Канада одобрила поставки оружия Украине

До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новостям о поставках оружия в Украину… Теперь я знаю, что это оружие самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине,

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко подтвердил появившиеся ранее сообщения о том, что канадские власти разрешили отечественным компаниям поставлять летальные вооружения Киеву, передает РИА Новости написал Шевченко в своем «Твиттере».Москва, как известно, выступает против поставки вооружений на Украину, считая, что это приведет к эскалации конфликта в Донбассе и еще больше затруднит реализацию минских договоренностей.Против таких поставок высказалось также большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это «очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса».Ранее официальный журнал правительства Канады Canada Gazette сообщил, что Оттава одобрила поставку летальных вооружений на Украину.Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10-ти тысяч человек.