Бондарев: Сирия может купить у России новые самолеты и вертолеты
Сирия сможет купить у России новые самолеты и вертолеты для создания собственной полноценной группировки, восстановив экономику после войны, приводит ТАСС мнение главы комитета Совета Федерации по обороне, бывшего главком ВКС РФ Виктора Бондарева.
По словам сенатора, восстановив свою экономику, сирийцы смогут купить эту технику у России. Он напомнил, что сирийская армия «в начале войны несла серьезные потери из-за устаревшей авиатехники». Сирийская авиация, по его мнению, «и сейчас не в состоянии противостоять угрозам, поскольку на вооружении там стоят морально устаревшие самолеты, давно снятые с вооружения в других странах».
Но сейчас основная задача сирийских властей – «восстановление экономики, строительство жилья, инфраструктуры, восстановление разрушенных в годы войны месторождений нефти и газа», добавил он.
Россия своевременно обновила состав своих Воздушно-космических сил. Прекрасные самолеты и вертолеты позволяют уничтожать негодяев на дальних подступах. Таким оружием, такими средствами поражения и надо воевать, ими и надо оснащать сирийскую армию. В планах должно стоять обновление их собственной авиационной группировки,сказал Бондарев агентству.
По словам сенатора, восстановив свою экономику, сирийцы смогут купить эту технику у России. Он напомнил, что сирийская армия «в начале войны несла серьезные потери из-за устаревшей авиатехники». Сирийская авиация, по его мнению, «и сейчас не в состоянии противостоять угрозам, поскольку на вооружении там стоят морально устаревшие самолеты, давно снятые с вооружения в других странах».
Я говорю о МиГ-21, Су-17. Там другая система вооружения, которая не позволяет поражать цели с высокой точностью, поэтому сирийцы были вынуждены работать с высот, доступных для поражения переносными зенитными ракетными комплексами боевиков,пояснил Бондарев.
Но сейчас основная задача сирийских властей – «восстановление экономики, строительство жилья, инфраструктуры, восстановление разрушенных в годы войны месторождений нефти и газа», добавил он.
Использованы фотографии: Парламентская газета
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