Израиль: Школу ООН в секторе Газа обстреляли сами палестинцы

В ночь на четверг, 14 декабря 2017 года, армия обороны Израиля атаковала три военных объекта ХАМАС в различных районах сектора Газа, задействовав для этого платформы военно-воздушных сил. Военные объекты использовались как тренировочные центры и склады вооружения.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает о том, что сработала израильская система противоракетной обороны «Железный купол». По сообщению военного командования, система ПРО сбила две ракеты, выпущенные с палестинских территорий. Ракеты были направлены в сторону города Сдерот.Одна ракета, выпущенная с территории сектора Газа, упала в пустынной местности округа Эшколь, не нанеся вреда населению и не вызвав повреждений зданий и сооружений.Если верить сообщениям израильской военной пресс-службы, то по Израилю была выпущена и четвёртая ракета. Она, как заявлено, упала она, не покинув пределы сектора Газа, - на территории образовательного центра, принадлежащего Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи беженцев (UNRWA). О пострадавших не сообщается.В секторе Газа заявляют, что территория ооновской школы была обстреляна израильской армией.На этом фоне поступают сообщения о том, что израильская авиация нанесла очередную серию ударов по Газе. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что были точечно поражены три объекта движения ХАМАС, что стало ответом на ракетный обстрел израильской территории. РИА Новости приводит заявление израильского военного командования:Палестинцы публикуют фотографии результатов израильских авиаударов, сообщая о нанесении существенных повреждений ряду жилых домов на территории сектора Газа.