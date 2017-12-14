09:23 14 декабря

Ситуация в Сирии

На сирийско-турецкой границе прошли бои между ВС Турции и курдами. Террористы на юге Дамаска атаковали союзников САА. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На юго-западе Дамаска не утихали столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. Наиболее ожесточенные бои прошли у города Мугр Аль-Мир, где САА удалось освободить холмы Тель Аль-Ахмар, Тель Аль-Маджана и Тель Аль-Хацзан. Таким образом, войска САР планомерно окружают населенный пункт, пытаясь отрезать его от других подконтрольных боевикам территорий.


Близ сирийско-турецкой границы у города Кобани (провинция Алеппо) к вечеру начались ожесточенные столкновения между турецкой армией и Отрядами народной самообороны (YPG). Инициатором выступила турецкая сторона. Курдские подразделения отбили атаку, однако потеряли нескольких бойцов убитыми и ранеными. Позже курды открыли огонь по южным окраинам Турции, в результате чего погиб один мирный житель.

Сирийский Красный Полумесяц доставил в пограничный город Абу Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) гуманитарную помощь. В составе груза находились наборы с продовольствием и медикаментами. Также в городе продолжили работ сирийские инженерные подразделения и сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон, ведущие работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры населенного пункта. Возобновились столкновения между Демократическим силам Сирии (SDF) и отрядами ИГ, бежавшими под натиском САА и ВКС РФ в сторону территорий, подконтрольных курдам. В результате противостояния курдским силам удалось занять деревни Хасият, Джейши, Джадлех, Аль-Бахра и Гарней на восточном берегу Евфрата.

В минувшие сутки в Ракке детонировали сразу два взрывных устройства, заложенных террористами при отступлении. Вследствие того, что курды так и не завершили разминирование районов столицы провинции, взрывы в Ракке происходят практически ежедневно. Тем не менее, местное население продолжает возвращаться в город, тем самым ставя свою жизнь под угрозу. Не ожидая помощи от курдов или сил западной коалиции, гражданские лица начали самостоятельно разбирать завалы в квартале Рамла.

В течение всего дня сирийские подразделения продолжали развивать наступление в северной части провинции Хама. В ходе боев под контроль САА перешли несколько стратегических высот. Поддержку силам САР и проасадовским формированиям оказывали российские ВКС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Teberii Сегодня, 09:06
    Нужно их всех выдавливать из Сирии,особенно сборище союзников.
    Teberii
    1. Тралл Сегодня, 09:23
      Дамаск, 14 декабря. Сотрудники службы безопасности Сирии предотвратили теракт в Дамаске.

      По информации агентства САНА, террорист, находившийся за рулем автомобиля со взрывчаткой, был нейтрализован на южном участке кольцевой дороги в сирийской столице.
      Все произошло в утренние часы в четверг, когда движение по трассе достаточно оживленное. Слаженная работа сил безопасности САР предотвратила гибель десятков местных жителей, отмечает ТАСС.
      О том, членом какой террористической группировки был злоумышленник, пока не сообщается.
      Тралл
  2. 210окв Сегодня, 09:07
    Один из немногих хороших западных фильмов по роману не менее хорошего писателя -Ремарки.."На Западном фронте без перемен"..Это нечто про ситуацию в Сирии.
    210окв
  3. mitrich Сегодня, 09:13
    Под Дамаском боевики до сих пор вольготно живут, это не дело. Работы там САА ещё на годы. Это при условии, если исключительные опять активно не полезут. Иначе так и будет как шагрень, туда- сюда.
    mitrich
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:17
    Война продолжается. Выдавят полностью ИГИЛ с территории Сирии - более активно начнут воевать между собой. Так все перемешалось и не без помощи запада, что до мирного и политического разрешения сирийского вопроса как до Луны.
    rotmistr60
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