В Германии подсчитали потери от антироссийских санкций

Потери Германии из-за антироссийских санкций составляют 40 процентов всего ущерба, который несут страны Евросоюза. Об этом в четверг, 14 декабря, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на исследование Института мировой экономики в Киле (IfW).Отмечается, что убытки других страны ЕС гораздо меньше. Экспорт Великобритании в Россию упал на восемь процентов, Франции — на четыре процента, США — всего 0,6 процента, подчеркивают немецкие экономисты.После введения санкций экспорт Германии в Россию сократился примерно на 618 миллионов евро ежемесячно. Только в 2015 году западные страны потеряли от ограничения торговли 38 миллиардов евро, при этом 90 процентов убытков приходилось на ЕС.В ноябре депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что из-за антироссийских санкций страна потеряла 42 тысячи рабочих мест.Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран, передает "Лента.ru"