Артиллерийские соединения усиливаются тяжелыми системами

"Ураганы" – это универсальная система. Для них разработаны новые боеприпасы – кассетные, объемного взрыва, повышенной дальности. Также эта РСЗО может использовать боеприпасы от "Града" калибром 122 мм,

Скорострельность системы повысилась кратно. Теперь можно быстро перезарядится и дать не один, а два залпа, не меняя позиции. Такие возможности особо востребованы в районах, где противник активно ведет контрбатарейную борьбу,

Главный козырь "Тюльпанов" и "Пионов" – это мощные снаряды, которые могут поражать хорошо укрепленные цели. Опыт конфликтов последних лет показал, что артсистемы калибра 122 мм или 152 мм недостаточно эффективны. Мощности их боеприпасов не хватает для уничтожения не только огневых точек в городских зданиях, но и грамотно возведенных полевых укреплений. Именно по этой причине было принято вернуть в армию мощные калибры,

Беспилотные комплексы стали важным инструментом в современной войне. Они позволяют в режиме реального времени находить цели в тылу врага. А также серьезно экономить боеприпасы – комплекс позволяет корректировать стрельбу,