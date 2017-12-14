Артиллерийские соединения усиливаются тяжелыми системами
Минобороны РФ начало масштабную реформу артиллерийских частей. На вооружение артполков и бригад поступают РСЗО «Ураган-М1», самоходки «Мста-М2» и беспилотники, возвращаются артсистемы сверхвысокой мощности – «Пионы» и «Тюльпаны», сообщают Известия.
В военном ведомстве газете рассказали об изменении структуры артиллерийских соединений: «Ранее в артполках дивизий было два дивизиона, оснащенных самоходными гаубицами, и один дивизион реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Такое же количество артиллерии было и в общевойсковых бригадах. С осени этого года в артполках и бригадах начали дополнительно появляться дивизионы 220-миллиметровых РСЗО "Ураган"».
Как отметил военный эксперт Виктор Мураховский, с появлением «Ураганов» «существенно возрастает огневая мощь соединений».
По словам источников в Минобороны, в дальнейшем поставляемые РСЗО заменят на более совершенные «Ураган-М1». Об этой РСЗО известно мало. Однако эксперты отмечают, что «пакетное заряжание пусковых установок с помощью транспортно-пусковых контейнеров серьезно повысит скорострельность». Известно, что в арсенале «Урагана-М1» есть управляемые ракеты. А благодаря автоматизированной системе управления (АСУ) и бортовому вычислительному комплексу РСЗО может уничтожать цели в режиме реального времени без вмешательства расчета.
Кроме того, в соединения возвращаются дальнобойные гаубицы «Тюльпаны» и «Пионы».
Скорострельность системы повысилась кратно, — отметил Виктор Мураховский. — Теперь можно быстро перезарядится и дать не один, а два залпа, не меняя позиции. Такие возможности особо востребованы в районах, где противник активно ведет контрбатарейную борьбу.
Помимо дальнобойных гаубиц и РСЗО артиллерийские бригады и полки получат беспилотные разведывательные комплексы с автоматизированными системами управления (АСУ). На тактику ведения боя серьезно повлияет появление беспилотного комплекса артиллерийской разведки (БКАР) «Орлан-10».
Как сообщили изданию в военном ведомстве, «Орланы» проходили испытания в конце прошлого года. С осени этого года комплексы начали поступать в войска.
«БКАР "Орлан-10" состоит из нескольких беспилотников, станции анализа и обработки информации, а также АСУ, – пояснили в Минобороны. – Комплексы оснащены миниатюрными станциями радиотехнической разведки, которые позволяют обнаруживать вражеские командные пункты, огневые позиции РСЗО, ствольной артиллерии и станции связи».
В военном ведомстве газете рассказали об изменении структуры артиллерийских соединений: «Ранее в артполках дивизий было два дивизиона, оснащенных самоходными гаубицами, и один дивизион реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Такое же количество артиллерии было и в общевойсковых бригадах. С осени этого года в артполках и бригадах начали дополнительно появляться дивизионы 220-миллиметровых РСЗО "Ураган"».
Как отметил военный эксперт Виктор Мураховский, с появлением «Ураганов» «существенно возрастает огневая мощь соединений».
"Ураганы" – это универсальная система. Для них разработаны новые боеприпасы – кассетные, объемного взрыва, повышенной дальности. Также эта РСЗО может использовать боеприпасы от "Града" калибром 122 мм,сказал он.
По словам источников в Минобороны, в дальнейшем поставляемые РСЗО заменят на более совершенные «Ураган-М1». Об этой РСЗО известно мало. Однако эксперты отмечают, что «пакетное заряжание пусковых установок с помощью транспортно-пусковых контейнеров серьезно повысит скорострельность». Известно, что в арсенале «Урагана-М1» есть управляемые ракеты. А благодаря автоматизированной системе управления (АСУ) и бортовому вычислительному комплексу РСЗО может уничтожать цели в режиме реального времени без вмешательства расчета.
Скорострельность системы повысилась кратно. Теперь можно быстро перезарядится и дать не один, а два залпа, не меняя позиции. Такие возможности особо востребованы в районах, где противник активно ведет контрбатарейную борьбу,пояснил Мураховский.
Кроме того, в соединения возвращаются дальнобойные гаубицы «Тюльпаны» и «Пионы».
Скорострельность системы повысилась кратно, — отметил Виктор Мураховский. — Теперь можно быстро перезарядится и дать не один, а два залпа, не меняя позиции. Такие возможности особо востребованы в районах, где противник активно ведет контрбатарейную борьбу.
Главный козырь "Тюльпанов" и "Пионов" – это мощные снаряды, которые могут поражать хорошо укрепленные цели. Опыт конфликтов последних лет показал, что артсистемы калибра 122 мм или 152 мм недостаточно эффективны. Мощности их боеприпасов не хватает для уничтожения не только огневых точек в городских зданиях, но и грамотно возведенных полевых укреплений. Именно по этой причине было принято вернуть в армию мощные калибры,рассказал военный эксперт Антон Лавров.
Помимо дальнобойных гаубиц и РСЗО артиллерийские бригады и полки получат беспилотные разведывательные комплексы с автоматизированными системами управления (АСУ). На тактику ведения боя серьезно повлияет появление беспилотного комплекса артиллерийской разведки (БКАР) «Орлан-10».
Как сообщили изданию в военном ведомстве, «Орланы» проходили испытания в конце прошлого года. С осени этого года комплексы начали поступать в войска.
«БКАР "Орлан-10" состоит из нескольких беспилотников, станции анализа и обработки информации, а также АСУ, – пояснили в Минобороны. – Комплексы оснащены миниатюрными станциями радиотехнической разведки, которые позволяют обнаруживать вражеские командные пункты, огневые позиции РСЗО, ствольной артиллерии и станции связи».
Беспилотные комплексы стали важным инструментом в современной войне. Они позволяют в режиме реального времени находить цели в тылу врага. А также серьезно экономить боеприпасы – комплекс позволяет корректировать стрельбу,отметил Лавров.
Использованы фотографии: РИА Новости/Виталий Аньков
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