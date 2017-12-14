13:43 14 декабря

Песков: достойных кандидатов много, но они не конкуренты Путину

В Кремле видят много достойных кандидатов на президентских выборах в 2018 году, но не видят конкурентов действующему главе государства Владимиру Путину, передает ТАСС заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко,
сказал Песков в преддверии ежегодной пресс-конференции президента.


На вопрос, кто может возглавить предвыборный штаб действующего президента, Песков отметил, что «пока Путин еще не стал кандидатом, а как будущий кандидат он еще не сообщал о своем решении».

Поэтому пока мы не обладаем такой информацией,
добавил он.

Песков отметил, что Путин никогда не участвует в дебатах кандидатов во время предвыборной кампании, так как является действующим главой государства.

В его случае его кандидатство протекает по другим законам, хотя и по таким же, как и для остальных кандидатов, но отпечаток действующего президентства совсем меняет ситуацию,
сказал он.

Песков также выразил надежду, что аккредитовавшаяся на пресс-конференцию Путина журналистка Ксения Собчак, которая также намерена выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, не будет использовать это мероприятие в качестве своего рода дебатов.

Пресс-конференция все-таки проходит не для того, чтобы здесь были дебаты, и это было бы глубоким неуважением к журналистам – задерживать столько внимания на себе. Поэтому я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве коей она и аккредитовалась,
сказал пресс-секретарь.

На вопрос, останется ли он работать на своем посту после выборов президента, Песков ответил:

Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. Меня сначала, наверное, надо будет уволить, когда будет новый президент. После этого будет назначен новый пресс-секретарь. Ну, здесь на все воля следующего президента.


Сегодня Владимир Путин соберет журналистов на традиционную большую пресс-конференцию. На нее аккредитовано рекордное количество журналистов – 1640.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. Anarchist Сегодня, 09:29

    Песков: достойных кандидатов много, но они не конкуренты Путину

    Всех достойных держат в чулане! Дабы не создавать конкуренции... А показывают лишь позёров, на которых смотреть больно и смешно!
    Смешно до боли...
    Anarchist
    1. Владимир16 Сегодня, 09:32
      Цитата: Anarchist
      Всех достойных держат в чулане!

      Да кому они нахрен нужны. Ни кто ни кого не держит.

      Путин за время своей работы Россию с колен поднял. Вот за это его и уважают.
      А те, у кого программа "Я не Путин" пусть свои амбиции в другом месте удовлетворяют.
      Владимир16
      1. Грэг Миллер Сегодня, 09:34
        Ну да, уверенно продолжает дело Ельцина....
        Грэг Миллер
        1. rotmistr60 Сегодня, 09:50
          Ну да, уверенно продолжает дело Ельцина....
          Это вы о чем? Вам наверное из Белоруссии виднее какая Россия была при Ельцине и какая сейчас. Свои проблемы в экономике мы сами отлично видим и они намного меньше чем у вас. Поэтому кто и как (уверенно) продолжает дело ЕБН рассказывайте потихоньку у себя.
          rotmistr60
          1. Грэг Миллер Сегодня, 11:01
            Платить и каяться....
            Грэг Миллер
          2. Грэг Миллер Сегодня, 11:09
            Любимый писатель "нейтрального" президента....
            Грэг Миллер
      2. Anarchist Сегодня, 09:46
        Хотите сказать, что в России перевелись умные головы? Что Россия ''страна идиотов'', где один Путин - красавчик? Где великие умы, которыми всегда славилась Россия? Где Столыпины...?
        Если их не маскируют под безликую массу, тогда где все...?
        Anarchist
        1. Svarog Сегодня, 10:12
          Цитата: Anarchist
          Хотите сказать, что в России перевелись умные головы? Что Россия ''страна идиотов'', где один Путин - красавчик? Где великие умы, которыми всегда славилась Россия? Где Столыпины...?
          Если их не маскируют под безликую массу, тогда где все...?

          Да шайка эта, которая сейчас у руля, головы поднять не дает. Вон Грудин- отличный кандидат, полностью разделяю его взгляды, более того, своим трудом сделал образцовый совхоз, в котором реально социализм, где достойные ЗП, садик для детей чего только стоит.. Почему его на фед.каналах не показывают?
          Svarog
          1. Анатоль Клим Сегодня, 10:37
            Цитата: Svarog
            Вон Грудин- отличный кандидат, полностью разделяю его взгляды

            Фамилию правильно пишите и запомните, а то в бюллетене не найдёте.
            ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГРУДИНИН.
            Анатоль Клим
            1. Svarog Сегодня, 10:42
              Да, ошибочка с фамилией )) Грудинин, спасибо, что поправили))
              Svarog
          2. woron333444 Сегодня, 10:47
            Svarog А что сделал Грудин кроме бла-бла, может деревню какую поднял с колен или завод?
            woron333444
            1. Стропорез Сегодня, 10:55
              Цитата: woron333444
              А что сделал Грудин кроме бла-бла, может деревню какую поднял с колен или завод?


              Стропорез
            2. Svarog Сегодня, 10:56
              Цитата: woron333444
              Svarog А что сделал Грудин кроме бла-бла, может деревню какую поднял с колен или завод?

              Посмотрите http://www.odintsovo.info/news/?id=59089
              Svarog
              1. woron333444 Сегодня, 11:11
                Пусть бы шел от КПРФ, но Зюганов его не пропустит. Не Путин, а Зюганов. Партийная дисциплина.
                woron333444
      3. sa-ag Сегодня, 09:52
        Цитата: Владимир16
        Путин за время своей работы Россию с колен поднял. Вот за это его и уважают.

        Я наверное самое интересное пропустил, как то промышленный и экономический рост страны, невиданный взлет науки, фундаментальной и отраслевой, рост благосостояния народа, увеличение числа союзников на международной арене? А все что на ум приходит так это девальвирование национальной валюты, ухудшение покупательной способности населения ровно в два раза, увеличение числа налогов, запрет стране выступать под своим флагом, пополнение группировки глубоководных спутников, запреты, запреты, запреты...
        sa-ag
        1. Голован Джек Сегодня, 09:55
          Цитата: sa-ag
          А все что на ум приходит так это...

          ... то, что даже самый лучший коньяк воняет клопами.
          Извините, навеяло request
          Голован Джек
        2. Соломон Кейн Сегодня, 10:03
          Я наверное самое интересное пропустил

          Да целую эпоху......
          Наверно из всех народов, русские наиболее способные к регенерации, социальной, экономической , духовной.....
          Все выше перечисленное Вами - это последствия войны. Войны за национальный суверенитет, который был слит предателями Горби и ЕБНом и им подобными.
          Сейчас разгребаем последствия той войны....
          А Россия встанет с колен, обязательно встанет!
          Соломон Кейн
          1. sa-ag Сегодня, 10:07
            Цитата: Соломон Кейн
            Все выше перечисленное Вами - это последствия войны. Войны за национальный суверенитет, который был слит предателями Горби и ЕБНом и им подобными.

            Пардон, кто с кем воевал то? И главное кто кого победил?
            sa-ag
            1. Соломон Кейн Сегодня, 10:17
              Пардон, кто с кем воевал то?

              Так война продолжается, причем по всем направлениям от МОКа до ближневосточных басмачей....и международных санкций....
              US-еры спать не могут спокойно, пока Россия не превратилась в сырьевую колонию...
              Но мы не укрозадые - мы своих не продаем.....
              Соломон Кейн
        3. VVK_VDB Сегодня, 10:03
          Девальвирование вещь необходимая, чтобы немного сдуть пузырь накаченный нефтедолларами за время правления Путина. В апреле 15 года Путин сам это признал, пришлось немного плюнуть на интересы ининвесторов, ради которых "стабильность" и поддерживалась.
          VVK_VDB
        4. Svarog Сегодня, 10:18
          Цитата: sa-ag
          Цитата: Владимир16
          Путин за время своей работы Россию с колен поднял. Вот за это его и уважают.

          Я наверное самое интересное пропустил, как то промышленный и экономический рост страны, невиданный взлет науки, фундаментальной и отраслевой, рост благосостояния народа, увеличение числа союзников на международной арене? А все что на ум приходит так это девальвирование национальной валюты, ухудшение покупательной способности населения ровно в два раза, увеличение числа налогов, запрет стране выступать под своим флагом, пополнение группировки глубоководных спутников, запреты, запреты, запреты...

          Я тут в ютубе опросы посмотрел, не зависимые.. Навальный организовывал по видимому. И знаете, таких, как Владимир 16 действительно очень много. Раньше я думал, что это тролли Единой России,но сейчас понимаю, что люди у нас, к сожалению, на красивые слова ведутся и не могут реально сопоставить факты. В общем за Путина много будет народа голосовать, 50% точно наберет, но когда у людей спрашивают, а что собственно у вас конкретно улучшилось, люди ответить не могут)) Вот парадокс)) Но голосовать будут за Путина))
          Svarog
        5. Zubr Сегодня, 10:20
          А все что на ум приходит так это девальвирование национальной валюты, ухудшение покупательной способности населения ровно в два раза, увеличение числа налогов, запрет стране выступать под своим флагом, пополнение группировки глубоководных спутников, запреты, запреты, запреты...


          Отвечу вам, словами классика.

          "Грехи чужих усердно вы судить берётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь".
          Zubr
        6. Грэг Миллер Сегодня, 11:15
          Путинских друзей, ставших при нём долларовыми миллиардерами, в достижение забыли записать...
          Грэг Миллер
      4. Svarog Сегодня, 10:07
        Цитата: Владимир16
        Цитата: Anarchist
        Всех достойных держат в чулане!

        Да кому они нахрен нужны. Ни кто ни кого не держит.

        Путин за время своей работы Россию с колен поднял. Вот за это его и уважают.
        А те, у кого программа "Я не Путин" пусть свои амбиции в другом месте удовлетворяют.

        Ну с каких колен? Да в первый свой срок хорошо отработал. Сейчас то полный отстой. Из всех сфер, единственно, что более менее развивается -армия. Да и то, очень много проектов уже под вопросом. Денег то нет. Вы слышали,что там у нас с резервным фондом? Уже пол года как инфо не оглашают. Потому, как нет его уже. Так что подумайте, с каких колен мы встали, ну может приподнялись на одно колено, пока цены на нефть 100$ были, а сейчас опять в том же положении. Еще два года таких цен на нефть и привет 90-е. Вы у пенсионеров спросите, как они с колен поднялись? Может у нас учителя во весь рост распрямились? Врачи - да многим сейчас не плохо живется, тем кто в платном и взятки берет. Обычный рабочие может у нас с колен встали? Хотя если вы про окружение Путина, то да, они поднялись..80% населения ели ели концы с концами сводят, а вы с колен поднялись..постыдитесь..
        Svarog
        1. виктор н Сегодня, 10:23
          Где Вы увидели стоящих на коленях? Это вообще не характерная поза для русских. Не найдёте ни одной семьи в России в Новый год, в которой не дарят подарки, не балуют себя вкусняшками, не принимают гостей.
          Замечать только плохое и ныть - дурная привычка, если не диагноз.
          виктор н
        2. Грэг Миллер Сегодня, 11:18
          В первый срок с ним работали те, кого в 1998-м привел в управление страной Е.М. Примаков.... а потом их сменили птенцы из гнезда Гайдара и успехи тут же сошли на нет...
          Грэг Миллер
      5. катана Сегодня, 10:14
        Цитата: Владимир16
        Цитата: Anarchist
        Всех достойных держат в чулане!

        Да кому они нахрен нужны. Ни кто ни кого не держит.

        Путин за время своей работы Россию с колен поднял. Вот за это его и уважают.
        А те, у кого программа "Я не Путин" пусть свои амбиции в другом месте удовлетворяют.

        Каким образом господин Путин поднял Россию с "колен"?Разве она была на "коленях"?Россия всегда была независимым государством с 1480 года.
        катана
      6. solzh Сегодня, 10:39
        Путин за время своей работы Россию с колен поднял. Вот за это его и уважают.

        Путина в цари! Всех из политики конкурентов убрал, конкурентов в политику не пущает, русским два раза минимум по башке дал, чтобы рот свой не смели открывать, капитал за границу утекает, народ так Путина поддерживает, что даже на выборы депутатов пришло меньше половины избирателей, ну и т.д. Хороший у нас гарант. Такой хороший, что опросы населения подтверждают это. И в концовке: СПАСИБО ПУТИНУ ЗА МОЁ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО, СПАСИБО ЕМУ, ЧТО ЕГО В МОЁМ ДЕТСТВЕ НЕ БЫЛО. hi
        solzh
    2. Лесс Сегодня, 09:33
      Не в чулане, а на скамейке запасных))
      Лесс
    3. Шура пермский Сегодня, 09:33
      я вообще за Путина,но я против этого кремлевского режима… проблема России в местных чиновниках из уездных городов N… года идут,а маразм по Чехову остается
      Шура пермский
      1. Владимир16 Сегодня, 09:37
        Цитата: Шура пермский
        я вообще за Путина,но я против этого кремлевского режима

        Это как?: wassat
        Мне бы хату бесплатно, жУвачку, кокаколу, На диване лежать, да власть поносить? Но что бы мирное небо, бабла вагон, пиджак с отливом и в Ялту. Так что-ли? laughing
        Владимир16
      2. Оверлок Сегодня, 10:04
        как то непонятно: вы за Путина, но против его друзей и линии партии. Так ведь понятно, что в этой связке ничего не изменится. Тогда за кого вы- за связку?
        Оверлок
      3. катана Сегодня, 10:20
        Цитата: Шура пермский
        я вообще за Путина,но я против этого кремлевского режима… проблема России в местных чиновниках из уездных городов N… года идут,а маразм по Чехову остается

        Человек за Путина ,но против чиновников,которых он назначает!!Такого в мировой истории мало встретишь.Я вот понимаю,что когда в Армении губернатор области берет взятки при назначении директоров школ и учителей,то он своими деньгами делится с президентом страны,который и поставил его на эту должность.Все про все знают.Рыба с хвоста не начинает загнивать.
        катана
      4. Svarog Сегодня, 10:20
        Цитата: Шура пермский
        я вообще за Путина,но я против этого кремлевского режима… проблема России в местных чиновниках из уездных городов N… года идут,а маразм по Чехову остается

        А что Путин у нас отдельно, а режим отдельно? А за что по вашему тогда несет ответственность президент? Вот странный у нас народ))
        Svarog
    4. Зяблицев Сегодня, 09:34
      А кого держат в чулане? Можно фамилии?
      Зяблицев
      1. Соломон Кейн Сегодня, 09:50
        А кого держат в чулане?

        Да никого...На текущий момент в стране нет достойного кандидата, человека с таким потенциалом в международной политике, перед кем даже американские сателлиты приклоняют голову....
        Да! Не так все ровно внутри страны, ну тут уж, как говориться - не разорваться....
        В России, на текущий момент нет достойного человека, уровня Путина, с кем будут считаться на международной арене..
        Соломон Кейн
    5. майор Юрик Сегодня, 09:50
      Лично мне,офицеру в третьем поколении,по-душе, что Путин прекратил либероельцинскую практику вытирания моей Родиной задниц всем кому ни попадя! Долибералились до того, что странишки-карлики с нефтяной мошной тыкали нас в де.рьмо лицом с умным видом. По его внутренней политике вопросов немеряно,но это к Медведеву и его экономам в основном. Будет кто-то достойный - будет разговор,а пока бла,бла,бла..... hi
      майор Юрик
      1. Оверлок Сегодня, 10:07
        как офицеру, вам не кажется, что бездарная политика внутри страны угрожает не меньше, если не больше, стабильности стране, чем все угрозы извне?
        Оверлок
        1. майор Юрик Сегодня, 10:17
          Еще раз терпеливо объясняю,специально для Вас:
          По его внутренней политике вопросов немеряно,но это к Медведеву и его экономам

          Президент РФ по должностным обязанностям занимается внешней политикой государства, внутренней политикой,исполнением законов и проч.- Председатель Правительства, а вот он весьма загадочен в этой ипостаси. Поэтому Путину и приходится частенько включать "Ручной режим" управления, чего по-идее он делать не должен! hi
          майор Юрик
          1. Tatanka Yotanka Сегодня, 10:23
            Цитата: майор Юрик
            По его внутренней политике вопросов немеряно,но это к Медведеву и его экономам

            Президент России, в частности, назначает с согласия Госдумы председателя правительства РФ, имеет право председательствовать на заседаниях правительства, принимает решение об отставке правительства, по предложению премьера назначает и освобождает от должности заместителей председателя правительства, министров.
            Tatanka Yotanka
            1. Зяблицев Сегодня, 10:31
              Где то я ВВП понимаю - Медведев плохонький, но свой! При Борисе нахлебались от череды премьеров и так все было в заднице...,а здесь Дмитрий Анатольевич никуда не лезет и помаленьку гнет линию Верховного!А то что в стране не все хорошо - так под санкциями-во первых, во вторых с иглы нефтяной до конца слезть не можем, да и страна у нас не Люксембург...
              Зяблицев
            2. Оверлок Сегодня, 10:31
              майор Юрик Конституции не читал
              Оверлок
          2. Svarog Сегодня, 10:31
            Цитата: майор Юрик
            Еще раз терпеливо объясняю,специально для Вас:
            По его внутренней политике вопросов немеряно,но это к Медведеву и его экономам

            Президент РФ по должностным обязанностям занимается внешней политикой государства, внутренней политикой,исполнением законов и проч.- Председатель Правительства, а вот он весьма загадочен в этой ипостаси. Поэтому Путину и приходится частенько включать "Ручной режим" управления, чего по-идее он делать не должен! hi

            А кто назначает премьера? И кто несет ответственность за свои назначения? И вообще у нас кто нибудь несет ответственность? ну за майские указы например..
            Svarog
          3. штрафбат Сегодня, 10:35
            Молодец, майор! 5 баллов! good
            Из покон веков Государь на Руси занимается вопросами внешней политики и поддержания статуса государства на мировой арене, включая дипломатическое искусство, приоритет в военном направлении, разведку итд.....
            Хочется пожелать ВВП твердости и мужества в борьбе с внутренними врагами, в том числе и с "воровитыми боярами", не щадить их, а вешать, "аки собак бешаных", дабы иным наука была......
            штрафбат
    6. Svarog Сегодня, 09:56
      Цитата: Anarchist

      Песков: достойных кандидатов много, но они не конкуренты Путину

      Всех достойных держат в чулане! Дабы не создавать конкуренции... А показывают лишь позёров, на которых смотреть больно и смешно!
      Смешно до боли...

      Как я с вами согласен!
      Svarog
    7. Антианглосакс Сегодня, 12:20
      Песков: достойных кандидатов много, но они не конкуренты Путину
      Прикольный высер от жалкого либераста! Шалавы и прошмантовки, опущенцы, либеральные подматрасные подстилки, уголовники, сброд и мерзость - это по его лживому мнению - достойные кандидаты? Ну зачем же ты, Дима, начальника-то своего так позоришь и страну опускаешь, чучело кремлёвское?
      Антианглосакс
  2. Teberii Сегодня, 09:30
    О чем президенту спорить с кем-то .Он работает и оценивать его будут по заслугам.Остальные кандидаты пусть предложат свой взгляд на события в стране и мире.
    Teberii
    1. 100502 Сегодня, 09:56
      По заслугам в СССР за такой размах к стенке поставили бы
      100502
    2. Теренин Сегодня, 10:03
      На мой взгляд, верно.
      Более того, дебаты, как я понимаю, служат для поднятия или снижения рейтинга кандидата. И вот представьте, выхожу, к примеру я, с нулевым рейтингом, на дебаты с Путиным и просто начинаю нести бред (ну например, в виде десятка лозунгов, о том, как все плохо и виноват оппонент). В итоге, хотя Путин и ответил на мой бред достойно, рейтинг у него так и остался прежним, но я то все равно выиграл, потому, что падать моему нулевому рейтингу некуда, но видите все, я с самим Путиным "схватился"! Да, чуть не забыл, бред нести громко, с выражением!!!
      Теренин
  3. Million Сегодня, 09:33
    Лучшей должностью для Путина была бы должность министра иностранных дел
    Million
    1. виктор н Сегодня, 10:31
      Путин на своём месте, которое ему определил народ.
      виктор н
      1. Million Сегодня, 10:52
        Чуркин ему место определил.146%!
        Million
  4. Миханище Сегодня, 09:43
    Главная проблема для Путина - Медведев! Когда удастся его сковырнуть, дела пойдут лучше и скорее. Вероятно, стоит начать собирать подписи. Кто на этом сайте готов поставить? Давайте я организую!
    Миханище
    1. НасРать Сегодня, 09:53
      Димона, даже Путин сковырнуть не может!!!! wassat Вот где корень зла России!!! wassat wassat
      НасРать
      1. Анатоль Клим Сегодня, 10:24
        Цитата: НасРать
        Димона, даже Путин сковырнуть не может!!!!

        А разве Путин стремится сковырнуть Медведева? ДАМ под полным контролем, честно отсидел президентский срок, кресло грел как положено, накосячил немного, с переименованием в полицию, с лампочками, с переносом времени. Кусок Баренцева моря отдал, так это с разрешения Путина, даже лучше получилось ВВП как бы не причём.

        Да и на фоне клоунады Медведева, гарант выглядит очень выигрышно, так что не удивлюсь, если ничего не изменится-президент Путин, премьер Медведев.
        Анатоль Клим
    2. 100502 Сегодня, 09:55
      Идиотиз это диагноз, они все там подельники, и надеюсь придёт светлое время и он так просто как енб несоскочит, а доживет до суда
      100502
    3. Комментарий был удален.
  5. Оверлок Сегодня, 10:02
    с таким пассажем можно согласиться, только тогда зачем выборы проводить? Если в Кремле все предопределено- отменяйте выборы и наслаждайтесь. Зачем людям голову морочить?
    Оверлок
  6. Немезида Сегодня, 10:18
    Реальный рейтинг около 30%...
    Немезида
  7. Zubr Сегодня, 10:23
    Цитата: Соломон Кейн
    А кого держат в чулане?

    Да никого...На текущий момент в стране нет достойного кандидата, человека с таким потенциалом в международной политике, перед кем даже американские сателлиты приклоняют голову....
    Да! Не так все ровно внутри страны, ну тут уж, как говориться - не разорваться....
    В России, на текущий момент нет достойного человека, уровня Путина, с кем будут считаться на международной арене..


    Я бы даже сказал, с потрясающими аналитическими способностями.
    Zubr
  8. Оверлок Сегодня, 10:24
    Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко
    ----------------------------
    Интересно,где должен созреть конкурент и кого они могут в принципе допустить для конкуренции с Путиным? Ума хватает только на Собчак?
    Такое утверждение Пескова вызывает естественное желание:
    1. не пойти на выборы
    2. пойти, но любым образом проголосовать против
    Оверлок
  9. Оверлок Сегодня, 10:31
    Нам нет конкурентов

    Оверлок
  10. кедр Сегодня, 10:35
    Не нужен России институт президентства, навязанный нам в 1991 году после поражениияв ХВ.
    А достойные кандидаты на поверку часто оказываются отстойными протеже мировых банкократов, которые рвутся не первый век к власти над миром...
    Всем, кто тут мучается президентством, желаю одного, когда они полетят к чертям в США, не забыть выбрать большинством голосов из состава пассажиров, непременно демократическим путём, пилотов своего самолёта...
    Счастливого вам полёта, сердобольные...
    кедр
  11. Оверлок Сегодня, 10:40
    Почему-то вспомнилась песенка из "Бременских музыкантов":
    Весь мир у нас в руках,
    Мы - звезды континентов!
    Рассеем в пух и прах
    Проклятых конкурентов.
    Мы к вам заехали на час.
    Привет, Бонжур, Хэллоу!
    А вы скорей любите нас -
    Вам крупно повезло!
    Ну-ка все вместе!
    Уши развесьте!
    Лучше по хорошему,
    Хлопайте в ладоши вы!
    Едва раскроем рот
    Как все от счастья плачут.
    И знаем наперед -
    Не может быть иначе!
    Мы к вам заехали на час.
    Привет, Бонжур, Хэллоу!
    А вы скорей любите нас -
    Вам крупно повезло!
    Ну-ка все вместе!
    Уши развесьте!
    Лучше по хорошему,
    Хлопайте в ладоши вы!
    Оверлок
  12. askort154 Сегодня, 11:12
    В том что на данном этапе замены Путину нет, это очевидно. Разрушителей море. Созидателей государственного уровня, раз два и обчёлся. Путин проявил себя талантливым созидателем. Приняв страну лежащую в болоте олигархов, страну которую уже списал Запад, уверенный, что Россия продолжит путь СССР - дальнейший развал на субъекты. И тут (who is who) Путин сделал невероятное. Он не только вытащил страну из болота (не дал ей развалится), но всего за 15 лет восстановил полный её суверенитет .
    Глупо выглядят "аналитики" приписывая его заслуги высокой ценой на нефть, Сидение на "трубе", наоборот, только тормозило развитие экономики.
    Слабое звено в политике Путина - его команда. Он сделал ошибку по молодости , произнеся - " мы своих не бросаем". Это послужило фундаментом для благодушия его окружения. Хочу верить, что он это уже понял, и создаст новую "команду 18.03.18".
    Уверен, Путин за 6 лет , наверстает упущенное по молодости. Он прекрасный стратег. good Всё, идём на пресс-конференцию ! drinks
    askort154
  13. Оверлок Сегодня, 12:19
    Цитата: askort154
    Слабое звено в политике Путина - его команда. Он сделал ошибку по молодости , произнеся - " мы своих не бросаем". Это послужило фундаментом для благодушия его окружения. Хочу верить, что он это уже понял, и создаст новую "команду 18.03.18".
    Уверен, Путин за 6 лет , наверстает упущенное по молодости. Он прекрасный стратег.

    Уверен. что своих он не сдает. он же ОФИЦЕР!
    Оверлок
  14. Стас Сегодня, 12:45
    Ну, то что в Кремле не видят других достойных кандидатов - это предсказуемо и понятно. Не видеть и не хотеть видеть - это разные вещи. В своё время из каждого утюга раздавалось и про Ельцина - нет альтернативы, и про горбатого и про Айфона. А что из себя представлял господин Гарант, до 1999 года, пока его не взял Чубайс с Ельцыным в свою команду? В России есть умные и достойные люди и главное, патриоты своей страны. Дело в том, что нам не оставляют выбора, его просто нет. Разве что, Грудинин пройдет - отдам ему свой голос. Ведь, демагоги Зюганов и Жириновский абсолютно подконтрольны Кремлю. А подобные Собчак и Навальному - это маргинальная ручная "оппозиция" Кремля для отвлечения внимания граждан от проблем в стране, хотя ходят они на одни и те же мероприятия. Премьера "Нуреев" тому подтверждение:
    На премьерах побывали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
    экс-министр финансов Алексей Кудрин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов,
    министр транспорта Максим Соколов, замминистра иностранных дел Григорий
    Карасин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, член Олимпийского комитета
    России Шамиль Тарпищев, бывший и нынешний начальники департамента
    культуры Москвы, миллиардеры во главе с Романом Абрамовичем, Ксения
    Собчак и иные «львицы».
    Стас
  15. Оверлок Сегодня, 13:02
    Цитата: штрафбат
    "воровитыми боярами", не щадить их, а вешать, "аки собак бешаных", дабы иным наука была..

    перечислите "повешенных воровитых бояр", уж очень хочется список посмотреть
    Оверлок
  16. Ромин Сегодня, 13:06
    Господин Песков для тех кто "в танке"
    Ясно прояснил:
    "... Песков ответил:
    Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. ...."
    Это к вопросу того, что Президента РФ В.В.Путина "дурят" все это правительство с председателем Медведевым , все эти чиновники высшего ранга и директора госкомпаний.
    Все чиновники проводят и реализуют политику президента РФ В.В.Путина и так как мы все видим, что премьер Медведев ,члены правительства РФ работают не один год , то они полностью соответствуют видению реализации плана политического и экономического устройства РФ.
    Это одна команда. Главный в этой команде президент РФ , который назначаете на пост то или иное лицо или снимает его за утрату доверия.
    Вот и всё.
    И у нас нет хорошего царя и плохих бояр.

    По поводу предстоящих выборов , как я уже писал:
    Вылезли гоблины типа Навального и Собчак
    Пенсионеры-балласт типа Жириновского и Зюганова
    Самовидвиженцы -романтики

    Ни одного реального кандидата нет. Не от того что в России нет достойных кандидатов, как сам г-н Песков они то есть . А от того , что в политическом поле вокруг президента В.В. Путина вызженная земля.
    И надо опять же быть глупцом , чтобы говорить , что так оно само произошло;))
    Все же понятно кто вокруг создал пустоту. И такая политика привела к пониманию , ещё чуть чуть , почти монархического строя . Где есть один -ЦАРЬ . Недостижимы для остальных " смертных".
    Что и подтвердил г-н Песков :
    "Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко"
    Как Вам это ..."Мы".,, не режет "слух" ;)))) ничего не напоминает:)))

    И вторая важная тема, которую я считаю наиболее важной в выборах, это отсутствие конкуренции.
    Я считаю , что только система Дебатов даёт возможность "выровнять" - собрать за одним столом, на одной трибуне всех кандидатов. В момент начала Дебатов все равны ,"короны" нет ни на ком .И только сам кандидат , за счёт своего профессионализма и опыта подтверждает право быть кандидатом в президенты РФ и рассказать что он делал и что будет.
    Это защита от "кота в мешке" .
    И тут то В.В. Путину бояться не кого ,профессионализма и опыта у него достаточно.
    Дебаты в этом случае дадут толчок новым кандидатам и у народа РФ появится истинный выбор! Именно истинный , а не по меню! Или по системе выбора меньшего из зол.

    А сейчас имеем то , что имеем!
    Песков:
    "Песков отметил, что Путин никогда не участвует в дебатах кандидатов во время предвыборной кампании, так как является действующим главой государства.
    В его случае его кандидатство протекает по другим законам, хотя и по таким же, как и для остальных кандидатов, но отпечаток действующего президентства совсем меняет ситуацию"

    Так все таки "ЦАРЬ"!
    Автора "выжженной " земли ,надеюсь , догадаетесь ;))
    Ромин
  17. gafarovsafar Сегодня, 13:18
    лучше на нуреева сходи пиля с женой может и замуж выйдешь
    gafarovsafar
  18. Комментарий был удален.
  19. Ромин Сегодня, 13:21
    Цитата: Миханище
    Главная проблема для Путина - Медведев! Когда удастся его сковырнуть, дела пойдут лучше и скорее. Вероятно, стоит начать собирать подписи. Кто на этом сайте готов поставить? Давайте я организую!


    Да, "Миханище" давайте организуйте!
    Только , неужели Вы серьёзно думаете , что Медведев сам себя назначил и только сам себя и може снять?
    Президенту РФ В.В. Путину в этом вопросе помощь и подсказки не нужны.
    Ромин
  20. Ромин Сегодня, 13:40
    Цитата: Теренин
    На мой взгляд, верно.
    Более того, дебаты, как я понимаю, служат для поднятия или снижения рейтинга кандидата. И вот представьте, выхожу, к примеру я, с нулевым рейтингом, на дебаты с Путиным и просто начинаю нести бред (ну например, в виде десятка лозунгов, о том, как все плохо и виноват оппонент). В итоге, хотя Путин и ответил на мой бред достойно, рейтинг у него так и остался прежним, но я то все равно выиграл, потому, что падать моему нулевому рейтингу некуда, но видите все, я с самим Путиным "схватился"! Да, чуть не забыл, бред нести громко, с выражением!!!


    Уважаемый , "Терехин" , Вы видимо не знакомы с системой выборов в РФ.
    Для того чтобы стать кандидатом в Президенты РФ ,необходимо :
    Быть кандидатом от партии или самовидвиженцем .
    Вот условия:
    Политические партии, представленные в Государственной Думе и/или в законодательных (представительных) органах государственной власти не менее, чем в 1/3 субъектов РФ могут выдвинуть своего кандидата без сбора подписей. Кандидаты от иных политических партий и самовыдвиженцы для регистрации должны предъявить в Центральную избирательную комиссию не менее ста и трехсот тысяч подписей избирателей в свою поддержку соответственно[7]. При этом на один субъект Федерации должно приходиться не более 2500 и 7500 подписей соответственно.

    Я это к чему все написал. Что Вы без соблюдения этих условий никогда не будете кандидатом в президенты РФ.
    А если Вы выполнили условия и стали кандидатом, то за Вами "стоят" граждане РФ, которые Вас выдвигают на это пост.
    А президент РФ или кандидат в президенты РФ не может игнорировать мнение других граждан РФ.
    Надеюсь, это понятно.
    А чтобы Вам не создавать "культ личности" или "царя" если отличный способ.
    Когда услышите где что сделал или сказал В.В.Путин или о нем, то вместо В.В.Путин подставляйте Президент РФ.
    И сразу взгляд станет яснее .
    Ромин
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