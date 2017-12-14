Ситуация в Сирии
На сирийско-турецкой границе прошли бои между ВС Турции и курдами. Террористы на юге Дамаска атаковали союзников САА. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На юго-западе Дамаска не утихали столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. Наиболее ожесточенные бои прошли у города Мугр Аль-Мир, где САА удалось освободить холмы Тель Аль-Ахмар, Тель Аль-Маджана и Тель Аль-Хацзан. Таким образом, войска САР планомерно окружают населенный пункт, пытаясь отрезать его от других подконтрольных боевикам территорий.
Близ сирийско-турецкой границы у города Кобани (провинция Алеппо) к вечеру начались ожесточенные столкновения между турецкой армией и Отрядами народной самообороны (YPG). Инициатором выступила турецкая сторона. Курдские подразделения отбили атаку, однако потеряли нескольких бойцов убитыми и ранеными. Позже курды открыли огонь по южным окраинам Турции, в результате чего погиб один мирный житель.
Сирийский Красный Полумесяц доставил в пограничный город Абу Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) гуманитарную помощь. В составе груза находились наборы с продовольствием и медикаментами. Также в городе продолжили работ сирийские инженерные подразделения и сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон, ведущие работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры населенного пункта. Возобновились столкновения между Демократическим силам Сирии (SDF) и отрядами ИГ, бежавшими под натиском САА и ВКС РФ в сторону территорий, подконтрольных курдам. В результате противостояния курдским силам удалось занять деревни Хасият, Джейши, Джадлех, Аль-Бахра и Гарней на восточном берегу Евфрата.
В минувшие сутки в Ракке детонировали сразу два взрывных устройства, заложенных террористами при отступлении. Вследствие того, что курды так и не завершили разминирование районов столицы провинции, взрывы в Ракке происходят практически ежедневно. Тем не менее, местное население продолжает возвращаться в город, тем самым ставя свою жизнь под угрозу. Не ожидая помощи от курдов или сил западной коалиции, гражданские лица начали самостоятельно разбирать завалы в квартале Рамла.
В течение всего дня сирийские подразделения продолжали развивать наступление в северной части провинции Хама. В ходе боев под контроль САА перешли несколько стратегических высот. Поддержку силам САР и проасадовским формированиям оказывали российские ВКС.
На юго-западе Дамаска не утихали столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. Наиболее ожесточенные бои прошли у города Мугр Аль-Мир, где САА удалось освободить холмы Тель Аль-Ахмар, Тель Аль-Маджана и Тель Аль-Хацзан. Таким образом, войска САР планомерно окружают населенный пункт, пытаясь отрезать его от других подконтрольных боевикам территорий.
Близ сирийско-турецкой границы у города Кобани (провинция Алеппо) к вечеру начались ожесточенные столкновения между турецкой армией и Отрядами народной самообороны (YPG). Инициатором выступила турецкая сторона. Курдские подразделения отбили атаку, однако потеряли нескольких бойцов убитыми и ранеными. Позже курды открыли огонь по южным окраинам Турции, в результате чего погиб один мирный житель.
Сирийский Красный Полумесяц доставил в пограничный город Абу Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор) гуманитарную помощь. В составе груза находились наборы с продовольствием и медикаментами. Также в городе продолжили работ сирийские инженерные подразделения и сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон, ведущие работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры населенного пункта. Возобновились столкновения между Демократическим силам Сирии (SDF) и отрядами ИГ, бежавшими под натиском САА и ВКС РФ в сторону территорий, подконтрольных курдам. В результате противостояния курдским силам удалось занять деревни Хасият, Джейши, Джадлех, Аль-Бахра и Гарней на восточном берегу Евфрата.
В минувшие сутки в Ракке детонировали сразу два взрывных устройства, заложенных террористами при отступлении. Вследствие того, что курды так и не завершили разминирование районов столицы провинции, взрывы в Ракке происходят практически ежедневно. Тем не менее, местное население продолжает возвращаться в город, тем самым ставя свою жизнь под угрозу. Не ожидая помощи от курдов или сил западной коалиции, гражданские лица начали самостоятельно разбирать завалы в квартале Рамла.
В течение всего дня сирийские подразделения продолжали развивать наступление в северной части провинции Хама. В ходе боев под контроль САА перешли несколько стратегических высот. Поддержку силам САР и проасадовским формированиям оказывали российские ВКС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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