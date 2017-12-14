Был такой эпирский полководец в античные времена — Пирр. Ставший известным, прежде всего, своей «победой», которая на поверку вовсе и победой не оказалась. Не все помнят, что воевал он против Рима, что победил в 279 году до нашей эры в битве у города Аускула. Но выражение «пиррова победа» известно всем. Как и его горькие слова: «Еще одна такая победа, и я останусь без войска». Так оно, в конце концов, и вышло.Но то, что происходило, как трагедия, - повторяется в виде фарса. Впору вводить еще один термин -В значении — победа, которой не было. Или даже так: победа, которая была, но достигли-то ее совсем другие силы. В любом случае, гордиться такой победой нельзя - на это есть еще меньше оснований, чем даже у Пирра.Выступая 12 декабря в Белом доме по поводу законопроекта о финансировании министерства обороны США, Дональд Трамп заявил: «».Утверждение, будто бы Вашингтон одержал победу над террористами «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) — это и есть фарс. Это и есть дутая «трампова победа».К сожалению, говорить о том, что «Исламское государство» (ИГ) разгромлено полностью, не приходится. Так что победы как таковой нет вовсе. Однако есть следующий факт: по данной террористической организации нанесены столь мощные удары, что она значительно ослаблена и уже не существует как сила, которая держала под своим контролем значительную часть Сирии и Ирака. Правда, опасность она все еще представляет, как смертельно раненый зверь. Но кто же нанес этому «зверю» такие раны?Президент США пытается приписать эту заслугу себе. Факты говорят об обратном: вмешательство России в сирийский конфликт позволило нанесли «Исламскому государству» невосполнимый урон. Это российские летчики, пехотинцы, медсестры, офицеры, солдаты погибали в этой борьбе. Причем, со стороны РФ имело место легитимное вмешательство, осуществленное по просьбе сирийского руководства. В то время как США находились там вообще непонятно, зачем.Не так уж и непонятно. Только ответ «зачем?» - иной. Вашингтон и возглавляемая им коалиция действовали примерно по такому принципу: «один удар по «Исламскому государству — два удара по сирийской армии и ее союзникам — десяток ударов по мирным жителям». В итоге, все действия американцев и их союзников были, по большому счету, в интересах «Исламского государства».Нужно ли еще раз напоминать о том, что без вмешательства США в ближневосточные дела, начиная с 2011 года, вообще могло бы не возникнуть такой террористической организации, как ИГ?А Трамп теперь говорит о какой-то «победе»…Впрочем, это — не первая «трампова победа». Несколькими днями ранее, находясь в штате Флорида, он и вовсе разразился пафосной речью, в которой приписал Соединенным Штатам и другие победы: «».«Победа» США в двух мировых войнах — до такого абсурда, кажется, еще никто не договаривался. Особенно, если учесть весьма скромную роль Вашингтона в Первой мировой войне. До 1917 года США вообще хранили нейтралитет. Им пришлось хоть как-то поучаствовать лишь после того, как германская подводная лодка потопила британское судно «Лузитания», которое направлялась из Америки в Британию. Да и вообще, сложно сказать, кто был победителем в Первой мировой войне.А вот во Второй мировой войне победители, безусловно, были. Но, прежде всего, - это Советский Союз. Что тогда признавала вся Европа. Признали наши тогдашние партнеры Рузвельт и Черчилль. Тут Трамп, конечно, не первый, кто пытается теперь принизить роль СССР. Но он слишком уж напористо приписывает победу исключительно США, между прочим, обижая при этом своего ближайшего союзника — Британию, которая тоже «пахала» (а главное, конечно, то, что «пахал трактор» - СССР!).Что же касается того, что «американская нация поставила коммунизм на колени» - это и вовсе абсурдное утверждение. Даже если по соцлагерю в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века и был нанесен существенный удар — нельзя поставить на колени идею, которая продолжает жить на Земле. Ту самую идею, под знаменем которой, кстати, и был разгромлен гитлеровский фашизм.В общем, какое «победное» утверждение Трампа ни возьми — любое окажется ложью.«Еще одна такая победа, и я останусь без войска», - сокрушался Пирр. Про Трампа же можно сказать так: еще одна такая победа, приписанная Штатам, - и над Вашингтоном будут смеяться все здравомыслящие люди в мире.