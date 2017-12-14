13:39 14 декабря

Бондарев: Сирия может купить у России новые самолеты и вертолеты

Сирия сможет купить у России новые самолеты и вертолеты для создания собственной полноценной группировки, восстановив экономику после войны, приводит ТАСС мнение главы комитета Совета Федерации по обороне, бывшего главком ВКС РФ Виктора Бондарева.

Бондарев: Сирия может купить у России новые самолеты и вертолеты


Россия своевременно обновила состав своих Воздушно-космических сил. Прекрасные самолеты и вертолеты позволяют уничтожать негодяев на дальних подступах. Таким оружием, такими средствами поражения и надо воевать, ими и надо оснащать сирийскую армию. В планах должно стоять обновление их собственной авиационной группировки,
сказал Бондарев агентству.


По словам сенатора, восстановив свою экономику, сирийцы смогут купить эту технику у России. Он напомнил, что сирийская армия «в начале войны несла серьезные потери из-за устаревшей авиатехники». Сирийская авиация, по его мнению, «и сейчас не в состоянии противостоять угрозам, поскольку на вооружении там стоят морально устаревшие самолеты, давно снятые с вооружения в других странах».

Я говорю о МиГ-21, Су-17. Там другая система вооружения, которая не позволяет поражать цели с высокой точностью, поэтому сирийцы были вынуждены работать с высот, доступных для поражения переносными зенитными ракетными комплексами боевиков,
пояснил Бондарев.

Но сейчас основная задача сирийских властей – «восстановление экономики, строительство жилья, инфраструктуры, восстановление разрушенных в годы войны месторождений нефти и газа», добавил он.

Использованы фотографии: Парламентская газета
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Комментарии 42

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  1. Миханище Сегодня, 10:25
    То есть подарим? :) Нет уж!!!
    Миханище
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:29
      Бондарев: Сирия может купить у России новые самолеты и вертолеты
      может б/у хотя бы...?
      андрей юрьевич
      1. Дедкастарый Сегодня, 10:32
        Бондарев: Сирия может купить у России новые самолеты и вертолеты
        Цитата: Миханище
        То есть подарим? :) Нет уж!!!

        ты чего "михан" за него решаешь? он вот тебя не спросил,многим долги "простил" и думаю ещё простит.(кроме наших ипотек).
        Дедкастарый
        1. Leeds Сегодня, 10:42
          У них денег нет. Страна утратила половину территории. Хорош фантазировать. Продадим в долг, простим. А кто даст гарантию, что Сирия не переобуется и изменит свой вектор на противоположный
          Leeds
          1. Устин Сегодня, 11:01
            Решение о модернизации парка было принято в Сирии еще до войны, проведены все предконтрактные работы, определено финансирование, так что дело в общем-то за малым.И скорее всего Заказы пойдут и поставки начнутся достаточно скоро.
            Устин
            1. donavi49 Сегодня, 13:11
              Да, только растащили уже.

              Например, МиГ-29М/М2 для Сирии. Поскольку заказ оплачен не был (только аванс) - то авансовые деньги перевели в более нужное для войны, а построенные самолеты (2) выкупил ОКБ. Например вот этот МиГ-35Д ОКБ - на деле головной МиГ-29М2 для Сирии.


              Яки - тоже конвертировали в высокой готовности на гос.
              donavi49
          2. ПалБор Сегодня, 11:40
            Цитата: Leeds
            У них денег нет. Страна утратила половину территории. Хорош фантазировать. Продадим в долг, простим. А кто даст гарантию, что Сирия не переобуется и изменит свой вектор на противоположный

            Да не думаю,что прям новьё им подарим,А кто помнит,мы Египту штук 10 Су-25 с хранения передали,кажется.Ну и сирийцам пойдёт.
            ПалБор
            1. donavi49 Сегодня, 13:04
              Ираку. Только он еще оружия на 4,2 млрд живых баксов заказал, а потом еще на 1,8, а потом ее особые условиях на южных полях добычи.
              donavi49
        2. Миханище Сегодня, 10:46
          Цитата: Дедкастарый
          Бондарев: Сирия может купить у России новые самолеты и вертолеты
          Цитата: Миханище
          То есть подарим? :) Нет уж!!!

          ты чего "михан" за него решаешь? он вот тебя не спросил,многим долги "простил" и думаю ещё простит.(кроме наших ипотек).
          - ипотеки не важно, мы готовы хоть в бараках жить, ради ВЕЛИЧИЯ нашей страны. Траву жрать будем, но не ляжем под американцев, належались уж!!!
          Я верю в Путина! Он в обиду нас не даст. И в данном вопросе, проявляется свойственный ему диалектизм - пусть даже и бесплатно отдаст. Но для дела, дела продвигающего нашу страну. Хоть вез штанов, хоть в бараках, хоть голодные - но мы должны стоять! Стоять и чувствовать - никто кроме нас не смог Сирию снабдить. В этом наша сила, наша русская несгибаемость и воля! Нам на всё плевать, пусть холодный ветер в лицо. Пусть броня холодна, но наш верный бэтэр несёт нас в перёд. А верный автомат холодит руку.
          Мы на коне и нельзя уступать ни пяди. Он нас ведёт и мы должны идти, шагать нога в ногу и увлекать за собой всё новых и новых бойцов.
          Даже дети это понимают и поют "Веди нас дядя Вова, в последний, кровавый бой!". Даже они. А мы что???
          Миханище
          1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:57
            Цитата: Миханище
            Мы на коне и нельзя уступать ни пяди. Он нас ведёт и мы должны идти, шагать нога в ногу и увлекать за собой всё новых и новых бойцов.

            Нодовец что ли? Слепо верить и следовать чреваты тяжелыми последствиями.
            Viktor.12.71
          2. Deniska999 Сегодня, 10:58
            Сарказм, я так понимаю?
            Deniska999
        3. Стирбьорн Сегодня, 10:51
          Цитата: Дедкастарый
          ты чего "михан" за него решаешь? он вот тебя не спросил,многим долги "простил" и думаю ещё простит.(кроме наших ипотек).

          По моему Михан не настоящий - все-таки нету того огонька и полного отрыва от реальности, как у Виталия был...какая-то интеллигенция тут laughing
          Стирбьорн
        4. хрыч Сегодня, 11:04
          Кроме нефтяных полей, Сирия располагает гигантским месторождение углеводородов на шельфе, которое обнаружили американцы и норвежцы, а потом пошла дестабилизация. Также трубы шейхов сюда не проложили. Это средиземноморское побережье, близкое к ЕС, нет пиратов африканского рога, нет проблемного прохождения Суэца, Танкер или газовоз заправившись под завязку через пару дней окажется в порту Италии, Франции и пр. Понятно, что шельф разрабатывать будет Газпром, Роснефть, Лукойл wassat Понятно, что трубопровода конкурентов не будет, верней уже будет, но с Курны, терминал прямо в Залив Персов и с эмблемой Лукойла laughing Дедкастарый (лет семнадцати) привык считать, как в булочной, типа вот грош, вот крендель, а тут ... перспектива, причем великая и истребители для Сирии делать будут наши роботяги, получат зарплату, их дети пойдут учиться и клубиться, laughing политэкономика однакоgood
          хрыч
          1. катана Сегодня, 11:30
            Цитата: хрыч
            Кроме нефтяных полей, Сирия располагает гигантским месторождение углеводородов на шельфе, которое обнаружили американцы и норвежцы, а потом пошла дестабилизация. Также трубы шейхов сюда не проложили. Это средиземноморское побережье, близкое к ЕС, нет пиратов африканского рога, нет проблемного прохождения Суэца, Танкер или газовоз заправившись под завязку через пару дней окажется в порту Италии, Франции и пр. Понятно, что шельф разрабатывать будет Газпром, Роснефть, Лукойл wassat Понятно, что трубопровода конкурентов не будет, верней уже будет, но с Курны, терминал прямо в Залив Персов и с эмблемой Лукойла laughing Дедкастарый (лет семнадцати) привык считать, как в булочной, типа вот грош, вот крендель, а тут ... перспектива, причем великая и истребители для Сирии делать будут наши роботяги, получат зарплату, их дети пойдут учиться и клубиться, laughing политэкономика однакоgood

            Вашими бы устами да мед пить ,многоуважаемый Хрыч!!Видно,что вы прошли мимо той инфы,где писалось,что российские нефтяные компании отказались разрабатывать нефтяной шельф Черного моря в связи с отказом поставщиков нефтяного оборудования продавать такое оборудование Российским компаниям.Санкции,сэр. hi
            Так с какого бодуна западные компании ,производящие оборудование для добычи на шельфе,продадут оное российским компаниям,чтоб они качали нефть с шельфа Сирии ?
            Кроме того,так открыто не пишите,а то у вас в России народ действительно верит ,что в Сирию Россия ввела свои войска исключительно для борьбы с террористами. laughing
            катана
            1. хрыч Сегодня, 12:25
              Цитата: катана
              разрабатывать нефтяной шельф Черного моря

              Трубы севера в акваторию заведены для бывшего южного, голубого и турецкого потоков, поэтому все не к спеху. По шельфовому бурению, 85-90% были импортные технологии, нам просто не было нужды в этом и проще было привлекать зарубежные компании. Сейчас долю импорта собрались заместить на 50% ближе к 20-25 году. Тут ведь как, недра захвачены, клад наш, а доставать не к спеху. Шельф Крыма кстати кладезь углеводородов. Враги и конкуренты не получили свою трубу - это уже быстрые деньги, не получат и богатства Сирийского шельфа, взамен будут дальше покупать с наших труб. Кроме развития своих технологий, наши решили нарастить добычу на континенте, чтоб не дать падение общей добычи. Также Америка нанесла удар по своим компаниям, которые были в деле. Т.е. вообще шельф можно просто не разрабатывать, главное не дать его разрабатывать врагу, который ради этого развязал войну. Поэтому все под контролем, а шельф будет хранилищем на будущее. К нашему, российскому шельфу еще не добрались, так, слегка посмотрели и очумели от запасов. Кстати рынок реагирует своеобразно, падение добычи дает повышение цены на бирже, причем спекулятивные, резкие скачки, дают добывающим странам прибыль при снижении добычи большую чем при повышении добычи. Всякие ОПЕКи и пр. на этом и едят собак, договариваясь о снижении добычи, чтоб не ронять цену.
              хрыч
    2. Svarog Сегодня, 10:40
      Да Сирии сейчас бы Сирию восстановить, а не самолеты покупать, сомнения у меня, что именно купить Сирия может, ну либо как обычно в кредит на 50 лет, а потом спишут..
      Svarog
  2. mirag2 Сегодня, 10:26
    Ох и рано,на мой взгляд говорить о восстановлении Сирии.Там Израиль звереет.А он потянет штаты туда,ибо боится непобежденной им на границе с Ливаном Хэзбаллы,и Ирана.
    mirag2
    1. mirag2 Сегодня, 10:29
      Ну вот...:Постпред США при ООН Никки Хейли в четверг обнародует данные о "дестабилизирующих действиях Ирана" на Ближнем Востоке и за пределами региона. Об этом сообщило постпредство США.
      Рука Израиля,факт.Всех остальных сделка с Ираном до последнего времени устраивала.
      mirag2
  3. Витас Сегодня, 10:27
    Пусть пока экономику восстанавливают. Курорт забабахать для России какой, а мы пока на шухере постоим!
    Витас
    1. mirag2 Сегодня, 10:31
      Им не экономику восстанавливать-а себя продуктами обеспечить-БЫ.Потому,как и это задача из разряда сложнейших.
      mirag2
    2. Wedmak Сегодня, 10:32
      Вот уж для туристов там есть на что посмотреть... правда нечисть сначала уничтожить надо.
      Wedmak
    3. катана Сегодня, 10:32
      Цитата: Витас
      Пусть пока экономику восстанавливают. Курорт забабахать для России какой, а мы пока на шухере постоим!

      А кто пойдет отдыхать на такой "курорт"?Камикадзе водились вроде в Японии.А самолеты вы бесплатно сирийцам подарите в виде кредита ,а затем все это дело спишете - чай не впервой.
      катана
      1. Витас Сегодня, 10:37
        Курорт построить и восстановить все, нужно время. В том числе и для зачистки территории. Наши базы и будут обеспечивать безопастность. Сирии если и передавать, то б\у прошедшее молернизацию (как Сербам). И оплата должна быть, может взаимозачет за аренду баз, передачи территории для развития туризма (свободная эконом зона). Все можно предусмотреть и выгодно сделать, для обоих государств.
        Витас
        1. катана Сегодня, 10:56
          Цитата: Витас
          Курорт построить и восстановить все, нужно время. В том числе и для зачистки территории. Наши базы и будут обеспечивать безопастность. Сирии если и передавать, то б\у прошедшее молернизацию (как Сербам). И оплата должна быть, может взаимозачет за аренду баз, передачи территории для развития туризма (свободная эконом зона). Все можно предусмотреть и выгодно сделать, для обоих государств.

          Как вы себе представляете - как база России в Сирии может обеспечить безопасность русского курортника в Сирии?Русские солдаты будут ходить за каждым туристом с автоматом и не давать бармолеям стрелять?Так это то же не поможет.Кроме того,в связи с явным обнищанием русских желающих отправиться в тур по Сирии будет мизер.Турист предпочтет ту же Турцию.
          катана
          1. Витас Сегодня, 11:18
            Российские базы обеспечивают безопасность Сирии не одни, там еще и правительственные войска. Зачистят и станет там мирно. Не стоит забывать и про нефть Сирии.
            Витас
            1. катана Сегодня, 11:56
              Цитата: Витас
              Российские базы обеспечивают безопасность Сирии не одни, там еще и правительственные войска. Зачистят и станет там мирно. Не стоит забывать и про нефть Сирии.

              Правительственные войска Сирии - где они ,ау?В Сирии на земле воюют Хезболла с иранцами и прочим шиитским ополчением ,российские ЧВК .Кроме того,в Сирии нефти всегда было немного ,да и та осталась в руках курдов и " умеренной " оппозиции.Нефть,которую нашли на сирийском шельфе ,еще следует добыть.У России нет такого оборудования и оное вам не продают из - за санкций.В Сирии полный тупик.
              катана
  4. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:30
    Гадание на кофейной гуще. Может купить, а может не купить
    Андрей из Челябинска
  5. Wedmak Сегодня, 10:31
    Прекрасные самолеты и вертолеты

    Не он ли говорил не так давно о недостатках?
    Сирия сможет купить у России новые самолеты и вертолеты

    Лет через 10... или кредит дадим?
    Wedmak
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:33
    Прекрасные самолеты и вертолеты
    По моему на днях у него мнение об одном из вертолетов было не очень положительное. Считаю, да и практика подсказывает, что военные должны заниматься своим делом а не лезть в сенаторы, депутаты и губернаторы.
    Сирия сможет купить... восстановив экономику после войны
    Так может тогда и стоит поднимать этот вопрос?
    rotmistr60
  7. loginovich Сегодня, 10:48
    Цитата: Миханище
    То есть подарим? :) Нет уж!!!

    Правильно -пусть Трамп на шару вооружит правильную оппозицию та прогонит Асада затем те нагонят базы РФ ,затем шелы петролиумы настроят с персидского залива газонефтепроводы . Дальше рассуждать не буду все равно не поймете.
    loginovich
  8. профессор Сегодня, 10:49
    По словам сенатора, восстановив свою экономику, сирийцы смогут купить эту технику у России.

    Нельзя восстановить то чего никогда не было. Сенатор-то не от мира сего. Пусть попробует объяснить почему Сирии с "восстановленной экономикой" простили $10 миллиардов долга.
    профессор
  9. Bosch Сегодня, 10:54
    С-400 сирийцам тоже не помешают.
    Bosch
  10. Topotun Сегодня, 10:54
    Вот зачем нести ерунду. В планах Сирии сейчас просто власть удержать. да восстановить хотя бы по минимуму разрушенное хозяйство.
    Topotun
  11. Alexey-74 Сегодня, 10:56
    Сирии теперь помогать необходимо. И конечно вооружением и техникой, обучать личный состав. Теперь Сирия и Россия союзники и партнеры. Тем более что сейчас на БВ творится все знают. Идет дележка по крупному.
    Alexey-74
  12. HMR333 Сегодня, 10:57
    ну им бы пво полностью укомплектовать для начала а самолетов парочку они могут себе позволить нефть вернули под контроль!
    HMR333
  13. tchoni Сегодня, 10:58
    Таак... где тут фанаты ИБА , плакавшие о списании Су7б и его модификаций? Вот вам поле для умственной деятельности! Можете поупражнятся в вариантах модернизации сего девайса и предложить сирийцам вкупе с тактикой hi
    tchoni
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 11:16
      Цитата: tchoni

      0
      tchoni Сегодня, 10:58 Новый
      Таак... где тут фанаты ИБА , плакавшие о списании Су7б и его модификаций? Вот вам поле для умственной деятельности! Можете поупражнятся в вариантах модернизации сего девайса и предложить сирийцам вкупе с тактикой

      На данный момент, Су-7б сохранился только как несколько музейных экспонатов. Не стоит о нем вспоминать. В России давным-давно уже все Су-17 на металлолом порезали.
      Нам бы лучше поставить на производство реинкарнацию Су-25 (Су-39). И для себя пригодился бы и на экспорт, в том числе и в Сирию.
      Капитан Пушкин
  14. kaschey Сегодня, 11:02
    Цитата: профессор
    По словам сенатора, восстановив свою экономику, сирийцы смогут купить эту технику у России.

    Нельзя восстановить то чего никогда не было. Сенатор-то не от мира сего. Пусть попробует объяснить почему Сирии с "восстановленной экономикой" простили $10 миллиардов долга.

    Не беспокойтесь Вы так, профессор, и Вам хватит........
    kaschey
  15. tchoni Сегодня, 11:06
    Даладно вам. Дадут сирицам целевой кредит на покупку русского оружия. Своего рода госпрограмма поддержки ВПК отечества получится. И даже если его и простят потом, то и бог с ём! он (кредит) свое дело сделает.
    пы.сы. Админы! Будте людями! запилите неглючную мобильную версию сайта!? а? Ну или рекламы памперсов чуть меньше что ли....
    tchoni
  16. Дирижер Сегодня, 11:22
    Цитата: Leeds
    У них денег нет. Страна утратила половину территории. Хорош фантазировать. Продадим в долг, простим. А кто даст гарантию, что Сирия не переобуется и изменит свой вектор на противоположный

    Запросто, тем более это Восток. Сначала мы давили бармалеев, потом подарим технику , может и кредитик на восстановление дадим , а на Востоке то воспринимается как слабость.
    Дирижер
  17. eplewke Сегодня, 12:12
    Наши самолеты - лучшие в мире. посмотрите ролик, как су-30СМ поразительно приблизился к транспортнику недавно во время сброса гуманитарки в Сирии.

    Просто асы! Завораживающее зрелище!!! Лучше рекламы не придумаешь! А как ушел в конце в пике! Просто вышка!!! Пока есть такие пилоты у нас, можно гордиться са свою ВЕЛИКУЮ страну!
    eplewke
  18. Radikal Сегодня, 13:19
    Сирия сможет купить у России новые самолеты и вертолеты для создания собственной полноценной группировки, восстановив экономику после войны, приводит ТАСС мнение главы комитета Совета Федерации по обороне, бывшего главком ВКС РФ Виктора Бондарева.
    Купить-то вероятно сможет, только вот где взять "кадры" для управления этой техникой? Их за месяц, извините, в "учебке" не подготовишь!
    Radikal
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