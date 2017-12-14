The National Interest: спор из-за Курил решат тихо

28 июня 2017 г. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и спецсоветник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава на острове Кунашир. Делегация японских чиновников и представителей бизнеса прибыла на южную часть Курильских островов в рамках исполнения договорённости, достигнутой в ходе встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в Москве 27 апреля

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru