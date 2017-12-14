Бондарев: Сирия может купить у России новые самолеты и вертолеты

Россия своевременно обновила состав своих Воздушно-космических сил. Прекрасные самолеты и вертолеты позволяют уничтожать негодяев на дальних подступах. Таким оружием, такими средствами поражения и надо воевать, ими и надо оснащать сирийскую армию. В планах должно стоять обновление их собственной авиационной группировки,

Я говорю о МиГ-21, Су-17. Там другая система вооружения, которая не позволяет поражать цели с высокой точностью, поэтому сирийцы были вынуждены работать с высот, доступных для поражения переносными зенитными ракетными комплексами боевиков,