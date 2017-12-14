09:20 14 декабря

Израиль: Школу ООН в секторе Газа обстреляли сами палестинцы

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает о том, что сработала израильская система противоракетной обороны «Железный купол». По сообщению военного командования, система ПРО сбила две ракеты, выпущенные с палестинских территорий. Ракеты были направлены в сторону города Сдерот.

Одна ракета, выпущенная с территории сектора Газа, упала в пустынной местности округа Эшколь, не нанеся вреда населению и не вызвав повреждений зданий и сооружений.

Если верить сообщениям израильской военной пресс-службы, то по Израилю была выпущена и четвёртая ракета. Она, как заявлено, упала она, не покинув пределы сектора Газа, - на территории образовательного центра, принадлежащего Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи беженцев (UNRWA). О пострадавших не сообщается.


В секторе Газа заявляют, что территория ооновской школы была обстреляна израильской армией.

На этом фоне поступают сообщения о том, что израильская авиация нанесла очередную серию ударов по Газе. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что были точечно поражены три объекта движения ХАМАС, что стало ответом на ракетный обстрел израильской территории.

РИА Новости приводит заявление израильского военного командования:
В ночь на четверг, 14 декабря 2017 года, армия обороны Израиля атаковала три военных объекта ХАМАС в различных районах сектора Газа, задействовав для этого платформы военно-воздушных сил. Военные объекты использовались как тренировочные центры и склады вооружения.


Израиль: Школу ООН в секторе Газа обстреляли сами палестинцы


Палестинцы публикуют фотографии результатов израильских авиаударов, сообщая о нанесении существенных повреждений ряду жилых домов на территории сектора Газа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. Комментарий был удален.
    1. КОН Сегодня, 06:15
      Видимо кондиционер?...))))))
      КОН
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:19
        Ага, песенка и мотив знакомые
        Ушлый_башкорт
      2. Зяблицев Сегодня, 06:19
        Еще одно доказательство, что богоизбранный народ произошел от древних укров... laughing
        Зяблицев
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:17
    Ракеты самодельные. Не все летят - куда направили... А информационную войну никто не отменял.
    "Железный купол" у евреев - сильная вещь. Неожиданно эффективная и удивительно не дорогая...
    Горный стрелок
    1. anjey Сегодня, 06:35
      похоже и ракеты из сектора Газы летят по указке Моссад, просто для проверки "купола "...,ну и заодним квартал палестинский стереть с лица земли ,все продумано до мелочей...
      anjey
    2. собаковод Сегодня, 07:02
      Конфликт не на год-два. Всё течёт, всё меняется. Я думаю, кто то работает над преодолением этого купола, и возможно, мы увидим, как купол станет бесполезным. Понятно, что и защита Израиля на месте не сидит, так же её усовершенствуют. Но идеального ничего нет, у всего есть уязвимые места, нужно только найти их. По-моему, самое идеальное решение - договориться и решить этот конфликт в мирном ключе.
      собаковод
      1. профессор Сегодня, 08:08
        Цитата: собаковод
        Конфликт не на год-два. Всё течёт, всё меняется. Я думаю, кто то работает над преодолением этого купола, и возможно, мы увидим, как купол станет бесполезным. Понятно, что и защита Израиля на месте не сидит, так же её усовершенствуют. Но идеального ничего нет, у всего есть уязвимые места, нужно только найти их.

        Железный Купол это худшее, что произошло с Израилем в последние 10 лет. Не будь его и не было бы обстрелов, так не было бы Хамаса в Газе, а может и не было бы самой Газы.

        Цитата: собаковод
        По-моему, самое идеальное решение - договориться и решить этот конфликт в мирном ключе.

        Невозможно договориться с тем, цель существования которого которог это уничтожение тебя.
        профессор
    3. Маз Сегодня, 08:17
      Цитата: Горный стрелок
      Ракеты самодельные. Не все летят - куда направили... А информационную войну никто не отменял.
      "Железный купол" у евреев - сильная вещь. Неожиданно эффективная и удивительно не дорогая...

      Ржал про недорогую вещь много и весело, про эффективную меньше, но тоже смешно
      Маз
  3. 210окв Сегодня, 06:17
    На фото явно жилой дом-спальная...Удоды израильские..
    210окв
  4. Mavrikiy Сегодня, 06:18
    Израиль: Школу ООН в секторе Газа обстреляли сами палестинцы
    А свое придумать слабо? ДНР помнится постоянно школы свои из минометов...
    Mavrikiy
    1. Mestny Сегодня, 08:55
      Так это и есть своё.
      Приёмчики знакомые, как под копирку.
      Mestny
  5. Фрол 7525 Сегодня, 06:27
    ,палестинцы сами школы обстреливают...В деревне Гадюкино дожди...
    Фрол 7525
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:38
    Онижесамисебяобстреляли -как это знакомо, по примеру квазистраны укроина кто то явно отмазывается! fool
    Геркулесыч
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    Пример Украины (перевод стрелок на противника) до того заразителен, что и до Израиля добрался. А все потому, что мировая общественность хочет верить во всякие глупости тем более если они на руку определенному кругу.
    rotmistr60
  8. Dazdranagon Сегодня, 07:42
    Ну а кто же? Мы Донбасс, палестинцы сектор Газа! А израильтяне ничего так, хорошие ученики! am
    Dazdranagon
  9. osoboye_mneniye Сегодня, 08:00
    Это, значит, евреи хохлам методички пишут..
    osoboye_mneniye
  10. профессор Сегодня, 08:03
    Если верить сообщениям израильской военной пресс-службы, то по Израилю была выпущена и четвёртая ракета.

    Есть основания не верить? Их хоть раз уличили во лжи?

    В секторе Газа заявляют, что территория ооновской школы была обстреляна израильской армией.

    Вот так это выглядит когда израильская армия обстреливает.
    профессор
    1. Сибирь55 Сегодня, 08:39
      Как это показательно. И разрушения как после "освобождения городов от бармалеев"а по факту от мирного населения коалицией в Сирии. Неугомонная парочка.
      Сибирь55
  11. Маз Сегодня, 08:29
    Цитата: профессор
    Если верить сообщениям израильской военной пресс-службы, то по Израилю была выпущена и четвёртая ракета.

    Есть основания не верить? Их хоть раз уличили во лжи?

    В секторе Газа заявляют, что территория ооновской школы была обстреляна израильской армией.

    Вот так это выглядит когда израильская армия обстреливает.

    Шо, поуличать во лжи? Три года Россия в израильских СМИ оккупант, агрессор, разжигатель войны, союзник тиранов, президент у нас диктатор, премьер неадекватный кукла, железный купол идеальная система, ф35 мечта пилота, Израиль воюет только с хезболлой почему то в Сирии, в Донбассе агенты ФСБ, ГРУ и спецназ и три дивизии вс РФ, ну и там много чего в радостях, и извращениях. Меня то не проведешь профессор. Я с аАроном сосед по городской агломерации уж почти 20 лет. Вешайте лапшу б дальше. Это даже интересно, пределы лжи есть у вас? Или лавры гебельса не дают покоя?
    Маз
    1. профессор Сегодня, 08:37
      Тебе лишь бы ляпнуть. Читай по буквам: "Если верить сообщениям израильской военной пресс-службы". У тебя к армейской пресс-службе претензии есть? Я так и думал. fool
      профессор
      1. BecmepH Сегодня, 09:13
        Цитата: профессор
        Тебе лишь бы ляпнуть. Читай по буквам: "Если верить сообщениям израильской военной пресс-службы". У тебя к армейской пресс-службе претензии есть? Я так и думал. fool
        А как же вот это?
        Есть основания не верить? Их хоть раз уличили во лжи?
        Или я чего-то не понимаю.
        BecmepH
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