный арсенал намного внушительнее, чем информационные «рогатки» Киева.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Эта истина, уже ставшая прописной, как никогда более точно определяет сущность современных войн. Информация уже давно стала частью войны, но именно в XXI веке она превратилась в настоящее оружие массового поражения.
Для начала — одна реальная история. В 2015 году украинские специалисты информационных войн проходили во Франции стажировку. Их обучали новым методам ведения информационных сражений, а также преподавали общую теорию гибридных войн. В частности, было обращено внимание, что уже через десять лет именно Интернет превратится в основной источник получения информации населением и отодвинет телевидение на второе место.
Вначале было слово
На самом деле в этом нет ничего страшного и ничего неожиданного. Цивилизация развивается, и каждая новая эпоха требует соответствующего развития информационных технологий.
В «доисторические» информационные времена сарафанное радио было основным источником переноса информации. Люди по большей части жили оседло, новости распространялись крайне медленно. Информация пока не могла быть мощным оружием, хотя локально использовалась в городах и даже иногда предопределяла то или иное событие.
Затем буква
Изобретение книгопечатания и особенно газет, а также увеличение образованности населения стало настоящим прорывом в информационных войнах. Теперь информация уже могла проникать буквально в каждый дом и очень быстро (особенно в крупных городах). И это стало опасно для власти.
Именно с появлением книг и газет в мире появилось понятие цензуры. Чем быстрее стал оборот информации, тем все глубже запускали цензоры свои щупальца, душа на корню свободу слова и свободу мысли. Вначале появились списки запрещенных книг, затем регулярных изданий, а потом цензуре стали подвергать и отдельные материалы.
Радиоволны
Но если с печатными изданиями все было для властей просто, любой правитель мог относительно просто держать их под контролем, то с изобретением радиоволн все начало быстро меняться.
Логичным продолжением радио стало телевидение. Благодаря этим двум достижениям человечества стало возможным не только очень быстро связываться с отдаленными регионами земного шара, но и заниматься системной идеологической пропагандой.
Радиоволны не знают границ и могут проникать на сотни и даже тысячи километров в глубь вражеской территории. При помощи радиоволн в свое время валили Советский Союз, и стоит признать, это оружие уже тогда было очень эффективным.
При всем при этом стоит отметить, что при необходимости власти любой страны могли довольно эффективно закрыть свое информационное поле от воздействия пропаганды противника. Правда, все это имело свои неприятные побочные эффекты.
Все перемещается в сети
Интернет стал настоящим прорывом в технологии информационных войн. Он проник практически во все уголки Земли, а защищать от него свое информационное поле стало чрезвычайно трудно. Практически на любое ограничение доступа пользователй к тем или иным ресурсам очень быстро находится и противодействие.
Именно это свойство глобальной сети сделало его мощнейшим оружием в руках создавших его американцев. Цветные революции сменились твиттерными, разрушающие способности которых были уже многократно продемонстрированы в различных странах: буквально в считанные недели и дни они сносили, казалось бы, несокрушимые режимы.
Фактически с появлением Интернета стало возможным говорить о появлении настоящего информационного оружия массового поражения, причем с неограниченной дальностью действия.
Цензура в Интернете
Поисковики. Вы никогда не обращали внимания на то, как поисковые системы сегодня руководят вашими действиями? Большинство из нас даже не задумывается, что робот-автомат подбирает нам то, что мы будем читать, слушать, смотреть. Нет, если вы ищете какой-то конкретный сайт или страничку целенаправленно, то вы ее найдете. А если нет, то вам в первую очередь предложат именно то, что «захочет» робот. А робота запрограммировать можно по-всякому.
Вообще, популярные поисковые системы не зря стоят колоссальных денег, ведь именно они во многом определяют то, какие сайты становятся популярными, а какие нет. Есть целая наука — СЕО, которая изучает правила работы интернет-роботов и то, каким образом можно вывести сайт в читаемые. Но это работает только в условиях мирного времени. Если надо, любой поисковик может просто выключить любой ресурс из своих информационных поисковых лент. Причем 99% людей ничего с первого взгляда и не заметят.
Кстати, а вы в курсе, что международных поисковых систем не так уж и много? А число стран, которые держат их под контролем, можно пересчитать на пальцах одной руки! Сегодня их меньше, чем стран, обладающих ядерным оружием. И это не случайно, так как, в отличие от собственно «ядрен-батонов», информационное оружие массового поражения не лежит в арсеналах, а постоянно работает. Причем настолько эффективно, что в 2000-х окрыленные первыми успехами американцы даже решили, что можно резко сокращать численность своих вооруженных сил, а основной упор сделать на применение против соперника информационного оружия.
Кстати, именно владение популярными поисковиками позволяет не только вводить эффективную цензуру на своей территории, но и на территории противника.
Соцсети. С 2011 год стал годом первых успешных твиттерных революций. Именно тогда соцсети показали всю свою организующую и разрушительную мощь. За считанные часы с их помощью можно организовать протест большой интенсивности, а также эффективно им руководить. Ближний Восток и Украина стали первыми жертвами этого нового типа информационного оружия массового поражения.
Правительства разных стран оценили всю разрушительную мощь нового неконтактного средства ведения войны, а потому начали быстро внедрять механизмы противодействия им. Сегодня уже можно говорить о создании настоящих эшелонов информационной обороны, от самых мощных комплексов общего действия (тип «Роскомнадзора») до локальных, предназначенных для воздействия на ограниченный круг пользователей.
Сегодня уже почти все политические партии, корпорации, учреждения, имеют свой штат/инструментарий для информационного продвижения/борьбы в информационном поле. Ни один проект не становится успешным без соответствующего его информационного сопровождения.
И неслучайно с каждым годом именно информационной составляющей (войны/продвижения/защиты/нейтрализации) уделяется все больше и больше внимания.
В XXI веке войны (любые) выигрывает тот, кто выигрывает мозги людей. Причем выигрывает именно мозги тех, кто в первую очередь является их оппонентом. Превратить противника в союзника или орудие в своих руках, заставить его делать то, что хочешь ты, а не он, — это ли не то, о чем мечтали фантасты прошлого? И эта фантастика сегодня стала явью. А завтра будет только хуже... или лучше. Все зависит от того, с какой стороны посмотреть: владеешь ты современными способами ведения информационных войн или нет.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)
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