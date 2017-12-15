Как арабы накажут Америку
Арабский мир, возмущённый решением Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, поговаривает о санкциях против США. Ливан на встрече Лиги арабских государств призвал принять единую политику и ввести предупредительные меры против Соединённых Штатов.
Агентство «Рейтер» передало из Каира удивительную весть: в арабском мире поднят вопрос о введении экономических санкций против Соединённых Штатов.
На днях арабские министры иностранных дел призвали Соединённые Штаты отказаться от решения признать Иерусалим столицей Израиля, заявив, что этот шаг приведёт к росту насилия во всём регионе.
Решение президента Дональда Трампа стало «опасным нарушением международного права», не имеет юридической силы, а потому «недействительно», отмечается в заявлении Лиги арабских государств (ЛАГ). Это заявление было выпущено по итогам заседания в Каире, на котором присутствовали все члены ЛАГ.
Признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля отменяет давнюю политику США, согласно которой статус города должен быть решён на переговорах с палестинцами, поскольку последние хотят, чтобы Восточный Иерусалим был признан столицей их будущего государства.
«Решение не имеет юридической силы... оно усиливает напряжённость, разжигает гнев и угрожает погрузить регион в ещё большее насилие и хаос», — заявила Лига арабских государств.
В ЛАГ отметили, что составят резолюцию для Совета безопасности США, которая должна отклонить американское решение.
Мало того, министр иностранных дел Ливана господин Джебран Басиль заявил на экстренном заседании, что арабские государства должны рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Соединённых Штатов и тем самым предотвратить переезд американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
«Упреждающие меры [должны быть] приняты… начиная с дипломатических мер, затем политических и вплоть до экономических и финансовых санкций», — перечислил он санкции, конкретных подробностей, однако, избежав.
Правда, заметим, в итоговом заявлении Лиги арабских государств экономические санкции не упоминались никак. Это неудивительно: арабские государства переживают далеко не лучшие времена из-за хаоса в регионе и из-за снижения мировых цен на нефть. Из-за последнего их кубышки пустеют.
С другой стороны, арабские монархии далеко уже не те союзники США, каковыми считались даже во времена Обамы — президента, при котором связи Вашингтона с арабским миром стали быстро слабеть. Это было вызвано не только относительно осторожной политикой Б. Обамы, после долгих размышлений отказавшегося от полноценного участия США в сирийской войне, чего ждали иные монархии Персидского залива, но и сланцевой революцией в США, снизившей энергетическую зависимость США от арабских нефтедобывающих стран. В 2017 году можно с некоторой долей уверенности говорить даже об укреплении отношений ряда арабских государств с Москвой, что выглядело бы вызовом при том же Обаме. Впрочем, сотрудничество Москвы с Тегераном в деле сирийской борьбы с «ИГ» (запрещено в РФ) не способствует сближению некоторых монархий с Россией, а потому о геополитической «дружбе» говорить не приходится. Слишком уж разные интересы у сторон, часто противоположные.
Что касается проекта санкций, то его пока не существует в принципе. Неужели появится? Едва ли. Члены ЛАГ, даже если они и придут к единому соглашению, вряд ли смогут хоть как-то наказать США. Особенно смешным представляется некое «финансовое» наказание Вашингтона. Что, члены ЛАГ внезапно самовольно изменят правила международной игры и станут продавать нефть за рубли? Или вообще откажутся её продавать, невзирая на долгосрочные контракты? Или вдруг решат поссориться с Трампом, который считает ненавистный многим суннитам шиитский Иран государством-террористом? Никаких санкций, понятно, не будет. Скандалить на Ближнем Востоке любят, а вот зависимости этих стран от нефте- и газодоходов никто не отменял.
Напомним также, что, обсуждая решение США, генеральный секретарь Лиги арабских государств А. Абу-ль-Гейт и министр иностранных дел Палестины Р. аль-Малики призвали международное сообщество признать столицей государства Палестины Восточным Иерусалим.
«Решение [США] сводится к легализации оккупации», — цитирует главу ЛАГ англоязычный сайт «RT». В своём мнении генсек сослался на неизменный контроль Израиля над Восточным Иерусалимом после войны 1967 года. Он добавил, что США подорвали свою роль посредника в ближневосточном мирном процессе, по сути, поддержав тем самым высказанные палестинским министром призывы найти вместо Америки «посредника получше».
Ранее спецпосол США в ООН Никки Хейли заявила, что Соединённым Штатам в мирном процессе доверяют больше, чем другим 14 членам Совета безопасности ООН. Хейли даже пообещала «защитить» Израиль от «несправедливых» атак, предпринимаемых через Организацию Объединённых Наций. Также она сообщила, что её страна «не будет читать лекции странам, к которым нет достаточного доверия, когда речь заходит о справедливом отношении как к израильтянам, так и к палестинцам».
В итоге общая критика решения Вашингтона на чрезвычайном заседании Совбеза была американской стороной проигнорирована.
Российские эксперты не верят грозным заявлениям некоторых участников ЛАГ. Вместе с тем сам факт подобных заявлений от арабского мира показывает, как быстро ухудшаются отношения между США и их ближневосточными союзниками.
«Сам факт того, что обсуждаются жёсткие действия, — плохая новость для Вашингтона», — сказал в интервью газете «Взгляд» Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.
Однако, по его мнению, если и будут предприняты какие-то действия, то они будут носить дипломатический характер: «Например, можно ограничить свои дипломатические миссии на территории США. Или, напротив, ограничить деятельность американских дипломатических миссий на территории стран, которые этой позиции придерживаются». Или возможен вот такой вариант: «Можно поддержать Палестину и, например, объявить о переносе посольства в восточную часть Иерусалима, которую Палестина считает своей».
На территории Ближнего Востока расположена значительная часть военных баз США, напоминает Абзалов. И здесь тоже возможны какие-то меры: «Есть возможность, например, осложнить их функционирование, например, повышение арендной платы, ограничение деятельности военнослужащих на территории этих стран».
В целом американцам станет труднее вести диалог с арабскими государствами, особенно по спорным вопросам. Арабский мир постарается использовать сложившуюся ситуацию для укрепления своих переговорных позиций, говорит Абзалов. По его словам, этим моментом, кроме арабских стран, воспользуется также и Турция, у которой назрел целый ряд противоречий с США.
При этом едва ли арабы пойдут на бойкот вроде того, что был объявлен против США в 1973 году, когда страны ОПЕК, а также Сирия и Египет действительно ввели санкции против США и их союзников в качестве ответа на поддержку Вашингтоном Израиля в т. н. войне судного дня.
Сегодня арабы не заинтересованы в крахе нефтяного рынка. Да и зависимость арабских монархий от США слишком велика, чтобы говорить о санкционном противостоянии. Кроме того, войны нет, есть только локальные беспорядки. И мистер Трамп в Белом доме, окружённый советниками, прекрасно понимает, что ситуация останется под контролем США и Израиля. В ЛАГ это тоже понимают. Недаром предложение Ливана о санкциях вплоть до финансовых не попало даже в итоговое заявление ЛАГ. «Чистый» лист коммюнике показывает: никаких таких санкций арабский мир Вашингтону не выпишет. Не по силёнкам тягаться с гегемоном!
Вместе с тем решение Трампа уже принесло в регион страдания и боль.
Неделю назад в Иерусалиме начались беспорядки и демонстрации палестинцев, направленные против решения США признать город столицей Израиля. Столкновения произошли и в Хевроне, Вифлееме и других городах на Западном берегу реки Иордан. Израильские полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и звуковые гранаты. По данным «Рейтер», ранено более тридцати человек.
С 7 декабря палестинцы проводят забастовку, закрыты школы, магазины. Лидер ХАМАСа призвал палестинцев к новой интифаде.
Налицо мрачная символика дат: 9 декабря исполнилось тридцать лет с начала первой палестинской интифады. С 1987 по 1993 гг. в боях за отделение Палестины от Израиля погибло свыше двух тысяч палестинцев и сто одиннадцать израильтян.
И теперь регион снова раскаляется.
Агентство «Рейтер» передало из Каира удивительную весть: в арабском мире поднят вопрос о введении экономических санкций против Соединённых Штатов.
На днях арабские министры иностранных дел призвали Соединённые Штаты отказаться от решения признать Иерусалим столицей Израиля, заявив, что этот шаг приведёт к росту насилия во всём регионе.
Решение президента Дональда Трампа стало «опасным нарушением международного права», не имеет юридической силы, а потому «недействительно», отмечается в заявлении Лиги арабских государств (ЛАГ). Это заявление было выпущено по итогам заседания в Каире, на котором присутствовали все члены ЛАГ.
Признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля отменяет давнюю политику США, согласно которой статус города должен быть решён на переговорах с палестинцами, поскольку последние хотят, чтобы Восточный Иерусалим был признан столицей их будущего государства.
«Решение не имеет юридической силы... оно усиливает напряжённость, разжигает гнев и угрожает погрузить регион в ещё большее насилие и хаос», — заявила Лига арабских государств.
В ЛАГ отметили, что составят резолюцию для Совета безопасности США, которая должна отклонить американское решение.
Мало того, министр иностранных дел Ливана господин Джебран Басиль заявил на экстренном заседании, что арабские государства должны рассмотреть вопрос о введении экономических санкций против Соединённых Штатов и тем самым предотвратить переезд американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
«Упреждающие меры [должны быть] приняты… начиная с дипломатических мер, затем политических и вплоть до экономических и финансовых санкций», — перечислил он санкции, конкретных подробностей, однако, избежав.
Правда, заметим, в итоговом заявлении Лиги арабских государств экономические санкции не упоминались никак. Это неудивительно: арабские государства переживают далеко не лучшие времена из-за хаоса в регионе и из-за снижения мировых цен на нефть. Из-за последнего их кубышки пустеют.
С другой стороны, арабские монархии далеко уже не те союзники США, каковыми считались даже во времена Обамы — президента, при котором связи Вашингтона с арабским миром стали быстро слабеть. Это было вызвано не только относительно осторожной политикой Б. Обамы, после долгих размышлений отказавшегося от полноценного участия США в сирийской войне, чего ждали иные монархии Персидского залива, но и сланцевой революцией в США, снизившей энергетическую зависимость США от арабских нефтедобывающих стран. В 2017 году можно с некоторой долей уверенности говорить даже об укреплении отношений ряда арабских государств с Москвой, что выглядело бы вызовом при том же Обаме. Впрочем, сотрудничество Москвы с Тегераном в деле сирийской борьбы с «ИГ» (запрещено в РФ) не способствует сближению некоторых монархий с Россией, а потому о геополитической «дружбе» говорить не приходится. Слишком уж разные интересы у сторон, часто противоположные.
Что касается проекта санкций, то его пока не существует в принципе. Неужели появится? Едва ли. Члены ЛАГ, даже если они и придут к единому соглашению, вряд ли смогут хоть как-то наказать США. Особенно смешным представляется некое «финансовое» наказание Вашингтона. Что, члены ЛАГ внезапно самовольно изменят правила международной игры и станут продавать нефть за рубли? Или вообще откажутся её продавать, невзирая на долгосрочные контракты? Или вдруг решат поссориться с Трампом, который считает ненавистный многим суннитам шиитский Иран государством-террористом? Никаких санкций, понятно, не будет. Скандалить на Ближнем Востоке любят, а вот зависимости этих стран от нефте- и газодоходов никто не отменял.
Напомним также, что, обсуждая решение США, генеральный секретарь Лиги арабских государств А. Абу-ль-Гейт и министр иностранных дел Палестины Р. аль-Малики призвали международное сообщество признать столицей государства Палестины Восточным Иерусалим.
«Решение [США] сводится к легализации оккупации», — цитирует главу ЛАГ англоязычный сайт «RT». В своём мнении генсек сослался на неизменный контроль Израиля над Восточным Иерусалимом после войны 1967 года. Он добавил, что США подорвали свою роль посредника в ближневосточном мирном процессе, по сути, поддержав тем самым высказанные палестинским министром призывы найти вместо Америки «посредника получше».
Ранее спецпосол США в ООН Никки Хейли заявила, что Соединённым Штатам в мирном процессе доверяют больше, чем другим 14 членам Совета безопасности ООН. Хейли даже пообещала «защитить» Израиль от «несправедливых» атак, предпринимаемых через Организацию Объединённых Наций. Также она сообщила, что её страна «не будет читать лекции странам, к которым нет достаточного доверия, когда речь заходит о справедливом отношении как к израильтянам, так и к палестинцам».
В итоге общая критика решения Вашингтона на чрезвычайном заседании Совбеза была американской стороной проигнорирована.
Российские эксперты не верят грозным заявлениям некоторых участников ЛАГ. Вместе с тем сам факт подобных заявлений от арабского мира показывает, как быстро ухудшаются отношения между США и их ближневосточными союзниками.
«Сам факт того, что обсуждаются жёсткие действия, — плохая новость для Вашингтона», — сказал в интервью газете «Взгляд» Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.
Однако, по его мнению, если и будут предприняты какие-то действия, то они будут носить дипломатический характер: «Например, можно ограничить свои дипломатические миссии на территории США. Или, напротив, ограничить деятельность американских дипломатических миссий на территории стран, которые этой позиции придерживаются». Или возможен вот такой вариант: «Можно поддержать Палестину и, например, объявить о переносе посольства в восточную часть Иерусалима, которую Палестина считает своей».
На территории Ближнего Востока расположена значительная часть военных баз США, напоминает Абзалов. И здесь тоже возможны какие-то меры: «Есть возможность, например, осложнить их функционирование, например, повышение арендной платы, ограничение деятельности военнослужащих на территории этих стран».
В целом американцам станет труднее вести диалог с арабскими государствами, особенно по спорным вопросам. Арабский мир постарается использовать сложившуюся ситуацию для укрепления своих переговорных позиций, говорит Абзалов. По его словам, этим моментом, кроме арабских стран, воспользуется также и Турция, у которой назрел целый ряд противоречий с США.
При этом едва ли арабы пойдут на бойкот вроде того, что был объявлен против США в 1973 году, когда страны ОПЕК, а также Сирия и Египет действительно ввели санкции против США и их союзников в качестве ответа на поддержку Вашингтоном Израиля в т. н. войне судного дня.
Сегодня арабы не заинтересованы в крахе нефтяного рынка. Да и зависимость арабских монархий от США слишком велика, чтобы говорить о санкционном противостоянии. Кроме того, войны нет, есть только локальные беспорядки. И мистер Трамп в Белом доме, окружённый советниками, прекрасно понимает, что ситуация останется под контролем США и Израиля. В ЛАГ это тоже понимают. Недаром предложение Ливана о санкциях вплоть до финансовых не попало даже в итоговое заявление ЛАГ. «Чистый» лист коммюнике показывает: никаких таких санкций арабский мир Вашингтону не выпишет. Не по силёнкам тягаться с гегемоном!
Вместе с тем решение Трампа уже принесло в регион страдания и боль.
Неделю назад в Иерусалиме начались беспорядки и демонстрации палестинцев, направленные против решения США признать город столицей Израиля. Столкновения произошли и в Хевроне, Вифлееме и других городах на Западном берегу реки Иордан. Израильские полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и звуковые гранаты. По данным «Рейтер», ранено более тридцати человек.
С 7 декабря палестинцы проводят забастовку, закрыты школы, магазины. Лидер ХАМАСа призвал палестинцев к новой интифаде.
Налицо мрачная символика дат: 9 декабря исполнилось тридцать лет с начала первой палестинской интифады. С 1987 по 1993 гг. в боях за отделение Палестины от Израиля погибло свыше двух тысяч палестинцев и сто одиннадцать израильтян.
И теперь регион снова раскаляется.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru