09:28 14 декабря

The National Interest: спор из-за Курил решат тихо

Москва и Токио держат в тайне переговоры по Курильским островам, которые в Японии предпочитают именовать «северными территориями». Секретность соблюдается из-за «националистов», которым русско-японский компромисс может не понравиться.


28 июня 2017 г. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и спецсоветник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава на острове Кунашир. Делегация японских чиновников и представителей бизнеса прибыла на южную часть Курильских островов в рамках исполнения договорённости, достигнутой в ходе встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в Москве 27 апреля


Издание «National Interest» пишет, что переговоры по Курильским островам держатся в секрете. Россия и Япония приближаются к решению старого территориального спора, однако переговоры о Курильских островах они ведут «в тайне», дабы избежать гнева «ярых националистов», отвергающих по этому вопросу любые компромиссы.


Россия и Японии движутся к улучшению отношений, приводит материал «National Interest» сайт «ИноТВ». Москва и Токио в последние дни обсуждают развитие военно-морского сотрудничества. Со временем два государства могут решить и спор вокруг Курильских островов.

По итогам встречи с адмиралом Кацутоси Кавано начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил: «Мы готовы наращивать связи между военными ведомствами на основе договорённостей лидеров, достигнутых в ходе серии встреч на высшем уровне за прошедший год».

Разумеется, сотрудничество Москвы и Токио не ограничивается военными вопросами. Как полагает издание, Кремль может попытаться окончательно решить курильский спор.

«Мы вели стратегический диалог с Японией до украинского кризиса (министры иностранных дел и обороны), но сейчас он возобновился», — сказал в интервью журналу Василий Кашин, ст. научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики.

Как считает эксперт, стороны сейчас пытаются укрепить экономические связи и искренне надеются, что будет решён и территориальный вопрос.

Возможным итогом переговоров, отмечает «The National Interest», может стать возвращение Курил Японии. В обмен Страна восходящего солнца пойдёт на расширение экономического и технологического сотрудничества с Россией. Также японцы согласятся с тем, что на островах не появятся американские войска.

Однако, как полагает Кашин, подобное условие Москвы станет камнем преткновения для Токио, потому как японцы опасаются, что признание такого рода сделки подорвёт их отношения с США.

Есть и ещё одна большая проблема: националисты.

Судьба островов беспокоит «ярых националистов» из обеих стран. Эти люди выступают против любого компромисса. И вот поэтому-то власти Японии и России ведут переговоры «в тайне». По словам Кашина, они хотят избежать вмешательства «националистических элементов».

Если поверить этому эксперту, а также американскому изданию, то можно прийти к выводу, что вопрос принадлежности Курильских островов где-то уже обсуждается, а то и обсуждён окончательно, и в нём поставлена точка. И лишь «националисты» мешают озвучить это решение, открывающее большую дорогу «экономическому и технологическому сотрудничеству» Японии с Россией.

А может быть, выборы-2018 мешают? Эх, вот отдадим острова — и заживём технологично!

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. Altona Сегодня, 07:51
    В обман Страна восходящего солнца пойдёт на расширение экономического и технологического сотрудничества с Россией. Также японцы согласятся с тем, что на островах не появятся американские войска.
    --------------------------
    Именно что в "обман", а не в "обмен". Все эти обещалки никто в отношении России не выполняет, даже супер-пупер "мирный международный" МОК. Нечего верить узкоглазым.
    Altona
    1. dik-nsk Сегодня, 07:56
      похоже на вброс - возбудить в преддверии выборов местных ура-патриотов
      dik-nsk
      1. Stas157 Сегодня, 08:08
        Цитата: dik-nsk
        похоже на вброс - возбудить в преддверии выборов местных ура-патриотов

        А многочисленные переговоры Путина и Абэ по островам, а также освещение этого вопроса японской прессой, тоже вброс? Слышали мудрую поговорку: Дыма без огня не бывает.
        А не получится ли так, что решение по островам, россияне узнают последними в мире, благодаря нашим политтехнологам, как уже свершившийся факт?
        Stas157
        1. Svarog Сегодня, 08:20
          Цитата: Stas157
          Цитата: dik-nsk
          похоже на вброс - возбудить в преддверии выборов местных ура-патриотов

          А многочисленные переговоры Путина и Абэ по островам, а также освещение этого вопроса японской прессой, тоже вброс? Слышали мудрую поговорку: Дыма без огня не бывает.
          А не получится ли так, что решение по островам, россияне узнают последними в мире, благодаря нашим политтехнологам, как уже свершившийся факт?

          Очень даже получится..
          Svarog
          1. Антианглосакс Сегодня, 08:49
            Цитата: Svarog
            Очень даже получится..

            Если только после мартовских выборов... Но вообще в такую чушь верить не охота.
            Есть и ещё одна большая проблема: националисты.
            Ну да, есть - примерно 100 млн. россиян можно к ним отнести, если речь идёт о Курилах.
            Антианглосакс
        2. 210окв Сегодня, 08:38
          При моем негативном отношении к некоторым решениям гаранта,думаю что он не самоубийца и на это не пойдет."Кемска волость"?Тогда и царь ненастоящий.И выведут его из кабинета..Хотя если на денежные мешки надавят окончательно-они всю страну сдадут.
          Цитата: Stas157
          Цитата: dik-nsk
          похоже на вброс - возбудить в преддверии выборов местных ура-патриотов

          А многочисленные переговоры Путина и Абэ по островам, а также освещение этого вопроса японской прессой, тоже вброс? Слышали мудрую поговорку: Дыма без огня не бывает.
          А не получится ли так, что решение по островам, россияне узнают последними в мире, благодаря нашим политтехнологам, как уже свершившийся факт?
          210окв
          1. Anarchist Сегодня, 08:54
            Дим, насчёт того, что выведут из кабинета:
            Рос гвардию для этого и создали - обеспечить безопасность действующих правящих верхушек! Разгонят по жёще чем в КНР или КНДР!!!
            Anarchist
            1. 210окв Сегодня, 08:58
              Саш,соглашусь.Им платят деньги и неплохие из бюджета..Но если вопрос будет завязан на очень большие деньги..Я имею в виду возможные денежные потери окружения Путина,то...В большом бизнесе зачастую идут по телам бывших коллег..
              Цитата: Anarchist
              Дим, насчёт того, что выведут из кабинета:
              Рос гвардию для этого и создали - обеспечить безопасность действующих правящих верхушек! Разгонят по жёще чем в КНР или КНДР!!!
              210окв
              1. Anarchist Сегодня, 09:02
                В любом случае будем надеяться на лучшее, но ожидать очередного ''сговора''!
                Anarchist
          2. сорок восьмой Сегодня, 09:01
            Когда совсем недавно отдали озеро Сладкое (или Соленое?) Казахстану тоже шум поднялся, но и недели не прошло как он стих, и уже никто не вспоминает.
            сорок восьмой
          3. Лесс Сегодня, 09:01
            Название у статьи громкое, такое, что мимо не пройдёшь, но в статье одни домыслы. Не домыслы даже а нечто из области фантастики.
            Лесс
      2. starogil Сегодня, 09:05
        Судя по последним поступкам Гаранта - всё возможно.
        Всё возможно, как без обсуждения мнения граждан воздвигаются памятники, Столыпину,
        Александру III, центры ЕБНу, доски Маннергейму, Солженицыну, Гайдару, подобия "стен",
        поддержка хотелок спортсменов и шоблы их окучивающих участвовать в Олимпиаде,
        неоднозначно, однако, раскрывается Гарант - физкультурник, уж не оборотень ли....?
        starogil
    2. Владимир16 Сегодня, 07:57
      А может быть, выборы-2018 мешают? Эх, вот отдадим острова — и заживём технологично!
      Обозревал и комментировал Олег Чувакин

      Основной посыл Чувакина. Избрание Путина на следующий срок ему мешают.
      Вот и Курилы за уши подтаскивает из-за своего недовольства.
      Отдать можете свое личное кому угодно.

      Курилы русские. Крым русский.
      Владимир16
      1. aleks_29296 Сегодня, 08:16
        Время покажет, кто прав.
        Курилы русские

        Это вы так думаете. Хорошо если мнение властьдержащих совпадает с вашим.
        aleks_29296
        1. BecmepH Сегодня, 08:37
          Цитата: aleks_29296
          Время покажет, кто прав.
          Курилы русские

          Это вы так думаете. Хорошо если мнение властьдержащих совпадает с вашим.

          Не совпадает! Если там ВШЭ вьётся, то нас просто поставят перед фактом. А ярых националистов приплетают для форсу.
          Всё уже решено и пароходы с военным и строительным барахлом у же отправляются от берегов СГА
          BecmepH
      2. Stas157 Сегодня, 08:25
        Цитата: Владимир16

        Основной посыл Чувакина. Избрание Путина на следующий срок ему мешают.
        Вот и Курилы за уши подтаскивает

        А, если нет?
        Не надо все на выборы спихивать. Скорее это будет притягиванием за уши, чем то о чем пишет Чувакин.
        Stas157
      3. pvv113 Сегодня, 09:01
        Цитата: Владимир16
        Курилы русские. Крым русский.

        Вижу горы и долины,
        Вижу реки и поля.
        Это русское приволье,
        Это родина моя.

        Вижу Прагу и Варшаву,
        Будапешт и Бухарест.
        Это — русская держава,
        Сколько здесь любимых мест!

        Вижу пагоды в Шри Ланке
        И Корею, и Китай…
        Где бы я ни ехал в танке,
        Всюду мой любимый край!

        Вижу речку Амазонку,
        Крокодилов вижу я…
        Это русская сторонка,
        Это родина моя!

        Недалече пирамиды,
        Нил течёт — богат водой,
        Омывает русский берег!
        Русь моя, горжусь тобой!

        Вижу Вашингтон в долине,
        Даллас вижу и Техас
        Как приятно здесь в России
        Выпить вкусный русский квас!

        Над Сиднеем солнце всходит.
        Утконос сопит в пруду.
        Репродуктор гимн заводит.
        С русским гимном в день войду!

        Вот индейцы курят трубку
        И протягивают мне,
        Все на свете любят русских,
        На родной моей земле
        https://www.inpearls.ru/
        pvv113
    3. Стропорез Сегодня, 08:00
      От наших властей можно ждать любой подлости, а примеры с раздачами территорий уже были.
      Остров чайнам, кусок моря нормегам и часть Дагестана Азербайджану.
      Стропорез
      1. Stas157 Сегодня, 08:31
        Цитата: Стропорез
        а примеры с раздачами территорий уже были.
        Остров чайнам, кусок моря нормегам и часть Дагестана Азербайджану.

        При том, что не нашлось дурачков, которые бы нам территории отдавали! Странно, да?
        Stas157
        1. Стропорез Сегодня, 08:37
          Цитата: Stas157
          При том, что не нашлось дурачков, которые бы нам территории отдавали! Странно, да?

          Ничего странного я в этом не вижу. Я знаю абсолютно точно, что проект " Утилизация России"(погулите ,если интересно, рекомендую) входит в завершающую фазу.
          Кому будут нужны территории без населения?
          Стропорез
      2. Лесс Сегодня, 09:12
        Про это тоже не забудьте: Россия фактически получила область в 1 млн км² вокруг хребта Ломоносова в Арктике в своё полноправное владение. Это была главная стратегическая цель России. Норвегия лишилась оснований мешать России в освоении хребта Ломоносова, подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации.Комиссия ООН по границам континентального шельфа удовлетворила заявку России о включении в состав ее континентального шельфа анклава площадью 52 тыс. км², находящегося в срединной части Охотского моря.Сентябрь 2013 — открытие острова Яя экипажем исследовательского судна Адмирал Владимирский. Увеличилась территория России. Площадь острова Яя оценивают в 500 м², площадь островов из архипелага Новая Земля — до 20 км².
        2) Увеличилась площадь территориальных вод России, продвинувшихся вглубь Арктики. Остров Яя дает увеличение ПТВ на 1170,6 км², а новые острова из архипелага Новая Земля — не менее, чем на 370 км² (по состоянию на 2015 год). https://ruxpert.ru/Изменения_границ_современной_Р
        оссии
        Лесс
  2. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:52
    Не путайте фиолетовое с железным.Националисты в Киеве..у нас в России-ПАТРИОТЫ! soldier
    ДЕДПИХТО
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:58
      Я не националист, но я ПРОТИВ передачи Курил Японии. Это предательство !
      Uncle Lee
      1. Stas157 Сегодня, 08:38
        Цитата: Uncle Lee
        Я не националист, но я ПРОТИВ передачи Курил Японии. Это предательство !

        Так это японцы, всех кто против передачи курил Японии, в националисты записали! Зато Путина, наверняка - в патриоты.
        . Синдзо Абэ уже несколько лет ездит в Россию как на работу, используя любой повод, чтобы пообщаться с Путиным. Премьер Японии поставил себе задачей непременно решить, казалось бы, неразрешимый вопрос мирного договора и еще более неразрешимый — Курильских островов.

        Результат этих переговоров пока является тайной. Но, факт то, что такие переговоры - есть.
        Stas157
  3. Дедкастарый Сегодня, 07:53
    А может быть, выборы-2018 мешают? Эх, вот отдадим острова — и заживём технологично
    я не считаю,что отдадут, зачем себе в ногу стрелять? скорее, будет какой то вариант совместной "свободной экономической зоны".
    Дедкастарый
  4. Лесс Сегодня, 07:55
    Возможным итогом переговоров, отмечает «The National Interest», может стать возвращение Курил Японии. В обман Страна восходящего солнца пойдёт на расширение экономического и технологического сотрудничества с Россией.
    Шиш им, а не Курилы.
    Лесс
  5. САИД Сегодня, 07:56
    Если это правда - беда'
    САИД
  6. gig334 Сегодня, 07:57
    Статья скорей всего утка, а то что пятая колонна зашевелилась перед выборами это видно, особенно по таким статейкам.
    gig334
    1. SOF Сегодня, 08:50
      Цитата: gig334
      Статья скорей всего утка, а то что пятая колонна зашевелилась перед выборами это видно, особенно по таким статейкам.

      ...это статья вентилятор, на который, обычно, принято набрасывать экскременты.
      ...особенно перед выборами - достаточно почитать опусы некоторых "ораторов".
      SOF
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:59
    Абсолютная чушь. Такой стратегический объект - это же единственные НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ проливы по выходу нашего ТФ в Тихий океан из Владика. И мы их полосатоухим "подарим"?
    "А Попо не по"?
    Горный стрелок
  8. Altona Сегодня, 08:00
    Цитата: Владимир16
    Основной посыл Чувакина. Избрание Путина на следующий срок ему мешают.

    -------------------------------
    Кто мешает Путину? С его мощным медийным и административным ресурсом. Неужели не собчаки и сисяны, а всякие комментаторы на ВО, в Твиттере, на других ресурсах?
    Altona
  9. ст 2 статьи Сегодня, 08:02
    Губернатору хоть костюм бы погладили,срамец
    ст 2 статьи
  10. Altona Сегодня, 08:03
    Цитата: Стропорез
    От наших властей можно ждать любой подлости, а примеры с раздачами территорий уже были.
    Остров чайнам, кусок моря нормегам и часть Дагестана Азербайджану.

    ------------------------------------
    Да много уже прецедентов. Типа есть "нерешенный территориальный вопрос от 1956 года", который надо "закрыть" для "усиления сотрудничества". Отдаем очередную "Кемьску волость" и никакого усиления не получаем.
    Altona
    1. Стропорез Сегодня, 08:07
      Цитата: Altona
      Отдаем очередную "Кемьску волость" и никакого усиления не получаем.

      Я не удивлюсь, что эти граждане напоследок могут земли начать раздавать за личный гешефт.
      Стропорез
    2. Svarog Сегодня, 08:22
      Цитата: Altona
      Да много уже прецедентов. Типа есть "нерешенный территориальный вопрос от 1956 года", который надо "закрыть" для "усиления сотрудничества". Отдаем очередную "Кемьску волость" и никакого усиления не получаем.

      Да, а в прессе и на ТВ везде будут кричать "Прорыв" Ура!
      Svarog
    3. Лесс Сегодня, 09:15
      Никто никому ничего не отдаёт. Это всего лишь домыслы щелкопёров. На заборе тоже ... написано, а там дрова лежат.
      Лесс
  11. Вежливый Лось Сегодня, 08:06
    У меня от статьи сложилось впечатление, что она написана для российской аудитории в преддверии выборов. И должна статейка эта наводить читателей на мысли о том, что часть Родины в виде Курильских островов по-тихому продана, но власти нам об этом не расскажут. А виноват во всем...
    Вежливый Лось
  12. ghby Сегодня, 08:09
    Издание «National Interest» пишет, что переговоры по Курильским островам держатся в секрете. Россия и Япония приближаются к решению старого территориального спора, однако переговоры о Курильских островах они ведут «в тайне», дабы избежать гнева «ярых националистов», отвергающих по этому вопросу любые компромиссы.
    С большей долей вероятности мост они в тайне обсуждают и энергетику. Япония никогда не имела доступа к суше напрямую, мост в этом единственное решение. США будут всячески активно препятствовать данному проекту, ибо мост свяжет не только Японию с материком физически. но и Японию с Россией политически. Ибо те два острова о которых говорила Россия где возможно рассмотреть участие Японии в их освоении - не интересны в стратегическом плане, а те про которые говорит одна япония активно насыщаются нашими оборонительными средствами.
    ghby
  13. polkovnik manuch Сегодня, 08:10
    Это плохая шутка , если это предновогодняя шутка !
    polkovnik manuch
  14. Евродав Сегодня, 08:18
    "...Россия и Япония приближаются к решению старого территориального спора..."- в чем спор то? С нашей стороны никакого спора, все зафиксировано после войны! И никто менять ничего не собирается, я уверен...
    "В обмен Страна восходящего солнца пойдёт на расширение экономического и технологического сотрудничества с Россией..."
    - а это что за муть? Это нам жизненно необходимо? Околесица ещё та!
    "Также японцы согласятся с тем, что на островах не появятся американские войска..."- а кто их спрашивать будет, матрасники? Оккупированная страна ещё что то может вякнуть?
    Статья не для нас и не про нас!
    Евродав
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:29
      Всё правильно. А газетка буржуйская, не наша комсомолка и из этого нужно исходить.
      ul_vitalii
    2. Stas157 Сегодня, 09:00
      Зачем же тогда Абэ и Путин на переговоры к друг другу ездят? Пообедать просто?
      Stas157
  15. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:21
    Если поверить этому эксперту, а также американскому изданию, то можно прийти к выводу, что вопрос принадлежности Курильских островов где-то уже обсуждается


    Перед выборами еще не один вброс будет сделан...это видно уже не вооруженным взглядом...цель одна расскачать людей на протест против действующих властей радикальным образом... лишив их возможности логически мыслить поддавшись эмоциям..
    Тот же ЛЕХА
  16. Breard Сегодня, 08:26
    Да! Сливаем свои территории, как скажем Китаю.
    Ничего нового.
    Breard
  17. rotmistr60 Сегодня, 08:29
    Переговоры секретные, но «National Interest» оказывается отлично о них осведомлен. Уже это кажется странным. По моему статья сугубо провокационная.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 08:50
      Гена, привет! hi Досужие домыслы NI уже притчей во языцех стали. Статейка ориентирована на западного потребителя , либерастов и неокрепшие умы, которые верят западным СМИ. ВВП же ясно сказал по поводу Курил, но кое-кто продолжает муссировать эту тему. Выборы близко...
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:01
        Привет, Максим! hi Ты прав. Все "болезненные" для России темы обретают второе дыхание в предверии выборов.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 09:03
          И чем ближе выборы, тем больше будет разного рода грязи и провокаций.
          Джедай
  18. Лена Петрова Сегодня, 08:36
    Собака лает, - ветер носит. Никто ничего не отдаст.
    Лена Петрова
    1. Stas157 Сегодня, 09:01
      Цитата: Лена Петрова
      Собака лает, - ветер носит. Никто ничего не отдаст.

      А что, такого никогда не было?
      Stas157
  19. askort154 Сегодня, 08:39
    "...Василий Кашин старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики "

    Высшая школа экономики РФ - рассадник либералов ещё с 90-х.
    Коль они участвуют в переговорах, результат предсказуемый - сольют острова, объяснив экономической выгодой, с баблом в своих карманах и очередной порцией лапши на наших ушах. yes
    askort154
  20. HMR333 Сегодня, 08:41
    очередная западная галиматья больного мозга нет никаких переговоров!)))
    HMR333
  21. кобальт Сегодня, 08:50
    Тут не все так просто, по советско-японской декларации 1956 года, подписанной и ратифицированной обеими сторонами, после оформления мирного договора остров шикотан и острова хабомаи должны быть переданы Японии. Другие территориальные вопросы сторонами снимались. Японцы отказались тогда подписывать мирный договор под давлением сша, потом и мы отказались, так что формально до сих пор у нас нет мирного договора с Японией после второй мировой войны. Видимо вопрос о его заключении периодически поднимается но сразу встает вопрос о соблюдении условий декларации.
    кобальт
  22. Canecat Сегодня, 08:52
    Если мне не изменяет память, переговоры идут о передаче в долгосрочную аренду нескольких небольших островов Курильской гряды. Секрета из этого ни кто не делает, кроме NI разве что... а как они подают этот факт, это уже другой вопрос.
    Canecat
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:23
      Ни про какую аренду никаких разговоров никто не ведет, речь только идет о участии японского бизнеса в проектах на Курилах и все!!! Для этого сделали облегченный визовый режим, причем двухсторонний...
      Ratmir_Ryazan
  23. aries2200 Сегодня, 09:09
    медведь тайги не отдаст - слова путина...значит врет володя!?
    aries2200
  24. andrej-shironov Сегодня, 09:16
    laughing 3 раза ха! То что наша власть способна втихушку отдать территории не сомневаюсь. Но вот что там потом не будет амеров-не верю!!!
    andrej-shironov
  25. Million Сегодня, 09:18
    Гарант у нас,как бы помягче сказать,не совсем честный человек.которому плевать на мнение россиян
    Million
  26. NordUral Сегодня, 09:19
    Если "наши" в Москве пойдут на это, то получат очередной обман и закрытый выход в Тихий океан. А на отданных островах будут стоять стартовые позиции ракет американцев, тут и сомневаться нечего.
    NordUral
  27. Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:21
    Никакие острова ни Япония ни кто-то другой не получат, ни за деньги ни за обещания чего-либо... Россия территориями не торгует!!!
    Ratmir_Ryazan
    1. Million Сегодня, 09:27
      Россия то не торгует,а некоторые "россияне"-очень даже
      Million
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