Израильские военные закрывают границу с сектором Газа

В связи с инцидентами, имеющими отношение к безопасности, и по результатам анализа оперативной обстановки товарный погранпереход "Керем-Шалом" и пешеходный "Эрез" будут завтра (в четверг) закрыты,

Израиль закрывает в четверг границу с палестинским сектором Газа из соображений безопасности, передает РИА Новости сообщение военного ведомства страны.Сообщается, что принятое решение распространяется на оба пограничных перехода – «Керем-Шалом» и «Эрез».говорится в релизе.Напомним, после решения американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства в секторе Газа практически ежедневно проходят массовые протесты палестинцев, перерастающие в пограничные столкновения с израильскими военными. Кроме того, резко участились ракетные обстрелы со стороны боевиков. Ранее системы ПВО Израиля обезвредили две ракеты, выпущенные с территории сектора Газа. Снаряды обнаружили в небе над городом Сдеротт, где проживает 25 тысяч израильтян.