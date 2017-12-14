13:43 14 декабря

Израильские военные закрывают границу с сектором Газа

Израиль закрывает в четверг границу с палестинским сектором Газа из соображений безопасности, передает РИА Новости сообщение военного ведомства страны.



Сообщается, что принятое решение распространяется на оба пограничных перехода – «Керем-Шалом» и «Эрез».


В связи с инцидентами, имеющими отношение к безопасности, и по результатам анализа оперативной обстановки товарный погранпереход "Керем-Шалом" и пешеходный "Эрез" будут завтра (в четверг) закрыты,
говорится в релизе.

Напомним, после решения американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей еврейского государства в секторе Газа практически ежедневно проходят массовые протесты палестинцев, перерастающие в пограничные столкновения с израильскими военными. Кроме того, резко участились ракетные обстрелы со стороны боевиков. Ранее системы ПВО Израиля обезвредили две ракеты, выпущенные с территории сектора Газа. Снаряды обнаружили в небе над городом Сдеротт, где проживает 25 тысяч израильтян.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Александр 3 Сегодня, 11:29
    Мне так кажется это надолго.
    Александр 3
    1. сибиралт Сегодня, 11:35
      До чего же Нетаньяху упертый! Сразу бы объяснил, что Израиль самостоятельное государство и не слушает своего хозяина из США. Так нет, поддержал провокацию.
      сибиралт
      1. Татьяна Сегодня, 11:43
        Мне вот не понятно. А в самом Иерусалиме какую границу Израиль закрывает от палестинцев? и закрывает ли вообще? Похоже из статьи, что закрывает, но какую? Ту, что делить Иерусалим на восточную и западную часть между израильтянами и палестинцами? Или всё-таки Израиль закрывает за собою от палестинцев весь Иерусалим, т.е. аннексирует и палестинскую часть Иерусалима от Палестины?
        Татьяна
        1. Джедай Сегодня, 12:00
          Татьяна, добрый день! love
          Израиль закрывает в четверг границу с палестинским сектором Газа из соображений безопасности

          Закрывает полностью или только для палестинцев, оставляя за собой право проводить операции на палестинской территории? what
          Джедай
      2. Krasnodar Сегодня, 11:49
        Цитата: сибиралт
        До чего же Нетаньяху упертый! Сразу бы объяснил, что Израиль самостоятельное государство и не слушает своего хозяина из США. Так нет, поддержал провокацию.

        В чем упёртый-то? )))
        Иерусалим является столицей Израиля с 1949 года.
        С 1980 - официально-законодательно. По переносу столицы Штатов в Иерусалим Израиль высказывал желание и проводил лоббистскую работу в США десятки лет.
        Высказанное на выборах намерение Трампа (его предвыборную компанию спонсировал на выборах друг Натаньягу Эдельсон) израильские власти поддержали.
        Вопрос - в чем упёртость и кто чей хозяин? ))))
        Krasnodar
        1. Татьяна Сегодня, 12:00
          Krasnodar
          ......................

          Следуя Вашей логике, Краснодар, Израиль ограничил весь Иерусалим в пределах своих государственных границ и теперь начнёт полицейскую вооружённую зачистку палестинцев и арабов, которые выступают за палестинцев, в самой палестинской части Иерусалима. Так?
          Татьяна
          1. Krasnodar Сегодня, 12:20
            Цитата: Татьяна
            Krasnodar
            ......................

            Следуя Вашей логике, Краснодар, Израиль ограничил весь Иерусалим в пределах своих государственных границ и теперь начнёт полицейскую вооружённую зачистку палестинцев и арабов, которые выступают за палестинцев, в самой палестинской части Иерусалима. Так?

            День добрый, Татьяна!
            Нет, арабская часть города (или Восточный Иерусалим) тут не про чем.
            В статье идёт речь о грузовом и пассажирском КПП Сектора Газа.
            Krasnodar
            1. Татьяна Сегодня, 13:26
              Krasnodar
              День добрый, Татьяна!
              Ха! К сожалению, день сегодня смутный, Краснодар! Спасибо, за разъяснение!
              В статье идёт речь о грузовом и пассажирском КПП Сектора Газа.
              Господи! Хлопот-то сколько теперь на границе будет! Я просто обалдеваю от дурных голов радикальных политиков на Западе! Где у них только мозги?! Наверное, их черти с квасом съели! Как охота великовельможным упырям попить кровушки народной!
              Татьяна
  2. assa67 Сегодня, 11:38
    по большому счету это и не заканчивалось..так,затишье перед бурей было...трамплин своим решением взбаламутил все по-новой...палестинцы объявили третью,по моему,"антифаду ножей"..арабский мир ,даже союзный штатам не признает этого решения...что-то переборщил соломенно-головый
    assa67
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:40
    А, что в первый раз перекрывает? Да и не в последний тоже.
    rotmistr60
  4. Евродав Сегодня, 12:23
    Цитата: Krasnodar
    Цитата: сибиралт
    До чего же Нетаньяху упертый! Сразу бы объяснил, что Израиль самостоятельное государство и не слушает своего хозяина из США. Так нет, поддержал провокацию.

    В чем упёртый-то? )))
    Иерусалим является столицей Израиля с 1949 года.
    С 1980 - официально-законодательно. По переносу столицы Штатов в Иерусалим Израиль высказывал желание и проводил лоббистскую работу в США десятки лет.
    Высказанное на выборах намерение Трампа (его предвыборную компанию спонсировал на выборах друг Натаньягу Эдельсон) израильские власти поддержали.
    Вопрос - в чем упёртость и кто чей хозяин? ))))

    Это ты о чем, нехристь:"...По переносу столицы Штатов в Иерусалим Израиль высказывал желание и проводил лоббистскую работу в США десятки лет..."? Какую столицу Штатов? Ты так торопишься отписаться, что не видишь, что пишешь...
    Евродав
  5. tchoni Сегодня, 13:18
    Мне палестинские манифестации протеста напоминают одного нашего "деятеля", который свою машенку к брусчатке красной площади прибивал. Эпатажно, необычно, привлекает внимание, но плохо от этого только прибивающему....
    tchoni
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