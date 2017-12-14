13:41 14 декабря

ВМС США испытали новые крылатые ракеты

Военно-морские силы США завершили испытания новейших крылатых ракет LRASM. Сегодня, По сообщению портала navaltoday.com, американское командование провело двойной тест новых боеприпасов, сбросив их со стратегического бомбардировщика B-1 Lancer.

В ходе испытаний, проходивших у побережья Калифорнии, B-1 Lancer одновременно выпустил две крылатые ракеты LRASM, которые поразили две надводные движущиеся мишени. В компании Lockheed Martin, разработавшей новые ракеты, указывают, что испытания признаны успешными, и боеприпасы подтвердили все заявленные характеристики.

ВМС США испытали новые крылатые ракеты



Ракета AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile — противокорабельная ракета большого радиуса действия) разработана и производится корпорацией Lockheed Martin по заказу Минобороны США. Работы по созданию крылатых ракет LRASM начались в 2009 году, в 2013 году эти ракеты прошли первые испытания, а спустя год ими вооружили некоторые корабли американских ВМС. Несмотря на то, что новые боеприпасы уже используются флотом, официально они поступят на вооружение ВМС и ВВС США лишь после 2018 года.

AGM-158C разработаны для замены ракет Harpoon, состоящих на вооружении американской армии с 1977 года. Новые ракеты имеют специальную форму и покрытие, снижающие радиолокационную заметность, и оснащены датчиками, позволяющими самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели в заданном квадрате, а также «общаться» с другими ракетами, распределяя цели между собой.

Согласно техническому описанию, ракета LRASM несёт боевой заряд массой 450 кг и может преодолевать расстояние до 930 км. AGM-158C оснащается турбовентиляторным двигателем Williams International F107-WR-105, который обеспечивает ей манёвренный полёт на дозвуковой скорости.

Планируется, что уже в ближайшие годы ракеты LRASM станут штатным вооружением самолётов ВВС США и кораблей ВМС США. Новые боеприпасы уже испытаны на совместимость с корабельной пусковой установкой Mk.41, могут сбрасываться с бомбардировщиков B-1B Lancer, а также запускаться с истребителей F/A-18 и F-35 Lightning II, передает "Warspot"

Использованы фотографии: navaltoday.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Alexey-74 Сегодня, 11:06
    Ну вот и еще один серьезный аргумент появился у полосатых...надеюсь наше МО учитывает все эти моменты.
    Alexey-74
    1. хрыч Сегодня, 11:15
      Китай шлепает флот, имеет экспортный Клаб и его клоны. Гарпун тут уже слаб в противостоянии. Не даром Ланцеры загнали ближе к КНР под предлогом Ына. Из Ланцеров решили сделать "убийц авианосцев" wassat Это мы уже проходили, можем супостатам дать дельных советов по эксплуатации laughing Правда КР дозвуковая, ну да ладно...
      хрыч
  2. ded100 Сегодня, 11:08
    В рамках первого контракта Lockheed Martin поставит ВВС США 23 ракеты AGM-158C LRASM на сумму $86,5 млн (в стоимость также включено техническое обслуживание). Выполняя первый заказ, производитель запустит мелкосерийную сборку ракет нового поколения. В дальнейшем ВВС США планируют нарастить объёмы закупок, что позволит снизить стоимость LRASM
    Однако дорогая штучка!
    ded100
    1. Фрол 7525 Сегодня, 11:12
      Зато хорошая!Когда,не дай Бог,конечно,речь пойдёт о применении таких вот дорогих штучках,мы опять грудью на амбразуры бросаться будем,образно говоря... hi
      Фрол 7525
      1. фигвам Сегодня, 11:17
        Думаю при вхождении ракет в зону А2AD её эффективность приблизится к нулю.
        фигвам
      2. bulvas Сегодня, 11:19
        Цитата: Фрол 7525
        Зато хорошая!Когда,не дай Бог,конечно,речь пойдёт о применении таких вот дорогих штучках,мы опять грудью на амбразуры бросаться будем,образно говоря... hi


        Откуда такой вывод?

        Считаете, у нас нет ракет?
        bulvas
        1. Фрол 7525 Сегодня, 11:53
          Есть,конечно,спите спокойно.
          В Крыму на вооружение поставили,краска свежая ещё не высохла на этом чуде древнем.
          Фрол 7525
          1. bulvas Сегодня, 12:06
            Цитата: Фрол 7525
            Есть,конечно,спите спокойно.
            В Крыму на вооружение поставили,краска свежая ещё не высохла на этом чуде древнем.


            Это все, что нашли в интернете?
            Может еще поищете?
            bulvas
            1. катана Сегодня, 12:20
              Цитата: bulvas
              Цитата: Фрол 7525
              Есть,конечно,спите спокойно.
              В Крыму на вооружение поставили,краска свежая ещё не высохла на этом чуде древнем.


              Это все, что нашли в интернете?
              Может еще поищете?

              Вчера на сайте была статья по этой противокорабельной ракете,очень интересная и познавательная статья и написал ее уважаемый форумчанин Андрей из Челябинска.По словам Андрея ,новая противокорабельная ракета является прорывной в буквальном смысле этого слова и ни у кого в мире таких вооружений нет.Сначала прочтите статью Андрея из Челябинска.
              катана
    2. Viktor.12.71 Сегодня, 11:15
      Для американцев это нормальная цена, 3 ляма за ракету.
      Viktor.12.71
    3. NIKNN Сегодня, 11:56
      Цитата: ded100
      Однако дорогая штучка!

      Не сильно...
      оснащается турбовентиляторным двигателем Williams International F107-WR-105,
      Один движок стоит не хило... what А учитывая то, что Американцам для экономики не выгодно дешевые вещи производить, так еще и модернизировать надо лямов на дцать, что бы цену удвоить... smile
      NIKNN
  3. assa67 Сегодня, 11:13
    подбираются к выходу из договора поРСМД.....а мы артой "тяжелой" вооружаемся...
    как -то не пропорционально recourse ...где наши хакеры? перекачали бы бюджетик (ну или часть хотя бы)на российские счета laughing
    assa67
  4. voyaka uh Сегодня, 11:22
    Она всего тонну весом. Их них на боеголовку приходится почти
    половина веса ракеты.
    Одномоторный Ф-35 берет их 4 штуки на внешней подвеске.
    voyaka uh
  5. Altona Сегодня, 11:22
    Согласно техническому описанию, ракета LRASM несёт боевой заряд массой 450 кг и может преодолевать расстояние до 930 км. AGM-158C оснащается турбовентиляторным двигателем Williams International F107-WR-105, который обеспечивает ей манёвренный полёт на дозвуковой скорости.
    ----------------------------------
    Ну чо та ничего особенного в общем-то.
    Altona
    1. voyaka uh Сегодня, 12:12
      Как нет? КПД (вес ракеты/вес боеголовки)- общий вес 1,1 тонн и боеголовка 450 кг.
      И летит 900 км. Не говоря уже о ГСН.
      Для сравнения:
      двухмоторный Су-35 может взять только одну тяжелую БРАМОС, которая летит на 400 км, а
      одномоторный Ф-35 - 4 ЛРАСМ, которые летят на 900 км.
      voyaka uh
  6. san4es Сегодня, 11:22
    могут сбрасываться с бомбардировщиков B-1B Lancer, а также запускаться с истребителей F/A-18 и F-35 Lightning II


    Компания Lockheed Martin получила очередной контракт на сумму 116 млн долл США на производство КР JASSM для ВВС США, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на airrecognition.com (7 марта).
    Производство ракет будет осуществляться на объекте компании в Трое (Алабама), контракт будет завершен к 29 июня 2019 года.
    КР AGM-158 JASSM является высокоточной крылатой ракетой большой дальности воздушного базирования и обеспечивает поражение целей в любых погодных условиях днем и ночью с наведением от инфракрасной ГСН в дополнении со спутниковой системой GPS. Ракета интегрирована на нескольких типах боевых самолетов, включая В-1, В-2, В-52, F-16 и F-15E, интегрируется на австралийские F/A-18 (также заказана для оснащения истребителей F-16 ВВС Польши и F/А-18 ВВС Финляндии– прим. Военный Паритет). В будущем КР станет оружием стелс-истребителей F-35 и ряда других самолетов.

    http://nevskii-bastion.ru/agm-158-jassm/
    san4es
    1. Александр War Сегодня, 11:40
      Хотелось -бы увидеть их видео поражения двух движущихся мишени! Так с этой ракетой ни чего нового,ЭРП этой ракеты нашим известна это раз и два системы ПВО под нее думаю есть или будет в 2018-2019 году
      Александр War
  7. Александр War Сегодня, 11:45
    AGM-158 JASSM у нас тоже ракеты есть к эта Х-101 ,Х-102 плюс у нее дальность минимум в три раза больше!
    Александр War
  8. Zaurbek Сегодня, 11:59
    Основной смысл- это мини Томогавк, который могут нести тактические истребители. Это резко повышает возможности тактической авиации...У нас пока это в проектах.
    Zaurbek
  9. Vadim851 Сегодня, 12:03
    Основное преимущество этого семейства КР - это что может применяться тактической авиацией. Вот Х-101, 102 тяжеловата, максимум Су-34 только её "потянет" . Учитывая массовость F-35 и Хорнетов - крайне опасная хрень.
    Vadim851
Картина дня