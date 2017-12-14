13:37 14 декабря

Трампова победа

Был такой эпирский полководец в античные времена — Пирр. Ставший известным, прежде всего, своей «победой», которая на поверку вовсе и победой не оказалась. Не все помнят, что воевал он против Рима, что победил в 279 году до нашей эры в битве у города Аускула. Но выражение «пиррова победа» известно всем. Как и его горькие слова: «Еще одна такая победа, и я останусь без войска». Так оно, в конце концов, и вышло.

Но то, что происходило, как трагедия, - повторяется в виде фарса. Впору вводить еще один термин - «трампова победа». В значении — победа, которой не было. Или даже так: победа, которая была, но достигли-то ее совсем другие силы. В любом случае, гордиться такой победой нельзя - на это есть еще меньше оснований, чем даже у Пирра.




Выступая 12 декабря в Белом доме по поводу законопроекта о финансировании министерства обороны США, Дональд Трамп заявил: «Как вы знаете, мы одержали победу в Сирии и Ираке. Но они [террористы] перебрались в другие места. Мы намерены уничтожать их там так же быстро, как они перемещаются. За последние 8 месяцев мы добились большего успеха в борьбе с ИГ, чем за все время пребывания у власти предыдущей администрации».

Утверждение, будто бы Вашингтон одержал победу над террористами «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) — это и есть фарс. Это и есть дутая «трампова победа».

К сожалению, говорить о том, что «Исламское государство» (ИГ) разгромлено полностью, не приходится. Так что победы как таковой нет вовсе. Однако есть следующий факт: по данной террористической организации нанесены столь мощные удары, что она значительно ослаблена и уже не существует как сила, которая держала под своим контролем значительную часть Сирии и Ирака. Правда, опасность она все еще представляет, как смертельно раненый зверь. Но кто же нанес этому «зверю» такие раны?

Президент США пытается приписать эту заслугу себе. Факты говорят об обратном: вмешательство России в сирийский конфликт позволило нанесли «Исламскому государству» невосполнимый урон. Это российские летчики, пехотинцы, медсестры, офицеры, солдаты погибали в этой борьбе. Причем, со стороны РФ имело место легитимное вмешательство, осуществленное по просьбе сирийского руководства. В то время как США находились там вообще непонятно, зачем.

Не так уж и непонятно. Только ответ «зачем?» - иной. Вашингтон и возглавляемая им коалиция действовали примерно по такому принципу: «один удар по «Исламскому государству — два удара по сирийской армии и ее союзникам — десяток ударов по мирным жителям». В итоге, все действия американцев и их союзников были, по большому счету, в интересах «Исламского государства».

Нужно ли еще раз напоминать о том, что без вмешательства США в ближневосточные дела, начиная с 2011 года, вообще могло бы не возникнуть такой террористической организации, как ИГ?

А Трамп теперь говорит о какой-то «победе»…

Впрочем, это — не первая «трампова победа». Несколькими днями ранее, находясь в штате Флорида, он и вовсе разразился пафосной речью, в которой приписал Соединенным Штатам и другие победы: «Мы — нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени».

«Победа» США в двух мировых войнах — до такого абсурда, кажется, еще никто не договаривался. Особенно, если учесть весьма скромную роль Вашингтона в Первой мировой войне. До 1917 года США вообще хранили нейтралитет. Им пришлось хоть как-то поучаствовать лишь после того, как германская подводная лодка потопила британское судно «Лузитания», которое направлялась из Америки в Британию. Да и вообще, сложно сказать, кто был победителем в Первой мировой войне.

А вот во Второй мировой войне победители, безусловно, были. Но, прежде всего, - это Советский Союз. Что тогда признавала вся Европа. Признали наши тогдашние партнеры Рузвельт и Черчилль. Тут Трамп, конечно, не первый, кто пытается теперь принизить роль СССР. Но он слишком уж напористо приписывает победу исключительно США, между прочим, обижая при этом своего ближайшего союзника — Британию, которая тоже «пахала» (а главное, конечно, то, что «пахал трактор» - СССР!).

Что же касается того, что «американская нация поставила коммунизм на колени» - это и вовсе абсурдное утверждение. Даже если по соцлагерю в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века и был нанесен существенный удар — нельзя поставить на колени идею, которая продолжает жить на Земле. Ту самую идею, под знаменем которой, кстати, и был разгромлен гитлеровский фашизм.

В общем, какое «победное» утверждение Трампа ни возьми — любое окажется ложью.

«Еще одна такая победа, и я останусь без войска», - сокрушался Пирр. Про Трампа же можно сказать так: еще одна такая победа, приписанная Штатам, - и над Вашингтоном будут смеяться все здравомыслящие люди в мире.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 16

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  1. Венд Сегодня, 10:33
    и над Вашингтоном будут смеяться все здравомыслящие люди в мире.
    Это верно, вот только здравомыслящих людей все меньше.
    Венд
    1. Сергей-svs Сегодня, 11:04
      Цитата: Венд
      Это верно, вот только здравомыслящих людей все меньше.

      С каждым днём маразм у "пАртнёров из-за лужи" только крепчает... fool Чувствую, скоро увидим и услышим ещё и не такое... wassat
      P.S. Русская служба «Голос Америки»: - Сегодня в передаче "Час Правды", мы расскажем вам, кто на самом деле нанёс окончательное поражение монголо-татарскому Игу! Слава Омерике! lol
      laughing laughing laughing
      Сергей-svs
    2. Монос Сегодня, 11:09
      Цитата: Венд
      Это верно, вот только здравомыслящих людей все меньше.

      Подождите, скоро окажется,что они и во Вьетнаме победили. А кто думает иначе - кремлёвский хакер.
      Монос
      1. Lnglr Сегодня, 13:15
        А мы в Афганистане победили. Кто не согласен - тот либераст
        Повторю еще раз: мы, советские люди, войну в Афганистане выиграли. Мы одержали и военную, и политическую, и психологическую победу.

        В.А. Крючков, председатель КГБ СССР 1989-1991
        Lnglr
  2. ВОЛК 107 Сегодня, 10:40
    Цитата: Венд
    и над Вашингтоном будут смеяться все здравомыслящие люди в мире.
    Это верно, вот только здравомыслящих людей все меньше.

    Грешно над больными смеяться!!!
    ВОЛК 107
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:50
    «трампова победа»
    Очевидно это выражение действительно получит путевку в жизнь. Уже сегодня к "трамповым победам" можно отнести украинские над ВС России, которые они умудрились уже "разгромить" и спасти Европу.
    rotmistr60
  4. ваняватный Сегодня, 11:00
    нда , бабло побеждает зло ... если мы не воспользуемся плодами военной победы , то очень скоро правдой будет любая лабуда от cnn , первый раз , что ли , в общем либо Путин продолжит лично заниматься вопросом , либо улюкаевысилуановынабиулиномедведевы опять все прогадят и сдадут идейно близким коллегам из фрс , ну или с кем они там в десны сосутся , чтобы не было беды...
    ваняватный
  5. русский медведь Сегодня, 11:01
    Есть такая известная английская пословица: «Если человеку тысячу раз сказать, что он свинья, – на тысяча первый раз он захрюкает». Вот англосаксы ей и пользуются, довольно умело. Пройдет каких-то сто лет и никто даже сомневаться не будет в их "победах".
    русский медведь
    1. Антианглосакс Сегодня, 11:30
      Цитата: русский медведь
      Пройдет каких-то сто лет и никто даже сомневаться не будет в их "победах".

      Именно так выродки с предателями и переписали историю Руси! Ложь на лжи и ложь погоняет - вот наша история! И за столько лет, после посыла Путина, нормальный учебник истории написать не могут? Омерикой нас всё отвлекает воровской кагал у власти...
      Антианглосакс
  6. assa67 Сегодня, 11:07
    Цитата: rotmistr60
    «трампова победа»
    Очевидно это выражение действительно получит путевку в жизнь. Уже сегодня к "трамповым победам" можно отнести украинские над ВС России, которые они умудрились уже "разгромить" и спасти Европу.

    трамплин любитель выдавать желаемое за действительное...да еще и с манией величия...только вот с прогибом перед богоизбранными лажанулся-весь мир мусульманский против себя и своей фашингтонии настроил...а порох -то уже успел подтявкнуть хозяину?
    assa67
  7. кедр Сегодня, 11:16
    "...В итоге, все действия американцев и их союзников были, по большому счету, в интересах «Исламского государства»."

    Давно Израйль стал исламским государством?
    кедр
  8. Дирижер Сегодня, 11:50
    А как в прошлом годе Трампа победа представлялась в наших СМИ, чуто ли не наш кандидат , а в Думе, депутаты разве что парики в воздух не бросали . А оно вон как вышло))))
    Дирижер
  9. Дирижер Сегодня, 11:54
    Китайцы канал выкопали.
    Дирижер
  10. Кот Маркиз Сегодня, 12:28
    Дык, коммунизм уже не популярен и кстати сказать, уже мало известен среди простого народа ... теперь, в моде его салафито-ваххабистская версия...на основе "истинно-справедливых" законов шариата.... wink
    Кот Маркиз
  11. Росомаха Сегодня, 12:48
    "Трампова победа"

    Да уж, ржу не могу называется. wassat
    Росомаха
  12. sa-ag Сегодня, 13:16
    "... вмешательство России в сирийский конфликт позволило нанесли «Исламскому государству» невосполнимый урон. "
    Авторы, будьте аккуратнее с определениями, и лучше из телевизора ничего не повторяйте, напомню терроризм явление социальное, возникает в результате отсутствия социальных лифтов, социального расслоения и падения уровня жизни, так вот ничего из перечисленного не изменилось поэтому база будет еще как восполнима
    sa-ag
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