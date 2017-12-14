13:44 14 декабря

В Германии подсчитали потери от антироссийских санкций

Потери Германии из-за антироссийских санкций составляют 40 процентов всего ущерба, который несут страны Евросоюза. Об этом в четверг, 14 декабря, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на исследование Института мировой экономики в Киле (IfW).

В Германии подсчитали потери от антироссийских санкций


Отмечается, что убытки других страны ЕС гораздо меньше. Экспорт Великобритании в Россию упал на восемь процентов, Франции — на четыре процента, США — всего 0,6 процента, подчеркивают немецкие экономисты.


После введения санкций экспорт Германии в Россию сократился примерно на 618 миллионов евро ежемесячно. Только в 2015 году западные страны потеряли от ограничения торговли 38 миллиардов евро, при этом 90 процентов убытков приходилось на ЕС.

В ноябре депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что из-за антироссийских санкций страна потеряла 42 тысячи рабочих мест.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: pixabay.com /
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Комментарии 13

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:11
    Вот она,участь вассала-на радость господам в минуса выходить…
    Шура пермский
    1. хрыч Сегодня, 11:23
      Цитата: Шура пермский
      Вот она,участь вассала-на радость господам в минуса выходить…

      Экономическая война подразумевает также потери, в 1941 они же думали о потерях только о русских, потом пошли похоронки в Берлин. Тут пошли экономические похоронки am
      хрыч
    2. Венд Сегодня, 11:24
      Цитата: Шура пермский
      Вот она,участь вассала-на радость господам в минуса выходить…

      И от такой радости они продлевают санкции. laughing
      Венд
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:17
    40 процентов всего ущерба, который несут страны Евросоюза
    Убытки самые большие в ЕС, но Меркель вдохновитель санкций (под американским нажимом) продолжает свою политику. Очевидно крепко американцы держат ее за то место, которое когда-то называлось попой.
    rotmistr60
    1. assa67 Сегодня, 11:23
      Цитата: rotmistr60
      Очевидно крепко американцы держат ее за то место, которое когда-то называлось попой.

      не даром ходят слухи о заключенном после второй мировой договоре о канцлерах...
      assa67
    2. BerBer Сегодня, 11:26
      Но тем не менее санкции продолжат. Скорее всего Меркель пообещали возврат золота которое хранится в штатах. Был момент, когда она резко поменяла риторику и одновременно США вернули часть золота. Вот в принципе те яйца за которые держат Германию. А ещё американский рынок.
      BerBer
    3. К0щей Сегодня, 12:50
      Цитата: rotmistr60
      Очевидно крепко американцы держат ее за то место, которое когда-то называлось попой.

      Трамп хватает за другое место laughing
      а вообще санкции не всегда плохо, по крайней мере с/х сектор как-то воспрял, даже текстиль стал признаки жизни подавать)
      К0щей
  3. Altona Сегодня, 11:20
    Цель одна, что и 120 лет назад - не допустить сближения России и Германии как наиболее мощного союза, который вообще может возникнуть в противовес содружеству англосаксонских обмылков, раскиданному по всей планете.
    Altona
  4. sgr291158 Сегодня, 11:23
    Давайте продолжайте петь под америкосовскую дудку, и считать потери. А их будет все больше и больше.
    sgr291158
  5. assa67 Сегодня, 11:31
    от санкций никому лучше не стало,кроме матрасов...товарооборот между Москвой и фашингтоном и так был невелик,по сравнению с ЕС...к тому же основные позиции штаты не подвергли "репрессиям" как то-космос,поставки титана и пр.а на убытки союзников чхали они с высокой колокольни..экономическое ослабление,хоть и не-большое,полосатым только выгодно
    assa67
  6. Горный стрелок Сегодня, 11:35
    Любопытно. Матушка Меркель не из-за этого такую клизму получила на выборах?
    Горный стрелок
  7. Троль Сегодня, 11:40
    A вас в университетах не учили, при цитировании статей ссылки на оригиналы давать?
    Оригинал: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtsc
    haft/russland-sanktionen-deutschland-traegt-haupt
    last-15340046.html

    Все как и должно быть, экономика вассалов не должна быть мощнее экономики сюзэрена и ее необходимо периодичски ослаблять
    Троль
  8. Александр War Сегодня, 11:50
    Немцы теряют рабочие места ,плюс Трамп им говорит увеличить военные расходы ! laughing Трамп вы там держитесь немцам ,матрасники их считают лохами а может они и есть лохи
    Александр War
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