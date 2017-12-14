The National Interest: спор из-за Курил решат тихо
Москва и Токио держат в тайне переговоры по Курильским островам, которые в Японии предпочитают именовать «северными территориями». Секретность соблюдается из-за «националистов», которым русско-японский компромисс может не понравиться.
Издание «National Interest» пишет, что переговоры по Курильским островам держатся в секрете. Россия и Япония приближаются к решению старого территориального спора, однако переговоры о Курильских островах они ведут «в тайне», дабы избежать гнева «ярых националистов», отвергающих по этому вопросу любые компромиссы.
Россия и Японии движутся к улучшению отношений, приводит материал «National Interest» сайт «ИноТВ». Москва и Токио в последние дни обсуждают развитие военно-морского сотрудничества. Со временем два государства могут решить и спор вокруг Курильских островов.
По итогам встречи с адмиралом Кацутоси Кавано начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил: «Мы готовы наращивать связи между военными ведомствами на основе договорённостей лидеров, достигнутых в ходе серии встреч на высшем уровне за прошедший год».
Разумеется, сотрудничество Москвы и Токио не ограничивается военными вопросами. Как полагает издание, Кремль может попытаться окончательно решить курильский спор.
«Мы вели стратегический диалог с Японией до украинского кризиса (министры иностранных дел и обороны), но сейчас он возобновился», — сказал в интервью журналу Василий Кашин, ст. научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики.
Как считает эксперт, стороны сейчас пытаются укрепить экономические связи и искренне надеются, что будет решён и территориальный вопрос.
Возможным итогом переговоров, отмечает «The National Interest», может стать возвращение Курил Японии. В обмен Страна восходящего солнца пойдёт на расширение экономического и технологического сотрудничества с Россией. Также японцы согласятся с тем, что на островах не появятся американские войска.
Однако, как полагает Кашин, подобное условие Москвы станет камнем преткновения для Токио, потому как японцы опасаются, что признание такого рода сделки подорвёт их отношения с США.
Есть и ещё одна большая проблема: националисты.
Судьба островов беспокоит «ярых националистов» из обеих стран. Эти люди выступают против любого компромисса. И вот поэтому-то власти Японии и России ведут переговоры «в тайне». По словам Кашина, они хотят избежать вмешательства «националистических элементов».
Если поверить этому эксперту, а также американскому изданию, то можно прийти к выводу, что вопрос принадлежности Курильских островов где-то уже обсуждается, а то и обсуждён окончательно, и в нём поставлена точка. И лишь «националисты» мешают озвучить это решение, открывающее большую дорогу «экономическому и технологическому сотрудничеству» Японии с Россией.
А может быть, выборы-2018 мешают? Эх, вот отдадим острова — и заживём технологично!
28 июня 2017 г. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и спецсоветник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава на острове Кунашир. Делегация японских чиновников и представителей бизнеса прибыла на южную часть Курильских островов в рамках исполнения договорённости, достигнутой в ходе встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в Москве 27 апреля
Издание «National Interest» пишет, что переговоры по Курильским островам держатся в секрете. Россия и Япония приближаются к решению старого территориального спора, однако переговоры о Курильских островах они ведут «в тайне», дабы избежать гнева «ярых националистов», отвергающих по этому вопросу любые компромиссы.
Россия и Японии движутся к улучшению отношений, приводит материал «National Interest» сайт «ИноТВ». Москва и Токио в последние дни обсуждают развитие военно-морского сотрудничества. Со временем два государства могут решить и спор вокруг Курильских островов.
По итогам встречи с адмиралом Кацутоси Кавано начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил: «Мы готовы наращивать связи между военными ведомствами на основе договорённостей лидеров, достигнутых в ходе серии встреч на высшем уровне за прошедший год».
Разумеется, сотрудничество Москвы и Токио не ограничивается военными вопросами. Как полагает издание, Кремль может попытаться окончательно решить курильский спор.
«Мы вели стратегический диалог с Японией до украинского кризиса (министры иностранных дел и обороны), но сейчас он возобновился», — сказал в интервью журналу Василий Кашин, ст. научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики.
Как считает эксперт, стороны сейчас пытаются укрепить экономические связи и искренне надеются, что будет решён и территориальный вопрос.
Возможным итогом переговоров, отмечает «The National Interest», может стать возвращение Курил Японии. В обмен Страна восходящего солнца пойдёт на расширение экономического и технологического сотрудничества с Россией. Также японцы согласятся с тем, что на островах не появятся американские войска.
Однако, как полагает Кашин, подобное условие Москвы станет камнем преткновения для Токио, потому как японцы опасаются, что признание такого рода сделки подорвёт их отношения с США.
Есть и ещё одна большая проблема: националисты.
Судьба островов беспокоит «ярых националистов» из обеих стран. Эти люди выступают против любого компромисса. И вот поэтому-то власти Японии и России ведут переговоры «в тайне». По словам Кашина, они хотят избежать вмешательства «националистических элементов».
Если поверить этому эксперту, а также американскому изданию, то можно прийти к выводу, что вопрос принадлежности Курильских островов где-то уже обсуждается, а то и обсуждён окончательно, и в нём поставлена точка. И лишь «националисты» мешают озвучить это решение, открывающее большую дорогу «экономическому и технологическому сотрудничеству» Японии с Россией.
А может быть, выборы-2018 мешают? Эх, вот отдадим острова — и заживём технологично!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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