13:34 14 декабря

Канада одобрила поставки оружия Украине

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко подтвердил появившиеся ранее сообщения о том, что канадские власти разрешили отечественным компаниям поставлять летальные вооружения Киеву, передает РИА Новости.

Канада одобрила поставки оружия Украине


До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новостям о поставках оружия в Украину… Теперь я знаю, что это оружие самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине,
написал Шевченко в своем «Твиттере».


Москва, как известно, выступает против поставки вооружений на Украину, считая, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе и еще больше затруднит реализацию минских договоренностей.

Против таких поставок высказалось также большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это «очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса».

Ранее официальный журнал правительства Канады Canada Gazette сообщил, что Оттава одобрила поставку летальных вооружений на Украину.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10-ти тысяч человек.

Использованы фотографии: https://www.sporcle.com
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Комментарии 28

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  1. Доктор Бармалей Сегодня, 09:48
    Канада одобрила поставки оружия Украине

    Ну что ж, скоро ЛНР и ДНР начнут масштабные поставки оружия антиамериканским государствам.
    Доктор Бармалей
    1. Идущий Сегодня, 09:55
      И все к этому готово.
      Идущий
    2. Зяблицев Сегодня, 10:01
      Канада, помимо того что является нужником США, так еще и самым большим лепрозорием бандеровцев, колобарантов и других пособников фашистов, а теперь и их потомков, в мире!
      Зяблицев
    3. майор Юрик Сегодня, 10:08
      После провала 7-й мобилизации в хохлоармию,им надо объявить обязательный призыв бендеровцев из канады со своим салозапасом! Это будет хороший шаг по утилизации бандерофашей по всему миру! am
      майор Юрик
  2. ИмПерц Сегодня, 09:50
    Раз уж вспомнили про Украину:
    ИмПерц
  3. pvv113 Сегодня, 09:50
    канадские власти разрешили отечественным компаниям поставлять летальные вооружения Киеву

    К сожалению, бандеровская диаспора в Канаде смогла додавить правительство
    pvv113
    1. dik-nsk Сегодня, 09:53
      не думаю, хотя их конечно там хватает. канада - это шавка матрасов, когда хозяину нужно сохранить лицо, используют скотинку))
      dik-nsk
    2. Джедай Сегодня, 09:54
      Ну так диаспора же не сама за это оружие будет платить? А то и процент свой получать будет. wink
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 10:02
        Не думаю, что это благотворительная акция, естественно кто-то нагреется lol
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 10:04
          Не просто нагреются , а сдерут три шкуры.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 10:06
            Правильно, шкура денег стоит, а тут целых три laughing
            pvv113
        2. Джедай Сегодня, 10:06
          Цитата: pvv113
          естественно кто-то нагреется

          Этот "кто-то" уже ручонки потирает в предвкушении халявы. wink
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 10:09
            Процедура проверена, неоднократно опробирована, и приносит неплохие барыши
            pvv113
    3. Идущий Сегодня, 09:55
      Доброе утро Владимир! hi , объявить и поставить это время и сколько оно продлиться никто не знает.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 10:01
        Привет, Виктор! Вопрос в том, что поставки оружия из Канады на Украину уже шли и до этого. А теперь их узаконили.
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 10:05
          То что они поставляли и продолжают поставлять - крохи.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 10:10
            Вопрос не в количестве, а в законности. А теперь вот хлынет в 404 законный поток оружия из Канады
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 10:12
              Это им не поможет , а только ускорит процесс развязки.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 10:24
                Помнишь, была песня "мы сами копали могилу себе"? Так вот и хунта на Украине сама себе готовит бесславную кончину
                pvv113
  4. SNEAKY Сегодня, 09:52
    Чтот анекдот бородатый вспомнился к этой теме,где бомж просил чтоб его поглубже в долги вгоняли.Ассоциации наглядные. laughing
    SNEAKY
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:59
    Что не сделаешь ради бандеровщины если министр обороны Канады любит ее до такой степени
    rotmistr60
  6. assa67 Сегодня, 10:07
    кленовые давно уже поставляли летальное оружие бандерам через братушек..теперь подтвердили официально...
    Цитата: pvv113
    К сожалению, бандеровская диаспора в Канаде смогла додавить правительство

    согласен с этим утверждением-основная вонь идет именно от "отважных хуторян"которые за лужу перебрались..оттуда гавкать-то не страшно
    assa67
  7. Витас Сегодня, 10:09
    Что они смогут поставить, если не брать в расчет поставки от ов?!
    Витас
  8. кедр Сегодня, 10:39
    Россия тоже может одобрить поставки оружия... на Кубу.
    кедр
    1. loginovich Сегодня, 10:56
      На Кубе помнится геройски была закрыта военная база РФ.И кому вы поставите туда оружие.
      loginovich
  9. Ванёк Сегодня, 10:54
    Побольше трофеев, хороших и разных.
    Ванёк
  10. sgr291158 Сегодня, 11:25
    Это оружие не приблизит мир, скорее наоборот.
    sgr291158
  11. Лисс. Сегодня, 12:10
    Поставка предполагает закупку. Закупка предполагает гроши. И шо? Как в "Свадьбе в Малиновке"- "Бери-бери, я исчо нарисую!" ?
    Лисс.
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